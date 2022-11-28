活动 英文线上讲座：“护栏和地板：习拜峰会与台湾问题” 本次讲座将于美东时间2022年12月20日周三上午9点｜北京时间2022年12月10日周四上午10点开始。 活动 英文线上讲座：中美2050——共同遏制大流行病 本次讲座将于美东时间2022年12月8日周四晚上8点｜北京时间2022年12月9日周五上午9点开始。 中文线上讲座：温故知新——中美关系100年 November 28, 2022November 28, 2022 活动 本次讲座将于美东时间2022年12月3日周六晚上8点｜北京时间2022年12月4日周日早上9点开始。 More 英文线上讲座：听董云裳和何瑞恩谈中美在2023年能否相向而行 November 23, 2022November 28, 2022 活动 本期讲座将于美国东部时间11月28日12:00 PM｜北京时间11月29日4:00 AM开始。 More 英文线上讲座：贾庆国教授谈中美关系是否会进入冷战 November 10, 2022November 17, 2022 活动 本次讲座开始时间为美国东部时间11月28日（周一）下午4点|北京时间11月29日（周二）凌晨5点。 More 英文线上讲座：洪博培大使和瑞黎明教授谈中美关系 November 9, 2022November 15, 2022 活动 美国东部时间11月16日（周三）晚上7点到9点；北京时间11月17日（周四）上午7点到9点。 More