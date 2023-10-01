风鸣：“好人总统”卡特

本文首发《风鸣拾夕》公众号，作者授权本站转发。

十月一日，是前总统卡特99岁诞辰。《风鸣拾夕》以两集视频与文章的合集，回顾他的业绩，遥祝他安康快乐。

“好人总统”的道义外交

世纪老人卡特前总统的外交奠定了当代国际格局，但却褒贬不一。成也人格，败也人格，政治人物尤其如此。本文简略回顾卡特在任的外交得失和执政成败。

【视频1】：youtube西瓜视频

临终关怀    

2023年2月18日，98岁的美国前总统吉米·卡特，从医院回到家中，开始接受临终关怀。自从他于2015年被诊断出罹患皮肤癌后，癌症扩散到肝、脑等器官，他接受了多次住院治疗，直到今次宣布不再继续医疗干预，决定与家人度过最后时日。

他是有史以来最长寿的前总统，也是第一位出生在医院的美国总统。这位世纪老人，历经世界大战、冷战，见证世界的沧桑变迁。他1977至1981年任职总统，批评者贬他，于是“一届总统”“弱势总统”成了他的人设，崇敬者赞他是“好人总统”“良心总统”，特别是他的“道义外交”人格。

中美建交    

卡特说，1979年1月1日正式与中国建立外交关系，是他最大外交成就，这个评估无疑是中肯的，多数人会赞同。那年1月，邓小平副总理访问美国，卡特在白宫举行仪式和国宴欢迎，并与夫人亲自陪同邓小平夫妇到肯尼迪中心观看文艺表演。

1949年，卡特随美国海军潜艇到达过青岛港，离任总统后又多次到访中国，可谓与中国缘分久远。他经常提到，自己的生日是十月一日。中美建交结束双方长年的敌对状态，对推动双边关系发展和改变世界政治格局意义重大。中国学生学者赴美留学潮，始自卡特与邓小平的协议。

戴维营协议    

卡特就任后，热切推动以色列与埃及之间的和平谈判。他邀请埃及总统萨达特和以色列总理贝京到华盛顿见面，亲自促成举世瞩目的1978年戴维营协议，实现埃及以色列关系正常化。戴维营协议是现代中东和平进程的重要历史性成就，萨达特和贝京因此获得当年的诺贝尔和平奖。

卡特本人于2002年获诺贝尔和平奖，表彰他长期致力于国际冲突的和平解决。获奖时，卡特离任已过去很多年，但人们却不由得想起他对实现戴维营协议的卓越贡献。

《巴拿马运河条约》    

1977，卡特与巴拿马军政府年签订条约，巴拿马运河主权从两国共管，逐步移交巴拿马。

《战略核武器条约》    

1979年6月，卡特与勃列日涅夫在维也纳签署《限制战略核武器条约SALT II》。六个月后，圣诞节，勃列日涅夫挥兵攻入阿富汗。美国参议院拒绝批准条约，卡特政府随即撤销了条约。

阿富汗    

苏军攻占阿富汗是卡特当政面临的一大严重事变，不仅让美苏多年谈判结果和彼此善意毁于一旦，更造成各自代表的两大阵营进入直接对垒。甚至连接下来的两届奥运会，都成为牺牲品。

抵制奥运会    

卡特政府抵制1980莫斯科奥运会，60多个国家加入抵制。中国不但抵制，而且完全弃赛。有人批评说，抵制违反奥林匹克精神，牺牲运动员权利，却并未达到预期外交效果。

四年后，苏联报复，抵制洛杉矶奥运会，15国加入抵制。中国派出庞大代表团，首次参加现代奥运会，夺得多项奖牌，涌现出一批国宝级体育明星。连续两届的抵制，引发了对奥林匹克运动政治化的争议。

伊朗人质    

1979年，伊朗发生革命，伊斯兰共和国建立，巴列维国王一家出逃流亡。11月4日，伊朗学生占领德黑兰美国大使馆，扣留63名人质，史称伊朗人质危机，这是卡特执政最大外交挑战。与伊朗当局多次谈判未能解决危机，卡特于是派遣特种部队营救人质，却由于技术失误而失败。

危机持续，直到卡特的总统任期的最后一天。

1981年1月20日中午，里根宣誓就职、成为新总统后几分钟，伊朗交还全部仍未释放的52名人质。长达444天的人质事件，消耗卡特政府大量心血、巨量资源，也重创他的总统声誉、声望和政治生涯。

一届总统    

纵观卡特外交，始终以和平、人道、保护个人、保护族群、保护环境为宗旨。对他的“道义外交”，褒贬不一，有人骂他白左，有人称他为“最后一位理想主义者总统”。离任时，卡特的民意赞许率跌到百分之三十几，显然叫好不叫座。

卡特抱怨说，最大问题是公众信心不足，是石油危机、经济衰退、政府腐败、越南战争等等一系列问题，导致了国民对政府和领导人失去信心。1980年大选中，共和党挑战者里根说：问题不是国民信心不足，而是美国人民没有坚强有力的领导人。里根竞选口号是：Let’s make America great again, L-MAGA.

卡特黯然离职，成为1932年大萧条，胡佛总统败选后，首位未获连任的总统。卡特外交，的确是其人格行为与价值的投射，成也人格，败也人格。他奠定了当代国际格局，其历史意义可能被严重低估。当然，外交是总统特权，总统史专家们十分在乎，而选民则更在乎当前民生、经济问题的解决和社会发展、进步。下集，我们来看卡特国内政策和离任后。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

“最后一位理想主义者总统”？

吉米·卡特虽然只做了一届总统，但其执政和行事仍具有鲜明特点。他率真质朴，特立独行，热情殷切，他的社会改革大刀阔斧，有主张，有行动，有影响。

政客，政治家，政治领袖，卡特更是哪一种？他的国内执政有哪些成败呢？

【视频2】：youtube西瓜视频

 “我叫吉米·卡特”    

卡特以谦卑形象示人，用自己的名字自我介绍开场成了他的个人招牌：My name is Jimmy Carter.

76年大选辩论，他说：“我从不说谎，从未欺骗过美国人民，从未背叛过任何人，这是我作为领袖的最重要品质。”喜欢他的人赞赏他的真诚、善意，很多评论家认为他比较正直、透明，普遍认为他是个好人，做人比做总统更成功。

他的内政和外交一样，源自他的人格信念，是他政治遗产的核心。他的人本民生内政注重政治清明、社会福利、公平公益、人道主义、保护个人、世界和平、坚定反对种族主义和性别歧视。

1977年，他首次建立联邦能源部，1978年首次建立教育部，他还放开联邦对航空工业过严的管控，实现航线航班机票商业化、亲民化、现代化。

绿色总统     

卡特优先力推生态环保，一上任就提出国家能源计划，推动能源多样化，包括太阳能、风能等低碳清洁能源，制定环保法规和标准，加强监管与管理。他支持倡导全球可持续发展，保护地球生态系统。

这些50年前的新概念，今天已是家喻户晓，卡特功不可没。

 “绿色革命”    

卡特重视人类的粮食安全，推动绿色革命运动，通过农业技术和生产方式的升级改革，解决全球粮食危机，推广作物高产新品种，优化利用化肥和农药，建立农业科技中心。

他提倡技术转让，援助发展中国家提高农业水平和产能，他的食品外援计划直接给粮、给钱，缓解不发达世界的粮食危机。

尽管绿色运动的效果曾受质疑和批评，但今天看是一个历史性的重要贡献。

石油危机    

1973年，第四次中东战争爆发，OPEC石油禁运，油价飙升。

至卡特执政，1979年的伊朗伊斯兰革命，伊朗暂停出口，石油再告紧缺。卡特政府采取措施应对，推动节能，发展替代能源，但却未能有效缓解石油危机对经济社会的冲击。他号召国民加件毛衣，调低室温，被讥讽为寒酸。

通货膨胀     

由于石油危机等原因，经济走低，通货膨胀高企。卡特政府紧缩货币、控制工资和物价、加强对进口商品监管，但却未能有效控制持续两位数的通胀，导致货币贬值、购买力下降、经济低迷。

应对石油危机和通胀无力，是卡特执政两大失利。

 

 “局外人”总统    

卡特以农民企业家出身的南方州长身份参选、获胜，背景、根基、人脉、政治资本平平，观点、观念、风格、习惯与首都圈内精英们格格不入，被称为、也被当作“局外人”总统。

他与国会两党关系紧张，冲撞得罪，给实施政纲造成被动，引发民主党人挑战他竞选连任。

 

 “最好的前总统”     

人们评价总统，有各种偏好，或强调意识形态，或重视成败得失，或倾倒于领袖魅力。卡特是另类，是不撒谎的好政客，好人做好事，但内政外交都有严重败笔。

除了运气不好，比如石油危机、通货膨胀、战争、人质危机等等，个人风格也是因素。他的道义外交与人本内政见仁见智，他的执政效能和业绩参差，他被总统历史学家评为中流总统。

离任后几十年，卡特写了不少书，获了不少奖，访问了世界很多地方，参与多项人道主义工作，频繁出任和平使者，为维护国际和平与发展、保护个人和群体权益不遗余力，并亲力亲为，为贫困人群建造住房、解决医疗保健问题，鞠躬尽瘁。

他以不同寻常的平凡人格，不但为政治人物，也为国民做出忠诚敬业的表率，被誉为“最好的前总统”。你看，到达权力巅峰未必是自我实现的终点，不到最后，传奇仍会自我超越。

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

陈剑：祝卡特总统生日快乐

我认为我在白宫期间完成的最有长远意义的重要成果就是在30年的冲突之后把和中国的外交关系正常化。邓小平和我成为真正的好朋友。我们互相仰慕。当他差不多是我这个年龄的时候我到中国去看望他。我认为他兑现了承诺，在中国高度实现了开放和改革。他们在人权问题上还有很多路要走，但他们取得了很大进展。我认为美国和中国的关系现在以及将来很长时间都会是世界上最重要的双边关系。

刘亚伟：吉米·卡特对中国的意义

从这几个角度看，卡特今天在中国说话是不是顶用并不重要，重要的是他是中美关系的历史坐标，是中国走向富强、走向世界、甚至走向与美国共治世界的桥梁之一，也是中美消除误解和疑心、增加友谊与合作的最为有效的二传手。

来函照登：请徐滇庆教授提供引文出处

徐文属往事回忆，不是正式的学术文章，不可如此苛求。但如果能提出《资本论》被删去的有关英文原文，并附中文版翻译对照，无疑会增加其可信度，维护作者的声誉，也便于回击这些怀疑议论。

卡特总统迎来99岁生日

美国前总统吉米·卡特和他的妻子罗莎琳近日在乔治亚州的平原镇（Plains）的花生节上突然亮相，乘坐车窗玻璃摇下的汽车参加了花生节的游行。这位美国历史上寿命最长的总统即将在10月1日迎来自己的99岁生日，花生节上惊喜的人群最后为卡特唱起了“祝你生日快乐”。