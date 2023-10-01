刘亚伟：吉米·卡特对中国的意义

不过，如果中国方面不予配合，不弃前嫌，不给面子，卡特再使劲也是剃头的挑子—-一头热。而这时的中国刚刚完成了从第一代领导人毛泽东和周恩来向第二代领导人邓小平的过渡。华国锋还没完全靠边站但已经不在权力中心，通过几年时间夯实了自己的执政基础的邓小平开始按照自己对未来中国设计的蓝图迈出了关键性的两步，一是放弃阶级斗争，把工作重点转向经济建设，二是对外开放，与西方国家，特别是美国，改善关系，大规模引进中国急需的科学技术、管理方法和生产能力。这两步都在1978年12月分别迈出，中美建交公报发表于12月16日，十一届三中全会在12月18日召开，中国自此走向全面开放。用澳大利亚国立大学休·怀特（Hugh White）教授的话说，与美国建交是中国自觉自愿登上由美国制定行驶规则并驾驶和护卫的全球化列车；用美国前国家情报委员会主席冯稼时（Thomas Fingar）的话说，由于邓小平的高瞻远瞩和卡特的过人勇气，中国在不改变自己的政治制度的前提下进入全球化系列，为中国在30余年后摇身成为世界第二大经济打下了基础。美国是不允许任何其他国家不付出任何政治代价而搭便车的。

考虑到在美国台湾院外活动集团的能量之强、共和党对民主党的杀伤力之猛和美国人民对共产主义的所持的妖魔化的看法，卡特总统得以与中国恢复邦交正常化，他对政治时机的把握和政治技能的运用可谓炉火纯青。他1978年让中国“搭便车”的决定在美国正在多少失去自己的政治、经济甚至军事影响力和中国正在扶摇直上的今天显得有点不可思议，但它却折射了卡特作为一代伟人（至少对中国和中国人民来说如此）的两个信念：一、尽管中国也从理论上信奉志在消灭被美国发展到极致的资本主义和相关的政治制度的共产主义，他坚信中国政府和中国人从本质上讲是务实的、与苏联的共产党党及其追随者大相径庭；二、中国的摆脱贫困和走向富强不仅会给中国本身带来利益，也会积极推动东亚乃至整个世界的和平与繁荣。

卡特为此付出了极高的政治代价，里根在1980年竞选中谩骂卡特与中共“同流合污”、“恬不知耻”，来自亚利桑那州的联邦参议员哥特华德以违宪罪名将卡特告上联邦法院，国会以高票通过《对台关系法》继续承诺和承担对台湾的保护，重挫卡特的执政能力。卡特常常说1980年他被美国人民勒令提前退休，其实他在正当年富力强的时候被“解雇”的重要原因之一就是与中国邦交正常化。

考虑到美国自1949年起就被看做是中国人民的死敌、祖国统一在中国政治议程上举足轻重的地位和中国共产党人对马克思主义的坚信不疑，邓小平能够打退保守势力的攻击、突破意识形态的枷锁、毅然决然搁置美国不愿意放弃的对台军售的问题并在不征求任何其他领导人的情况下拍板定夺，无论他在第三次出山执政后有多少缺点和失误，仅与美国建交一项就让他成为上下五千年中国历史上最为伟大的领袖之一。

对邓小平来说，在1978年，中国的经济已经走到了崩溃的边沿，中国的教育已经基本破产而必须派遣大量的学生和学者去美国读书和进修才能恢复中国的基础研究，苏联及其走卒越南对中国的安全威胁已经到了必须通过与美国结盟和武力教训河内才能改变现状的地步。我们不知道当年邓小平有没有预测到中美建交会在30年后给中国带来的巨大变迁，我们至少知道1992年当他启动的改革开放和中美关系正常化受到国内保守势力的再度威胁时，他不顾80岁的高龄南巡，挽狂澜于既倒，使得几乎从全球化列车上飞身而下并可能成为“铁道游击队”的中国再次稳稳以建设者和参与者的身份坐了下来。

中国的邓小平和美国的吉米·卡特一起把横亘于中美之间的高墙搬到，把浩瀚的太平洋变成连结两国的湖泊，在这一史诗般的互动中，他们一起改变了中国和美国，也改变了世界。无论今天G2是不是成立，中美对世界格局的影响和左右的命运，在1978年12月15/16日，在两位政治巨人的爱国和仁爱的情怀中诞生。

从白宫走向中国

四年执政，卡特不能落实雄心勃勃的国内改革措施，但是在他任内成立的能源部、教育部和经济顾问委员会为美国未来的改革打下了基础。他虽然因伊朗革命引发的人质危机而被视为是外交能力欠佳的总统，但他在外交领域做出的决策（中美建交、埃以和约、归还巴拿马运河和人权外交）不仅已经而且还在持续影响世界和人类的进程。尽管如此，他在1980年的大选中被共和党人里根大败，“辱”归故里，几乎被政治上的失算和失意及经济上的潦倒和贫困击倒，但是他终于没有趴下，而是在离开白宫的次年成立了卡特中心，翻开了他波澜壮阔的政治生活的新的一页。

自1949年国共内战行将结束时在中国沿海乘美国潜艇游弋之后卡特再没有来过中国。1981年卸任后，邓小平邀请他访问中国，并对他说，你可以去中国的任何一个地方。自那时起，卡特先后访问中国15次之多。

卡特在北京结识了邓小平的儿子邓朴方，卡特中心与中国残联的合作在90年代初轰轰烈烈地开始，从德国引进了假肢生产线，并开始对国内聋哑学校的老师展开师资培训。

卡特在拉萨受到当年自治区主席多吉才让的热情接待，布达拉宫下的“邂逅”使得卡特中心开始了与民政部长达近15年的合作。中央编译局副局长俞可平最近在美国演讲时指出，卡特中心对中国农村基层民主的关注不仅仅提高了村民自治在海外的知名度，也让中国的城里人了解到在中国广袤的农村有公平、公正和自由的村级直选。

卡特在北京认识了当时出任全国人大外委会主任的曾建徽，后者不仅拉开了让西方人观摩中国地方人大代表直选的帷幕，还从公共外交的角度提出卡特中心应该向海外讲述中国基层民主的故事。

全国人大副主席韩启德教授曾经是卡特出任杰出教授的爱默蕾大学（Emory University）的访问学者，20年前曾经与去爱默蕾大学讲课的卡特总统一起合影。2009年1月，他与卡特一起在北京大学医学院一起主持非洲公共卫生高层论坛，并拿出那张放大后不是很清楚的照片让卡特和与会的学者看。之后，北大和卡特中心就如何在非洲公共卫生援助方面展开合作展开了长期的探索，并一起在湖北红安展开了中国农村医改的试点项目。

也是2009年，对外友协的副会长李小林邀请卡特去她父亲、前任中国国家主席李先念的故乡去看看。卡特欣然前往，并在那里对红安县300多名官员和农民发表了演讲。卡特说，邓小平曾经对他说，他与中国有不解之缘。他的生日也是中华人民共和国的生日-10月1日；他是美国总统，李先念是中国的国家主席，他们的经历十分相似，都是木匠，都为了自己的国家的富强而离家出走，都曾扛枪打仗，都曾为治理好自己的国家废寝忘食。一个人活着不仅仅是为自己，还要为民族和国家，更要为那些世界各国生活在底层的人民，为了丰衣足食，为了公正平等，为了环球同此凉热。

从这几个角度看，卡特今天在中国说话是不是顶用并不重要，重要的是他是中美关系的历史坐标，是中国走向富强、走向世界、甚至走向与美国共治世界的桥梁之一，也是中美消除误解和疑心、增加友谊与合作的最为有效的二传手。