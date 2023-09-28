来函照登：请徐滇庆教授提供引文出处

编辑先生：你好！

最近我把贵刊7/31/23刊载的徐滇庆教授：《“三个代表”的来龙去脉“》一文转给一些国内大学人士，多数看後不啃声，有一个回应如下：

“我觉得徐滇庆文章，不必认真对待，他也算做学问的人，这么重要的‘引文’，出自什么版本什么段落（页码），英文原文如何，一概没有。如何取信？怀疑此时抛出这个另有目的。”

徐文属往事回忆，不是正式的学术文章，不可如此苛求。但如果能提出《资本论》被删去的有关英文原文，并附中文版翻译对照，无疑会增加其可信度，维护作者的声誉，也便于回击这些怀疑议论。

徐是该文的作者，你们编辑部应有他的邮箱。希望你们能联系到他，询问马克思关于“三个代表”的英文原文是什么？或在第三卷的什么章节？中文版又是如何删改的？我相信，许多读者和我一样，都想知道这些意义重大问题的答案。

如他不便公开出面，可否只提供有关学术资料，由贵刊以匿名方式发表，以饷读者，并及时告知我？

谢谢！

一个美国读者