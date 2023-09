卡特总统迎来99岁生日

美国前总统吉米·卡特和他的妻子罗莎琳近日在乔治亚州的平原镇(Plains)的花生节上突然亮相,乘坐车窗玻璃摇下的汽车参加了花生节的游行。这位美国历史上寿命最长的总统即将在10月1日迎来自己的99岁生日,花生节上惊喜的人群最后为卡特唱起了“祝你生日快乐”。

虽然并没有遭遇任何的突发疾病,但是厌倦了医疗干预的卡特还是决定在今年2月18日进入临终关怀,选择在家中与家人一起度过最后的时光。而他的妻子罗莎琳也被诊断患有失忆症。他的孙子、卡特中心理事会主席杰逊·卡特(Jason Carter)在在接受《纽约时报》记者的采访中说,当他祖父宣布进入临终关怀时,他们都以为也许他还能再活一个星期左右,令人惊喜的是,在进入临终关怀7个月之后,卡特总统依然“健在”。他说,他猜他祖父舍不得那些热爱他、给他送来无数祝福的美国人,舍不得平原小镇他喜欢吃的花生酱冰淇淋。当然,卡特总统还希望卡特中心几十年来一直致力于消灭的麦地那龙线虫病(guinea worm)在他离开之前先走。

卡特总统进入临终关怀后一直住在自1961年以来他们夫妇一直居住的朴实的单层别墅里,有一个专门的护理团队照顾他的需求,他的子孙后代会轮流拜访和守护他。他的家人和朋友为他的99岁生日计划了各种庆祝活动,比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)为他颁发了终身成就奖,吉米·卡特总统图书馆和博物馆也计划在他生日之际举行新美国公民的宣誓仪式。《华盛顿邮报》的记者说,卡特总统夫妇住的房子的价值可能比美国联邦警卫局停在屋外的一辆车还便宜。

在卡特总统临终关怀的旅程中,他的遗产被重新审视。这位花生农民出身的总统在从政前曾经是海军中尉,担任过佐治亚州州长,并且于1977年至1981年执掌白宫。虽然没有能够成功连任,但是他在1982年创立了卡特中心(The Carter Center)这一致力于促进和平与慈善的非营利机构。通过几十年来的服务和奉献,他在2002年获得了诺贝尔和平奖。如今,来自世界各地的敬仰者不断向这位前总统送来祝福。

尽管生理状况限制了他的活动,但卡特总统没有失去锐利的头脑和他标志性的幽默感。他持续了解着外界的信息,关心长久以来引起他兴趣的问题,并时常就自己的年龄开玩笑。他依然会定期与卡特中心的首席执行官佩吉·亚历山大 (Paige Alexander)通话,了解一些项目的进展。亚历山大说,卡特总统已经不再过问政治或经济,他最关心的是眼下麦地那龙线虫病的病例。她还说,在最后一次跟他通话时,她告诉他,“如果我们在你生日前不再通话,我先祝你生日快乐。”卡特对她说,“我会活到99,但不知道这有什么快乐的。” 【“If I don’t talk to you before your birthday, happy birthday,” she recalled telling him. “I’m going to be 99,” he replied. “I’m not sure what’s so happy about that.” 】

吉米·卡特即将到来的99岁生日(10月1日)是一个又苦又甜的时刻,充满了健康未卜的不确定性。尽管如此,他的家人、朋友和敬仰者依然抱有希望,希望他能够达到这个里程碑。随着他接近非凡的人生旅程的终点,卡特总统仍然平静自在,被那些爱他的人所包围,坚决地拥抱每一天。