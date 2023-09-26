风鸣：谈谈美国汽车工人的大罢工

九月十五日，汽车工人联合会UAW开始罢工。简中（简体中文媒体）江湖对此事的评论，不乏“资本贪婪，劳工神圣”的经典认知，各说各理，与合众国媒体的报道分析视角不同。此时罢工，会怎样影响2024大选？这是当下备受关注的关键新问题。川普官司缠身，拜登民调下行，对罢工和大选，报道和资料体量都相当大。纷纭嘈杂中，更需要细看慢说，条分缕析。罢工还在进行，且行且看。

罢工，工会

开聊前，需要先重置语境。罢工是个古老话题，工会已有两百多年历史，21世纪里依然都还有，但与传说和少时念的天书不尽相同，此罢工非彼罢工，此工会非彼工会，或许是近现代史研究生论文好课题。

现实中，工会势力总趋势渐减，制造业为甚。后工业时代，产业工人总数减少，但制造业对经济发展仍然重要，工人，工会，经理，资方，党派，政客，选民，社会，文化，产业、行业生态、动态，都今非昔比。

老黄历叙事不再适用，比如，联邦并非帝国，工会也不再有从前那样的黑恶牵连，工会领袖不再或壮烈或奇葩，总统拜登也不是最大资本家走狗。至于大富豪川普，虽然身价一直不清不楚，本又是大减税元凶，却自诩代表工人利益，呵呵。

汽车工会UAW

这次罢工，是UAW史上首次对三大汽车厂联合总罢工，从前的策略都是攻击一家，把额外的市场份额奖励给另外两家，这次不一样，是全行业。上周五开始，罢工又扩展到20个州，38个厂区，停工总人数近两万，超过底特律地区15万会员的10%。

合众国工会宇宙的结构，与本国行业产业一样极其庞杂，其中UAW较强大。罢工的关键动力来自UAW新总裁Shawn Fain，今年一上任就着手组织发动罢工，要求四年涨薪36%，四天工作周发五天薪资，“找回十五年前大衰退后为救公司不倒闭，工友们所牺牲的利益”，外加2007年后就业的工友退休金和医保，以及通胀补贴。经济衰退，汽车市场不景气，大家忍了大裁员和不涨薪，当下车企利润创纪录，劳工涨薪哪里不合理？

工会与三大厂商各自，同时，公开谈判，各个击破，分而治之。三大厂商各自为战，福特温和，通用强硬，但都提出20%涨薪，第三家Stellantis（克莱斯勒）提出21%。厂家说目前电动车项目都赔钱，涨薪幅度过大不利于项目生存，Fain则说，薪资只占电动车成本5%。双方有多大周旋空间？

谈判，博弈

劳资谈判，谋一时一域，各方博弈，牵一发动全身。罢工攻击战略战术历来很复杂，这次也讲究。比如，售后修配服务利润高于整车业务，那就先攻击零部件供应链，但那样就打击到中立第三方供应商，危及行业生态，已有国际供应商开始裁员。

英文罢工strike也是及物动词，对谁罢工就是strike谁，攻击谁。工会方面的策略貌似通过不断击伤公司，迫其迅速让步，公司方面觉得，若那样做，说明工会并不真在乎工人和客户利益。通用公司组织非会员工人和临时工穿过罢工纠察线上班，遭工会方面指责，双方互指谈判不够诚意。由于罢工造成部件短缺，业界已解聘了1千名工人。

据分析，罢工冲击力可能需要几星期的时间，才会造成新车严重缺货，但如果短缺触发恐慌性购买，有可能导致汽车价格迅速上涨。有车商已在大量囤积二手车，够90天销售量。有投资人担心燃油车前景，把目光转向电动车，有评论说，这下马一龙Tesla躺赢。渔翁得利吗？可底特律三大厂家不也在力推向全部电车转型？

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竞争，存亡

竞争残酷，存亡无情，不光是底特律三大厂家竞争，也不光是汽动电动竞争，终极竞争的是国际工价与物流。媒体报道的汽车行业工价很乱，误差大，没法用，查到一家较为专业的平均基本年工资估算，都折算成米刀，择要点评，供参考。

工价低的地方，印度最低，仅2千多，墨西哥6千，大陆1万左右，巴西1万多，都与人均GDP相关。工业国家差别很大，而且往往与人均GDP不成比例，德、法、韩最高，7-8万，英、日低，只有3-4万多。美国5万，通用最高，每小时24刀。

需要说明几点，不能只看平均工资，因为所有地方的内部工价方差都很大。也不能只看基本工资，有些地方奖金和福利极其丰厚，还有社会福利与保障差别太大，所以不好简单比对。

可以肯定的是，底特律汽车工价不但遭遇外国工厂强劲挑战，也比非工会的加州和南方车厂高出许多。相比汽油发动机的上千零件，电动机只有50个组件，电动车用工量节省40%，目前三大厂家电动项目的亏损更不利于涨薪。

有人说，若只单向提高工价，会有多种风险，如制造业外流，客户流失，企业亏损，通货膨胀。说到亏损，高层不能少拿些吗？

议价，溢价

有批评说，CEO收入涨幅远高于工薪涨幅，不公平，也有人责怪CEO与工薪倍数过高，造成合众国制造业竞争力低落，都有一定道理。

真正的问题来了：人道同理，公平公正，市场竞争，三种问题，各有不同机制。人道同理很简单，劳工需要养家，需要尊严，政客煽情，目的就是争取摇摆蓝领投票支持，有时真假难辨。公平正义有点复杂、抽象，很概念，很理论，难以说清，与社会伦理和时代叙事的历史演化有关，候选人都自诩多数票代言人，有时要看机缘、民情、亲和力。涉及情感与伦理，竞选打斗要靠软实力，最终输赢要看谁最能说倒谁。市场竞争相对有结构，用经济学的话说，是生产要素竞争，争人才，争劳工，争资本，争模式，争市场，争速度，争创新。如上介绍，不同地方、国度的工价不同，内外机制不一样，比对不总是十分方便。

一般而言，工价是要素价格，有议价机制，比如由工会作为集体议价代表出面，与雇主谈判，组织领导罢工。不同国家和地方的工会发展程度不同，议价方式也不一样。德国、北欧等地，工会会员比例较高，其代表参与公司重大管理决策，而特斯拉等非工会劳工群体，工价可能更受裸供求影响。

公司内部工薪差异原因之一，往往与成本回报有关，比如新人起薪低，或计较训练和稳定性等成本。资本逐利，利润极大化，利润潮涨潮落，产业转型流程改造都需要新投入，而就业岗位和薪资则需要稳定，具有竞争力。

CEO激励与劳工薪酬机制不一样，如果劳工阶层算必需品，那么CEO等高层可以算奢侈品，必需品往往议价，奢侈品往往有溢价，有差价，也有博弈，CEO薪酬是另一种博弈。分工不同？还是阶级阶层分化剥削？

无论如何，薪酬是第一次分配，如果各种内外原因产生的溢价差价若过于悬殊，需要有二次分配调节，就是征税。由于各经济体的一次和二次分配机制从根本上不同，简单横向比对并不容易。重要现实问题却需要迫切解决，情感，理论，是不是都需要落地？