风鸣：谈谈美国汽车工人的大罢工

【编者按：美国汽车工人的总罢工已超过10天。与以往罢工不同的是，这次罢工同时针对美国三家汽车厂；拜登总统不仅在罢工开始后立马对汽车工会表示支持，今天还专门飞到底特律参加为罢工工人打气；特朗普明天不参加共和党总统候选人的辩论，而是去底特律对罢工工人发表讲话。这次罢工也许会一举改变美国工会多年萎靡不振的局面。本文首发《风鸣拾夕》公众号，作者授权本站转发，标题为本站编辑所加，原文标题为“罢工、大选：川普拜登打擂台，蓝领蓝票谁摇摆？”】
九月十五日，汽车工人联合会UAW开始罢工。简中（简体中文媒体）江湖对此事的评论，不乏“资本贪婪，劳工神圣”的经典认知，各说各理，与合众国媒体的报道分析视角不同。此时罢工，会怎样影响2024大选？这是当下备受关注的关键新问题。川普官司缠身，拜登民调下行，对罢工和大选，报道和资料体量都相当大。纷纭嘈杂中，更需要细看慢说，条分缕析。罢工还在进行，且行且看。
罢工，工会
开聊前，需要先重置语境。罢工是个古老话题，工会已有两百多年历史，21世纪里依然都还有，但与传说和少时念的天书不尽相同，此罢工非彼罢工，此工会非彼工会，或许是近现代史研究生论文好课题。
现实中，工会势力总趋势渐减，制造业为甚。后工业时代，产业工人总数减少，但制造业对经济发展仍然重要，工人，工会，经理，资方，党派，政客，选民，社会，文化，产业、行业生态、动态，都今非昔比。
老黄历叙事不再适用，比如，联邦并非帝国，工会也不再有从前那样的黑恶牵连，工会领袖不再或壮烈或奇葩，总统拜登也不是最大资本家走狗。至于大富豪川普，虽然身价一直不清不楚，本又是大减税元凶，却自诩代表工人利益，呵呵。
汽车工会UAW
这次罢工，是UAW史上首次对三大汽车厂联合总罢工，从前的策略都是攻击一家，把额外的市场份额奖励给另外两家，这次不一样，是全行业。上周五开始，罢工又扩展到20个州，38个厂区，停工总人数近两万，超过底特律地区15万会员的10%。
合众国工会宇宙的结构，与本国行业产业一样极其庞杂，其中UAW较强大。罢工的关键动力来自UAW新总裁Shawn Fain，今年一上任就着手组织发动罢工，要求四年涨薪36%，四天工作周发五天薪资，“找回十五年前大衰退后为救公司不倒闭，工友们所牺牲的利益”，外加2007年后就业的工友退休金和医保，以及通胀补贴。经济衰退，汽车市场不景气，大家忍了大裁员和不涨薪，当下车企利润创纪录，劳工涨薪哪里不合理？
工会与三大厂商各自，同时，公开谈判，各个击破，分而治之。三大厂商各自为战，福特温和，通用强硬，但都提出20%涨薪，第三家Stellantis（克莱斯勒）提出21%。厂家说目前电动车项目都赔钱，涨薪幅度过大不利于项目生存，Fain则说，薪资只占电动车成本5%。双方有多大周旋空间？
谈判，博弈
劳资谈判，谋一时一域，各方博弈，牵一发动全身。罢工攻击战略战术历来很复杂，这次也讲究。比如，售后修配服务利润高于整车业务，那就先攻击零部件供应链，但那样就打击到中立第三方供应商，危及行业生态，已有国际供应商开始裁员。
英文罢工strike也是及物动词，对谁罢工就是strike谁，攻击谁。工会方面的策略貌似通过不断击伤公司，迫其迅速让步，公司方面觉得，若那样做，说明工会并不真在乎工人和客户利益。通用公司组织非会员工人和临时工穿过罢工纠察线上班，遭工会方面指责，双方互指谈判不够诚意。由于罢工造成部件短缺，业界已解聘了1千名工人。
据分析，罢工冲击力可能需要几星期的时间，才会造成新车严重缺货，但如果短缺触发恐慌性购买，有可能导致汽车价格迅速上涨。有车商已在大量囤积二手车，够90天销售量。有投资人担心燃油车前景，把目光转向电动车，有评论说，这下马一龙Tesla躺赢。渔翁得利吗？可底特律三大厂家不也在力推向全部电车转型？
竞争，存亡
竞争残酷，存亡无情，不光是底特律三大厂家竞争，也不光是汽动电动竞争，终极竞争的是国际工价与物流。媒体报道的汽车行业工价很乱，误差大，没法用，查到一家较为专业的平均基本年工资估算，都折算成米刀，择要点评，供参考。
工价低的地方，印度最低，仅2千多，墨西哥6千，大陆1万左右，巴西1万多，都与人均GDP相关。工业国家差别很大，而且往往与人均GDP不成比例，德、法、韩最高，7-8万，英、日低，只有3-4万多。美国5万，通用最高，每小时24刀。
需要说明几点，不能只看平均工资，因为所有地方的内部工价方差都很大。也不能只看基本工资，有些地方奖金和福利极其丰厚，还有社会福利与保障差别太大，所以不好简单比对。
可以肯定的是，底特律汽车工价不但遭遇外国工厂强劲挑战，也比非工会的加州和南方车厂高出许多。相比汽油发动机的上千零件，电动机只有50个组件，电动车用工量节省40%，目前三大厂家电动项目的亏损更不利于涨薪。
有人说，若只单向提高工价，会有多种风险，如制造业外流，客户流失，企业亏损，通货膨胀。说到亏损，高层不能少拿些吗？
议价，溢价
有批评说，CEO收入涨幅远高于工薪涨幅，不公平，也有人责怪CEO与工薪倍数过高，造成合众国制造业竞争力低落，都有一定道理。
真正的问题来了：人道同理，公平公正，市场竞争，三种问题，各有不同机制。人道同理很简单，劳工需要养家，需要尊严，政客煽情，目的就是争取摇摆蓝领投票支持，有时真假难辨。公平正义有点复杂、抽象，很概念，很理论，难以说清，与社会伦理和时代叙事的历史演化有关，候选人都自诩多数票代言人，有时要看机缘、民情、亲和力。涉及情感与伦理，竞选打斗要靠软实力，最终输赢要看谁最能说倒谁。市场竞争相对有结构，用经济学的话说，是生产要素竞争，争人才，争劳工，争资本，争模式，争市场，争速度，争创新。如上介绍，不同地方、国度的工价不同，内外机制不一样，比对不总是十分方便。
一般而言，工价是要素价格，有议价机制，比如由工会作为集体议价代表出面，与雇主谈判，组织领导罢工。不同国家和地方的工会发展程度不同，议价方式也不一样。德国、北欧等地，工会会员比例较高，其代表参与公司重大管理决策，而特斯拉等非工会劳工群体，工价可能更受裸供求影响。
公司内部工薪差异原因之一，往往与成本回报有关，比如新人起薪低，或计较训练和稳定性等成本。资本逐利，利润极大化，利润潮涨潮落，产业转型流程改造都需要新投入，而就业岗位和薪资则需要稳定，具有竞争力。
CEO激励与劳工薪酬机制不一样，如果劳工阶层算必需品，那么CEO等高层可以算奢侈品，必需品往往议价，奢侈品往往有溢价，有差价，也有博弈，CEO薪酬是另一种博弈。分工不同？还是阶级阶层分化剥削？
无论如何，薪酬是第一次分配，如果各种内外原因产生的溢价差价若过于悬殊，需要有二次分配调节，就是征税。由于各经济体的一次和二次分配机制从根本上不同，简单横向比对并不容易。重要现实问题却需要迫切解决，情感，理论，是不是都需要落地？
二次分配
高层高薪，社会福利，贫富悬殊，都是争议话题，是左右意识形态尖锐对抗焦点，也是江湖上铺天盖地争吵话题，来不及展开细说。但有一点可以肯定，二次分配、逐级征税可以调节、缓解贫富落差，改善财政，普惠社会。
高征税高福利是否适合、能否可行？需要另说。但突然无端大规模减税肯定可疑，会加剧阶层分化，大概率大伤财政元气。2017川普上台后大减税数万亿，掏空国库，国债暴增，正好与大疫灾爆发后赈灾赤字等额，与意识形态完全无关，被斥为自毁瞎折腾，杀鸡取蛋，杀贫济富，甚至假公济私。
话说，大减税真正推手是共和党前议长Paul Ryan，经济学本科，人不坏，但走火入魔坚信减税万能。经历2008大衰退，经济气如游丝，奥巴马当局救市，保住一大批公司一大批就业，一切刚刚恢复，就立即要透支国库给顶级富豪发福利？到底急什么呢？据说减税提高能效，什么能效？贫富落差能效吗？电影《肖申克救赎》里，Red问：Busy living？Or busy dying？忙忙忙，忙活，还是忙死？
知识工人
话说，当年，曾解决过一个重大理论问题：知识分子也属于工人阶级，此后知识分子不再是贬义词，工人阶级也不再领导一切，大家携手，先实现国族工业化再说。后工业经济的合众国，教师工会人数最众，教师是工人阶级吗？大学助教助研博后算工人阶级吗？从前常念叨的“工人阶级”需要重新定义，工会原词是同业联合会trade union，workers，laborers概念都严重过时，今天继续沿用旧式译名和意思词不达意，得正名。
去年，加州大学全系统数万助教助研博后总罢工，正是借助UAW组织，比当下罢工的汽车工人多出好几倍，其规模在大学史上创纪录，得到大学教职员工支持，最后达成妥协。加州大学是加州政府的买卖，数万助教助研博后工作量不小，收入却难以养家，的确需要解决。教师工资也很久没上调了，生活水准和质量以及士气全输给了通胀。2023好莱坞编剧1万多人大罢工，与经济学家所说的结构性失业有关，从春天到秋天，导致影视业制作停工、推迟，146天后刚刚解决，避免了年内全线停工。16万人的好莱坞演员工会大罢工仍在继续。
拜登竞选连任年，恰逢罢工此起彼伏，川普机会千载难逢吗？
里根命令
白宫怎样应对罢工？并没有意识形态争论那样短平快嘎嘣脆，总统与工会的关系复杂曲折，不能拿党争锤子乱砸。我们以1981年机场塔台调度员总罢工为例，来看白宫如何处置及其影响。
时任总统里根，是当下一些左派心目中的公敌，国贼级别，却在两次大选中大赢，席卷联邦。里根本人曾担任好莱坞演员工会主席，是第一位、唯一一位工会会员出身的总统，原为民主党，后改为共和党。
1980大选，里根获得调度员工会支持，大选中击败失去该工会支持的在任民主党总统卡特。候选人里根致信工会，承诺保障并改善调度员工作条件，支持维护调度员权益。
里根刚上台，就遭遇调度员工会与联邦航委会谈判破裂，工会拒绝联邦政府方面的妥协涨薪条件，1万多塔台调度总罢工，全国机场大面积瘫痪。法庭判决罢工违法，对工会和一些个人处以高额罚款。上诉失败后，有人坐牢，该工会破产并被联邦劳工局取缔，后来代之以新调度员协会等三个工会。
里根公开指责调度员背离联邦雇员“绝不罢工”誓言，称罢工危及国家安全，命令48小时内必须复工，仅1300人服从并返岗。里根随即命令开除拒绝复工的1万1千多调度员公职，并永不录用，其中不少人受过联邦政府培训，有些还是空军地勤退役人员。
联邦政府动用一切资源，恢复航空交通，包括空军进驻，退休人员返岗，在训学员提前毕业上岗，同时加紧培训新人接班。两年后情况总算得到缓解，直到十年后才完全恢复调度员罢工前水平。永不复用禁令直到1993年才被克林顿解除，仅有800多人十多年后才得以重新回岗。
里根命令是历史分水岭，里根被指责背信弃义，也有研究者称，里根此项对策采用了卡特政府事先制订的应对罢工与通胀预案，碰巧用到联邦自家雇员罢工，并非党争那样简单。之后，商学院课程里增加了应对罢工内容，罢工不再万能，无上神圣。从数据看，无论政府雇员还是私企员工，大型罢工从1970年的380起，暴跌到1999年的17起，2010年仅11起，成了稀罕物，动辄头版头条，罢工风起云涌的时代一去无返。
拜登来了
疫后重建，尽管劳力紧缺，但家庭收入却跑不赢通胀，同时经济又面临重大转型，罢工与工会事件迭出：加州大学，好莱坞编剧，铁路工人，码头工人，UPS，亚马逊，星巴克，汽车工会。拜登自称劳工总统，工会之友，公开发声为编剧说话，联邦政府积极介入港口和UPS争端调解，用行政命令实施雇佣合同解决铁路罢工。虽然并非人人满意，尤其进步派或有微词，但火车头继续呼哧呼哧向前开。
这次汽车工人罢工，被认为让GDP每天损失16亿。拜登说“谁都不想有罢工发生”，“尊重工会行使集体博弈权利，理解工友们辛苦”，“厂家需要再让点步”。周五，UAW总裁Fain呼吁拜登到场支持，拜登随即发推回应，将于26日周二前去密西根声援UAW工人，力促谈判双赢。因为拜登当局的鼓励电动车政策，UAW至今仍未背书拜登。传统工会与环保主义和全球化一直关系微妙，拜登若不及时缓解、缓冲，大选中有可能会遭前后夹击。Fain说，UAW支持向电动车转型，但要充分保障工人利益。
下周三，川普也要到底特律，对汽车工人讲话，Fain说不欢迎他。川普也顺便第二次抵制共和党在加州里根图书馆的初选辩论，里根图书馆方面从未邀请川普前去演讲，有人称其为熊孩子，伏地魔，践踏里根原则的混蛋恶棍。如此，摇摆州密西根，汽车之都底特律，汽车工人罢工，摆下2024第一场川拜对台戏。
2016大选，川普以1万票赢下锈带蓝领摇摆州密西根。2020大选，拜登56-42赢了全联邦的工会票，却以更大幅度输了全国无本科学历白男票。2024，川普能拿电动车当楔子，再次撬走足量劳工蓝票吗？
川普也要来
川普在自家真理台发更，大骂拜登是骗子，电动车是骗局，卖国毁国，汽车工人苦难全都是拜登的电动车造成的。“如果汽车工会不背书”川普，如果川普赢不了大选，汽车工人先，卡车司机后，都别指望能有好日子过。听着怎么像威胁也像诅咒？可这符合川普策略三段式：参加大选逃脱刑罪，搞乱趁乱浑水摸鱼，掳掠民心卷土重来。
UAW总裁Fain坚拒背书川普参选，严词反驳说，“亿万富豪只会贪财强取豪夺，对工人生活懂个锤子，还是省省吧！”川普则大骂工会是工贼，出卖工人利益，称自己一向保护劳工。有众多家工会的领袖指出，川普一贯一手打工会，一手拉工友，竞选时用天花乱坠许诺哄走大量蓝领选票，发誓涨工资，保就业，上台后却打压工会，损害工人利益，汽车就业增长更是子虚乌有。
尽管川普的关税战和嘛噶保护政策开始曾获得若干制造业工会头领首肯，但其经济价值却是双刃剑，进口零部件涨价，整车哪还有利润？制造业招商引资项目也纷纷落空或失败。谁卖谁，得看行动。川普治下，其所提名充实的最高法院保守派多数几番裁决，打压工会。野蛮大减税让川家获利丰厚，工薪阶层当然无缘。
2024将至，摇摆州的蓝领蓝票争夺战业已打响，川普和工人还能是同路人吗？拜登有什么奇招能化险为夷？