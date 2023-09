风鸣：美国2024大选：三位印裔参选人，高能平民“移二代”

2024大选,是一个合众国多样化的里程碑,标志性现象是共和党阵营居然开始有不止一位非白男参选。话说,这红蓝两大阵营的经典画面很《星球大战》,白男帝国v彩虹联盟。2020蓝营初选辩论,台上五彩缤纷,拜登获胜登顶,内阁阿美利加那Americana。2024红营初辩,破天荒一改从前主一色西装白男的单调。

两阵营,三位印裔,竞选连任的现任拜登政府副总统贺锦丽(Kamala Harris),前南卡州长、前川普政府驻联合国大使海莉(Nikki Haley),独立投资人拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

票箱毒药?

说到贺锦丽,许多人料她为票箱毒药,而且已成定论,不容分说。右翼视她为废柴,左翼则想甩掉她,看客纷纷跟风学舌。媒体追问,她的伯乐恩师佩议长回答:“拜登说她好就行”,“当副总统不需要表现什么业绩,她又不是主角”。好些人大概没听懂,除了没跟上佩议长的加州式直白乐观幽默,大概还不真正明白,副总统正规角色是储君,太子,皇太女,总统、董事长的专职人寿保险,而非总理、总经理,那个角色属于白宫幕僚长。

贺锦丽距总统大位一次心跳之遥,大概率参选下一任,岂可视而不见?借用乔布斯引用马克·吐温,“外传鄙人俺的死讯委实过分夸张( The reports of my death have been greatly exaggerated)”。拜登没在忙着濒死,贺锦丽也没忙着消失。都想多了。

说到副总统,回望历史,老罗斯福接任被枪杀麦金利,成为合众国转型期卓越总统,被刻上总统山。杜鲁门接任二战末病逝小罗斯福,乱世艰辛,卓越领导,世界避免了一战后那样的弱肉强食,种恨植怨。直到他故于贫病后几十年才被重新发现,被两党后辈尊为杰出经典。尼克松跟着艾帅打了八年酱油,潜心苦练内功,终成外交翘楚。Charles Curtis脱颖而出,成为胡佛搭档,首位非白人副总统。

也有挑大梁的副总统,比如高尔(Al Gore),切尼(Dick Cheney),拜登,但辅佐给力和拍板决断的艰巨绝非同一量级。大选中,选对副总候选人可以拾遗补缺,加持票仓,防止分裂流失,典型如约翰逊(Lyndon Johnson)帮肯尼迪(John Kennedy)稳住很难搞的南方,尼克松、奎尔(Dan Quayle)和彭斯(Mike Pence)帮艾森豪威尔、老布什和川普保住极右票。除了保票仓等等,贺锦丽还是拜登晚辈,学徒,承担着继往开来的重任。

拜登老谋深算,选人当然不会唯一只考虑AA品种多样性,也要够分量,够品级,够好够用。例如,拜登提名为最高法院大法官的杰克逊(Ketani Brown Jackson)堪当大任,绝非巴莱特(Amy Coney Barrett)那样的川党废物点心、空心花瓶可比。大学录取AA,拜登也强调不能降低标准,不能滥竽充数。从人材到人才,从素材到英才,并非看球或玩票,实力是铁定的。皇马眼皮子浅,那样羞辱丢弃天王Messi,不仁不智,傻x无极,成为天下笑柄。

移二优势

三位印裔参选人,都是新移民家的娃,新移民家庭,父母安身立命,望子望女成龙。社会学研究表明,二代移民最有出息,是发达成功、经天纬地的那种大出息,而非品学兼优、听话懂事、争气长脸的小确幸。

移民家庭倘若只鸡娃爬藤,即便爬到顶,爬上梯子台阶最高级,又有什么用?若只会或小富即安,或坐拥万贯,或沾沾自喜,或自艾自怨,在哪里混还不是一样?人若穷到只剩下钱,死守心内那口老井,以不变应万万变,即便新大陆、新时代也改变不了个人运命和族群运势。

海莉的父母在国内老家已经挺好,偏要折腾,闯北美,挣学位,男的接受南方黑人学院教职,女的教教中学,生娃,养家,过个普通中产小日子,不也挺好?妈妈偏偏还要折腾,辞职创业,一做就是几十年。海莉是个孝顺女孩,帮家里打理生意,记账操持,连大学都是学个稳稳谋生的会计本科。好吧,海莉娘家真的就是简单普通的移民家庭,那么海莉一定嫁了钱,或是世家,不是名门望族怎么可能走到这一步?

海莉丈夫是孤儿,养父母分别是职业经理人和老师,俩人大一恋人freshman year sweethearts,大学毕业后结婚,两次婚礼,一次锡克族规矩,一次卫理公会新教教堂。丈夫做普通工作,间或帮丈母娘打理服装公司八年,参军,南卡国民卫队陆军上尉,此刻正在海外服役。

没闻出有什么名门望族味道,普通人家,普通学历,普通婚恋,州长,驻联合国大使,总统大选参选人,与尼克松、福特、卡特、里根、克林顿、奥巴马、拜登一样,普通家庭,平凡的合众国人。

一刻风头

波普大神沃霍尔Andy Warhol有言:”未来,人人都会有十五分钟的扬名世界(In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes)。”据说不是沃霍尔原创,而且主要说娱乐界、媒体界。十五分钟,风头一刻,出名易,立万难,能当饭吃吗?能选上总统吗?在减肥时代,谁还管吃饭?移动互联网来了,人人都君临天下。

选总统真的发生了,电视直播大嘴川普,真的进了白宫,然而进去容易出来难,两次弹劾,四宗刑罪,一头蘑菇,遍体鳞伤,77岁第三回参选,一刻风头未尽兴,贪心不足一辈子。十五分钟,能干什么?能干成什么?为什么是十五分钟?不管了,有一层意思或许是,敢拼敢闹才能赢。主流媒体,情商、智商、资格、招牌,媚眼、发嗲、跟风、炒作,现炒现卖,快进快出,分分合合,成王败寇,一刻爱上,两刻丢弃,三刻忘记,四刻换马,十五分钟周期,只为最后那一悸动,都是娱乐,享乐,肉欲情欲。

如果川普是业余玩票,那么拉马斯瓦米则算是正宗科班名校英才,外加高能移二代。听拉马说话,不用找逻辑、秩序、事实、结构,只需要推土机轰鸣说说说,抢占挤满那十五分钟。零和,双赢(=赢两次!),正宗川味老字号,有用当是硬道理。当年,三百斤川爷蛮力碾压耶鲁法学院学姐希拉里。今天,超强高能三印裔,是骡子是马拉出来遛,海莉分分钟灭拉马。贺锦丽行吗?拜登行吗?川普行吗?世界阻挡得了十五分钟拉马吗?