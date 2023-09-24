风鸣：美国2024大选：三位印裔参选人，高能平民“移二代”

2024大选，是一个合众国多样化的里程碑，标志性现象是共和党阵营居然开始有不止一位非白男参选。话说，这红蓝两大阵营的经典画面很《星球大战》，白男帝国v彩虹联盟。2020蓝营初选辩论，台上五彩缤纷，拜登获胜登顶，内阁阿美利加那Americana。2024红营初辩，破天荒一改从前主一色西装白男的单调。

两阵营，三位印裔，竞选连任的现任拜登政府副总统贺锦丽(Kamala Harris)，前南卡州长、前川普政府驻联合国大使海莉(Nikki Haley)，独立投资人拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。

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票箱毒药？

说到贺锦丽，许多人料她为票箱毒药，而且已成定论，不容分说。右翼视她为废柴，左翼则想甩掉她，看客纷纷跟风学舌。媒体追问，她的伯乐恩师佩议长回答：“拜登说她好就行”，“当副总统不需要表现什么业绩，她又不是主角”。好些人大概没听懂，除了没跟上佩议长的加州式直白乐观幽默，大概还不真正明白，副总统正规角色是储君，太子，皇太女，总统、董事长的专职人寿保险，而非总理、总经理，那个角色属于白宫幕僚长。

贺锦丽距总统大位一次心跳之遥，大概率参选下一任，岂可视而不见？借用乔布斯引用马克·吐温，“外传鄙人俺的死讯委实过分夸张（ The reports of my death have been greatly exaggerated）”。拜登没在忙着濒死，贺锦丽也没忙着消失。都想多了。

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说到副总统，回望历史，老罗斯福接任被枪杀麦金利，成为合众国转型期卓越总统，被刻上总统山。杜鲁门接任二战末病逝小罗斯福，乱世艰辛，卓越领导，世界避免了一战后那样的弱肉强食，种恨植怨。直到他故于贫病后几十年才被重新发现，被两党后辈尊为杰出经典。尼克松跟着艾帅打了八年酱油，潜心苦练内功，终成外交翘楚。Charles Curtis脱颖而出，成为胡佛搭档，首位非白人副总统。

也有挑大梁的副总统，比如高尔（Al Gore），切尼（Dick Cheney），拜登，但辅佐给力和拍板决断的艰巨绝非同一量级。大选中，选对副总候选人可以拾遗补缺，加持票仓，防止分裂流失，典型如约翰逊（Lyndon Johnson）帮肯尼迪（John Kennedy）稳住很难搞的南方，尼克松、奎尔（Dan Quayle）和彭斯（Mike Pence）帮艾森豪威尔、老布什和川普保住极右票。除了保票仓等等，贺锦丽还是拜登晚辈，学徒，承担着继往开来的重任。

拜登老谋深算，选人当然不会唯一只考虑AA品种多样性，也要够分量，够品级，够好够用。例如，拜登提名为最高法院大法官的杰克逊（Ketani Brown Jackson）堪当大任，绝非巴莱特（Amy Coney Barrett）那样的川党废物点心、空心花瓶可比。大学录取AA，拜登也强调不能降低标准，不能滥竽充数。从人材到人才，从素材到英才，并非看球或玩票，实力是铁定的。皇马眼皮子浅，那样羞辱丢弃天王Messi，不仁不智，傻x无极，成为天下笑柄。

移二优势

三位印裔参选人，都是新移民家的娃，新移民家庭，父母安身立命，望子望女成龙。社会学研究表明，二代移民最有出息，是发达成功、经天纬地的那种大出息，而非品学兼优、听话懂事、争气长脸的小确幸。

移民家庭倘若只鸡娃爬藤，即便爬到顶，爬上梯子台阶最高级，又有什么用？若只会或小富即安，或坐拥万贯，或沾沾自喜，或自艾自怨，在哪里混还不是一样？人若穷到只剩下钱，死守心内那口老井，以不变应万万变，即便新大陆、新时代也改变不了个人运命和族群运势。

海莉的父母在国内老家已经挺好，偏要折腾，闯北美，挣学位，男的接受南方黑人学院教职，女的教教中学，生娃，养家，过个普通中产小日子，不也挺好？妈妈偏偏还要折腾，辞职创业，一做就是几十年。海莉是个孝顺女孩，帮家里打理生意，记账操持，连大学都是学个稳稳谋生的会计本科。好吧，海莉娘家真的就是简单普通的移民家庭，那么海莉一定嫁了钱，或是世家，不是名门望族怎么可能走到这一步？

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海莉丈夫是孤儿，养父母分别是职业经理人和老师，俩人大一恋人freshman year sweethearts，大学毕业后结婚，两次婚礼，一次锡克族规矩，一次卫理公会新教教堂。丈夫做普通工作，间或帮丈母娘打理服装公司八年，参军，南卡国民卫队陆军上尉，此刻正在海外服役。

没闻出有什么名门望族味道，普通人家，普通学历，普通婚恋，州长，驻联合国大使，总统大选参选人，与尼克松、福特、卡特、里根、克林顿、奥巴马、拜登一样，普通家庭，平凡的合众国人。

一刻风头

波普大神沃霍尔Andy Warhol有言：”未来，人人都会有十五分钟的扬名世界（In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes）。”据说不是沃霍尔原创，而且主要说娱乐界、媒体界。十五分钟，风头一刻，出名易，立万难，能当饭吃吗？能选上总统吗？在减肥时代，谁还管吃饭？移动互联网来了，人人都君临天下。

选总统真的发生了，电视直播大嘴川普，真的进了白宫，然而进去容易出来难，两次弹劾，四宗刑罪，一头蘑菇，遍体鳞伤，77岁第三回参选，一刻风头未尽兴，贪心不足一辈子。十五分钟，能干什么？能干成什么？为什么是十五分钟？不管了，有一层意思或许是，敢拼敢闹才能赢。主流媒体，情商、智商、资格、招牌，媚眼、发嗲、跟风、炒作，现炒现卖，快进快出，分分合合，成王败寇，一刻爱上，两刻丢弃，三刻忘记，四刻换马，十五分钟周期，只为最后那一悸动，都是娱乐，享乐，肉欲情欲。

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如果川普是业余玩票，那么拉马斯瓦米则算是正宗科班名校英才，外加高能移二代。听拉马说话，不用找逻辑、秩序、事实、结构，只需要推土机轰鸣说说说，抢占挤满那十五分钟。零和，双赢（=赢两次!），正宗川味老字号，有用当是硬道理。当年，三百斤川爷蛮力碾压耶鲁法学院学姐希拉里。今天，超强高能三印裔，是骡子是马拉出来遛，海莉分分钟灭拉马。贺锦丽行吗？拜登行吗？川普行吗？世界阻挡得了十五分钟拉马吗？