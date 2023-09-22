风鸣：国会要弹劾拜登总统的前因与后果

话说，众院议长麦卡锡命令正式对拜登弹劾调查，冲上头条，有人欢呼噢耶，有人斥骂鸡鸣狗盗。这调查沸沸扬扬几年，该查的都查了，事实清楚，毫无悬疑，惟余怎样处置。

问题在于怎样看，若只党争激愤震怒，或看热闹不嫌事大，或陷入鸡毛蒜皮，可能会错过看点。宪法规定的弹劾门槛不低，必须是high crime and misdemeanor，大罪。问题不复杂，无须为尊者讳，也不用没完没了纠结。可正因为完全简单透明，所以才更加可疑。热闹不够看，门道在哪里？

父子连坐？

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拜登父子故事最简版：拜登任副总统期间，小儿子Hunter曾介入涉外商业项目，招摇炫耀过老爹身份，对此众院共和党调查了很久，找的目击证人说，老爸从未介入儿子勾当，儿子的确挣了些海外的钱，但没查出不合法，只是不好看，而川普却因非法威逼乌克兰总统调查拜登父子而遭弹劾。

Delaware共和党籍联邦检察官David Weiss调查Hunter，挖出其两年漏税和买枪时尚未戒毒两个过失。漏税补缴，违规购枪训诫缓刑，控辩谈判出个认罚和解，可川党法官Maryellen Noreika偏偏又拒绝批准，说过于姑息，一切推倒重来。

这回，检察官Weiss要求升级为联邦特别检察官，民主党司法部长Garland居然批准，而且遭先前坚决要求设特别检察官的共和党人大骂，话语体系崩溃，于是只好陈年旧罪再诉，有权不用过期作废，管他哪里洪水滔天。

几年下来，反复调查，横竖一共也就这点事，怎么会闹到要父子连坐，弹劾在任总统？众院共和党目标到底是什么？

一报还报？

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众院共和党最简版：众院川党成堆，许多共和党人对川普逆来顺受，川普打喷嚏，众院就下雨。2022大选后，共和党占了众院极微弱多数，但党首麦卡锡竞选议长难产，因为川党刁难，十五轮投票才过，麦卡锡最后当选是答应那些反对派他们可以随时拿掉他。

新众院开张，川普公开要求共和党不惜代价做两件事：保护川普不受司法惩罚，拉满格打击拜登。麦卡锡自己没受过法学训练，他任命的川党司法委主席Jim Jordan虽有杂牌学校法学学位，却从未考过司法资格，但保护川普舍得真抓实干出大力，直接干预司法过程，威胁切断司法拨款，都不合规矩，被乔州Fulton郡检察长一封公开信臭骂了事，可能从此一蹶不振。

打击拜登，最泄愤过瘾的莫过于弹劾，川普屡屡公开发话，上周拉麦卡锡私宅饭局，当面施压，命令开启已经调查了很久很久的调查：因为他们弹劾我两次，所以咱们必须弹劾拜登，一报还一报。这都可以？关键是，在有共和党人公开反对弹劾调查的情况下，能保证众院不丢票吗？

师出无名

评论界公认麦卡锡才具平平，毛病很多，第一次竞选议长未果因为自爆，第二次勉强上位因为共和党实在找不到别人。这议长，当得有点窝囊。

按意识形态，加州人麦卡锡基本算温和，叵耐既与反动派同床异梦，也被川党绑架劫持。川普命令众院川党威逼麦卡锡，开启师出无名的弹劾调查，麦议长为什么就范？因为麦议长这次又自作聪明，想拿弹劾调查交换川党支持秋季预算。

麦卡锡春天闹债限，导致合众国主权评级下跌，但总归与拜登做了交易，大选前不再纠缠预算。秋季众院开局，不少待决议案，重头戏就是国防预算，涉及军援乌克兰。麦卡锡支持军援，川党反对，川普既要支持普京，又给拜登连任制造麻烦，势不两立，无法妥协。

无论如何，同意启动弹劾的确是臭招，麦卡锡出此下策，实属无路可走的苟且。不批预算，政府关张，贻误军机，前车可鉴，罪恶昭彰。法理呢？伦理呢？踢开法理伦理，还能有别的道理吗？

议长开骂

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拿弹劾换预算，两头都不被看好。弹劾联邦元首是天大事，开启调查需要天大的罪。

饶是如此，历史上弹劾调查从未失败过。前议长金里奇无端弹劾克林顿是历史性党争脏臭，即便没有大罪，依然弹劾成功，只因票数够，党争嘛。佩议长两次成功弹劾川普，都是因为滔天大罪，一次叛国，一次暴乱。麦议长这次，连党争都不算，就是无聊内耗捣浆糊，若弹劾拜登不成，怕是要自取其辱，史上首次。不过，既然川普打断了一切正常，莫名其妙弹劾调查也就不足为奇。

另一头更麻烦，因为川党拿到了麦议长开启弹劾调查命令后，食言反悔，拒绝通过预算法案。任何议长遇到此等造反有理的滚刀肉，被逼到墙角，都会乱，会慌，会怒。麦议长这回真的怒了，本党开会直接爆粗：赶紧通过这个tmd预算！不然随便再找谁当这个倒霉议长吧！月底大限，麦卡锡周一说周末都别回家了，加班攒临时预算，实在不行就伙同民主党一起干，拼了。

收场漫漫

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弹劾调查炒冷饭，程序复杂而漫长，无中生有、小题大做的各种招术都试过，大概率没戏。那就死拖，拖到大选，搞死搞垮拜登，搞不死搞不垮也搞臭。还有，拜登父子情深，往死里整儿子，让老子分心，哈哈。

目前看有用，民调显示相当多的选民臆断拜登父子有猫腻，需要担责。因为诸事不开心，于是当然迁怒第一家庭。但迁怒容易朝三暮四，无由头、无结果折腾也会审疲，双刃剑。

阻断预算，政府关张，历史上每次选民都骂共和党，这次会例外吗？弄不好明年大选又要丢席位。正在被国会开启调查的，是川普女婿库什纳拿了沙特20亿刀巨案，还有川普和川家一大堆司法案子。难道，2024大选注定非要变成历史性比烂不成？都是调查，同样弹劾，孰真孰假？霸王硬上弓，俄罗斯转轮，倘失手，代价几何？

最新看点

–加州民主党州长Newsom对麦卡锡动作不屑一顾：那种弹劾调查，形同学生会瞎闹。

–共和党控制的众院监督委，将于9月28日就拜登家人商业活动举行首次公开听证。

–众院共和党周四未能就国防预算达成共识，因多数党自家内讧而造成瘫痪，麦议长成了众矢之的，声言要砍援乌军款，同时再推continuing resolution, CR。许多本党议员怨声载道，参院两党严重不满，联邦政府各部正在应急预案，准备应对扑面而来的关张停摆。

–为避免政府九月底断粮关张，众院民主党与温和共和党商讨应急方案，如获218票支持可绕过被川党绑架的麦卡锡，直接通过临时预算案，称discharge petition。

–如果川党动议罢免麦卡锡议长职，众院民主党尚未决定是否出手搭救，一种可能是逼迫麦议长拿中止弹劾调查拜登换取少数党支持。

–麦卡锡尚未支持川普参选。