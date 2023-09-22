2024年美国大选中的第三党势力

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鉴于拜登和特朗普作为总统候选人在各自政党中支持率的大幅领先，他们很有可能分别代表民主党和共和党在2024年角逐总统。但是这两位在美国民众心中都很难称得上是理想的总统候选人。根据昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）的一项最新全美民调，仅有40%的民众对拜登有好感，对特朗普有好感的民众也仅占38%。此外，YouGov和经济学人（Economist）联合进行的一项民调显示，仅有30%的美国人认为民主党或者共和党能够代表他们的利益，同时有39%的美国人觉得第三党有存在的必要。这样的局面似乎为来自第三党的候选人留下了充足的发挥空间。第三党候选人会成为左右2024年美国大选的重要力量吗？

尽管第三党候选人在2024年大选中有着很大的潜力，但是必须得承认的是，第三党候选人最终赢得选举的可能性依然很小。

首先，竞选总统是一个复杂且昂贵的过程，需要满足各州的各种特定要求和期限，才能被列入该州的总统选票。第三党由于没有固定的利益集团作为资金来源，群众基础也没有民主党和共和党深厚，所以很难募集足够的资金。虽然个别第三党候选人能被列入一些州的选票，但是这些候选人无法参与每个州的角逐。

而且在选举人团制度下，几乎所有的州都采取了选举人票“赢家通吃”的方式，即在单轮投票中获得最多选票的人获得该州的所有选举人票。这样一来，即便第三党候选人能够获得一定数量的普通选民选票，但只要无法在足够多的州选票排名第一，还是无法获得选举人票。1992 年的美国总统大选就是一个很好的例子，以独立候选人身份参选的商人罗斯·佩罗（Henry Perot）获得了 大约19%的普通选民选票，但却未能赢得一张选举团选票。

此外，尽管许多民众在参与民调时表示将支持第三党，但是在真正投票时却因为各种原因没有把票投给第三党候选人。这样的情况在美国历史上屡见不鲜。1996年，民调显示代表改革党（Reform Party）竞选总统的罗斯·佩罗最高能够获得20%的选票，但他最终只获得8.4%的选票。2016年，民调显示代表自由党（Libertarian Party）竞选总统的加里·约翰逊（Gary Johnson）能够获得10%的选票，但实际上他只获得了3.3%的选民的投票。根据萨福克大学（Suffolk University）和今日美国（USA TODAY）联合进行的一项民调，在2020年大选前，有9%的受访者表示会投票给第三党，但是所有第三党候选人在选举中合计只获得了2%的选票。

虽然第三党候选人最终赢得总统选举的可能性很小，但不可否认的是，他们会对选举的结果产生重大影响，尤其是在支持率靠前的两名候选人得票十分接近的情况下。2000年小布什（George Walker Bush）和高尔（Albert Arnold Gore Jr.）之间的选战是一个很好的例子。当时绿党（Green Party）的总统候选人纳德（Ralph Nader）在佛罗里达州获得了近 10 万张选票。许多人认为这间接导致了代表民主党的高尔在佛罗里达州仅仅以500多票的劣势输给了代表共和党的小布什，进而输掉了整个总统大选。针对2024年大选，萨福克大学（Suffolk University）和今日美国（USA TODAY）联合进行的一项民调显示，如果拜登和特朗普分别是民主党和共和党的候选人，那么将有23%的选民投票给第三党；如果大选在德桑蒂斯和拜登之间的进行，那么有25%的选民会投票给第三党。而昆尼皮亚克大学进行的民调给出了更高的数字。该民调显示，对于即将到来的总统大选，有47%的人表示他们会考虑投票给第三党候选人。如果将支持第三党的人群分类，那么有64%的独立人士，38%的共和党人，以及35%的民主党人考虑给第三党候选人投票。由此可见，在2024年，第三党对于选情的影响之大可能会超过之前的任何一次大选。