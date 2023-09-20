还有10天卡特总统就99岁了 请送去你的祝福

2019年中国国庆节前夕，卡特总统给习近平主席写信，祝贺中国建国70周年。

他在信中说，

罗莎琳和我一起祝贺中华人民共和国成立70周年。

我与您的伟大的国家共享一个生日，但是我要比贵国大25岁，因此我目睹了中国人民在20世纪早期遭受的苦难，也见证了她在过去40年里成为世界第二大经济的成就，并在这一过程中使得几亿人脱贫。

今年还是美中邦交正常化40周年。自从邓小平副总理和我决定美中两国建交，亚太地区一直沐浴在和平与繁荣之中。这一决定给美国、中国和世界都带来了极大的好处。在（双边关系）已经发生变化的今天，为了美中之间和平永驻，卡特中心愿意继续增进美中两国人民的相互理解。

在我庆祝自己95岁和中华人民共和国建国70周年的时候，罗莎琳和我祝愿你领导中国成功，也祝贺中国在实现国内和谐与繁荣及促进世界和平与发展方面取得的每一个成就。在共同应对全球挑战之时，卡特中心随时都是美中合作的桥梁。