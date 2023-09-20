还有10天卡特总统就99岁了 请送去你的祝福

还有10天美国第39届总统吉米·卡特就99岁了。卡特总统的生日是10月1日，刚好也是中华人民共和国的国庆。卡特总统常说，世界上人口最多的国家的人民跟我一起庆生，这是莫大的荣幸。
今年2月18日，卡特总统进入临终关怀。
今年8月，卡特总统的一个后人告诉美国《人物杂志》，他98岁的祖父及96岁的祖母罗莎琳正处于人生“最后一章”。
在卡特总统弥留之际，卡特中心做出决定，2024年1月9日在卡特中心举办第八届吉米·卡特美中关系论坛，纪念美中建交45周年，缅怀卡特总统对美中关系的巨大贡献，并探讨如何用他的遗产去稳定目前持续下滑和恶化的双边关系。
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2019年中国国庆节前夕，卡特总统给习近平主席写信，祝贺中国建国70周年。
他在信中说，
罗莎琳和我一起祝贺中华人民共和国成立70周年。
我与您的伟大的国家共享一个生日，但是我要比贵国大25岁，因此我目睹了中国人民在20世纪早期遭受的苦难，也见证了她在过去40年里成为世界第二大经济的成就，并在这一过程中使得几亿人脱贫。
今年还是美中邦交正常化40周年。自从邓小平副总理和我决定美中两国建交，亚太地区一直沐浴在和平与繁荣之中。这一决定给美国、中国和世界都带来了极大的好处。在（双边关系）已经发生变化的今天，为了美中之间和平永驻，卡特中心愿意继续增进美中两国人民的相互理解。
在我庆祝自己95岁和中华人民共和国建国70周年的时候，罗莎琳和我祝愿你领导中国成功，也祝贺中国在实现国内和谐与繁荣及促进世界和平与发展方面取得的每一个成就。在共同应对全球挑战之时，卡特中心随时都是美中合作的桥梁。
同日，卡特总统收到了中美驻美大使崔天凯转来习近平主席给卡特总统的生日贺信。习近平在信中说，
尊敬的卡特先生，
很高兴收到你的来函，感谢你和夫人对中华人民共和国70华诞的真挚祝愿，同时也祝你95岁生日快乐。
在你担任总统期间，中美两国正式建立外交关系。卸任后，你一如既往关心支持中国发展，积极参与推动中美友好交流合作。中国人民将铭记你为中美关系发展做出的历史性贡献。中方愿意同美方一道努力，共同构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系，造福两国，惠及世界。
祝你和夫人身体健康，诸事顺遂。