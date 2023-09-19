【编者按：2023年的中美关系似乎出现了一些转机。入夏以来，先后有三名美国政府的内阁成员访问中国，美国国会的代表团也即将访华。更引人注目的是，在寻求与美国政府稳定双边关系的同时，中国的领导人也把注意力放到了增加两国民间交流之上。6月以来，习近平不仅先后接见了盖茨和基辛格，还四次给美国友人复信，强调“中美关系的基础在民间“。以下是本站根据中国的媒体报道对2023年习近平参与的中美民间往来的一个综述。】
6月16日，习近平在人民大会堂会见盖茨基金会联系主席比尔·盖茨，他说，你是我今年在北京会见的第一位美国朋友。世界正在走出新冠疫情，人们应该多走动、多交流，增进了解。我常讲，中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。
6月28日，习近平向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信。
习近平在信中说，1992年，我邀请加德纳夫人访问鼓岭，帮助她完成了丈夫梦回故土的心愿。30多年过去了，“鼓岭之友”和两国各界友好人士深入挖掘鼓岭历史，积极传播鼓岭文化，为加深中美两国人民相互了解和友好交流而不懈努力。他还说，“国之交在于民相亲”。国与国关系发展的根基在于两国人民。希望大家把鼓岭故事和鼓岭情缘传承下去、发扬光大，让中美人民友谊像鼓岭上的千年柳杉一样，茁壮成长，生生不息。【新华社报道：鼓岭故事是习近平亲自推动中美民间友好交流的一段佳话。1901年，在襁褓之中的美国人密尔顿·加德纳随父母来到中国福州生活，1911年全家迁回美国。加德纳先生一直想要再回中国故园看一看，但直到去世也未能如愿。在中国留美学生帮助下，加德纳夫人终于了解到丈夫魂牵梦萦的故园就是福州的鼓岭。1992年，时任福州市委书记习近平了解到这段感人的鼓岭情缘，邀请加德纳夫人访问中国。2012年，时任国家副主席习近平访美时，在美国友好团体举行的欢迎午宴上讲述鼓岭故事，引发两国各界强烈反响。“鼓岭缘”中美民间友好论坛28日在福建省福州市举办，主题为“传承友谊薪火 共创美好未来”，由中国人民对外友好协会和福建省人民政府共同主办，“鼓岭之友”部分成员等中美各界人士参加。】
7月20日，习近平在北京钓鱼台国宾馆会见美国前国务卿基辛格。他对基辛格说，你刚刚度过百岁生日，访问中国已经一百多次。这两个“一百”加在一起，使你这次访华具有特殊意义。习近平接着回顾了中美关系走向正常化的历史。他说，52年前，中美两国处在一个关键转折点，毛泽东主席、周恩来总理同尼克松总统和你本人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程，既造福了两国，也改变了世界。中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友，不会忘记你为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。
习近平还说，当前世界正在经历百年未有之大变局，国际格局发生重大变化。中美两国又一次处于何去何从的十字路口，需要双方再一次作出选择。展望未来，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界。希望你和美国有识之士继续为推动中美关系重回正确轨道发挥建设性作用。
8月22日，习近平给美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士回信，感谢他们对中国举办世界大学生夏季运动会和亚洲运动会的良好祝愿。他在信中强调，中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。相信“美中青少年学生交流协会”和各位朋友，将会继续为中美青年友好交往以及两国关系稳定发展贡献力量。
8月29日，习近平复信美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克。
习近平在信中说，感谢伊斯特布鲁克在来信中分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事，从史迪威家族身上，我感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。史迪威将军是中国人民的老朋友，对中国解放和进步事业给予了积极支持，对中美人民友好作出了积极贡献。中国人民对此不会忘记。前不久，重庆市举行了史迪威将军诞辰140周年纪念活动，你发表了视频致辞，你的女儿、女婿和孙辈们也亲临现场。看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。
习近平对史迪威的外孙说，回望过去，中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力。我希望并相信，你和史迪威家族的其他成员将会继续为促进中美两国人民友好贡献力量。
9月12日，习近平复信美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦。
习近平在信中说，得知美中航空遗产基金会和飞虎队老兵们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队故事，越来越多美国青少年参与到“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”中来，迄今已有近500名飞虎队老兵和数百名老兵家属到访中国，我感到很高兴，并向你们表达敬意。
习近平强调，追忆往昔，中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾，经受了血与火的考验，结下了深厚友谊。展望未来，中美作为两个大国，对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任，应该也必须实现相互尊重、和平共处、合作共赢。中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。新时期中美关系的健康稳定发展，需要新时期飞虎队员的参与和支持，希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。
延伸阅读
2012年2月15日，习近平在美国艾奥瓦州马斯卡廷与老朋友茶聚。【北京大学中外人文交流基地：国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。1985年，正是通过结识多位淳朴热情的艾奥瓦州民众，习近平主席第一次近距离感知了美国人民。“对我来说，你们就是美国”，当时，他对马斯卡廷的朋友们说。马斯卡廷的普通民众同样通过习近平主席感知了中国。“您也是我们最早接触的中国朋友。尽管之前对中国人民存有疑虑，但和您相处后，我们对中国人民的一些负面看法就随之消失了。”当年的房东德沃切克夫人后来对习近平主席表示。】
2015年9月23日，习近平在对美国进行国事访问时参观美国华盛顿州塔科马市的林肯中学。他对美国学生说，中美同学们要携起手来，推动中美关系走向更美好的明天。
2016年9月4日，习近平在杭州G20会议欢迎晚宴上致辞时说，“140年前，1876年的6月，曾经当过美国驻华大使的司徒雷登先生出生于杭州，在中国生活了50多年，他的骨灰就安放在杭州半山安贤园。”
2019年4月21日，习近平复信美国高中学生。他在信中说，青年一代是中美友好的未来。希望同学们珍惜韶华、努力学习，为增进中美人民友谊作出贡献。百闻不如一见。欢迎你们有机会来中国看看。
2020年2月22日，习近平复信美国犹他州小学生。他在信中说，中国和美国一样，是很大的国家。中国有5000多年文明历史。中国人民和美国人民一样热情好客。汉语是世界上十几亿人使用的语言，通过学习汉语你们可以更多了解中国历史文化。很高兴看到你们的汉字写得这么好，汉语学得这么棒。希望你们继续加油，取得更大进步，做中美两国人民友谊的小使者。
2022年5月24日，习近平给美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂女士复信。他在信中说，我两次到访美丽的艾奥瓦州，同马斯卡廷市结下了不解之缘。中美两国人民都是伟大的人民，人民友好既是一笔宝贵的财富，更为两国关系发展提供重要基础。中国人民愿继续同美国人民一道，加强友好交流，推进互利合作，共同促进两国人民福祉。【外交部网站：萨拉·兰蒂女士曾于1985年接待时任河北正定县委书记习近平访问马斯卡廷市。2012年时任国家副主席习近平访美期间，再次到兰蒂家中与美国老朋友们见面。近日，兰蒂致信习近平主席，感谢习主席对老朋友的珍贵情谊，期盼两国继续深化人文交往，增进了解和互信。兰蒂并附信向习主席赠送了她撰写的回忆录《老朋友：习近平与艾奥瓦的故事》一书。】