7月20日，习近平在北京钓鱼台国宾馆会见美国前国务卿基辛格。他对基辛格说，你刚刚度过百岁生日，访问中国已经一百多次。这两个“一百”加在一起，使你这次访华具有特殊意义。习近平接着回顾了中美关系走向正常化的历史。他说，52年前，中美两国处在一个关键转折点，毛泽东主席、周恩来总理同尼克松总统和你本人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程，既造福了两国，也改变了世界。中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友，不会忘记你为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。

习近平还说，当前世界正在经历百年未有之大变局，国际格局发生重大变化。中美两国又一次处于何去何从的十字路口，需要双方再一次作出选择。展望未来，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界。希望你和美国有识之士继续为推动中美关系重回正确轨道发挥建设性作用。

8月22日，习近平给美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士回信，感谢他们对中国举办世界大学生夏季运动会和亚洲运动会的良好祝愿。他在信中强调，中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。相信“美中青少年学生交流协会”和各位朋友，将会继续为中美青年友好交往以及两国关系稳定发展贡献力量。

8月29日，习近平复信美国史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克。

习近平在信中说，感谢伊斯特布鲁克在来信中分享史迪威将军及史迪威家族几代人同中国友好交往的故事，从史迪威家族身上，我感受到了美国人民对中国人民的友好情谊。史迪威将军是中国人民的老朋友，对中国解放和进步事业给予了积极支持，对中美人民友好作出了积极贡献。中国人民对此不会忘记。前不久，重庆市举行了史迪威将军诞辰140周年纪念活动，你发表了视频致辞，你的女儿、女婿和孙辈们也亲临现场。看到史迪威将军从事的中美友好事业已传承至家族的第五代人，我很欣慰。

习近平对史迪威的外孙说，回望过去，中美两国为抗击日本法西斯、争取世界和平并肩战斗；展望未来，中美两国也完全可以相互成就、共同繁荣。中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力。我希望并相信，你和史迪威家族的其他成员将会继续为促进中美两国人民友好贡献力量。

9月12日，习近平复信美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦。

习近平在信中说，得知美中航空遗产基金会和飞虎队老兵们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队故事，越来越多美国青少年参与到“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”中来，迄今已有近500名飞虎队老兵和数百名老兵家属到访中国，我感到很高兴，并向你们表达敬意。

习近平强调，追忆往昔，中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾，经受了血与火的考验，结下了深厚友谊。展望未来，中美作为两个大国，对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任，应该也必须实现相互尊重、和平共处、合作共赢。中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。新时期中美关系的健康稳定发展，需要新时期飞虎队员的参与和支持，希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。