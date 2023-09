乔良：我们不应该跟着美国的节奏跳舞 附商榷

十三学者“就台湾问题与乔良商榷”

来源:海外看世界 2020年05月07日

编者按:

赵全胜 (【海外看世界】主编 )

最近,《超限战》作者之一的乔良将军连续发文指出当前并非解决台湾问题的最佳时机。他表示中国正处在“将强未强,将成未成之际”,不能因台湾问题影响了中国的复兴大业。我们邀请了在美国、日本、台湾地区、澳门地区和中国大陆的13位学者就此进行商榷。

这一次我们用了两个星期的时间,把13篇文章逐篇登完。今天我们再和大家分享一下文章摘要。以下为本期快评各位学者点评的主要观点,读者可通过点击各篇文章的链接单独逐一阅读各位作者的分析和读者的评论,也可以点击文末“阅读原文”获取完整快评。

嘉宾

参与本期快评的学者来自以下国家和地区的学校:

赵全胜 美国美利坚大学国际关系学院

高峥 美国马里兰大学历史系

王建伟 澳门大学政府和行政学系

赵宏伟 日本政法大学

孙雁 美国纽约市立大学

殷燕军 日本关东学院大学

孙太一 美国克里斯多夫纽波特大学

金君达 中国清华大学苏世民学院

罗欢镇 日本东京经济大学

熊达云 日本山梨学院大学

刘源俊 台湾东吴大学

何思慎 台湾辅仁大学

朱志群 美国巴克内尔大学

“急统”、“急独”、与“急介入”

赵全胜

美国美利坚大学国际关系学院教授

两岸内部似乎都有了各自的共识,即无论是“急统”还是“急独”,条件都不具备。大陆方面当然认为中国统一是祖国复兴大业的一个重要组成部分,但是正如毛泽东当年所说,大陆可以在这个问题上等一百年。这个观点,也为大陆最近的一系列涉台论述(包括乔良文章)所证实。无独有偶,台湾方面自马英九提出不统不独不武的方针后,尽管蓝绿政权更替,但不去搞急独(法理台独)恐怕也已成为岛内精英的主流思维。

这种既不去搞急独也不去搞急统当然不是两岸当政者的第一选择。例如如果条件许可的话,蔡英文的民进党又何尝不去马上行动实现其台独的理念?两岸之所以一直没有把急统或急独作为首要选项,是因为这样做代价太大,很有可能引发中美大战,而造成生灵涂炭的局面。

与此逆向而动的倒是美国这几年所出现的“急介入”思维。众所周知,自1950年朝鲜战争爆发后,美国就成为阻碍台湾问题解决的最关键的外部因素。特朗普用急介入的手段把台湾当作中美关系的一张牌来打已经是十分清楚的了。这主要表现在一方面在国会通过一系列的涉台、护台法案,为其干涉台海问题提供法理基础,另一方面又在实质上提升美台关系,提高台湾的国际地位,并且在美台两军之间开展实质性甚至半公开的合作,使其成为美国在亚太地区“对抗中国”的帮手。

美国这种急介入的作法已经成为当前台海关系(以至于整个中美关系)中最不确定的因素,也不是北京和台北所能够掌控的。这几年中美关系的大幅下滑已经显现出大陆在对美研究方面的严重不足与误判,所以当务之急是要加强对美国的对华政策(例如打“台湾牌”、“急介入”)的研究,包括其背景,方法,以及应对措施。如果两岸都能认识到美国的急介入有可能引发台海一战,北京和台北就都需要通过各自的渠道向华盛顿表明这种态度,并问之:“如果台海开战真的符合美国的利益吗?”另外一个行之有效的方法就是提高美国打台湾牌的成本,既要有明确的红线警告,也要有像1996年台海危机那样局部性的反制手段。如此,则有可能避免中美在台海问题上的迎头相撞,从而换取两岸实现和平统一的时间。

台湾问题是中国问题

高峥

美国马里兰大学历史系副教授

据传邓说过,台湾问题实质是中美关系问题。虽然大家不太了解邓讲此话的上下文,但这个论断早已在中国深入人心。我们应该怎样全面地正确地理解邓的论断?我认为,邓在这里表达了两层意思。第一,美国是台湾当局的靠山。美国的介入,是中国解决台湾问题的主要障碍。第二,台湾问题是中国的核心利益,但也牵扯到美国在西太平洋的战略存在,因此又是中美关系中最敏感最基本的问题。包含这两层意思的论断,与邓小平在许多场合强调台湾问题是中国的内政,是中国人们自己的事情之论点并行不悖。如果只论其一,忽视其二,中国就不仅会失去自己解决自己问题的意愿和勇气,而且也将破坏中美关系,导致中国一日不统一,就要记恨美国一日。乔梁将军的文章,虽然有许多正确的观点,但也存在着这样的偏向,提出了值得讨论的问题。

何为“跟着美国的节奏跳舞”?

乔文说, 美国推出台北法案, “是要把中国逼上武统台湾的死角”。也就是说,美国希望甚至要逼迫中国使用武力解决台湾问题。乔文认为,大陆今日的武统之声,就是跟着美国的节奏跳舞。首先,这是对美国战略的误判。美国的对台政策,至今依然是其自相矛盾的“战略模糊”(strategic ambiguity)。一方面,它承认“一个中国”的原则;另一方面,又容忍或支持台独活动。美国的公开声明,接受台海两岸任何以和平方式的达成的任何解决方案,而美国内心, 则不愿看到两岸的统一。近年来,大陆民众普遍认为和统无望,武统必然,这就引起了美国的担心。在这种形势下,美国的军售,美国的对台法案,以及美国升格美台关系等等,不是要逼迫中国武统,而恰恰是在恫吓大陆,使之不敢动武。也可以说,是用中国的孙子兵法来对付中国:“不战而屈人之兵”。其次,乔文说“美国要把中国逼上死角”,似乎是说,美国目前不断挑衅,蓄意要把中国惹毛了,动手打起仗来。这也完全不合乔文自己的逻辑。乔文既揭露美国现在要把中国逼上武统台湾的死角,又断言大陆武统美国一定干预,那末,它长篇累牍的分析美国目前不能打仗也不愿打仗,又如何能自圆其说呢?再次,武统就是死角吗?美国不逼中国不去吗?其实,所谓 的“美国的节奏”,和台湾当局极其合拍,那就是步步蚕食,逐步升级,一点一点的触碰底线,突破底线,走向台独。每一步都不是可以不予纠缠的小事,而是当前最现实,也最危险的“台湾渐独“策略。如果对渐进渐远的台独的挑衅和事端,不接招,不回应,不亮剑,也就是采取乔文说的 “不跟着美国的节奏跳舞”的方法,则根本不能阻断台独之路,也不能促使美国回到中美三个公报的正确立场上来。相反,只有针锋相对,有理有节,防微杜渐,才能避免中美之间、台海之间大的冲突。

在目前的形势下,大陆台湾的统一,不符合美国的战略利益。因此,乔文的判断是正确的,如果武统,美国势必干预。但是如果说美国人决不会为台湾流血,那就武断了。美国参加韩战死亡5.4 万,参加越战死亡5.8万,美国付出那么大的代价,不是为了韩国和南越,而是为了遏制共产主义,如其宣传所说,“如果不在亚洲挡住他们, 我们就要在加利福尼亚作战了”。异域作战,美国还认为是占了便宜。同样,美国也可能在未来的的台海冲突中动员:不为台湾而战,而是为了美国在西太平洋的战略利益而战。在这一点上,中国人不能报有幻想,也不能因此而退让。

虽然目前中美在台湾问题上战略利益不同,但是,国家战略是一个动态而广泛的概念,可以随国际格局的变化而发生变化,因为各种战略利益的权益平衡会产生决策的新思路。可以断言,如果中国解决两岸统一问题,中美在台湾问题上的冲突不会持续太久。归根到底,两岸统一是中国自己的问题,不是对美之战。在两岸统一之后,美国必须接受现实,重新构建国家战略图形。回看1972尼克松访华,离开韩战不到19年,而中美在越南的交手更是尚未完全停止,中美关系就揭开了新的篇章。我们要看到,斗转星移,在未来新的国际形势下,中美还会有广大的合作空间。未来新一轮的世界全球化会有新的模式,新的机制,中美新的机遇。另一方面,美国对台政策也是留有后手的,其“战略模糊”政策的特点,在于在台海形势突变之后,美国的战略仍有调整的余地。如果我们不始终坚持台湾问题是中国的问题,只是瞄准中美冲突和角力,就会失手于现实上的误判和战略上的短见。

何为 “台湾牌“?何为”十大主权“?

在国际关系的舞台上,挑衅和攻击都是打在对方的软肋上的。乔文缺乏认识的是,台湾是中国的软肋。乔文只讲到统一带来的困难和挑战,但没有论述台湾问题的存留,给中国带来的严重问题。它不仅使中华民族的复兴不完整,而且也是中国现代化发展的隐患。在国际舞台上,随时会有敌对势力跳出来打台湾牌,以此从战略上遏制中国崛起,或者在具体问题上与中国讨价还价,谋取利益。打台湾牌,是敌对势力欺负中国的工具。它必然掣肘和损害中国的政治经济发展,也使中美两国在台湾问题上频出摩擦。要从根本上解决外交上的某些被动局面,中国也必须早日实现国家的统一。

乔文列出“现代”国家的“十大主权”,其实上是国家主权在各个领域中的体现。这些体现有些可以被领土主权所涵盖,有些有赖于领土主权之延伸,还有的,如话语主权,则根本不通。乔文把它们切割凑数,过于牵强,了无新意。一般来说,在不同的历史时期,不同国家面临的问题和挑战不同,在不同领域的主权要求侧重也不同。但是依然不能否认领土主权更为基本,更难改变,相对固化,因此更被重视。在当今世界全球化浪潮,同时激起经济一体化和民族主义高涨之时,现代领土主权意识更未稍减。乔文的主权分割观点,重点是降低领土主权的重要。说 “老祖宗留下来的领土一寸也不能丢,别人的东西我们一分一毫也不要。”这句话,所表达的不是被乔文所鄙视的落后小农意识,而是民族精神和感情。这种情感在三种国家状态下表现最为强烈:分裂的国家,丧失国土的国家,和领土受到威胁的国家。解决台湾问题是中国结束自己国家分裂状态的问题,而乔文却认为“是与2000万人为敌”,只是因为他其所占的立场与众不同。

乔文批评疫情带来的急统焦躁当然是对的。当世界各国都在聚精会神地抗击COVID-19之时,目前当然不是武统的时机。但是,乔文并不是从道义的角度来阐述这个问题的。它的理由是,只有在“不收台湾,中国复兴就无法继续”时中国才应该出手解决。这种要求,显然太高。台湾作为一个中国的局部地区,现在不会,将来也不会使中国的复兴大局难以为继。乔文问道:“单单收回台湾即可以满足14亿人的幸福生活”?回答是,当然不能。因为中国任何一个省市的失而复得,都没有那么大的效果。如果按照乔文的这个标准要求,中国无需保卫任何一个局部地区,也无需心痛任何一地之丢失,因为它们“无碍大局”。那末,中国也将永无“光复旧物,自立于世界民族之林”的一天。

何以“ 遇佛杀佛,见僧杀僧“?

乔文说,有朝一日,美国因素没有了,“收复台湾,遇佛杀佛,见僧杀僧”。警告语言,霸气十足。但是,在台湾人的眼睛里,这只是色厉内荏,大陆并不真地敢动武。因此,尽管大陆再三警告,台独政府依然坚持以疫抗统,以武抗统。我们如何理解台独分子有恃无恐的心态?乔文可能会帮助我们。因为乔的杀气是要在没有美国因素的条件下,今日美国仍在,那就没了底气。所以乔文反复断言,只能等到中美角力中国占了上风,中国才能遇佛杀佛,见僧杀僧,收复台湾。这真是不切实际的想法。

中国解决台湾问题不需要先与美国比高下。中国不需要有十几艘航空母舰,几百个海外军事基地,中国不需要全球到处显示霸权打仗练兵,中国永远不需要和美国进行军备竞赛,军力竞赛,中国也不需要武力上超越美国。中国需要发展的就是一支保卫祖国的武装力量,就是一支确有统一国家能力的武装力量,它能够保卫中国大陆,台湾,南海的领土,保障中国远航贸易的自由和空间的利用和安全,这就已经足够了。根据中国和平发展的外交主旨,中国不寻求与美国角力争取上风。那么,中国就不能解决台湾问题吗?

乔文的分析和主张,和当年反对出兵朝鲜的意见基本相同。1950年不也是乔文所说的“中国复兴,千年难遇”的时刻吗?不也是“将强未强,将成未成之际“吗?不也是面临西方经济封锁制裁吗?不也是可能受到多国的围攻吗?乔文按什么逻辑推演,当年可以痛下决心,今天只能裹足不前?乔文说,”没有了 (或大大降低)美国因素,收复台湾,如探囊取物“。且不说台湾并非那末不堪一击,只吃惊地发现,乔文的踌躇和信心,全部来自美国。概况地说,就是在中国“将强未强” 之时,一切忍耐,一切等待中国打败美国。这大概就是乔梁将军对于邓小平论断的理解。读邓之书听邓之言,如辄浅而止,则难以苟同。读完乔文,我又觉得他话中有话。为什么他要执意强调武装行动和战争的差别?为什么他又要在最后建议一次实际行动,说起来的只是一个宣示,但他却说是 “最后的真理, 台独之心必须死掉”。这话中之话,留有余味,使我颇感兴趣。我相信,台湾问题,归根到底是中国人自己的问题,不需要看外国人的脸色和态度,而应以自己的能力和智慧来解决。

对“乔文”的几点想法

王建伟

澳门大学政府与行政学系教授

读乔将军关于解决台湾问题宏论 (以下简称“乔文”),颇多启发,有些拙见,不揣冒昧提出共商之。一是关于台湾问题和中华民族复兴的关系。“乔文”试图通过泛化国家主权的方法来降低解决台湾问题,实现国家完全统一在中华民族复兴过程中的重要性。作者认为国家主权不能等同于领土主权,台湾问题不是民族复兴的主要内容,其潜台词是中华民族的复兴并不需要以解决台湾问题为前提。

这显然和中国领导层和民众的普遍认知有较大差距。中国元首在纪念“告台湾同胞书”发表四十周年纪念会上的讲话中指出,“台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而终结。”国防部长和也多次表示,中国是世界上唯一尚未实现完全统一的大国。为了阻止台湾从中国分裂出去,中国军队“不惜一切代价“、“不惜一战。”这些论述表明,台湾问题是中华民族复兴和崛起的重要象征和必要条件,不是可有可无的。试想“乔文”提到的其他的种种“主权” 还有多少是需要“为之不惜一战“的呢?乔文把国家主权的各个方面都说成和台湾问题一样的”核心利益”,实际上是否定了核心利益。总之作者尽可以论述现在不是解决台湾问题的最好时间,但似乎没有必要为此去贬低台湾问题在中华复兴大业中的地位,也不应把解决台湾问题和中国复兴大业割裂开来。

二是关于解决台湾问题的外部条件。从“乔文”的论述中可以看到,作者认为眼下不是解决台湾问题的最好时机主要是因为两方面的原因。一是中国虽然已经是全球第一的制造业大国,但是还无法解决维系这一地位的资源和市场问题。二是中美之间的实力较量还没有分出高下,掰手腕还未分胜负,所以台湾问题无法彻底解决。这两点虽不无道理,也有可商榷之处。在什么条件下,中国可以完全解决资源和市场问题?只有两种可能。一是中国再次回到过去闭关锁国的年代;二是中国像昔日的英国那样,建立起一个“日不落帝国。” 这两点显然都是不现实的。

欲速则不达,见小利则大事不成

刘源俊

台湾东吴大学名誉教授、前校长

从教育景况、科学研究、经济发展、人口结构各方面观察,台湾的好景不常,的确在崩坏之中。不必多谈,举几个例子便知。过去广设大学遇到现正面临的少子化,已使大学水平明显低落;最新发表的Nature index 2020学术研究机构排名,台湾大学落到全世界第225(贡献值72.26),中央研究院落到第231(贡献值69.59)。(与之相比,则中国科学院世界第1.贡献值1805.22;苏州大学第44.贡献值229.25.)教改一路下来,学生程度变差,甚且缺乏奋斗意志;眼看学术界、科技界都后继无人。两岸发展此消彼长,变化之快令人惊讶。我们在现场,清楚看到台湾这二十多年来自作孽的过程。《孟子.公孙丑上》有言:“自作孽,不可活。”因此,台湾其实不应成为问题,它几乎已经自我了断。

中国大陆朋友关心的是台湾当局越来越搞台独、亲美,因而对大陆造成威胁,必须处理。但要弄清楚:造成台独,中共至少要负一半的责任。(我在大陆某一场合说此话,旁边一位省级政协副主席悄悄附和:我看,要负百分之八十的责任!)何以如此说?中国共产党处心积虑要消灭中华民国,但如果中华民国消灭了,而中华人民共和国又不够好的话,在台湾的当家者不搞台独搞什么呢?说实在话,中华人民共和国这一名堂在台湾是没有市场的──比中华民国差得远。至于美国,近年来大家也已看清楚其唯利是图与黩武好战的真面目,只有当家者把他当作衣食父母。所以,要紧的是中国大陆必须在内政、外交、经济各方面好好发展,才能让人心悦诚服。一般民众的心其实很简单,台湾有句谚语:“西瓜偎大边。”至于我所接触的许多台湾知识人,他们在逆境(无论是国民党或民进党执政的)的民间,仍然孜孜不息地努力,为复兴中华传统文化、结合西方优秀文化而奋斗。他们着眼于更长远的未来。

此时多嚷“统一”的口号并无益,听得进去的人不多,徒增反感。何况“天下大势,合久必分,分久必合。”统一也并非定律!“硬统”想来“一了百了”,其实后遗症无穷。“文统”、“武统”都是政治当家者的意念与语言,知识人搞得清楚其中阴谋与阳谋吗?也管不着。我们不必为官方一个人的一篇文章操心!知识人关心的最该是文化发展与春秋大义,凭良心讲道理;不偏不倚,允执厥中。《论语.子路》里孔子“无欲速,无见小利;欲速则不达,见小利则大事不成。”这句话对所有人、所有事应该都有启发。水到则渠成,水不到则致力凿渠。

不能忽视软实力

朱志群

美国巴克内尔大学政治学与国际关系学系教授

乔良将军认为,中国在解决台湾问题上应该有战略定力和战略耐心。与中华民族的伟大复兴相比,解决台湾问题是局部与整体的关系。不能因为躁进武统台湾,使得民族复兴进程无法推动下去。乔将军作为军人,在中国内部武统声音提高,台湾与大陆渐行渐远的形势下,能从全局看问题,提醒决策者不能因小失大,值得赞赏。

但是,乔将军提到,中国必须发展和保持随时武力解决台湾问题的战略实力。他认为,经过20多年厉兵秣马,中国已做好了随时武力解决台湾问题的准备。但为什么还不动手?因为要计算成本和收益,所以要选择时机。也就是说,乔将军认为,台湾问题最终还得靠武力解决,只是目前时机不成熟。

按照乔将军的说法,台湾就是一个等待屠宰的羔羊。这基本上还是一种单向思维,一种以征服者的姿态居高临下的高谈阔论。中国大陆有没有想想,为什么台湾人对统一没有兴趣,甚至对中国反感?中国大陆有哪些不足或不吸引人的地方?

很多中国人有一种心态,认为能用钱解决的问题都不算问题。以前台湾富大陆穷,人们以为经济差距是统一的一大障碍。现在,中国是世界最大经济体之一,十几个省市的GDP已超越台湾,大陆很多中产阶层的物质富裕程度也已超越普通台湾人。令人纳闷的是,怎么台湾越走越远?这当然跟岛内去中国化有关。但大陆有没有地方做的不够?

两岸之间经过长期分离,主权和领土问题悬而未决,但实际上是硬实力与软实力的矛盾。中国大陆是否太注重硬实力,而忽视了软实力?为什么台湾人愿意跟美日亲近,甚至有人推动台湾成为美国的第51个州?你可以骂他们“数典忘祖”, 但解决不了问题。关键是你拿什么吸引他们?习提到两岸统一是“心灵的契合“,这个非常重要,点到了问题的核心,实际上涵盖了软实力,给统一的模式和方案提出了高标准严要求。两岸统一确实任重道远。

和平统一的两手:政协统一及和平解放

赵宏伟

日本法政大学人力资源部教授

复兴时机和统一时机

时机已定!2016年7月1日建党95周年,总书记宣示:“祖国统一是中华民族伟大复兴的必然要求!”第一次把两大目标合二而一。翌年中共十九大报告宣示:2035年基本实现伟大复兴!统一和复兴的时机已定在了至2035年之间。国家战略由国家元首专权所定。时机已定,“有条件要上,没有条件创造条件也要上!”“理解的要执行,不理解的也要执行!”当然,在美国的话,你可以选择去做反对党。

创造条件,实现时机

两岸统一,一定是和平统一。在和平统一上的中共传统是政协统一及和平解放之两手。和平解放也是和平统一。在1946年开始的第二次国共内战中,中共采取的和平手段就是以召开新政治协商会议为主的政协统一,及被称为北平方式,还有西藏方式等等的和平解放。和平之两手的运用,是先后、交错、并用。今日之两岸统一,当会轻车熟路,创造条件,实现时机,以成大业。君不见,2019年1月国家主席五点明示,那是开启了两岸政治协商之过程。

将强未强是相对的

在家门口,天时地利意志坚,打赢过朝鲜战争,曾一纸通告就使美军宁败越战也不越北纬十七度线一步。谁的家门口?谁强谁弱?因在家门口,就有运用和平解放手段的条件。和平解放并不复杂。共军当年就是公示:“投诚者立功有奖,抵抗者死路一条,想回家就发路费”。台湾也有5000亿美元外储,也可以奖励去看看外面的大世界。当然当年是国军已多无战意。当今国军有战意吗?仅观国军兵役期从三年减到了四个月,决定了兵役的府院尚有战意吗?

和平统一之两手:用政治协商安排好台胞治台的保障,用和平解放开启台胞治台的治世。台胞想留个总统名号的话,也有俄罗斯联邦之下设置了一堆总统的模式,苏联时还拿过三个联合国席位……这是和平统一,美国有什么脾气吗?请发贺电吧。和平解放是以2000万台胞为敌了吗?正是现在,绝大多数台胞在以大陆为敌,大陆文件中也巳不用了“寄希望于台湾人民”的文字。只有统一之后才能重整山河,再建大同!

以我为主和战略机遇

大陆的政治文化是以我为主。“以我为主”,不是拍案而起的意思,那是被人忽悠了,没品味,是弱智。以我为主强调的是“定力”,即不为所动。但是“不为所动”也不是无所作为,反而是一定有计划,有时间表的。是以我为主,按计划,按时间表,不为“一时一地之得失”所动,“你打你的,我打我的”(毛),保持定力,积极作为。

所谓即定计划,前述之习五点已宣示了先搞政治协商,再有统一动作。需观察今后大陆所表述的政治协商的进度。现在在跟新党等有所协商。按逻辑推理,大陆应该会适时发表政治协商的成果,如类似香港基本法的两岸关系框架协议文本等等,哪管国、进两党都不参加,以我为主。而那之后才会有软硬兼施的统一动作吧。

至于时间表也已前述:即“祖国统一是中华民族伟大复兴的必然要求”(习)。而中华民族伟大复兴的基本实现是2035年,即在至此期间内实现统一大业。还有十五年,至于在十五年期间的哪年哪月?用大陆政治文化用语就是抓住战略机遇期。起码今明两年不是机遇期吧。最后,当然成败尚未知,但是无论结果如何,大陆动作起来,当然就是“地动山摇”。

“台湾问题”,北京小不忍则乱大谋

何思慎

台湾辅仁大学日文系特聘教授

在新冠肺炎的全球扩散中,各国相继采取“锁国防疫”,世界经济陷入半停滞的状态,各国蒙受巨大经济损失,但疫苗及治疗药之研发仍在初阶,疫情有长期化之虞。

新冠病毒不仅是人然公卫的挑战,亦将对冷战结束后的全球化造成影响,没有国家能忍受锁国、封城等疫情防控措施再三延长,各国领袖须思考如何在防疫与经济间求取平衡,西方舆论认为,全球化的人流移动加速病毒的蔓延,且全球化下的产业聚落构造,使各国难以自力重启生产活动,加深经济的损失。

因此,新冠疫情恐成为全球化的另一股逆流,与美国总统特朗普之“美国第一”下的贸易保护主义形成共伴效应。《纽约时报》专栏作家古德曼(Peter Goodman)即以“新冠疫情敲起全球化丧钟”(A Global Outbreak Is Fueling the Backlash to Globalization)为题评论指出,新冠肺炎加速“逆全球化”。此应合特朗普政府在对中战略上亟思将中国与世界“脱钩”(de-coupling)的政策谋划,以形成有利于“推回”(push-back)中国的态势。

中国境内的疫情4月以来渐趋降温,各地先后解封,重开经济活动,但因新冠疫情而激化的“逆全球化”挑战随之而来,其应对的难度将更甚于防疫。中国须全力防止全球供应链“去中国化”,以避免遭美国为首之西方国家“围堵”的窘境。

然而,供应链“去中国化”为特朗普实现“让美国再次伟大”的唯一路径。特朗普的贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)认为美国经济与国际地位的威胁皆源自于外部,特别是中国,因此须大力与之切割,避免过度依赖中国的供应链。在防疫中,美国对中国产业聚落之依赖的危险性更被凸显,特朗普“去中国化”的政治诉求,此时更易说服美国人民。纳瓦罗强调将供应链拉回美国的重要性,此较美、中能否达成最终贸易协定更为关键。

眼下的疫情使美、中对立升高,其间台湾援取对美“扈从”(bandwagoning),两岸关系亦随之恶化,“台湾问题”再度被提到美、中博弈的议程中,台湾成为华府在外交上牵制北京的有效工具,因美国了解台湾是攸关中国领土主权的“核心利益”,不可能成为美、中对价交易的对象。牢牢控制在美国手上的台湾,随时可使中国跳起来,但亦可能成为美、中冲突的导火线。

大陆警告台湾,“勿谓言之不预”,此语被视为北京动武的最后通牒,但解放军空军少将乔良呼吁大陆冷静,“不应该跟着美国的节奏跳舞”。乔良认为,此时对台动武,将使中国陷入美国封锁制裁的陷阱,错失“千年复兴”的机遇,如此亦难以有效解决“台湾问题”,实现中国治权的统一。

“台湾问题”的解决,根本在于中、美力量的对比,北京小不忍则乱大谋。其实,换位思考,美国亦莫过度操作“台湾问题”,迫使大陆“武统”台湾,将中国逼到孤立的墙角,无疑是东亚陷入动荡的开始,美国为此须付出巨额经济及安全的代价。

民心与认同,才是台湾问题的实质

孙雁

纽约市立大学政治学教授

乔良文章的核心是提出了“解决台湾问题”与中国复兴大业的先后次序。他认为解决台湾问题在后,因为武统的时机尚不成熟。在看待台湾问题的性质上,乔文并无新意,反倒直白地表现了两个常见的认知缺陷:一是忽视台湾人民是解决台湾问题的主体,二是把台湾问题的实质归于中美问题。

为什么说台湾人民才是解决台湾问题的主体?从“中华民国”及“中华人民共和国”的立意来看,主权源于人民,不再是帝制下的朝廷。孙中山先生以“人民来做皇帝”诠释“三民主义”中的“民权”,即“平民所共有国家主权的民主政治”。同理,1946年联军为日本制定的新宪法里,第一条就剥夺天皇的主权权威,而将日本的主权立于人民(Article 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the People, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power)。大陆常见的“人民当家作主,”政府官员是“人民公仆”等说法,也包含了人民是国家主人的概念。尽管两千多万台胞与大陆人口相比是极少数,但他们同样是中国人民的一部分,有同样权利受尊重和表达意愿。人民的一部分不应成为文攻武统的对像。国内网民“要岛不要人”的说法,完全违背“以人为本”的社会主义价值观。

岛内的民心与认同为什么出了问题?即便民进党实施的教科书有不少责任,我们也应该思考为什么泛绿阵营的认同如此不同?这一问题十分重要,因为该党主要代表本省人,而本省人是台湾的绝大多数。一位纽约华人社区的侨领兼本省人,给我介绍了两点:一是本省人已迁台数百年,在通讯与交通不发达的历史环境下,他们与大陆的联系和情感早已疏远;二是本省成年人中对大陆的直接感受,不少来自1949年后的国民党统治;而其40年的白色恐怖专制使本省人深恶痛绝,渴望自治。这位台胞还说,当年的本省正义青年中,无不是反对国民党的愤青。一位读研时的本省人同学也曾告诉我,2.28事件是他们认同上具有分水岭意义的历史事件。我至今记得他对国民党血腥镇压本省青年的悲愤描述,也记得我当时有机会感同身受他的愤怒。那时已近80年代末,我们大陆留学生放国内电影时,台湾同学竟不敢来看,怕同学中有国民党的奸细告发他们通匪。在这样的认知背景下,武统能够强扭认同吗?正如乔良的文章承认的,“二千多万不认同甚至敌视你的人口,用什么方式管?难道一直军管下去不成?这是多大的代价,多高的成本”?的确,武统可能促使本省人把大陆与国民党当年的军管统治联系起来,加倍他们的抵触情绪。

为什么说台湾问题的实质并非中美问题?因为美国对台湾提供的安全保护,首先是台湾的选择。对美国来说,台湾并非是必要或重要的战略及利益需求。由于军事技术的发展,军事上美国不再需要台湾作为军事基地。经济上美国不需要台独也可与之自由贸易。即便在冷战高峰期间,美国的护台政策也主要源于国民党及其美国右派支持者的游说活动,即著名的的China Lobby。其目的及成果有三:保持美国政府对蒋府的军援及经援,阻扰对大陆的外交承认,阻扰中国入联合国。冷战末期及之后的时期,美国国会通过的涉台法案几乎都是游说的结果,而非美国的主动行为。如奠定美台关系的《台湾关系法》,是传统China lobby以及旅美绿营组织FAPA分别游说的结果。前者强调美国对保障东亚安全的承诺和信誉, 后者通过几位参议员将台湾的人权和民主化问题注入美国国会法案。

近年通过的《台湾旅行法》与《亚洲再保证倡议法案》等,更是台湾官方游说的结果。这些游说活动已步入规范化,即出钱买专业服务,所雇佣的游说集团都由显赫的前美国议员或官员领衔。台湾政府在美国的游说支出由2016年的163万美元增加到2017年的332万美元。护台法案的通过,固然有“天时地利人和”的因素,但离不开游说的关键助攻。蔡女士与川普通上电话,就是花了16万美元雇佣前参议院议长多尔先生游说而成。

把台湾问题的实质归于中美问题,也低估了美国决策程序中多元因素的作用。美国外交决策中既有现实主义和各种利益的因素,也不乏理想主义或美国价值观下的道义因素。在台湾及藏疆问题上积极向美国政府施加压力的各种势力,如国会、非政府组织、学界、媒体以及公众, 更多地是从道义角度去关注。由于近代历史的原因,大陆视主权高于人权。而美国人无同样的历史记忆,更注重个人的自由和权利。对他们来说主权是为人权服务的,而不是相反。如果主权不能为人权服务,那主权对个人还有何意义?重主权轻人权,从美国人的逻辑看是本末倒置。无论美国的左派或右派,都可能因为人权或民主而支持“台独”,而不是为了支持独立而提出人权或民主的问题。

中国应该如何理性而有效地对待绿营的认同问题?与其不切实地的文攻武赫,不如诚心地从本省人的角度去了解和化解绿营的成见。尽管不少大陆人埋怨马英九先生在担任台湾最高领导人期间未能推动统一大业,实际上马先生做了最有价值的工作:向“2.28事件”受害者的家人致歉并予赔偿。此举也许不能完全消除本省人与外省人之间的隔阂与积怨,但是它为国民党挽回道德形象,助民众信其公正,授其信任。这正是增强认同感的过程中不可缺少的关键一步。

去年四月份访台期间,我有幸聆听马先生对统一进程的看法。对于中美博弈下大陆求统的愿望,马先生认为并无必要急迫武统,更有效的是大陆提高自身的吸引力,顺其自然,水到渠成。他乐见这方面大陆的进步,比如台南有的深绿家庭也愿意带孩子到大陆访校,选择大学。在与马先生的交谈中,他完全没有将本省人与外省人对立,而是把他们看作同等需要关爱的百姓。他特别讲述了自己如何事无巨细地平抚几十年前2.28事件中的死者家属,愈合本省人心底的伤口。作为至今唯一赢得全岛选举的国民党兼外省人,马先生身体力行地为大陆指出了努力的方向:真正的统一,需要脚踏实地一步步地争取民心。这也正是大陆官民需要耐心和虚心学习之处。

要统的不是土地,是人心

孙太一

美国克里斯多夫纽波特大学政治学系助理教授

解决台湾问题,不光当前是最佳时机,一直以来都是。值得商榷的是解决的方式。孙子云:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”三国马谡沿其思路,在诸葛孔明南伐时谏言“用兵攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下。”这才有了对孟获的七擒七纵,才有了蜀国南面的长治久安。若当时只是强占其地,强虏其人,那只能让其一众“身在曹营心在汉”了。

乔将军有一点说的没错,台湾问题确实归根结底是中美问题。但真正的症结并非美国的军队,而是其三观。美国一直以来都通过其强大的软实力传播其价值,尤其是治理模式,这在台湾已深得人心。若是台湾军人改而信仰中国特色的社会主义,那还有他美国佬什么事?

当下的确是解决台湾问题的“攻心”的最佳时机。新冠疫情下,出现了二战以后首次在面对全球性挑战时美国不处于领导和协调角色的情况。特朗普政府反全球化而行之,破坏美国自己辛苦几十年经营起来的多边机制,到处退群,在其国内也大肆推崇反智、民粹。本来格雷厄姆艾利森(Graham Allison)对中美关系堕入修昔底德陷阱的警告源于守成大国想要维持现有秩序而崛起大国想要改变之间的冲突,现在出现的情况却是守成大国主动抛弃现有的秩序了,那崛起大国何不利用契机优化自身、扛起大旗?推崇的价值无需和美国的完全一样,但要赢得台湾同胞的心自然要继续制度化垂直问责(vertical accountability),将社会主义核心价值观真正落到实处,让台湾民众看到作为中华人民共和国的公民,自己的政治权利、公民权利和经济社会权利都是能有所保障的。

乔将军看似是反对动武,实则还是拘泥于攻城的时间。殊不知真正应该商榷的是统一的方式,是如何利用当下这个“最佳时机”来攻心,解决台湾问题。

丢掉幻想,准备摊牌

金君达

中国清华大学苏世民学院博士后

当前台湾海峡已经日益成为中美关系的下一个导火索。从人类和平的大局来看,我们当然不希望区域冲突成为核世界大战的导火索。当前的新冠肺炎疫情可以被称作人类历史上的首次“非传统世界大战”,如果人类社会在此时爆发国与国的战争,全世界都会付出惨痛代价。然而台海问题的和平解决并不完全取决于中方意愿,擦枪走火的风险确实存在且与日俱增,这种趋势需要各方正视。

乔良将军准确地指出台海问题根本上是中美问题。美国是当今世界的超级大国,在军事、金融、文化、科技等领域拥有世界霸权,对其他国家和地区拥有巨大影响力。从前两年的中美贸易战可以看到,一旦美国决心扼制中国发展,它能够从军事、贸易、司法、舆论等多个方面对中国施压。由于美国拥有压倒性的国际话语权,美国能够在港台地区声援民粹分子,能够影响盟友对华关系,甚至能够破坏中国海外经济合作,这就是奥巴马曾经主张的“巧实力”;在美国具有巧实力的情况下,与美国敌对需要承担很大风险。当前中国经济在疫情期间损失惨重,但随着东亚、东盟经济率先恢复,有望借助区域内经济合作率先恢复。如果台海发生军事冲突,区域内国家可能被迫站队,区域外国家也可能加入西方阵营制裁中国。从历史经验来看,经济制裁终究会被经济合作取代,但中国可能承受严重的经济倒退,以及不可预知的社会后果。中方没有必要主动挑起军事冲突,也没有必要主动刺激美国,“立即武统论”不太可能变成官方行动。

但是中国在“是否与美国敌对”的战略问题上没有太大的选择空间。中美关系在可以预见的未来仍将是竞争多于合作,对抗多于亲善。第一,美国政府在2017年底的国家安全战略报告、2018美国国防战略报告、国情咨文等文件都将中国定义为主要竞争对手。在特朗普任期里,中美关系急剧恶化,美国对华观感急剧恶化,反华成为两党共识,这些变化的成因主要在美国内部;在接下来的几年里,美方仍将是进攻的一方,甚至可能为了转移矛盾引发区域冲突。第二,美国的一个新动向是“非理性”,一些高层决策者将少数利益集团、排外选民甚至个人仇恨置于美国整体利益之上,这就使得原先中美之间的一些平衡机制、战略威慑失去效力。由于特朗普当局采取了不同以往的民粹主义路线,传统上一些制衡激进政策的工具,例如温和选民、议会、商会、“亲华派”学者都在逐渐失去制衡作用;随着美国社会形成反华共识,并在海外强迫他国站队(例如近期的“中国有罪论”),传统的中美沟通手段作用有限。第三,台湾部分政客和“急独”分子从恶化的中美关系中渔利,一些美国政客(如卢比奥)与台湾当局勾结,努力使台海局势激化,这些利益集团在特朗普下台后也会长期存在、频繁运作。综上所述,现在台海局势的关键不在于大陆的动作,而在于台湾当局和美方的行动。如果大陆方面继续忍让,美国与台湾当局很可能频繁试探大陆底线,大陆方面必须做好应对准备。蔡英文在台独路上并没有“只走一小步”,而是借所谓“2000万人民意”反复试探。在年初接受BBC采访时公然声称台湾为“主权国家”,新冠期间又借WHO资格和撤侨频出小动作,今后在美国支持下当然会继续踩踏红线。

特朗普当局在台湾问题上具有很强的行动力,国会支持强硬政策,总统自身拥有不经国会授权(宣战)短时间展开军事行动的能力,这些情况都增加了中方面对的风险。此外美国还可能通过所谓“非政府组织”滋生事端。在台海问题上,中方最理想的情况当然是“不战而屈人之兵”,通过周密部署、外交手段实现和平统一,通过“苦炼内功”令美国无法进行军事干预。但台海局势是动态的,美国政客、台湾当局都有动机让局势进一步升级,在中方万事俱备之前挑动台海冲突。中方不应幻想能够以妥协换来“理想时机”,也不应幻想美方能够将台湾问题拖延到中方足够强大。中国必须做好在以后几年里被迫摊牌的准备,尤其是要对突发情况制定方案、下定决心。

中美关系的演变与两岸统一的时机预测

熊达云

日本山梨学院大学教授

近日,乔良将军发表的关于台湾统一问题的论述一石激起千重浪,赞誉者有之,批评者亦众。

当然,乔良文章中认为台湾统一问题的实质是中美问题。这一把脉应该说是准确的。解决台湾的统一问题,最主要也是最困难的问题是如何处理好中美关系,如何使美国在两岸处理台湾问题时不横生枝节。

似乎可以说,中美两国关系经历了以下几个阶段。中国建国至尼克松访华的20多年是曾经兵戎相见的敌对关系,尼克松访华之后至苏东解体之间的20多年是有着共同对手、亦友非友的关系,苏东解体之后至美国发生次贷危机的近20年是一种合作中有提防的关系,次贷危机过后至今的10几年中美之间的关系可以则分为前后两期,前期基本上属于提防中的合作,后期则已然成为一攻一防的关系。

结合台湾统一问题观察,第一阶段大陆提出的口号是解放台湾,自然要以军事实力为后盾,但其时中美实力悬殊,内有内乱,对外与盟友苏联关系破裂,大陆武力解放台湾的口号只能停留于隔日炮轰金门岛而聊以自慰。

第二阶段,中美关系缓和,中国的国际地位大体恢复,主要敌人也只有苏联修正主义。其时台湾岛内坚持一个台湾的观念强烈,国民党统治上层也发生了一些可资期待的变化。大陆方面为了表示对台湾的善意,也是为了取得美国的谅解,虽然没有公开放弃武装解放台湾的选项,但提出了和平统一台湾的口号。只是其时大陆两岸的经济差距巨大,台湾害怕统一遭受连累,大陆的心思也专注于发展经济。于是统一台湾只是停留在每年一度的政府工作报告之中。

第三阶段是台湾统一复杂化的时期。先是李登辉提出特殊的两国论,后是以台湾独立作为党纲的民进党上台执政,两岸和平统一渐行渐远。当台独势力恃仗美国的支持企图将台独付诸实施之时,大陆方面显示出了不惜一战的高压姿态。但其时大陆似乎并未做好真打的全面准备,面对美国的干涉,采取了见好就收的态度,台湾方面也未敢继续冒天下之大不韪。

根据上述分析,最有可能实现统一的是第二阶段,只可惜两岸都没有利用好天时地利人和的天赐良机,台湾统一的或然性擦肩而过。

那么,现在台湾统一的前景以及与中美关系的牵连又如何呢?这得具体分析一下中美两国关系的现状以及中美之间矛盾的症结所在。

随着中国改革开放的深入发展,中国特色社会主义建设进入了新时代,新时代使中国社会的主要矛盾出现了新的变化,这就是“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。为了解决这一主要矛盾,政府提出了振兴中华的目标蓝图,并为此制定了一系列的国家经济社会发展规划和中国制造2025等国家发展战略。

另一方面,随着中国综合实力的提升,国际上要求中国增加国际义务的呼声逐渐高涨。为了响应国际社会的期许,近期以来中国提出了建立人类命运共同体的理念,代表国际社会提出了改善国际治理体系的诉求。同时,与世界各国携手推进了建设一带一路的构想,与新兴国家合作建立了金砖国家开发银行,牵头设立了亚洲基础设施投资银行等诸多服务于国际社会的具体举措。

如果不带偏见地观察,中国提出并推进的上述涉及国内外的各种举措不仅不会影响其他国家的发展,反而可以为国际社会的进一步发展提供机遇。但是,中国的这些措施却引起了世界霸主美国的极端不满乃至敌视,他们以小人之心度君子之腹,主观臆造地认为,中国的目标就是要取代美国世界霸主的地位,必须加以遏制,从而导致中美两国的矛盾日益激化。

现在横亘于中美两国之间的主要矛盾变成了一方中国要振兴,另一方美国要遏制的矛盾。除非中国主动放弃受到14亿人民坚定支持的国家战略,中美之间的这种矛盾短期内不可能缓和,更不可能得到解决。

矛盾的主要方面是美国,他们把中国的友善、妥协视作可欺,得寸进尺,变本加厉地对中国极限施压。美国特朗普政府先后挑起的贸易摩擦,科技封锁,人文脱钩,唆使和支持香港暴乱,以及所谓的台北法案,都是遏制中国发展振兴的道具,其险恶意图就是为了阻滞中国复兴,破坏中国人民要求过上更加美好生活的愿景。

其中最毒辣的莫过于台北法案。这份乘中国遭受新冠病毒肆虐之机通过的涉台法案,其恶毒意图在于为台独势力背书,暗中支持其挑战大陆遏阻台独的红线,从而引爆台海战事,使美国有机会火中取栗,达到其阻滞甚至破坏中华复兴的战略目标。

因此可以说,现在是两岸统一前景最为黯淡的时刻。在民进党执政的当下,和平统一变成了大陆的单相思,武力统一又得提防“鹬蚌相争,渔翁得利”。

那么,何时才能最终解决台湾统一问题呢,和平统一还有无可能?

乔良的文章似乎认为,两岸的统一只有在中国的综合实力全面超越美国之后才有可能。对此预判,笔者认为似乎太过消极。

据行家估判,中美两国的综合实力差距可能达到50年甚至更大,统一台湾再等50年,恐怕难以获得全国人民的认可,共产党执政的合法性或将因此受到质疑,很可能引起国内政治动荡,从而使台独势力得以乘机实现独立,出现十分尴尬的历史局面。

实际上,从中华民族历史传统而言,台海两岸的统一是大势所趋,人心所向,台独势力在岛内或许可以嚣张一时,但与14亿渴望两岸统一的中华儿女相比,充其量是蚍蜉撼大树。因此主张两岸统一是正义的,主张台湾独立是逆历史潮流而动的邪恶之举。因此,和平统一虽然为最佳选择,但如果遇到独立势力的阻碍,武力统一也是无可奈何的必要选项。我们在倡言和平统一的同时,必须公开声明武力统一也是候选手段,以此震慑那些顽固的台独势力及其外国的帮凶。

武力统一必定导致战争。决定战争胜负,武器无疑是重要的因素。台海两岸的军力对比,毫无疑问天平偏向了大陆一方。现在的问题是美国外部势力的干预。台海一旦开战,我们丝毫不能存有美国不会、不敢干预的幻想,制定战略战术必须立足于美国干涉的基础之上。

面对擅长空天一体战的现代美军,我们必须在卫星通信、侦察打击、远海阻遏、制空保障、后勤供应等方面保持优势,迫使美军不敢冒进。人民解放军的武器装备虽然总体上落后美军,但我们是在家门口作战,有天时地利人和诸多因素,只要我们在关键武器和技术方面有属于自己、足够多的杀手锏,我国和美军的较量一定能以我方获胜而告结束。

那么我们有无可能掌握杀手锏,打赢美军大规模干预条件下进行的台海作战呢?从目前公开出来的各种信息可知,中国北斗卫星布网已经完成,保证了中国导航系统不再受美国牵制;量子通讯技术已经有了良好的开局,可以确保通讯更加保密和快捷;各类新型预警机已经装备部队,对于形成远距离的制空能力提供了有力的技术保障;核潜艇已经形成了规模作战能力,给敌军海上力量增加了新的威胁;东风家族系列中程导弹则是美军航母的克星。同时从美国拼死围剿中国制造2025的力度反向观察,其中必定包含着令美国恐慌胆怯的内容。只要我们坚定地坚持自己的发展战略,在激励创新机制方面大胆探索,一定会出现重赏之下必出勇夫,国际级人才尽入彀中的崭新局面。有国家政策与财政的大力支持,有良好的人才激励机制,有集中力量办大事的制度优势,相信中国一定能够在不长的时间里制造出更多各种制胜美军的杀手锏。

另一方面,我们在准备武力统一的同时,也要积极创造和平统一的条件和环境,压缩台独势力赖以存在与发展的空间。

首先,我们应该对台独势力釜底抽薪。

据统计,台湾地区的经济发展高度依赖大陆市场,自2000年陈水扁上台以来,台湾每年仅从与大陆的进出口贸易中就净赚大陆1000多亿美元,直至19年,台湾来自大陆的贸易顺差,累计达到近2万亿美元。这其中还不包括台资在大陆设厂直销大陆市场的赢利,也不包括进入大陆的台商,搭中国发展的便车出口世界各地获利的部分。有人推算,台湾人均GDP25000美元中,五分之一来自与大陆的经贸往来所获利益。

台独势力之敢于向大陆叫板,其底气在于依赖大陆市场赚得盆满钵慢的绿色商人强有力的财力和精神支持。为了打击台独势力,我们应该调整目前实行的惠台政策,决不重犯农夫与蛇的错误,对于台商台资进入大陆实行精准优惠政策,对于支持两岸统一的企业和个人实行应惠尽惠,对于台独势力的支持者,一律不准其进入大陆,已经进入的一律请出。为此中央应该立法为来大陆经商投资的台商台资设立一个硬性规矩。

其次,必须加强台湾民众与大陆的一体感。为此,我们应该在教育、就业和资质许可等领域对台湾青年全面开放,为他们在大陆获取谋生工具提供便利。另一方面,可以不妨采纳网民提出的如下主张:凡是台湾向大陆出口的商品,其包装上必须标注中国台湾或台湾省出品。经过第三方市场进入大陆的商品也同样适用这一规定。

再次,必须坚决压缩台湾的外交空间。对于需要以国家名义加入的国际组织和机构,必须毫无例外地坚持台湾在一个中国的框架下加入。考虑到今后台独政权突破外交底线,以台湾名义制作护照,迫使国际社会承认其实质独立地位的可能性,中央政府应该郑重声明,凡是承认以台湾名义制作的护照的国家,一律限制该国公民进入或借道中国。

此外,还应该进一步加强外交攻势,使台湾的所谓邦交国清零,其中大陆恢复与梵蒂冈的邦交关系更是重中之重。

台湾邦交国清零之后,可以允许台湾在一国的框架下,采用港澳模式与世界各国建立经济文化联系。对于一般台胞和台商在国际社会的正当活动,中央的驻外使馆一律将其与大陆公民同等对待,公平地加以领事保护,以此增加台湾人民的国家认同感。

根据以上所述,只要我们能够坚定而完全地落实以上各项措施,相信无需等待中美两国的综合实力完全逆转之后完成两岸的统一大业,在做好了武力统一的条件下甚至还有实现和平统一的可能。

笔者预计,在国民生产总值方面中国超过美国已经是计日可待,科学技术方面部分赶超也非幻想,军事力量方面,我们不谋求世界霸主的地位,无需追求全面超过美国,世界警察的作用还是请美国继续承当,我们只要做到美国不敢也不能对中国颐指气使即可。

现在中国紧追美国,是美国感到非常不自在的根本原因。正如当年中国赶超日本而欲超不超之时,日本对华认知剑走偏锋一样,时下美国朝野对于中国的态度恰似当年日本所为。当日本经过一番痛苦挣扎也未能摆脱被中国反超之后,相对于日本整体而言,中国虽然在某些方面还落后于日本,但日本当年那种对华的歇斯底里情绪已经平缓了许多。

相信美国也会在与日本同样的路径上行走,说不定实用主义精神强烈的美国届时反过来劝说台湾和平地回归中华民族大家庭亦未可知呢!