克里斯托夫·金：驳金一南深度分析美国现状和特朗普

作者按：前两天，金一南将军一个视频火了微信，这个视频许多媒体都已发过，叫《金一南将军深度剖析美国现状和特朗普》。昨天，我们看到了生活在美国的克里斯托夫-金先生，反驳金教授观点，现全文发布！

导读：真理越辩越明，观点越论越清，独立思维、理性争辩是每一个求知奋进者的首要课题。

金一南教授爱国，我十分尊敬。

我也热爱祖国，30年前留美，之前效力于中国国家进出口商品检验局，任英日翻译。

我们都姓金，500年前说不定是一家，我们从不同角度看美国，金教授的演讲视频很长，前天看了前面一段，有感而发，忍不住在微博上为美国辩护了几句，意犹未尽。

周末认真看完，有了更多思考，如果有文字版，我将逐段与之华山论剑。

美国真是衰败帝国吗？特朗普真是草包吗？

中国真是强盛之国吗？为什么不居安思危？

金教授从中国角度看美国，笑之为一个日益衰老的破旧帝国，我从美国看美国，却是一个持续强大的多元化美国，金教授来美七八次，还是一个老视觉，看的还是表面现象，没有透过现象看本质。

是的，美国机场破旧，但齐全完备，美国城市老化，但舒适方便，美国没有高铁，但高速上奔驰的大型集装车十列就是一列高速，更有效，这里的人们出行自驾，家家都有几部车，一路逍遥，游山逛水，几乎没有人愿意先驱车到火车站，搭车、下车、再搭车，多不方便。

是的，美国城市破旧，因为上世纪上中叶就完成了基础现代化的建设，美国人最关注生产和消费质量，快一百年了，没听说过几起豆腐渣工程，为什么？

高速度往往与低质量成正比，宁缺毋滥是美国人的天性，日本人也这样，你要是知道美国几乎所有批发、零售和网络电商都可以退货，有的只要说出一个理由，很多商店已经不需要任何理由。

不满意，就退货，是现代社会对高质量的最高信用，而不在乎你是否用过，只要不超过规定时间。

美国人对生活品质的追求，绝对不是吃喝嫖赌，而是蓝天白云，不能容忍一丝工业性雾霾污染，美国人向往田园风光，不是蜗居城市高楼，美国人的效率的确不如中国人高，因为美国是民选政治的国家，一个城市区域的改造和重建，欲速则不达，必须从下到上广泛地征求民意，必须切实保证高质量和安全性，没有大多数选民和居民的批准，任何基本建设都必须永久性搁浅，或干脆撤下。

美国人民不习惯大跃进速度，不习惯挤在一栋栋高楼里，更重要的是，一旦出现为了高速度而违规违法建设而导致豆腐渣工程和生命安全，责任方无论是谁都要面临法律的严厉惩处，包括入狱。

昨晚我们全家驱车从硅谷到旧金山，为获”星岛亲善佳丽”的女儿金格格参加一年一度的华人新春大游行喝彩，城市的那个拥挤啊，那个停车难啊，那个人潮拥挤啊，这就是都市与花园小镇的差别。

是的，美国极少拆迁盖高楼，因为法律的天然保护，保护私有财产不受任何侵犯。

美国人民珍爱历史文化，古城古街古堡，凡是历史的遗迹都要原封不动地保存下来。

我就不愿住在城市，将城市私宅租出去，住在远离城市的花园般小镇，这才是美国人向往的生活。

我所在的硅谷山景城，也称为”谷歌之城”，生活在这里20多年了，几乎没有听见几起枪声和犯罪案件（当然与人群素质有关），有一起还是在2009年金融危机时因被雇主解雇而枪杀3名公司高管的我熟识的一位成都同胞，当然，如果你选择到犯罪率高的地区，那确实是事实，我绝对不否认。

美国真是衰败的帝国吗？

当然不是，为什么？

这里需要比较性分析，要从经济角度看中国，再看美国，更有说服力。

是的，中国GDP经济总量世界第二，很了不起，但从经济预测分析角度，中国经济增速从2007的14.2%滑到2016的6.7%，可是拦腰截断，显著衰退，而美国经济从同时期负增长上升到2016第三季度3.2%，全年增长1.9%，可是双倍增长，显著复苏。

过去和今天好，不代表明天更好，可能更糟，从经济发展趋势比较美中是否持续发展才是正确的方法，也是常识，信不信由你，去问问所有公司老板和主管，去问问睿智的经济学家和产业分析师，了解一下他们看一个公司的盈利前景是过去还是未来，特别在风云变幻无时不在的21世纪，昨天的辉煌极可能预示未来的衰败，高处不胜寒，因为所有的资源投入都是为了创造今天最靓丽的GDP或公司业绩，然而，随着分析师不断调高发展目标和盈利指标，明天如何战胜今天或昨天？

因此，有不少公司成功了，壮大了，但大多数公司失败了，破产了。

就像我的家乡武汉，举全省资源之力，口号叫得天响，非要在几年内建成不可一世的”大武汉”，不可否认，武汉近年发展特快，周边县市都收归旗下了，能不大吗？每年大跃进速度翻新造城，高楼林立，高铁纵横，由于雾霾环境污染严重，看上去都是旧旧的，每天平均两万个工地开工，几十年如一日，满城挖，扬尘漫天，几年新楼也蜕变成旧楼，清洗维护重建成本惊人，可这些重复建设都被计算到武汉市一市的GDP总量中，成为官员业绩雄踞一方。

这是武汉GDP猛窜全国城市十强的强劲动力，家乡很多人牛逼得不行，自豪满满，武汉不得了，仅次于北京上海，我却忧虑重重，因为纯靠基建房地产拉动武汉不可能持续发展，武汉好了，房价高了，武汉之外的”鄂之地”怎样，这也算公平竞争吗？

无序扩张，过度建设，必然导致供需失衡，产能过剩引发的经济危机不胜枚举，高铁高速高桥，壮丽恢弘，但高效率对冲高质量，豆腐渣工程少吗？真正的民族品牌有一个吗？

可能很多人都不知道，GDP总量第二了，质量第几？

中国基建热火朝天，房价持续飙涨，问题是，基建算入了GDP总量，无疑是国家投资的支柱性工业，除了产生维护成本和就业，本身并不产生增值效应，高铁高速的维修费用平均五年后高于基建成本，用什么来对冲成本？

房子更是不增值的消费品，房地产不产生价值，只叠加成本，房价越高，高楼也多，越现代化，越说明基于钢筋水泥的中国经济难以持续发展，越需要实现产业战略转移，大规模培养中高端人才，寻觅可持续发展的新经济增长点。

前途是光明的，道路是曲折的，但发展方向不能走歪，自然规律是，40年高速增积累的问题正在当下经济衰退期一一浮现出来，稍不留意就极可能堕入中等收入陷阱而前功尽弃，目前中国大陆人均GDP仍远低于美日欧发达国家，经济殖民化的GDP总量进一步拉低了中国人均收入水平。

一国经济的预测分析基于该国的经济结构和持续发展，说到这里已经很清楚了。

衡量一个国家是否可持续发展或日益强大，不是基于：高楼高铁高桥数量，城市年年翻新，钢铁煤炭举世无双，国企能力超大无比，房价最高股价最低……而是几个最基本数据：人均收入，贫富悬殊，教育科研，环境空气，国防力量，民心凝聚力，世界向心力……为什么？

因为前者一夜之间可被新经济模式所裂变、取代和购买，而后者极难改变、取代和购买，钢铁第一，可钢铁快跌成白菜价了，武钢都破产了，煤炭第一，意味着污染也可能第一，想过没有？

举日本为例，日本是岛国，但并未受制于”旧资源”极端匮乏的艰难局面，反而成为”新资源”高度丰富的出口大国，大和民族的民族品牌和精工产业畅销世界各地，经久不衰，这就是取代的新含义，长期购买储备的中国煤炭矿产木材资源甚至逼近或超过了中国，这才是不可小觑的真正世界强国。

金教授一脸不屑地斥之为”衰败帝国”的美国，241年前独立，一出生就是与生俱来的资源大国，在此基础上发展如虎添翼，这是上帝的恩赐，这点与日本发展模式完全不同。

美国人的最高智慧就是危机意识，即使什么都完备，也不足矣，永远秉持居安思危的强烈危机意识，美国人具备天生的不满足感或抱怨欲，通过时刻质疑和批判一切特别是总统和政府即执政者的腐败和堕落来彰显自由民主法治的美国精神，并用宪法的力量来推崇和保护。

美国国策的最佳发展战略是海纳百川，不是金钱利益的诱惑，是基于自由民主法治的公平竞争，没有一天停止过吸收和接纳散居在地球这颗充满灵性生命气息的优秀人才，来自130多个国家的移民构成了美国大熔炉，奠基了美国持续立于世界民族之林的独一无二的宽广胸怀和公平竞争文化。

试想一下，全世界的优秀人才千挑万选年复一年地涌入美国，这个国家能不具有更强大的机率吗？

美国梦本质上是公平竞争，追求公平意味着可以白手起家，可以勤奋置业，可以向不公平挑战甚至开战，才会建立合理合法的公平规则，再懒惰，不会因贫寒而死去，但要强大，必须求知奋进。

美国不是衰败的帝国，还充分体现在电影文化作品和文明意识方面。

这一点，让我们来比较一下美中电影文化各自在表现和宣扬什么？

好莱坞大片，很多都充满人类征服世界的科学幻想气息，即使是宇宙之战也是创造想象中的高尖端武器，久而久之，美国人从小就萌生了探索地球和宇宙奥秘的强烈渴望，由于不可知，探索不可知就形成了美国人追求的目标，而永恒的质疑和批判使得幻想一步步成为触手可及的现实，比如登月、航母舰队、核武器等都是上世纪上半叶就已经实际实用或实战的科学技术。

中国也有不少大片，宣扬的却是封建余毒，宫廷内斗，自相残杀，皇帝荒淫，清宫秘史，庶民造反，改朝换代，万变不离其宗，非常刺激，犹如鸦片一样，无法遏制，包括大导演老谋子推出的大片无一不宣扬的是功夫盖世，什么太极神功，飞檐走壁，轻功武术，我迄今没见过一个在金庸武侠小说里描绘的神功可以实战，与好莱坞一比，高下立判。

弘扬中华武术的唯一正道是正本清源，是什么就是什么，不能欺骗，不能凭空想象，中国历史包括无数武侠小说里的神功都经不起考证和见证，这一套不讲诚信的糟粕文化不能传承下去了，中医也是如此，本来还是有一定保健治疗效果的，结果经无数自称祖传中医后人一鼓捣变得臭不可闻。

英文是国文衰败之源吗？本末倒置，追逐产业化的中国教育，再棒的老师也厘不清历史真相，再精深的母语也沾染拜金铜臭，现在至未来是全球化时代，英语是中国强大而走向世界的桥梁，不从根本上找原因，却将学英文与学语文敌对起来，误国误民，浮躁的《百家讲坛》天天戏弄历史，国学面目全非，能感动多少人学语文？

即使在正宗国学中，糟粕远多于精华，民可使由之，不可使知之，鼓吹愚民，维护封建统治，君使臣以礼，臣事君以忠，宣扬等级愚忠，效忠天子，唯女子与小人为难养也，歧视妇女和庶民，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，为金钱美女读书，21世纪了，学这一套糟粕，百害无利。

教育应怎样变革，简言之，立即停办校内各种不在教学大纲内的老板班国学班高管班地产班……动大手术割除教育产业化拜金毒瘤，国学宣扬的就是这些糟粕，基本教育一旦与金钱挂钩，所有人文精神、诚信风尚、教授风骨、学生质量、知识产权、科研成果都难以高质量实现，素质更是难以提高，现在中国风靡的复古浪潮，央视占据黄金时段”背诗词”，不客气地说，这与中国强大不仅没有正面关系，反而负面影响无穷，靠死记背诵古文诗词，倒退几百几千年年，这不是强大，这是衰退。

文明和规则是相互相存的，讲规则=讲文明，基于人的教养，展示人类进化的文明程度，有教养的文明人讲规则，讲诚信，讲道理，讲爱心，讲礼貌，讲干净，没有教养的人正好相反。

美国人习惯排队，不大声喧哗，处处讲规则，这是蔚然成风的美国文化。

讲规则，讲诚信，讲道理，讲爱心，讲礼貌，讲干净，是长期形成的，看看日本的礼仪文化，鞠躬、道谢、干净、助人为乐，蔚然成风，美国人笑脸相迎，逢人都是”Hi你好！”在台湾，友好待人处处可见，在国内罕见，我就不敢对人”Hi”，笑脸相迎，会被视为居心叵测，你想干什么？

诚信教育从小孩子开始，一点一滴，才有可能言传身教，父母自己都满口谎言，小孩讲真话才怪。

什么时候中国人开始讲诚信、讲规则，中国就有希望了，这是文明意识的问题，与经济发展不同，经济发展有周期循环–繁荣、衰退、萧条、复苏，而文明意识根植于全社会的文化风俗传统历史人性教育以及政治结构，一旦根深蒂固，则难以逆转，如山寨文化，现在经济发展了，文明却堕落了，而且是全方位堕落。

再回到经济层面上来，金一南教授不是经济学家，没有深入研究中国经济结构，事实上，基于国民生产总值（GDP）总量，中国无疑居于世界第二，仅次于美国，但其中大部分属于在华外资外企外商外国人创造的收益（经济殖民化），比如说，仅日本一国就占到中国GDP至少一成以上，其他国家和地区（港澳台）在中国大陆所占的比例也不小，这就是我提出的《中国经济殖民化》理论。

从更实际的人均收入水平，不考虑贫富悬殊，改革开放40年了，中国人均收入接近8000美元，就是说，中国仍然属于发展中国家，而标准发达国家的平均收入水平至少在40000美元以上，美国接近52000美元，中国从8000美元到40000美元，差距是32000美元，与美国相比是44000美元，路漫漫，非常艰难，也就是说，中国可能很难也可能永远无法升格为发达国家，这可是不争的事实。

美国不是衰败帝国的另一个原因是，来自全世界130多个不同民族信仰宗教历史的移民来这里实现美国梦，年年都要接受数百万移民，还有1200多万非法移民，不可避免地拉低了美国的整体文明、教育、收入和生活水平，各族裔之间的大小冲突不可避免，尽管如此，美国人均收入仍然高达50000多美元，美国社会天天发生的和平抗议示威不受压制，美国的自由度和创新度仍居世界首位。

我一直谈到以龙象斗为特征的中印挑战，最近还发布了《大陆精英落荒而逃，印度精英半壁江山》的文章，事实上，苹果和富士康联手，计划在印度投资百亿美元建立iPhone基地，复制中国制造成功模式，亚马逊追加投资30亿美元，看好印度发展潜力。

印度是中高端世界办公室，中国低端世界大工厂，印度战略很清晰，占领办公室和大工厂双重地位，不是说印度已超越中国，而是未雨绸缪，更重要的是，靠山寨大国不可能实现中高端世界办公室的战略转型，因为日益剧增的生产成本攸关制造大国的地位，金教授想过没有？

美国不是衰败的帝国，从金融股市看，美国也没有衰败，还可能是中国衰败。

特朗普新政自2016年11月8日胜选以来，道琼斯第一次突破20000里程碑，美股四大指数（道琼斯、纳斯达克、标普、罗斯）气势如虹，不断攀新高，道琼斯自2009年金融危机至今七年间，从6000多到20220多，说明包括中国人在内的海内外投资人对美国、美股和市场的坚定信心。

这里有一对华尔街数据，2016年，中国A股股民超7成（70%以上）亏损，人均亏5万，同样是2016年，道琼斯全年上涨13.4%，美国77%的投资人赚钱，平均回报率5%，女人比男人还要赚得多。

当然还有，中国首富们，谁没有投资美国？

A股上不去，主因是中国经济基本面不仅没有改善，反而还在恶化，GDP增速持续疲软，现在又面临外资撤离，内资外逃，A股硬着头皮上，上去了也站不稳，霸王硬上弓，A股要么投机，要么长期等待，等到经济结构重新改变，经济基全面改观，谈何容易？

美股不断攀升，主因也是基本面稳定增长，当然高处不胜寒，美股长牛市，8年一个周期，但还可能大上，特朗普新政大刀阔斧，连中国新首富马云今天都跑到纽约拜访候任总统特朗普，宣布五年内为美国创造100万个就业岗位，美国能不强大吗？

是的，美国天天都有抗议示威活动，看上去的确很乱，其实很简单，美国本质上是一个批判性社会，美国人民自241年前（1776）建国第一天起就已经习惯了无情批判任何当权者的腐败和堕落，表面上乱，实际上稳，乱而不乱，反而使得多元移民文化的美利坚民族总是在暴风雨来临之前获得充分洗礼和冲刷，这就是美国政治的本质，也是美国日益强大的根本原因。

我最近写过一篇文章《为何特朗普成为不了独裁总统》，就是想说明，堂堂美国大总统，连一个保护美国人民免于七个极端恐怖组织猖獗的穆斯林国家危及美国安全的移民禁令都出不了白宫，一个西雅图联邦基层法院的小法官都可以轻松地暂时冻结甚至有机会推翻总统行政令。

这总统当得多窝囊，那些对特朗普可能成为独裁总统的担忧，休矣，美国的国父们早在260年前建国时就高瞻远瞩，为美国建立了”三权分立”的制衡结构，一劳永逸地解决了可能因历任总统独断专行引发的国家危机，这是美国制度”三权分立”的结果，国会立法，总统执法，法院释法，各行其责，相互独立和制约，在三权之上，还有一个更高的法律宪法。一旦总统行政令与宪法产生矛盾，各州联邦法院可以下令禁止实施，这一次特朗普签发总统行政令之后，西雅图法官罗巴特的暂时性禁令是面向全国的。总统束手无力，唯一选择是上诉最高法院。

美国法院的权威至高无上，如果行政部门拒绝执行，会被视为藐视法庭，总统可能遭弹劾，确实，这一法治制度有效地杜绝了任何独裁专制的可能性，维系了立法、执法和释法三大力量的相互制衡，最终达到相对平衡，美国三权分立的自由体制，确保了民主体制下各种动量的正常运行。美国人民有支持总统的自由和权利，同时也有遏制甚至反对总统滥用权力的自由和权利。

当美国人民能够无恐惧地支持和反对国家领袖而不会引发社会超常规的动荡，这个社会强大无比。

金一南教授，请不要小觑特朗普总统，他的能力不亚于奥巴马，他是商业治国战略，粗中有细，事无巨细，能够轻松击败强劲对手希拉里而入主白宫，不是美国人民糊涂到选择一名”疯子”，而是在美国发展到今天，美国需要更上一层楼，美国人民永远不会满足任何执政者，没有最好，只有更好，干的不好换人干，美国人民选择了特朗普，我认为，特朗普的能力非同小可。

里根69岁任总统，连任两届，成为最棒的总统，特朗普70岁任总统，刚开始起步，不可小觑。

新加坡总理李显龙说过：”不要嘲讽美国，不要视之为正在衰落的国家，在未来时间里，美国仍然是最强大的国家。美国拥有巨大弹性和创造力，吸引着全世界的天才，八个华人诺贝尔科学奖获得者全都入籍美国。”

恨美国也好，爱美国也好，必须承认，美国是地球上最重视教育和下一代的伟大民族。

如果美国不咋地，真的是衰败的帝国，那么为什么包括中国人在内的全世界的优秀人才都汹涌澎湃地流向美国？为什么美国始终被公认为世上最伟大的国家？

来自130多个国家的不同种族、信仰、宗教的移民，组成了多元文化文明的美利坚合众国，不乏无数爱因斯坦最聪明的大脑，一旦来到美国，他们极少离去，离去了也会重新回来，一如不少在美国的中国人海归了，但他们的孩子和家业都留在美国，你知道为什么吗？

原因很多，但最重要的原因是，美国的伟大，美国能够留住他们，首先在于充分包容和鼓励一切敢于说真话的人，不断纠错，不怕犯错，公平竞争，凝聚民心，一旦危机发生，政治对立的美国人民、团体和族群可在一夜之间迅速地集结在迎风飘扬的星条旗下。

很多人讨厌特朗普，你大可天天嘲笑他，批判他，4年后又一次大选，自由展示你的投票权。

美国人民越不满总统和政府，越能体现最深刻的危机意识，

希望有机会与金一南教授面对面博弈，华山论剑。

金一南将军深度剖析美国现状和总统特朗普

来源：腾讯视频；点击这里查看金一南演讲视频

以下文字，根据腾讯视频，由《前线报》公众号小编整理

我们有句话，小成功，需要朋友；大成功，需要敌人。做点小卖买，找几个朋友，拉几个市场，用点资源，朋友帮忙。大成功呢？需要敌人的！我们有美国这样一个对手，整天坐在那，给我们找茬，看我们这不顺眼，那不顺眼，找毛病，对我们是非常好的好事啊！我们太容易懈怠啦，太容易满足啦！我们袋里有几个钱，东西南北都分不太清楚。我们就需要这样一个家伙，整天给我们敲边鼓，提醒我们，他使我们清醒，使我们奋起，使我们不要懈怠，使我们继续前进。

去年，我从美国访问回来，驻美的国防武官问我一句话，他说，金教授，你好多次来美国，这次能不能用简练语言，讲一讲你的感受。我给他讲了一句话，一个衰老的帝国。啊唷，你讲的太对了，我把这话记住了。

这是我的切身感受！1997年，我第一次到美国，飞机在肯尼迪机场着落，一看，惊得我是目瞪口呆啊！美国人晚上不关灯，纽约城市面非常大，一片灯火的海洋！我被震惊了！什么叫超级大国？真的让我看见了，真的不得了！97年，我就是怀着这种心情！2016年，那次到美国，飞机着落，同样肯尼迪机场，跑道开裂，慌草丛生，从机场到纽约，高速公路，中心隔离带，有的撞断了，有的撞弯了，就撩在那里，不人管那。到了纽约，拍油路，高低不平，车巅的特别厉害。铁桥，锈迹斑斑。怎么回事？与美国高官会谈的时候，问他们纽约市政怎么到这个地步了？美国人给我们说，打了十年仗，没钱了！市政建设没法搞了！大家知道特朗普为什么发火？美国都在打仗，中国都在搞建设，他着急啊！

下面，我们讲（特朗普），他上来了！大出意外！作为我个人内心，特别希望他上来，但担心他上不来！希拉理很坏，围堵中国，从理性上感情上，围堵我们。这个人，特朗普好打交道。没有想到，他上来了！这个人（特朗普）胃口很大，懂得的规矩却很少，可用时间也不是很多。理论上说其全球收缩、重视产业回归等政策会使美国重新强大，实际上他没有足够时间。美国社会难容忍近80岁的总统。华尔街、常春藤、硅谷、好莱坞等精英集团与普通大众已经严重分裂。特朗普的对手，不是中国，是美国社会的精英集团。

特朗普上台后，第二天，美国《纽约时报》发表社论，标题就是《特朗普的造反》。主流媒体，还有这样评价总统的？特朗普先生是现代历史上最缺乏准备的当选总统。他的气质不适合领导一个拥有三点二亿人口和多元族群的国家。特朗普先生挑战美国政治每一条准则，由此先颠覆了共和党，现在又颠覆了民主党。最后的结论，特朗普先生已将美国置于悬崖之上。

这不挺好吗？特朗普不是把中国置于悬崖之上，而是将美国置于悬崖之上。我们担心什么呢？！没有什么可担心的！

这个人（特朗普）那，就是闯劲大，像头大象，横冲直撞，他就胡整。前不久，他就胡整一事。接了蔡英文的电话。轩然大波。都不用我们批判。美国人把他批的体无完肤。他的对手，民主党发言人沃克，讲，特朗普不理解自己愚蠢的电话威胁了我们的安全，同时也是故意的，因为据报他想在台湾修建酒店，充实自己的钱包。考虑到特朗普不愿意公开自己纳税申报单，不愿意脱离自己的生意，看来这个人正在将个人的财富置于国家利益之上。

你说，他是这样的吗？我觉得，这样说他，真的有点怨。他不是这样的，但政党攻击，才不管他那，抓住一点，攻其一点，不顾其余。根本不用中国人批判。美国人猛烈地批判他。

参议院外交关系委员会的墨菲，批他，这些事件是外交政策中未经计划的重大转向。战争就是这么引发的。说的非常重啊！弄得蔡英文赶紧保持低调。蔡英文再也不敢宣扬她与特朗普打电话的事了。美国媒体全部反对。蔡英文讲，这样宣扬下去，蔡英文就成了不可接触的奸民。怎么弄啊？我一接触，就弄到这个地步，就战争！你看，闯了多少祸！

所以，美国人现在怎么说？进入21世纪，美国最糟糕的两天。第一，911事件，恐怖事件；第二，2016年119，特朗普当选。竟然把911和119联系起来了。都是美国人绝顶的灾难。

所以，我们从今天看。菜鸟特朗普，大嘴特朗普，搅局特朗普，任特特朗普，不靠谱特朗普，被拖累的不是中国，而是美国——

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