2024年美国大选共和党总统候选人第一次辩论

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8月23日晚上，2024年美国大选共和党总统候选人第一次辩论在密尔沃基（Milwaukee）举行。参加这次辩论的有佛州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis），前美国驻联合国大使和南卡州州长妮基·黑利（Nikki Haley），南卡州联邦参议员蒂姆·斯科特（Tim Scott），前副总统迈克·彭斯 (Mike Pence)，企业家维韦克·拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy)，前新泽西州州长克里斯托弗·克里斯蒂（Christopher Christie），北达科他州州长道格·伯古姆（Doug Burgum）和前阿肯色州州长阿萨·哈钦森 (Asa Hutchinson)。而目前在共和党内支持率遥遥领先其他候选人的特朗普则选择缺席了此次辩论。其余共和党候选人则因为在辩论前没有达到至少拥有40000名捐赠者，并且在一些指定的民意调查中拥有至少1%的支持率的要求，所以没有获得参与辩论的资格。

罗恩·德桑蒂斯作为党内支持率仅次于特朗普的候选人，被外界普遍认为将成为此次辩论的焦点人物。由于在支持率上超越特朗普在短时间内似乎并不可能实现，所以人们预测候选人们将会把火力集中在排名第二的德桑蒂斯，以期取代他的位置，但是事实并非如此。德桑蒂斯在大多数时候能够不受干扰和诘问的发表自己的观点，他自己也很大程度上避免与其他候选人发生争吵。他为数不多的高光时刻就是成功阻止了主持人让候选人举手表决“是否相信气候变化是人类造成的”的企图。尽管目前德桑蒂斯与特朗普的关系已经恶化，但是为了避免得罪后者的支持者，德桑蒂斯还是在尽力避免攻击特朗普。在俄乌战争问题上，德桑蒂斯反对向乌克兰提供更多援助，称这些资源应该用于确保美国边境免受毒品交易和人口走私的困扰。在堕胎问题上，他再次拒绝透露是否支持联邦范围内的禁令。一些评论者认为这样与世无争的表现不可避免地让德桑蒂斯被边缘化，无法获得足够多的发言时间，所以算不上出彩。但是根据《华盛顿邮报》(The Washington Post)、FiveThirtyEight 和益普索 (Ipsos)联合进行的一项针对观看了此次辩论的共和党人的民调，有29%的人认为德桑蒂斯表现最佳，在所有参与辩论的的候选人中排名第一，比排名第二的拉马斯瓦米高出3%。还是根据这一民调，在辩论前，有62%的受访者表示会考虑投票给德桑蒂斯，而在辩论后这一数字上升到了67%。

维韦克·拉马斯瓦米在此次辩论中收获了最多的关注，不论这些关注是出于赞同还是批评，他都达到了借此提升自己在选民中的知名度的目的。拉马斯瓦米一直在攻击台上的其他候选人，并且在几乎每个问题上都表明了自己的极端立场，诱使其他候选人对他的挑衅作出回应，这也使他成为辩论的中心。根据之前提到的民调，在观看辩论的共和党选民中，有26%的人认为拉马斯瓦米表现最佳，在候选人中排名第二。经过此次辩论，表示会考虑投票给拉马斯瓦米的人从40%上升到了46%。他最引人注目的就是毫不吝啬的表达对于特朗普的支持。拉马斯瓦米宣称特朗普是21世纪最好的总统，承诺如果当选总统要赦免被判有罪的特朗普。他还宣称自己是唯一一个没有被特殊利益集团收买的候选人。在俄乌问题上，他支持削减对于乌克兰的资助援助。但是正如彭斯抨击拉马斯瓦米是需要“在职培训的菜鸟”，共和党初选选民能否将胜利的希望寄托在一个毫无从政经验的候选人身上依然要画一个问号。

彭斯和黑利都曾经在特朗普政府任职，他们都十分努力地想在此次辩论中展现自己。由于大家对1月6日国会骚乱的激烈讨论，彭斯自然而然地成为了全场的焦点。他自身的发言意愿也很强，这使得他成为这场辩论中发言时间最长的候选人。此外，彭斯还表达了对继续援助乌克兰的支持，以及最激烈的反堕胎立场——主张在全国范围内实施针对怀孕15周以上的堕胎禁令。而黑利作为这场辩论中唯一的女性以及前任美国常驻联合国代表，则呼吁寻找针对堕胎问题的共识，以及继续大力援助乌克兰。值得注意的是，在其他候选人对于人类行为是否造成气候变化这一问题或态度模糊，或极力反对时，黑利是唯一一个明确承认气候变化的人。与彭斯在国会骚乱中的表现彻底激怒特朗普的支持者不同，黑利似乎正在努力尝试在特郎普的忠实粉丝和怀疑特朗普的人之间寻找微妙的平衡。如果将二者相比，黑利毫无疑问是此次辩论的胜利者。根据民调，在观看辩论的共和党选民中，有15%的人认为黑利表现最好，有7%的人认为彭斯表现最为出色，他们二人在候选人中分别排名第三和第四。调查还发现，经过此次辩论，表示会考虑投票给黑利的人从29%上升到了46%，而彭斯的这一数字则维持在23%。回顾路透社和益普索7月发布的民调，彭斯当时在党内的支持率为7%，而黑利仅有3%。

就辩论中的表现而言，克里斯蒂和斯科特在民调中几乎并列排在第五。在观看辩论的共和党选民中，各有4%的人认为克里斯蒂或斯科特表现的最好。斯科特态度温和，没有参与大部分激烈的辩论，没有给人留下很深的印象。而克里斯蒂在这场辩论中则是特朗普的激烈批评者。同样对特朗普持批评态度的还有哈钦森。在场的候选人中，只有他表示如果特朗普被定罪，则不会支持特朗普作为共和党提名人选。根据上述民调，哈钦森和在辩论中没有什么亮眼表现的伯古姆排名几乎并列第六，各有1%的人认为他们二者表现的最好。

总体而言，此次辩论的两位主持人没有很好的履行自己的职责，整场辩论没有任何规则和纪律可言，候选人“能者多劳”，使出浑身解数展现自己。在这其中，拉马斯瓦米出尽风头。虽然因为锁定的选民群体与特朗普高度重合而导致胜出的希望渺茫，但是拉马斯瓦米毫无疑问将成为共和党冉冉升起的一颗新星。尽管如此，不得不承认的是，此次辩论中没有任何一位候选人有能力突出“重围”，成为公认的特朗普的替代候选人。这似乎也证明了特朗普不参加此次辩论的决定是正确的。在特朗普看来，目前参与辩论弊大于利。他认为自己目前在民意调查中的领先优势巨大，且公众对他已经足够熟悉，所以不需要在官司缠身之时冒着被对手抓住把柄，疯狂攻击的风险参与辩论。共和党总统候选人的第二次辩论将于9月27日在加州的西米谷（Simi Valley）的罗纳德·里根总统图书馆举行，届时候选人们又将进行怎样激烈的交锋，让我们拭目以待。

（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目项目助理、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）