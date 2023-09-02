鲍盛刚: 中国为何应成为一个内向型大国？

从历史上看，大国崛起之后，无不选择外向型的发展模式，由此无不导致走向战争，或者导致产业与资本的外流，国内产业的空心化，贫富差距加大，社会矛盾激化，最终走向停滞与衰退。所以，反之如果选择内向型发展模式，不仅可以避免冲突与战争，同时可以避免产业与资本的外流，避免国内产业空心化，而且还可以推动创新与产业的转型升级。

拿破仑战争后，英国在当时的欧洲可以说是一超独霸，而到了19世纪中期，更是成为“日不落帝国”，以至于19世纪被称之为大英帝国的世纪。但是，到了1871年以后，大英帝国开始走向衰退。为什么衰退？原因众说纷纭，其中英国经济学家霍布森在《帝国主义》一书中分析到：当时英国因为资本过剩而转向海外投资是得不偿失的，因为这意味着私人利益，主要是资本家利用国家机器来保障其海外经济利益。尽管通过输出过剩资本从而提高了利润，但是对于国家来说损失却远远超出收益。这部分原因在于绝大部分收益是被商人与投资者所占有，国家只能得到很少的一部分，而且国家作为一个整体却付出了巨大代价。另外，他还分析到：在出口资本商品及其技术诀窍的过程中，会使落后国家可以开发自己的资源。一旦如此，那么就无法防止例如中国这样的国家通过利用国外资本，来增强自身资本，再与本国劳动力资源相结合进行生产，从而在世界中立市场取代英国生产的产品，甚至于最终使西方市场充斥着价格低廉的“中国制造”的商品，彻底改变资本的流向，取得对其“恩主和教化者的财政控制”。所以，他认为通过政府对财富的重新分配，可以消除实行帝国主义的动力。但是，列宁认为控制政府的资本家永远也不会采取这一政策，否则大英帝国就不是资本主义国家了。历史证明了列宁的分析与预见是正确的，因为大英帝国已经早已成为历史。

对比大英帝国，美国的崛起离不开南北战争，第二次工业革命，当然更离不开二次世界大战。第一次世界大战结果使美国成为资本大国，1918年第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的债务达100亿美元。美国政府贷款除外，仅在国外的私人投资1919年已达69.5亿美元，1929年增加为170亿美元。战后，国际金融中心从伦敦转移到了纽约。第二次世界大战结束后，美国不仅走出了30年代的“大萧条”，而且美国的经济实力更无人能比。1945年年底，华盛顿拥有200亿美元的黄金储备，差不多等于全世界黄金储备的三分之二，因此布雷顿森林会议后建立的国际货币体系是以美元为基础的。此外，美国的工业生产能力差不多占世界全部工业生产能力的一半，美国制造的各种商品占世界的三分之一。战后的20年是美国的黄金时代，以至于20世纪被称之为美国的世纪。但是，好景不长，从上世纪70年代中期开始，美国就开始了由盛而衰的转向。对此已故美国国际政治经济学家罗伯特·吉尔平在其《跨国公司与美国霸权》一书中分析到，美国的跨国公司既是美国权力的体现，但同时也是美国在上世纪70年代走向衰退的根源。在战后很长一段时期内，美国主导跨国公司的发展，对外投资被当作是美国的一项国家战略，美国出台了一些激励跨国公司走出去的政策，以此促进西欧，日本地区的经济复苏。但是，随着技术向第三世界与其他发达国家的传播，美国的跨国公司有助于这些国家振兴经济，从而使这些国家缩短了与美国的权力差距。如此一来，美国外交政策的初始目标将随着跨国公司的增多而失效。所以，吉尔平建议美国用贸易或者援助的方式，而非对外直接投资去拓展经济交易。美国应该改革内部经济结构，改变公共政策方向，加速产业的转型升级，“腾笼换鸟”，鼓励投资国内，而不是投资海外。显然，美国并没有接受吉尔平的建议，以至于在错误的路上越走越远，而这又能怪谁呢？

目前，中美贸易纷争可以说是上世纪70年代中期以后，美国与日本和欧洲国家贸易纷争的继续。尽管当时的美日贸易战使日本陷入了长期的迷失，以至于失去了将近30年，而且还将继续下去。但是，美日贸易战并没有导致出现产业与企业大规模地回流美国，相反而是更大规模地流向中国与新兴经济体国家。30多年前，美国与西方国家是经济全球化的倡导者与推动者，而产业转移被认为是一条“微笑曲线”。曲线两端朝上，在产业链中附加值更多体现在两端，设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。微笑曲线中间是制造；左边是研发，属于全球性的竞争；右边是营销，主要是当地性的竞争。显然，在这条微笑曲线中，微笑的是美国与西方国家的大型跨国公司，因为它们控制了两头，由此控制了利润，而至于中国与新兴经济体国家作为制造加工中间环节，实际上是为它们打工而已。所以，当时美国与西方国家大多数人对于产业转移与中国制造不屑一顾。但是，30多年后，“微笑曲线”突然变成了“哭泣曲线”，美国与西方国家认为是中国抢走了他们的饭碗，掏空了他们的制造业，是中国剥削了他们。中国“吃亏”变成了美国“吃亏”，这又是因为什么呢？究其原因，我们不难看出，美国企业是中美贸易的最大赢家，他们在中国赚得盆满钵满，所以对他们来讲中国是机遇，绝对不是威胁。但是，问题是他们在中国获得的利润并没有惠及美国社会，相反是以牺牲美国社会和国家利益为代价的，一方面由于将产业外包或者转移到中国，导致美国自身产业的空洞化，就业机会的流失，中产阶级的贫困化。另一方面随着产业外包与转移到中国，然后又将产品运回美国销售，尽管产品价格是降低了，这有利于消费者，但是美国与中国的贸易逆差却上升了。而且更为重要的是中国成了世界工厂，美国变成了能源与农产品出口国，这一变化又进一步加速了世界权力中心的转移。对此就如美国一些政客所讲，如果继续以此下去，那么在不久未来美国将成为中国的藩属国，中国将不费一枪一弹取代美国成为世界的陀螺仪，就如同历史上美国取代大英帝国那样，而且中国会比美国干的更漂亮。

1945年黄炎培先生问毛泽东同志，中国共产党能不能跳出历史上”其兴也勃焉，其亡也忽焉”的历史周期律。毛泽东同志回答说：行，这就是民主。只有让人民来监督政府，政府才不敢松懈。只有人人起来负责，才不会人亡政息。同样，从世界历史发展来看，也存在大国兴衰的历史周期律，即都有一个崛起，发展繁荣与停滞衰退的过程。过去这个周期可能是100年，而目前可能只要50年或者30年就能走完。那么，作为新兴崛起或者说正在经历民族复兴的大国，中国应该如何才能避免重蹈历史上大国兴衰的覆辙呢？应该如何才能跳出大国兴衰的历史周期律？