2023年“聚焦中国”有奖征文结果揭晓

2023年“聚焦中国”（China Focus）有奖征文活动分别由美国卡特中心、加州大学圣地亚哥分校21世纪中国中心和1990学院共同组织。这次活动的参与者为来自美国和中国的本科生和研究生，文章可以用英文或中文撰写。

有奖征文的题目有两个：一、中国“一带一路”对任何一个国家造成的政治、经济或社会影响；二、美国和中国能否开展绿色合作。

这次活动收到很多中英文文章。经过由三家主办单位代表组成的评委会的匿名评选，以下是获奖文章的题目和作者。

吉米·卡特最佳文章奖的获得者为堪萨斯大学的Graham Wilmot Revare，获奖文章的题目是：“绿色保护主义：危险的共识”（Green Protectionism: A Dangerous Consensus）；奖金为2000美金。

1990学院最佳文章奖的获得者为约翰·霍普金斯大学保罗尼采高级国际研究学院的Katherine Yang和Ann-Alice Ticha，他们获奖文章的题目是：“美中绿色合作的深化取决于能否去政治化”（Politics Out the Way! Towards a Deeper U.S.-China Green Cooperation）；奖金2000美金。

三名鼓励奖获得者分别为：

Jessie Yin（巴黎国际事务学院/北京大学），获奖文章的题目是“中国如何参与安哥拉的重建”（Untangling China’s Reconstruction of Angola）；奖金1000美金；

Michelle Lai（加州大学圣地亚哥分校国际政治于战略学院），获奖文章的题目是“中国在欧盟最好的朋友：中国匈牙利合作的潜力”（China’s Best Friend in the EU: The Potential for Sino-Hungarian Cooperation）；奖金1000美金；

余江蔓、叶林红（北京外国语大学），获奖文章的题目是“中美绿色前景：竞合并存下的政策调整”，奖金1000美金。`