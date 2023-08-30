/

汤名晖：金砖会议之后 「南北分岐」加速多极化世界的形成

作者：汤名晖， 台湾大学国家发展研究所博士生 台湾丝路文化协会副书长

「南北分歧」（North-south Divide）涵盖国际政治与全球化的概念，指涉的是全球已开发国家大致位于北半球地区，而与多数为发展中或未开发国家的南半球地区相对的现象，但是这种南北位置并非是绝对性的地理术语，而是从全球化和资本主义来描述世界本质性的分歧，是一种基于后现代理论所发展的地缘政治描述。

2023年8月22日在南非举行的金砖集团会议，本质上也涉及「南北分岐」的概念，但成员也不尽然是「全球南方」（Global South）国家，在比较明确的去殖民意义上，中国和俄国都不属于「全球南方」之列。但是在论坛议题的设计上，各国却同样针对西方和美国，希望藉由金砖集团成员的增加，表达对西方价值主导的全球化和国际政治的不满，以及对国际关系多极化的期待。

「南北分岐」重回地缘政治焦点

1950年代出现的「南北分岐」概念，来自于二次世界大战后殖民地解放运动的背景，随着冷战结束和全球化进程的开展，「全球南方」作为一种抵抗符号，反对「北方」主导的自由主义国际秩序和资本主义。即使今日在北半球地区仍有中亚与南亚各国属于发展中国家，但是在地理位置的相对性上，多数仍位处于欧亚大陆的南侧，除了以大不列颠与新教文明为基础的澳洲和新西兰两国，大多数国家有着被殖民的背景。由于中国未曾在海外有过殖民地，现代化的途径也与西方国家相异，与「全球南方」有着较为接近的距离。

从人文精神的发展历程来看，大部份的南方国家较晚进入启蒙与现代性的历程，在知识与权力的结构上仍未能走出西方论述。从知识论、方法论和本体论，甚至是世界大学排名的制度系统，「全球南方」仍未能走出西方的影响，创造一套自身的系统与符号。

在制度方面，对于尚有发展问题的「全球南方」而言，移植西方式的民主治理不一定能立刻适用于政治现实。但是若有一套门坎低，易于复制且有助统治的模式，在发展上还能快速脱贫，而且和西方前殖民者无关，自然就会得到南方国家的青睐。1980年代，中国在改革开放后实现短期内大规模脱贫，并且营造各种惊人的基础建设，2010年代甚至创造历史上最大的国际发展倡议「一带一路」，不免被看作为西方之外可能的发展途径。

「南北分歧」的中国再建构

「南北分歧」的学理根源来自于美国的弗吉尼亚大学，但是也进入中国的外交语境中被使用，并且在部分场合与「第三世界」互为替代。2019年的新冠疫情爆发之前，「一带一路」在量体上超越所有西方的发展与援助计划，「南北分歧」经由中国的基础建设和金融体系的再建构，与中国共同发展出有别于西方现代性进程的「意识之秩序」(order of consciousness)。2023年7月25日，在王毅回任外长后于南非金砖峰会表示，独立自主是「全球南方」的政治底色，发展振兴是「全球南方」的历史使命，公道正义是「全球南方」的共同主张。来自西方语境的「全球南方」俨然已成为中国外交的语汇，并且建构一套属于中国的「全球南方」意涵。

俄乌战争期间，「全球南方」成员尽可能不在东西方之间选边站，谨慎的表达对战争的立场，而中国也尽可能争取「全球南方」支持自身的立场。今年4月，巴西总统卢拉访华期间表示，与中国和阿拉伯联合酋长国讨论斡旋俄乌战争，并指责西方国家的立场；但是在7月份，他表示他更关心的是战争对于全球饥饿的影响。8月份，沙特举办吉达会议，广邀全球40个国家参与讨论，其中大多数为「全球南方」成员，有别于6月份在哥本哈根会议缺席的立场，中国在吉达会议派遣专使李辉出席，将第三方的客场视为主场ㄧ般看待。

8月23日举办的南非金砖峰会，多数国家以反西方的态势批判强势美元和窒息性贷款，巴西总统卢拉甚至表示希望能与欧盟和美国平起平坐，几乎是借用中国的语境论述国际关系多极化的观点。虽然与会成员仍各有立场，并未成为原先预判的一致反对西方。若以经济实力消长的对比来看，金砖集团的GDP已经超过G7国家的总和，分别占有全球GDP的31.5%和30.4%，根据国际货币基金组织的数据，到2028年，这个差距将扩大至33.7%对27.8%。换句话说，在全球发展的格局种，「全球南方」将与G7形成分庭抗礼之势。

「全球南方」与第三断层带

随着俄乌战争的持续发展，「全球南方」主动表达自身看法的同时也面临自身地缘政治难解的境遇。随着战事的延长，从印度洋沿岸到非洲萨赫勒(Sahel)地区面临政治与经济的不稳定，从伊朗经由中东到阿拉伯半岛，再延伸至苏丹和非洲之角，往西延续到非洲的萨赫尔(Shale)地区。参照学者吴玉山教授的论述，「第一岛链」和东欧地区，分别是欧亚大陆东西两侧的地缘政治断层带，而今从印度洋到西非浮现的「第三断层带」更是有别于北半球的发达地区的政治与经济结构，有着浓厚的「全球南方」色彩。

位于「全球南方」的「第三断层带」，既有着传统地缘政治对立的特征，也有着后现代的身分建构与发展问题。该地区与第一岛链和东欧地区相比，更晚经历现代性开展的历程，并且处于人文与物质相对不发达的地区，渴求着脱离前殖民者的影响。由于晚近工业化的时程较迟，自身的政治结构尚在探索阶段，「不干涉内政」的「一带一路」，对于「全球南方」就有着较高的吸引力。

萨赫勒问题升温「南北分岐」

自2012年10月以来，中国发起的「一带一路」在非洲的影响力迅速增长，经由投资银行、基础建设以及科技治理的工具，甚至还包含治安与管理系统，将非洲作为中国实行国际发展的离岸基地。中国以东非印度洋沿岸为起点，逐步的由吉布提建立据点，以肯尼亚为枢纽兴建联通坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹的东非铁路，在非洲的贷款总额更超过1,200亿美元。

中国提供的基础建设的投资和系统性的发展资源，在新冠疫情之前曾受到非洲国家的热烈的欢迎。与此同时，中国的影响力也穿越萨赫勒地区，从乍得、中非、尼日尔到毛里塔尼亚，以及赤道几内亚沿岸，都能见到中国企业走出去的身影。在这股疾风迅雷之势的席卷之下，2021年甚至被美国国防部认为，中国有意在大西洋建立军事基地。

中国在萨赫勒地区的迅速发展，除了面对来自法国和美国在当地的既有的影响力，还有着来自俄国的隐忧。早在2018年开始，中非共和国政变开始出现俄国的身影，从法国前殖民地的中非为起点，陆续往乍得、马里、布基纳法索，以及近日发生的政变的尼日尔发展。中俄两国除了在中非共和国曾经出现过矿区纷争，但是大体而言看似形成「军事有俄国，经济靠中国」的结伴模式，中俄「友谊无上限」的战略伙伴关系，或许在萨赫勒地区有着不可言喻的默契。

2023年期间，俄国介入萨赫勒地区的频率更到达高峰，即使瓦格纳政变也无阻俄国在西非驱逐西方势力的脚步。在布基纳法索、苏丹和马里之后，尼日尔也于七月份陷入政变风暴，整个萨赫勒地区的政权转移过程都能看到俄国的身影。即使美国有意以越战模式逐渐填补空窗，面对非洲司令部迟迟未落地的现实，甚至连支持法国在西部萨赫勒地区的行动都有困难。

中国将取代西方进驻萨赫尔

西方国家之中，又以原先的殖民者法国最为重要，自2013年的薮猫行动以来，法国在萨赫勒西部地区的驻军一时曾多达5,500人之谱。然而，在2022年11月的新月沙丘行动告终之后，俄国通过提供军事顾问和部署瓦格纳雇佣军，逐渐取代法国成为当地最强大的军事力量。当地中国企业反西方的态度让新政权有了经济上可靠的选择，使得法国的「战略自主」遭到严重挑战。2023年8月7日，更有多名法国国会议员发表声明表达对萨赫勒地区的关切，这是由于法国在萨赫勒撤退的场景，唤醒法国菁英1954年在奠边府战役之后撤出越南时的记忆。

在欧洲东线的俄乌战争尚未有定局之前，萨赫勒地区的政变和人道问题将成为西方国家的新挑战。东西方势力透过代理人在萨赫勒地区的斗争，无论胜败为何，动乱和贫穷将成为极端主义的温床，并且进一步促使难民北上越过地中海，重演当年越南难民出走的情景，原先作为俄乌战争大后方的法国势必得转移资源，欧洲不免将陷入两线作战的情势。今日法国在萨赫勒地区面对的问题，无法仅依靠军事与科技的能力作为解决方案，需要的是以文化与社群的精细耕耘，才有可能排解自殖民时代留下的负面资产。

瓦格纳首脑群的消亡，看似在短时间会中断在萨赫勒地区的行动，但是俄国在萨赫勒地区的军事活动仍以政府主导，并不会受到根本性的冲击。2018年，俄罗斯便在中非派驻精锐的俄罗斯国民卫队(National Guard of Russia)；2022 年 1 月 7 日，派驻马里的军事顾问团也是以正规军为主。俄国以正规军取代瓦格纳雇佣兵，未来有助于中俄之间的协调，避免民间军事公司的不受控制而造成下一个中非矿区事件，中长期而言仍有利于中俄的地区合作。

「第三断层带」加速多极化世界

「金砖峰会」之后，原先东西对立的地缘政治格局将进一步转移，在萨赫勒问题的延烧之下，「南北分岐」的议题会继续分散西方的注意力。中国在「金砖峰会」新接纳的六个国家中有五个位处于「第三断层带」：非洲的埃及和埃塞俄比亚、印度洋沿岸的伊朗、沙特阿拉伯及阿联酋，这将大幅拉近南北之间地缘竞逐的实力比，以及增加中国应对「去风险化」的韧性。

在传统的权力比重上，金砖国家与西方国家不易于短期间内追上，但是「南北方岐」造成的「第三断层带」将能分散西方国家的注意力，被动的加速多极化世界的形成。在俄乌战争的立场上，金砖国家的歧异逐渐消解，西方国家对于乌克兰战场的停滞却逐渐不满，各国的质疑声浪也逐渐涌现。在俄乌战争结束之前，欧洲国家得顾及萨赫勒地区，美国得警惕伊朗和沙特和解后的在中东地区的反西方效应。「南北分岐」将成为多极化世界的推手，也考验着相异的两种秩序观如何看待地缘政治和全球发展的挑战。

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

2023年“聚焦中国”有奖征文结果揭晓

堪萨斯大学的Graham Wilmot Revare
获得吉米·卡特最佳文章奖，约翰·霍普金斯大学保罗尼采高级国际研究学院的Katherine Yang和Ann-Alice Ticha获得1990学院最佳文章奖，巴黎国际事务学院/北京大学的Jessie Yin、加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院的Michelle Lai和北京外国语大学的余江蔓、叶林红获得鼓励奖。

余江蔓、叶林红：中美绿色前景：竞合并存下的政策调整

中美作为全球最大的两个经济体和温室气体排放国，其合作的影响不仅局限于双边层面，更是对全球气候治理的贡献。通过合作制定绿色领域的政策标准，加强技术创新和人才培养，两国可以成为引领全球绿色发展的榜样。这种合作不仅有助于保护环境，还能够创造就业机会，推动产业升级，为经济增长和可持续发展创造良好条件。

赵通：认知差异与中美关系

台湾海峡就是这种认知差异可能通过灾难性战争表现出来的其中一个冲突爆发点。即便两国在中短期内不会爆发重大军事冲突， 但认知差异仍将是双边关系的一个长期问题，这是因为人们的世界观和思维模式需要几十年甚至几代人的时间才会发生巨大变化，而认知差异的缩小也是如此。