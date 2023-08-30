杨万明大使出任中国对外友协第11任会长

本站特甄选并编译2023年3月《中国趋势》刊载的四篇文章。该文章合集从欧洲视角讨论和分析了与中国相关的政治和经济类话题。对美中关系感兴趣的读者可从第三视角了解国际社会对中国外交和相关政策的看法，理解不同地区对中国政策存在的认知偏差。