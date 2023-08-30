杨万明大使出任中国对外友协第11任会长

（亚特兰大，8月29日）中国人民对外友好协会当日向美国对华友好组织致信。
信中写道，8月19日，经选举，杨万明先生接任林松添先生担任中国人民对外友好协会会长。
信中还写道，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。感谢美国各对华友好组织长期以来对全国对外友协工作的支持，诚挚期待与美国的合作伙伴继续深化友好交流，促进互利合作，增进民心相通，共同为两国关系和两国人民友谊作出新贡献。
杨万明在出任这一职务前是中央港澳工作办公室副主任和国务院港澳事务办公室副主任。杨万明1964年3月生，1986年毕业于南京大学西语系西班牙语专业，1989年在中国社会科学院研究生院世界经济专业获经济学硕士学位，之后进入外交部工作。2004年至2008年，杨万明作为在职研究生在中国社会科学院研究生院国际政治学专业获法学博士学位。2007年，杨万明出任外交部拉美司司长，之后又先后出任中国驻智利、阿根廷和巴西大使。杨万明2023年1月卸任驻巴西大使，随后出任中央港澳工作办公室副主任、国务院港澳事务办公室副主任。
中国人民对外友好协会简称全国对外友协，是中国从事民间外交事业的全国性人民团体，为外交部管辖的三个“民间组织”之一，其他两家分别为中国人民外交学会和中国国际问题研究院。前任会长林松添出生于1960年5月，于2020年4月上任，他之前一直在外交部非洲司工作，曾先后出任中国驻利比里亚和南非大使。
之前香港媒体曾报道中国驻法国大使卢沙野将出任对外友协的会长。
中国人民对外友好协会历任会长名单：
- 楚图南（1954.5－1969.5），曾任民盟中央主席、名誉主席。
- 王国权（1972.5－1973.4），中日外交的奠基人。
- 柴泽民（1974.6－1975.8），中国首任驻美大使。
- 王炳南（1975.8－1986.1），驻波兰大使、外交部前副部长。
- 章文晋（1986.1－1989.10），驻美大使、外交部前副部长。
- 韩叙（1989.10－1994.5），驻美大使、外交部前副部长。
- 齐怀远（1994.5－2000.10），外交部前副部长。
- 陈昊苏（2000.10－2011.9），北京市前副市长。
- 李小林（2011.9－2020.4），从1975年从武汉大学外文系毕业后一直在友协工作，直到2020年4月从会长位置离任。
- 林松添（2020.4－2023.8），前驻南非大使。
- 杨万明（2023.8－），中共中央港澳工作办公室副主任。1954.