北卡大学教堂山分校中国留学生枪杀导师

严资杰教授2011年在纽约的伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）获得材料学博士学位。获得博士学位后他先在芝加哥大学做博士后，再到克拉克森大学（Clarkson University）任教，2019年到北卡大学教堂山分校任助理教授。严资杰教授的领英页面没有显示他的本科学位是在哪里获得的。

目前警方正在调查齐泰磊枪杀导师的动机。

美国华人生活网报道说，齐太磊上个月还在社交媒体上发帖，请求大家帮助他多交朋友。

他说：”我想交一些新朋友。我是一名二年级博士生，对纳米粒子合成、光学捕获、自组装、光谱分析和 ML 感兴趣。