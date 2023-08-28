北卡大学教堂山分校中国留学生枪杀导师

美国媒体报道，美国北卡大学教堂山分校（University of North Carolina Chapel Hill）应用物理学系助理教授严资杰（Zijie Yan）2023年8月28日在自己的实验室被他的博士生齐太磊（Tailei Qi）枪杀。

齐太磊已经被警察逮捕。

枪击发生后，整个大学立即被关闭，学生和老师均被告知不要出门，大学附近的中小学也同时关闭。

凶手齐太磊34岁，河南人，2015年毕业于武汉大学，2021年12月在路易西安纳州立大学获得硕士学位，2022年1月成为严资杰教授的博士生。

严资杰教授2011年在纽约的伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）获得材料学博士学位。获得博士学位后他先在芝加哥大学做博士后，再到克拉克森大学（Clarkson University）任教，2019年到北卡大学教堂山分校任助理教授。严资杰教授的领英页面没有显示他的本科学位是在哪里获得的。

目前警方正在调查齐泰磊枪杀导师的动机。

美国华人生活网报道说，齐太磊上个月还在社交媒体上发帖，请求大家帮助他多交朋友。

他说：”我想交一些新朋友。我是一名二年级博士生，对纳米粒子合成、光学捕获、自组装、光谱分析和 ML 感兴趣。

有知情人表示，齐泰磊平时日常生活中有点书呆子气息，但是一谈起研究的课题就很热心。

报道还说，从社交媒体的一些照片可以看到，现场有数十名警察涌入校园，身着化学大衣的工作人员和学生被带出大楼，其中很多都是亚裔身影。

今天是北卡大学开学第一天。

北卡州长罗伊-库珀（Roy Cooper）在一份声明中说：”我的办公室正在与执法部门和教堂山分校的校方沟通，他们正在采取预防措施，以保护校园安全。“

点击这里查看严资杰教授的研究团队网页。

点击这里查看齐太磊的领英页面。

点击这里查看严资杰教授的领英页面。

网上已有人找到齐太磊的“身世”，这样有出息、求上进的年轻人落得如此下场，的确发人深省。点击这里查看“齐氏兄弟档案”

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