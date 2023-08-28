北卡大学教堂山分校中国留学生枪杀导师

美国媒体报道，美国北卡大学教堂山分校（University of North Carolina Chapel Hill）应用物理学系助理教授严资杰（Zijie Yan）2023年8月28日在自己的实验室被他的博士生齐太磊（Tailei Qi）枪杀。
齐太磊已经被警察逮捕。
枪击发生后，整个大学立即被关闭，学生和老师均被告知不要出门，大学附近的中小学也同时关闭。
凶手齐太磊34岁，河南人，2015年毕业于武汉大学，2021年12月在路易西安纳州立大学获得硕士学位，2022年1月成为严资杰教授的博士生。
严资杰教授2011年在纽约的伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）获得材料学博士学位。获得博士学位后他先在芝加哥大学做博士后，再到克拉克森大学（Clarkson University）任教，2019年到北卡大学教堂山分校任助理教授。严资杰教授的领英页面没有显示他的本科学位是在哪里获得的。
目前警方正在调查齐泰磊枪杀导师的动机。
美国华人生活网报道说，齐太磊上个月还在社交媒体上发帖，请求大家帮助他多交朋友。
他说：”我想交一些新朋友。我是一名二年级博士生，对纳米粒子合成、光学捕获、自组装、光谱分析和 ML 感兴趣。