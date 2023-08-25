当前中国经济⾯临私企倒闭潮、外企撤离潮、投资⼤幅萎缩潮、出⼊⼝下降潮、消费严重不⾜潮、债务连环爆煲潮、员⼯⼤规模失业潮、政府财税失⾎潮……投资、出⼝、消费三⼤经济引擎全部动⼒不⾜乃⾄死⽕。中国国家统计局⽇前公布的7⽉份经济数据，不是疲弱下挫就是远逊预期，明显呈现通缩特征。第二季度外资投资额只有区区49亿美元，同⽐下跌87%！中国恒⼤、碧桂园两⼤房地产巨头“债可敌国”，象征整个⾏业崩溃累及相连产业陷⼊危机……以致美国总统拜登惊呼，中国经济下滑对世界犹如“定时炸弹”。

中国坊间流传段⼦：“经济新三⼤引擎是国家统计局、中宣部、新华社”“挽救经济的⼯具箱⾥只剩喇叭(意即‘靠吹’)”。作为世界第二⼤经济体的中国，⾃改⾰开放以来一路⾼歌猛进，为何数年之间⻛云突变，急剧下滑？一句话：问题在经济，根⼦在政治。

中国是当今世上经济被政治捆绑得最厉害的国家，没有之一！1966年⾄1976年⽂化⼤⾰命，国⺠经济到了崩溃边缘。1978年5⽉，胡耀邦推动“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动，⼤⼒平反冤假错案，解放⼤批⽼⼲部；为所谓“地主、富农、反⾰命分⼦、坏分⼦、右派分⼦”摘帽，恢复公⺠权；在这基础上，1978年底，在邓⼩平等⽼一辈领导⼈推动下，⼤陆政府⼗一届三中全会果断中⽌“阶级⽃争为纲”，将⼯作重⼼转移到“经济建设为中⼼”，开启了改⾰开放新时期。这之后，农村改⾰，废除⼈⺠公社制，包产到户；开放沿海城市；允许私营企业进⼊市场，⼤量吸收劳动⼒；到海外招商引资，港澳台、美欧⽇企业不仅带进资⾦、先进科学技术、成套设备，⽽且引进市场经济、法治、知识产权、现代企业管理制度等观念；随着2001年中国加⼊世界贸易组织(WTO)，更加搭上经济全球化快⻋，在国际分⼯中成为世界⼯⼚，积累了世界最丰厚的外汇储备，成为世界第二⼤经济体。

中美友好是经济发展重要动⼒

必须指出，改⾰开放之初，邓⼩平等⽼一辈领导⼈努⼒达成如下党内共识：中国要实现现代化，一定要搞改⾰开放；⽽开放和引进的主要对象是美国。因此，改善和发展对美关系，是改⾰开放的内在要求，也是冷战格局下确保国家安全的根本要求。事实上，从美国给予中国最惠国贸易待遇到⽀持中国加⼊WTO，对中国开放市场，⼤量进⼝中国商品；美国企业⼤规模投资中国；向中国输出尖端科技；每年为中国培养⼤量留学⼈材，中美友好互利共赢，亦成为中国经济发展重要动⼒之一。

改⾰开放头30多年是稳步上升轨，近年来却陷⼊螺旋式下降轨，透过现象看本质，令经济逆转最根本原因在政治。

第一，中国经济上升期主因是⼤陆政府政治上中⽌阶级⽃争为纲，坚持经济建设为中⼼，因⽽解放了⽣产⼒。近年经济恶化，主因是政治上强化意识形态，坚持“⻢克思是对的”、消灭私有制，强调⽃争哲学，滥⽤国家安全、反间谍概念，对投资者和专业⼈⼠造成动辄误触法⽹的⼼理威胁，导致外商和游客对中国裹⾜不前。

尤其在层出不穷的各领域反腐败过程中，拒绝推⾏政治体制改⾰，反⽽套⽤政治运动形式，到头来治标不治本，腐败野⽕烧不尽，春⻛吹⼜⽣。更有甚者，视司法独⽴为所谓错误思潮予以批判，根本不能培育出以法治为基⽯的⾃由市场经济，束缚了⽣产⼒的发展。

第二，经济上升期是在认识上坚持市场在资源配置⽅⾯的决定性作⽤，在政策上⿎励私营企业发展，保护“傻⼦⽠⼦”年⼴久一类⺠营企业家的合法权益和⼈身安全。

但近年经济滑坡重要原因之一是“国进⺠退”的恶果：在认知上⽚⾯强调“党领导一切”，与⼤陆政府⼗三⼤报告“党政分开，政企分开”改⾰⽅向背道⽽驰，在私企、外企设⽴党委、党⽀部，令国务院颁布的《公司法》《物权法》规定的企业⾃主权形同虚设，私企因此担⼼随时会发⽣“第二次公私合营”。此外，在舆论上“消灭私有制”“私营经济退场论”“私企职⼯共管共享论”此起彼伏，令投资者⼈⼼惶惶。

在政策上，地⽅政府视私企为⾲菜，由“乱收费、乱摊派、乱罚款”发展到“乱⽴案、乱抓⼈、乱没收”，将对私企的罚款没收作为政府创收⼿段之一。河北省著名农⺠企业家孙⼤午被罗织罪名⼊狱，⼤午集团巨额资产被贱价拍⾛，巧取豪夺令⼈⼼寒！所谓“⾏业整顿”充满随意性，一纸公⽂消灭一个⾏业，毁掉一批上市公司并⾮神话，⽽是现实！

勒令移⺠公司交出移⺠档案

种种不公正待遇令私营企业家发出“利⽤我们是你们(⼤陆政府)⽆奈的选择，消灭我们是你们(⼤陆政府)崇⾼的理想”的哀鸣，投资信⼼尽失，因⽽“润(RUN)”意顿⽣。

如今，官⽅⼜透过打击移⺠公司，勒令交出移⺠档案企图刹⽌“润潮”。中国私⼈企业和国际外资企业都是私有制的产物，⽬睹私企悲惨遭遇，外企⾃然兔死狐悲，⼼有余悸，感觉中国投资环境充满不确定性和不稳定性，从⽽避之则吉。私企、外企两⼤经济主⼒军信⼼⼤失，中国经济岂能不⾛下坡？

第三，经济上升期重要原因，是⼤陆政府在思想上强调“实践是检验真理的唯一标准”，提倡“实事求是，解放思想”，令整个社会形成允许独⽴思考、敢于探索，有利于激发原创动⼒的良好氛围，故此⼈才辈出，万众创业，明星企业⼤量涌现，促进⽣产⼒发展。但近年经济倒退的重要背景之一，正是有⼈违反⼤陆政府中央第二份历史决议关于“禁⽌任何形式的个⼈崇拜”规定，⿎吹“忠诚不绝对，绝对不忠诚”，宣扬“定于一尊，一锤定⾳”，把个⼈崇拜推向新的⾼峰。

后邓⼩平时代形成的集体领导格局⽆疾⽽终，⼲部队伍中吹⽜拍⻢之辈当红得道，弹冠相庆。相反，正直敢⾔能⼲之⼠遭逆向淘汰；加上乱划敏感词汇，乱订封号标准的⾔论、⽹络监控，导致社会上万⻢⻬喑，纠错机制缺位，以致违反经济规律、违反科学规律、违反⾃然规律乃⾄违反地缘政治规律的充满随意性拍板畅通⽆阻，给经济运⾏带来巨⼤冲击和惨重损失。

泛政治化环境窒碍经济发展

例如冠病疫情三年，泛政治化成⻛，将明明是科学问题的公共卫⽣政策探讨，⽆限上纲为制度之争，提出不切实际的“坚持动态清零不动摇”⼝号，任意封城封路封关，停⼯停业停产，企业的⽣产、流通、营运惨遭腰斩，居⺠的⼈权、⼈身⾃由、⼈格尊严乃⾄居住权、财产权被恣意践踏，造成次⽣灾害远⼤于病毒本身，令世界⼯⼚的产业链、供应链受到重创，是中国继⼤跃进、⽂⾰浩劫之后的第三次⼤折腾，经济损失惨重、公⺠权利受到破坏、政府公信⼒跌落且后患⽆穷！

⼜如最近的河北省⽔灾，违反“⽔往低处流”⾃然法则，让海拔较⾼的涿州为“保护”海拔较低的雄安新区，⽆端成了泄洪区。涿州市⺠被拍脑袋⼯程祸害，⼈命财产损失惨重，是典型的三分天灾，七分⼈祸。

如此投资环境，令⼈不寒⽽栗，⾃然窒碍了经济发展。

第四，经济上升期重要动⼒之一，是中国在外交上将中美友好关系放到重中之重地位。正是2001年九一一事件发⽣后，中国第一时间表态⽀持美国反恐，美国遂投桃报李⽀持中国加⼊WTO，让中国获得最⼤红利。但近年中国经济下挫，却与战狼外交有直接关连：君不⻅前⼏年国内一⽚“厉害了，我的国”⾃嗨，狂⾔“中国已在经济上、科技上、综合国⼒上全⾯超越美国”；扬⾔“双赢就是中国赢两次”；明明还是一个发展中国家，却动辄宣称中国在某某领域“为⼈类指明⽅向”云云。

国际交往⽋缺⻛度，将⽑泽东、周恩来的“外交⽆⼩事”“有理、有利、有节”遗训抛到九宵云外，撒野成惯性，四⾯树敌。尤其是去年2⽉俄罗斯侵略乌克兰以来，一不定性俄⽅⾏径为侵略，二对俄侵略罪⾏坚持不作谴责，三依然宣称“中俄友好⽆上限，合作⽆禁区”“会在各⽅⾯予以策应”；中国舆论场叫嚣“俄罗斯的特别军事⾏动是反对美国霸权主义的正义⽃争”……并且在⼤多数国家对俄侵乌的谴责声中，坚持与俄罗斯频繁进⾏海陆空联合军演，以致俄罗斯国防部⻓绍伊古表⽩“俄中不仅仅是盟友关系”。

连年推⾏战狼外交的结果，令中美关系跌到1972年尼克逊总统访华以来最低点，中欧、中英、中⽇、中韩、中澳、中加等关系全部跌⾄⼏⼗年来⾕底。一带一路、⼤撒币的结果，只是糟蹋了中国⽼百姓的⺠脂⺠膏，并没有换来真正盟友。

在⼤陆政府强调“⻢克思主义⾏”根本价值观、与俄罗斯抱团取暖、单⽅⾯宣布“中英联合声明过时失效”、部署武统台湾等一系列事态演变⾯前，美国及⻄⽅发达国家盟友却意识到，基于国家安全和对以规则为基础国际秩序的维护，有必要“去⻛险化”，减少对中国产业链、供应链的依赖，并在⾼科技领域的对华投资、交易予以脱钩，避免养⻁为患，反噬⾃⼰。

古云成也萧何，败也萧何。外交上亲俄反美的实质表现，理所当然令中国逐渐失去美国和⻄⽅的资⾦、技术、市场，实际上终结了改⾰开放，重回闭关锁国，其必然趋势则是中国经济⼤幅萎缩、失业压⼒⼭⼤、⼴⼤⺠众重新返贫。

常⾔道：经济是基础，政治是经济的集中表现，⼜⽈“外交是内政的延续”。在美国和⻄⽅发达国家，经济繁荣、衰退、复苏、繁荣周⽽复始，有其周期性和相应的经济对策。但中国是政治挂帅，政治凌驾经济，⽽且习惯只算政治账，不算经济账。当前中国经济盛极⽽衰，正是由于⼤陆政府只搞局部经济体制改⾰，迟迟不启动政治体制改⾰带来的恶果！

不受制衡绝对权⼒才是最⼤腐败

企图回归改⾰开放前那套原教旨社会主义，甚⾄回到阶级⽃争为纲、个⼈崇拜盛⾏的⽑泽东⽂⾰时代，以此求得保住共产党的政权安全，只会让僵化的斯⼤林政治体制下产⽣的各种社会⽭盾越积越多，越激越⼤。由此令私企痛感君⼦不⽴危墙之下，令外商惊悟危邦不⼊，则中国整个产业链、供应链、资⾦链将“⽕烧连营七百⾥”，这是⽬前中国经济结构性⼤坍⽅，反令共产党政权安全地动⼭摇的原因。

中国前总理温家宝在任内最后一次记者招待会上，曾语重⼼⻓地警告：“如果不进⾏政治体制改⾰，经济体制改⾰的成果就会得⽽复失，类似⽂化⼤⾰命那样的历史悲剧，也有可能重演！”须知不受监督、制约、制衡的绝对权⼒，才是最⼤的绝对的腐败，且是各领域包括官场、军队、司法、外援撒币、医疗药业、教育、⼯程等等腐败的总根⼦！

药⽅并不难开：政治体制改⾰，包括实⾏宪政⺠主、普选制、官员财产申报公示、司法独⽴、保障⾔论新闻⾃由进⾏舆论监督……是保障经济⾼速优质发展必由之路。

越南推⾏⾰新开放，政治上从党内⺠主扩展到社会⺠主，带动经济健康蓬勃发展，对外关系包括对美俄⻄⽅及亚细安友好融洽。样板就在眼前。政治造成的经济逆境，必须在政治上对症下药。问题是，从井岗⼭到延安到⻄柏坡到登上天安⻔城楼“一路⻛尘一路歌”的农⺠起义军领袖第二代，在“打江⼭，坐江⼭”的历史惯性思维下，有通过政治体制改⾰，实现经济市场化、社会法治化、政治⺠主化的历史使命感和远⻅魄⼒吗？