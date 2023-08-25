/

刘梦雄：问题在经济，根⼦在政治

编者按：本文2023年8月21日首发于新加坡《联合早报》，作者特授权本站转载。作者是中国百家战略智库主席、曾任中国全国政协委员。

当前中国经济⾯临私企倒闭潮、外企撤离潮、投资⼤幅萎缩潮、出⼊⼝下降潮、消费严重不⾜潮、债务连环爆煲潮、员⼯⼤规模失业潮、政府财税失⾎潮……投资、出⼝、消费三⼤经济引擎全部动⼒不⾜乃⾄死⽕。中国国家统计局⽇前公布的7⽉份经济数据，不是疲弱下挫就是远逊预期，明显呈现通缩特征。第二季度外资投资额只有区区49亿美元，同⽐下跌87%！中国恒⼤、碧桂园两⼤房地产巨头“债可敌国”，象征整个⾏业崩溃累及相连产业陷⼊危机……以致美国总统拜登惊呼，中国经济下滑对世界犹如“定时炸弹”。

中国坊间流传段⼦：“经济新三⼤引擎是国家统计局、中宣部、新华社”“挽救经济的⼯具箱⾥只剩喇叭(意即‘靠吹’)”。作为世界第二⼤经济体的中国，⾃改⾰开放以来一路⾼歌猛进，为何数年之间⻛云突变，急剧下滑？一句话：问题在经济，根⼦在政治。

中国是当今世上经济被政治捆绑得最厉害的国家，没有之一！1966年⾄1976年⽂化⼤⾰命，国⺠经济到了崩溃边缘。1978年5⽉，胡耀邦推动“实践是检验真理的唯一标准”的思想解放运动，⼤⼒平反冤假错案，解放⼤批⽼⼲部；为所谓“地主、富农、反⾰命分⼦、坏分⼦、右派分⼦”摘帽，恢复公⺠权；在这基础上，1978年底，在邓⼩平等⽼一辈领导⼈推动下，⼤陆政府⼗一届三中全会果断中⽌“阶级⽃争为纲”，将⼯作重⼼转移到“经济建设为中⼼”，开启了改⾰开放新时期。这之后，农村改⾰，废除⼈⺠公社制，包产到户；开放沿海城市；允许私营企业进⼊市场，⼤量吸收劳动⼒；到海外招商引资，港澳台、美欧⽇企业不仅带进资⾦、先进科学技术、成套设备，⽽且引进市场经济、法治、知识产权、现代企业管理制度等观念；随着2001年中国加⼊世界贸易组织(WTO)，更加搭上经济全球化快⻋，在国际分⼯中成为世界⼯⼚，积累了世界最丰厚的外汇储备，成为世界第二⼤经济体。

中美友好是经济发展重要动

必须指出，改⾰开放之初，邓⼩平等⽼一辈领导⼈努⼒达成如下党内共识：中国要实现现代化，一定要搞改⾰开放；⽽开放和引进的主要对象是美国。因此，改善和发展对美关系，是改⾰开放的内在要求，也是冷战格局下确保国家安全的根本要求。事实上，从美国给予中国最惠国贸易待遇到⽀持中国加⼊WTO，对中国开放市场，⼤量进⼝中国商品；美国企业⼤规模投资中国；向中国输出尖端科技；每年为中国培养⼤量留学⼈材，中美友好互利共赢，亦成为中国经济发展重要动⼒之一。

改⾰开放头30多年是稳步上升轨，近年来却陷⼊螺旋式下降轨，透过现象看本质，令经济逆转最根本原因在政治。

第一，中国经济上升期主因是⼤陆政府政治上中⽌阶级⽃争为纲，坚持经济建设为中⼼，因⽽解放了⽣产⼒。近年经济恶化，主因是政治上强化意识形态，坚持“⻢克思是对的”、消灭私有制，强调⽃争哲学，滥⽤国家安全、反间谍概念，对投资者和专业⼈⼠造成动辄误触法⽹的⼼理威胁，导致外商和游客对中国裹⾜不前。

尤其在层出不穷的各领域反腐败过程中，拒绝推⾏政治体制改⾰，反⽽套⽤政治运动形式，到头来治标不治本，腐败野⽕烧不尽，春⻛吹⼜⽣。更有甚者，视司法独⽴为所谓错误思潮予以批判，根本不能培育出以法治为基⽯的⾃由市场经济，束缚了⽣产⼒的发展。

第二，经济上升期是在认识上坚持市场在资源配置⽅⾯的决定性作⽤，在政策上⿎励私营企业发展，保护“傻⼦⽠⼦”年⼴久一类⺠营企业家的合法权益和⼈身安全。

但近年经济滑坡重要原因之一是“国进⺠退”的恶果：在认知上⽚⾯强调“党领导一切”，与⼤陆政府⼗三⼤报告“党政分开，政企分开”改⾰⽅向背道⽽驰，在私企、外企设⽴党委、党⽀部，令国务院颁布的《公司法》《物权法》规定的企业⾃主权形同虚设，私企因此担⼼随时会发⽣“第二次公私合营”。此外，在舆论上“消灭私有制”“私营经济退场论”“私企职⼯共管共享论”此起彼伏，令投资者⼈⼼惶惶。

在政策上，地⽅政府视私企为⾲菜，由“乱收费、乱摊派、乱罚款”发展到“乱⽴案、乱抓⼈、乱没收”，将对私企的罚款没收作为政府创收⼿段之一。河北省著名农⺠企业家孙⼤午被罗织罪名⼊狱，⼤午集团巨额资产被贱价拍⾛，巧取豪夺令⼈⼼寒！所谓“⾏业整顿”充满随意性，一纸公⽂消灭一个⾏业，毁掉一批上市公司并⾮神话，⽽是现实！

勒令移司交出移档案

种种不公正待遇令私营企业家发出“利⽤我们是你们(⼤陆政府)⽆奈的选择，消灭我们是你们(⼤陆政府)崇⾼的理想”的哀鸣，投资信⼼尽失，因⽽“润(RUN)”意顿⽣。

如今，官⽅⼜透过打击移⺠公司，勒令交出移⺠档案企图刹⽌“润潮”。中国私⼈企业和国际外资企业都是私有制的产物，⽬睹私企悲惨遭遇，外企⾃然兔死狐悲，⼼有余悸，感觉中国投资环境充满不确定性和不稳定性，从⽽避之则吉。私企、外企两⼤经济主⼒军信⼼⼤失，中国经济岂能不⾛下坡？

第三，经济上升期重要原因，是⼤陆政府在思想上强调“实践是检验真理的唯一标准”，提倡“实事求是，解放思想”，令整个社会形成允许独⽴思考、敢于探索，有利于激发原创动⼒的良好氛围，故此⼈才辈出，万众创业，明星企业⼤量涌现，促进⽣产⼒发展。但近年经济倒退的重要背景之一，正是有⼈违反⼤陆政府中央第二份历史决议关于“禁⽌任何形式的个⼈崇拜”规定，⿎吹“忠诚不绝对，绝对不忠诚”，宣扬“定于一尊，一锤定⾳”，把个⼈崇拜推向新的⾼峰。

后邓⼩平时代形成的集体领导格局⽆疾⽽终，⼲部队伍中吹⽜拍⻢之辈当红得道，弹冠相庆。相反，正直敢⾔能⼲之⼠遭逆向淘汰；加上乱划敏感词汇，乱订封号标准的⾔论、⽹络监控，导致社会上万⻢⻬喑，纠错机制缺位，以致违反经济规律、违反科学规律、违反⾃然规律乃⾄违反地缘政治规律的充满随意性拍板畅通⽆阻，给经济运⾏带来巨⼤冲击和惨重损失。

泛政治化环境窒碍经济发展

例如冠病疫情三年，泛政治化成⻛，将明明是科学问题的公共卫⽣政策探讨，⽆限上纲为制度之争，提出不切实际的“坚持动态清零不动摇”⼝号，任意封城封路封关，停⼯停业停产，企业的⽣产、流通、营运惨遭腰斩，居⺠的⼈权、⼈身⾃由、⼈格尊严乃⾄居住权、财产权被恣意践踏，造成次⽣灾害远⼤于病毒本身，令世界⼯⼚的产业链、供应链受到重创，是中国继⼤跃进、⽂⾰浩劫之后的第三次⼤折腾，经济损失惨重、公⺠权利受到破坏、政府公信⼒跌落且后患⽆穷！

⼜如最近的河北省⽔灾，违反“⽔往低处流”⾃然法则，让海拔较⾼的涿州为“保护”海拔较低的雄安新区，⽆端成了泄洪区。涿州市⺠被拍脑袋⼯程祸害，⼈命财产损失惨重，是典型的三分天灾，七分⼈祸。

如此投资环境，令⼈不寒⽽栗，⾃然窒碍了经济发展。

第四，经济上升期重要动⼒之一，是中国在外交上将中美友好关系放到重中之重地位。正是2001年九一一事件发⽣后，中国第一时间表态⽀持美国反恐，美国遂投桃报李⽀持中国加⼊WTO，让中国获得最⼤红利。但近年中国经济下挫，却与战狼外交有直接关连：君不⻅前⼏年国内一⽚“厉害了，我的国”⾃嗨，狂⾔“中国已在经济上、科技上、综合国⼒上全⾯超越美国”；扬⾔“双赢就是中国赢两次”；明明还是一个发展中国家，却动辄宣称中国在某某领域“为⼈类指明⽅向”云云。

国际交往⽋缺⻛度，将⽑泽东、周恩来的“外交⽆⼩事”“有理、有利、有节”遗训抛到九宵云外，撒野成惯性，四⾯树敌。尤其是去年2⽉俄罗斯侵略乌克兰以来，一不定性俄⽅⾏径为侵略，二对俄侵略罪⾏坚持不作谴责，三依然宣称“中俄友好⽆上限，合作⽆禁区”“会在各⽅⾯予以策应”；中国舆论场叫嚣“俄罗斯的特别军事⾏动是反对美国霸权主义的正义⽃争”……并且在⼤多数国家对俄侵乌的谴责声中，坚持与俄罗斯频繁进⾏海陆空联合军演，以致俄罗斯国防部⻓绍伊古表⽩“俄中不仅仅是盟友关系”。

连年推⾏战狼外交的结果，令中美关系跌到1972年尼克逊总统访华以来最低点，中欧、中英、中⽇、中韩、中澳、中加等关系全部跌⾄⼏⼗年来⾕底。一带一路、⼤撒币的结果，只是糟蹋了中国⽼百姓的⺠脂⺠膏，并没有换来真正盟友。

在⼤陆政府强调“⻢克思主义⾏”根本价值观、与俄罗斯抱团取暖、单⽅⾯宣布“中英联合声明过时失效”、部署武统台湾等一系列事态演变⾯前，美国及⻄⽅发达国家盟友却意识到，基于国家安全和对以规则为基础国际秩序的维护，有必要“去⻛险化”，减少对中国产业链、供应链的依赖，并在⾼科技领域的对华投资、交易予以脱钩，避免养⻁为患，反噬⾃⼰。

古云成也萧何，败也萧何。外交上亲俄反美的实质表现，理所当然令中国逐渐失去美国和⻄⽅的资⾦、技术、市场，实际上终结了改⾰开放，重回闭关锁国，其必然趋势则是中国经济⼤幅萎缩、失业压⼒⼭⼤、⼴⼤⺠众重新返贫。

常⾔道：经济是基础，政治是经济的集中表现，⼜⽈“外交是内政的延续”。在美国和⻄⽅发达国家，经济繁荣、衰退、复苏、繁荣周⽽复始，有其周期性和相应的经济对策。但中国是政治挂帅，政治凌驾经济，⽽且习惯只算政治账，不算经济账。当前中国经济盛极⽽衰，正是由于⼤陆政府只搞局部经济体制改⾰，迟迟不启动政治体制改⾰带来的恶果！

不受制衡绝对权才是最

企图回归改⾰开放前那套原教旨社会主义，甚⾄回到阶级⽃争为纲、个⼈崇拜盛⾏的⽑泽东⽂⾰时代，以此求得保住共产党的政权安全，只会让僵化的斯⼤林政治体制下产⽣的各种社会⽭盾越积越多，越激越⼤。由此令私企痛感君⼦不⽴危墙之下，令外商惊悟危邦不⼊，则中国整个产业链、供应链、资⾦链将“⽕烧连营七百⾥”，这是⽬前中国经济结构性⼤坍⽅，反令共产党政权安全地动⼭摇的原因。

中国前总理温家宝在任内最后一次记者招待会上，曾语重⼼⻓地警告：“如果不进⾏政治体制改⾰，经济体制改⾰的成果就会得⽽复失，类似⽂化⼤⾰命那样的历史悲剧，也有可能重演！”须知不受监督、制约、制衡的绝对权⼒，才是最⼤的绝对的腐败，且是各领域包括官场、军队、司法、外援撒币、医疗药业、教育、⼯程等等腐败的总根⼦！

药⽅并不难开：政治体制改⾰，包括实⾏宪政⺠主、普选制、官员财产申报公示、司法独⽴、保障⾔论新闻⾃由进⾏舆论监督……是保障经济⾼速优质发展必由之路。

越南推⾏⾰新开放，政治上从党内⺠主扩展到社会⺠主，带动经济健康蓬勃发展，对外关系包括对美俄⻄⽅及亚细安友好融洽。样板就在眼前。政治造成的经济逆境，必须在政治上对症下药。问题是，从井岗⼭到延安到⻄柏坡到登上天安⻔城楼“一路⻛尘一路歌”的农⺠起义军领袖第二代，在“打江⼭，坐江⼭”的历史惯性思维下，有通过政治体制改⾰，实现经济市场化、社会法治化、政治⺠主化的历史使命感和远⻅魄⼒吗？

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

赵通：认知差异与中美关系

台湾海峡就是这种认知差异可能通过灾难性战争表现出来的其中一个冲突爆发点。即便两国在中短期内不会爆发重大军事冲突， 但认知差异仍将是双边关系的一个长期问题，这是因为人们的世界观和思维模式需要几十年甚至几代人的时间才会发生巨大变化，而认知差异的缩小也是如此。

第八届美中青年学者论坛将在加州大学圣地亚哥分校举办

第八届美中青年学者论坛将于2023年8月29日到30日在加州大学圣地亚哥分校举办，论坛的主题是“新冠疫情大流行期间的中国国家与社会“（Chinese State and Society in the Time of COVID）。卡特中心为会议推荐了7位研究新冠大流行期间美中关系面面观的学者，他们将通过两个单元汇报自己的研究成果。

“全球南方”的兴起, 及其21世纪大分流

考虑到全球化这一过程在印度，土耳其等南亚，中亚，西亚，还有拉美，非洲等国家尚未开始，因此说什么全球化的终结，显然是一种错误，或者说是美国与西方国家的有意误导。