第八届美中青年学者论坛将在加州大学圣地亚哥分校举办

第七届中美青年学者论坛暨有奖征文于2022年9月27-29日在线上举行。因为各种原因,本届论坛由卡特中心单独主办。这届论坛共分四个单元,分别为“美中关系与公众与政治舆论”、“美中关系中的科技与经济因素”、“美中关系与印太战略和大战略“及”美中关系与全球发展“。这次论坛的特色是递交的论文质量高,参与论文评议的学者都是各个领域的专家。本次论坛的主旨发言人是哈佛大学的裴宜理(Elizabeth Perry)。

获得吉米·卡特最佳美国外交政策和中美关系论文奖的三篇文章分别为1)圣地亚哥大学(University of San Diego)助理教授Kacie Miura的文章“Explaining China’s Assertiveness in the Xi Era”,2)普林斯顿大学博士候选人Zenobia Chan的文章“Affluence without Influence? The Inducement Dilemma in Economic Statecraft”和3)南加州大学(University of Southern California)博士候选人Jackie Wong的文章“Don’t Say It is Not Predictable: Chinese Official Rhetoric and Crisis Escalation”。另有三篇论文获得鼓励奖,它们分别是1)加州大学伯克利分校博士候选人Philip Rogers和夏威夷大学硕士研究生Emma Hsu 的文章“There is No Entities List for Patent Filings: The Policy Implications of Huawei and ZTE as Patent Powers”,2)南加州大学博士候选人Shing-hon Lam的文章“Trade and Preferences: When Does the Public Support Trade War?”和3)苏世民学院2022届学者Mallie Prytherch的文章“Current and Future U.S.-China Relations Through the Eyes of Chinese Youth at Top Universities”。