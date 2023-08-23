第八届美中青年学者论坛将在加州大学圣地亚哥分校举办

历届美中关系青年学者论坛回顾

2014年9月，由美国卡特中心和中国的《环球时报》共同主办的首届中美青年学者论坛在中国西安交通大学成功举办。美国前总统吉米•卡特出席论坛开幕式并致辞。来自中美两国的20余位青年学者针对“如何在当今动荡中构建未来的中美关系”这一主题发出了属于青年一代的声音。中美两国知名专家，包括中国人民解放军空军指挥学院教授乔良将军、美国乔治·华盛顿大学教授沈大伟（David Shambaugh）等出席论坛，现场点评青年学者们的研究成果，并提出修改意见。

2015年10月，第二届中美青年学者论坛在美国亚特兰大的埃默里大学（Emory University）举办，中美两国青年学者就“中美新型大国关系影响下的未来国际格局”这一主题带来其最新研究成果。同时，参与本次论坛的青年学者还现场与美国海军战争学院金莱尔（Lyle Goldstein）教授进行了对话与交流。

2016年9月，第三届中美青年学者论坛在中国南京大学举办。中美两国青年学者就“中美教育交流对两国关系的影响”这一主题展示了他们的研究成果，阎学通、艾大伟 （David Arase）、沈丁立等中美关系研究领域知名专家及中美教育交流研究领域权威陶泰瑞（Terry Lautz）应邀出席论坛。

2018年1月30-31日，第四届中美青年学者论坛在卡特中心、埃默里大学举办，这届论坛关注的主题为在中美关系中国家认同和政府决策之间的联系。期间，来自中国和美国的学者和媒体工作人员还就“中国19大之后的外交政策和美国2018年国家安全战略”展开了对话。对话由卡特中心高级顾问柯白（Robert Kapp）主持，对话人分别为南京大学的朱锋、《环球时报》的胡锡进和丁刚、乔治·布什美中关系基金会的方大伟 （David Firestein）、威尔逊中心基辛格美中关系研究所的戴博（Robert Daly）和佐治亚理工学院的高龙江 （John Garver）。

2020年6月30日至7月3日，第五届中美青年学者论坛由《环球时报》社、美国卡特中心和北京大学中外人文交流研究基地在线上共同主办，数十位两国青年学者和相关领域的专家参加了此次“云会议”，围绕“中美关系的现状、未来与青年角色”这一主题展开讨论。在五天的会期中，来自中美高校和研究机构的青年学者从历史、国际政治、国际法等多个维度对中美关系进行发言讨论。此外，本届论坛还邀请了《环球时报》社总编辑胡锡进，北京大学中外人文交流研究基地高级顾问、原中联部副部长于洪君，北京大学中外人文交流研究基地主任、全国政协常委、北京大学国际关系学院教授贾庆国，北京大学国际战略研究院院长、博雅讲席教授王缉思，美国全国外交政策委员会副主席、前美国国务院代理助理国务卿、耶鲁大学法学院中国中心高级研究员董云裳（Susan Thornton），前哈佛大学费正清中心主任、社会科学教授傅高义（Ezra Vogel）等中外知名学者作为演讲和点评嘉宾。