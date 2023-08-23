第八届美中青年学者论坛将在加州大学圣地亚哥分校举办

从卡特总统2014年9月在西安交通大学宣布首届美中青年学者论坛开始到今天已经接近9年时间。这九年，世界变化多端，美中关系变得面目全非，疫情也从根本上改变了中国的政治、经济、社会和国际氛围。经反复协商，卡特中心决定它的“美中青年学者论坛”与由加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心和复旦加州大学中心共同主办的“美中青年学者年会“合二而一”，统称为“美中青年学者论坛”（U.S.-China Young Scholars’ Conference )。卡特中心始依然负责选拔对两国关系的学术研究颇有成就的两国青年学者参会，后者遴选对中国国内政治与社会变迁的学术研究不同凡响的美中青年学者。
本届论坛将于2023年8月29日到30日在加州大学圣地亚哥分校举办，论坛的主题是“新冠疫情大流行期间的中国国家与社会“（Chinese State and Society in the Time of COVID）。卡特中心为会议推荐了7位研究新冠大流行期间美中关系面面观的学者，他们将通过两个单元汇报自己的研究成果。第一单元的题目为“新冠疫情期间中国的外交与国际发展（Chinese Foreign Policy & International Development in the COVID-19 Era），第二单元的题目是“新冠疫情时代的美中关系”（U.S.-China Relations in the COVID-19 Era）。七位青年学者分别来自美国和香港的大学。
两个单元的具体细节如下：
Chinese Foreign Policy & International Development in the COVID-19 Era
Chair: Haifeng Huang, Ohio State University
- Zenobia Chan, Princeton University: “Handshake Dilomacy: Senior Leader Visits and Chinese Influence”
- Weifang Xu, Florida State University: “Pride and Prejudice: The Dual Effect of ‘Wolf Warrior’ Diplomacy on Domestic and International Audiences”
- Aurora Sun, Princeton University: “COVID-19 Diplomacy and Authoritarian Ambitions”
- Rosemary Pang, University of Massachusetts Amherst: “International Mudslinging in Vain: An Experiment on COVID-Related Propaganda and Overseas Nationals’ Support for Autocratic Government”
U.S.-China Relations in the COVID-19 Era
Chair: Yawei Liu, Carter Center
- Kacie Miura, University of San Diego: “A Perfect Storm: Power Transitions and Territorial Disputes”
- Jackie Wong, George Washington University: “Don’t Say I Haven’t Warned You: China’s Official Rhetoric and Costly Actions”
- Dongshu Liu, City University of Hong Kong: “Does ‘Wolf Warrior’ Diplomacy Affect Public Approval of the US-China War? Evidence from Two Experimental Surveys”
历届美中关系青年学者论坛回顾
2014年9月，由美国卡特中心和中国的《环球时报》共同主办的首届中美青年学者论坛在中国西安交通大学成功举办。美国前总统吉米•卡特出席论坛开幕式并致辞。来自中美两国的20余位青年学者针对“如何在当今动荡中构建未来的中美关系”这一主题发出了属于青年一代的声音。中美两国知名专家，包括中国人民解放军空军指挥学院教授乔良将军、美国乔治·华盛顿大学教授沈大伟（David Shambaugh）等出席论坛，现场点评青年学者们的研究成果，并提出修改意见。
2015年10月，第二届中美青年学者论坛在美国亚特兰大的埃默里大学（Emory University）举办，中美两国青年学者就“中美新型大国关系影响下的未来国际格局”这一主题带来其最新研究成果。同时，参与本次论坛的青年学者还现场与美国海军战争学院金莱尔（Lyle Goldstein）教授进行了对话与交流。
2016年9月，第三届中美青年学者论坛在中国南京大学举办。中美两国青年学者就“中美教育交流对两国关系的影响”这一主题展示了他们的研究成果，阎学通、艾大伟 （David Arase）、沈丁立等中美关系研究领域知名专家及中美教育交流研究领域权威陶泰瑞（Terry Lautz）应邀出席论坛。
2018年1月30-31日，第四届中美青年学者论坛在卡特中心、埃默里大学举办，这届论坛关注的主题为在中美关系中国家认同和政府决策之间的联系。期间，来自中国和美国的学者和媒体工作人员还就“中国19大之后的外交政策和美国2018年国家安全战略”展开了对话。对话由卡特中心高级顾问柯白（Robert Kapp）主持，对话人分别为南京大学的朱锋、《环球时报》的胡锡进和丁刚、乔治·布什美中关系基金会的方大伟 （David Firestein）、威尔逊中心基辛格美中关系研究所的戴博（Robert Daly）和佐治亚理工学院的高龙江 （John Garver）。
2020年6月30日至7月3日，第五届中美青年学者论坛由《环球时报》社、美国卡特中心和北京大学中外人文交流研究基地在线上共同主办，数十位两国青年学者和相关领域的专家参加了此次“云会议”，围绕“中美关系的现状、未来与青年角色”这一主题展开讨论。在五天的会期中，来自中美高校和研究机构的青年学者从历史、国际政治、国际法等多个维度对中美关系进行发言讨论。此外，本届论坛还邀请了《环球时报》社总编辑胡锡进，北京大学中外人文交流研究基地高级顾问、原中联部副部长于洪君，北京大学中外人文交流研究基地主任、全国政协常委、北京大学国际关系学院教授贾庆国，北京大学国际战略研究院院长、博雅讲席教授王缉思，美国全国外交政策委员会副主席、前美国国务院代理助理国务卿、耶鲁大学法学院中国中心高级研究员董云裳（Susan Thornton），前哈佛大学费正清中心主任、社会科学教授傅高义（Ezra Vogel）等中外知名学者作为演讲和点评嘉宾。
2021年4月10日是中美兵乓外交50周年，《环球时报》、北京大学中外人文交流研究基地、美国卡特中心在线上共同举办了“中美青年学者论坛五周年纪念–特别活动”，邀请历届参与论坛的青年学者云端重聚，与中美关系领域资深学者共话未来，促成中美两国年轻一代学者相互交流、增进了解，为中美两国双边关系的发展建言献策。美国总统卡特为这次会议发来了贺信。
第六届中美青年学者论坛于2021年9月22日到24日上午9点到11点半在线上举办。这次论坛的主办单位分别为美国卡特中心、北京大学中外人文交流研究基地、《环球时报》和美国外交官（The Diplomat）杂志。这届论坛的主题为中美关系及其国内因素。著名中美关系学者、前官员和媒体代表贾庆国、谢淑丽（Susan Shirk）、苏格大使、胡锡进等将在9月22日的开幕式上致词。9月23日，论坛主办单位宣布了首届中美关系有奖征文的获奖作者，他们分别是香港中文大学深圳分校的Duan Xiaolin（他的论文“Is China’s External Propaganda Hijacking its Foreign Policies?”获吉米·卡特中国外交政策最佳论文奖）、马里兰大学的Wang Guan（她的论文“Speaking With One Voice? The Bipartisan Consensus on China in the U.S. House of Representatives”获机密·卡特美国外交政策最佳论文奖）、和普林斯顿大学的Elliot Ji（他的论文“Building Discourse Power: Challenges to the Development of a China-led International Normative Order”获吉米·卡特美中关系最佳论文奖）。
第七届中美青年学者论坛暨有奖征文于2022年9月27-29日在线上举行。因为各种原因，本届论坛由卡特中心单独主办。这届论坛共分四个单元，分别为“美中关系与公众与政治舆论”、“美中关系中的科技与经济因素”、“美中关系与印太战略和大战略“及”美中关系与全球发展“。这次论坛的特色是递交的论文质量高，参与论文评议的学者都是各个领域的专家。本次论坛的主旨发言人是哈佛大学的裴宜理（Elizabeth Perry）。
获得吉米·卡特最佳美国外交政策和中美关系论文奖的三篇文章分别为1）圣地亚哥大学（University of San Diego）助理教授Kacie Miura的文章“Explaining China’s Assertiveness in the Xi Era”，2）普林斯顿大学博士候选人Zenobia Chan的文章“Affluence without Influence? The Inducement Dilemma in Economic Statecraft”和3）南加州大学（University of Southern California）博士候选人Jackie Wong的文章“Don’t Say It is Not Predictable: Chinese Official Rhetoric and Crisis Escalation”。另有三篇论文获得鼓励奖，它们分别是1）加州大学伯克利分校博士候选人Philip Rogers和夏威夷大学硕士研究生Emma Hsu 的文章“There is No Entities List for Patent Filings: The Policy Implications of Huawei and ZTE as Patent Powers”，2）南加州大学博士候选人Shing-hon Lam的文章“Trade and Preferences: When Does the Public Support Trade War?”和3）苏世民学院2022届学者Mallie Prytherch的文章“Current and Future U.S.-China Relations Through the Eyes of Chinese Youth at Top Universities”。