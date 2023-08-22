卡特总统进入“人生终章”；卡特中心明年举办吉米·卡特美中关系论坛

在卡特总统弥留之际，卡特中心做出决定，2024年1月9日在卡特中心举办第八届吉米·卡特美中关系论坛，纪念美中建交45周年，缅怀卡特总统对美中关系的巨大贡献，并探讨如何用他的遗产去稳定目前持续下滑和恶化的双边关系。
2023年2月18日卡特中心宣布美国前总统卡特进入临终关怀，之后卡特中心没有再公布任何关于卡特总统的身体状况的信息。2023年5月30日，卡特中心发表声明说卡特总统夫人患失忆症。8月18日是卡特总统夫人96岁的生日。10月1日是卡特总统99岁的生日。
尽管卡特中心没有公布任何信息，卡特总统重孙之一乔什·卡特（Josh Carter）8月19日在接受美国《人物》杂志的采访时透露了一些外界不知的信息。
乔什说，显而易见，他98岁的祖父及96岁的祖母罗莎琳正处于人生“最后一章”。不过，“我祖父肯定会先走，因为他早就进入临终关怀，而我祖母没有。”
乔什还说，我祖父还是“100%的吉米·卡特，就是显得有点疲倦。想想看，他马上就99岁了。他头脑很清楚，知道有多少人为他祝福，感受到了他们的爱。”
卡特总统和夫人最近刚刚庆祝了他们结婚77年的日子。
乔什对《人物》说，他们一路走来，共同经历所有能一起经历的事情。“最美好的是他们还在一起，还拉着各自的手，令人难以置信。”（“They’ve experienced everything that you can together. I think the beautiful thing is that they are still together,” Josh Carter told People, adding, “They are still holding hands … it’s just amazing.”）
乔什说，过去后代们去看祖父祖母，都是后者唱主角，现在他们的房子比以前安静多了，后代要“取而代之”，为他们逗乐。现在跟过去大不一样了。此外，过去他们全家每年元旦前后会在美国或世界各地聚会，这个传统一直到疫情到来才中断。
祖母虽然得了失忆症，但她基本还认识我们。要是她头一天晚上睡得好，她精神头就特别好。她还能形成新的记忆。祖父看到与他朝夕相处77年的老伴失忆一定很难过，但他们还厮守如初。
乔什说，他们的祖父祖母已经快要走到人生的尽头，为他们最后送行会很难过，但想到他们的生活如此丰满和丰富，他们就会感到无限欣慰。
卡特中心自2012年起与中国人民对外友好协会共同主办吉米·卡特中美关系高层论坛。2019年1月17日，卡特中心与美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会联手主办了第七届吉米·卡特美中关系论坛，纪念美中建交40周年。
在卡特总统弥留之际，卡特中心做出决定，2024年1月9日在卡特中心举办第八届吉米·卡特美中关系论坛，纪念美中建交45周年，缅怀卡特总统对美中关系的巨大贡献，并探讨如何用他的遗产去稳定目前持续下滑和恶化的双边关系。
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