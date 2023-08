卡特总统进入“人生终章”；卡特中心明年举办吉米·卡特美中关系论坛

2023年2月18日卡特中心宣布美国前总统卡特进入临终关怀,之后卡特中心没有再公布任何关于卡特总统的身体状况的信息。2023年5月30日,卡特中心发表声明说卡特总统夫人患失忆症。8月18日是卡特总统夫人96岁的生日。10月1日是卡特总统99岁的生日。

尽管卡特中心没有公布任何信息,卡特总统重孙之一乔什·卡特(Josh Carter)8月19日在接受美国《人物》杂志的采访时透露了一些外界不知的信息。

乔什说,显而易见,他98岁的祖父及96岁的祖母罗莎琳正处于人生“最后一章”。不过,“我祖父肯定会先走,因为他早就进入临终关怀,而我祖母没有。”

乔什还说,我祖父还是“100%的吉米·卡特,就是显得有点疲倦。想想看,他马上就99岁了。他头脑很清楚,知道有多少人为他祝福,感受到了他们的爱。”

卡特总统和夫人最近刚刚庆祝了他们结婚77年的日子。

乔什对《人物》说,他们一路走来,共同经历所有能一起经历的事情。“最美好的是他们还在一起,还拉着各自的手,令人难以置信。”(“They’ve experienced everything that you can together. I think the beautiful thing is that they are still together,” Josh Carter told People, adding, “They are still holding hands … it’s just amazing.”)

乔什说,过去后代们去看祖父祖母,都是后者唱主角,现在他们的房子比以前安静多了,后代要“取而代之”,为他们逗乐。现在跟过去大不一样了。此外,过去他们全家每年元旦前后会在美国或世界各地聚会,这个传统一直到疫情到来才中断。

祖母虽然得了失忆症,但她基本还认识我们。要是她头一天晚上睡得好,她精神头就特别好。她还能形成新的记忆。祖父看到与他朝夕相处77年的老伴失忆一定很难过,但他们还厮守如初。

乔什说,他们的祖父祖母已经快要走到人生的尽头,为他们最后送行会很难过,但想到他们的生活如此丰满和丰富,他们就会感到无限欣慰。