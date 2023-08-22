“全球南方”的兴起, 及其21世纪大分流

现在，我们都在谈论全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，但是我们很少谈论这一转移对世界的影响。事实上，中心不同，世界体系也将发生变化。对此美国已故历史学家伊曼纽尔·沃勒斯坦认为，过去500年西方在世界的主导地位，原因不在于这些国家的内部，而在于它们一直处于世界体系的核心位置。同样，欠发达国家与落后国家之所以不发展，原因也不是在于内部机制，而是它们一直处于世界体系的半边缘与边缘地区。显而易见，当今世界“全球南方”的兴起离不开百年未有之大变局，其对世界的影响将堪比500年前西方的兴起。

从历史上看，人类文明史就是一部全球化的历史，所以全球化从来就没有终结过，但是全球化的中心始终在变化中。历史学家贡德·弗兰克在《世界体系：500年还是5000年？》一书中写到：世界体系实际上已经存在5000年，而不是开始于500年前资本主义在西方的兴起，相反西方的兴起是全球化中心从东方向西方转移的结果，而在这之后，全球化的中心在西方又经历了不断的转移。先是荷兰的崛起，影响了全球经济运行的排序以及世界秩序的权力结构。然后全球化的中心转移到英国，19世纪是欧洲的世纪，更是大英帝国的世纪。但是，在1870年以后英国开始走向由盛而衰，其原因在于资本的流出与对外投资的加速发展。1870年至1913年间，英国的对外投资增长了近250%，1913年达到了40亿英镑，相当于近一半的英国储蓄，在第一次世界大战开始时，除了土地之外，英国资产的一半多在海外，其中主要在美国。所以，美国被认为是吸着大英帝国的乳汁长大的。如果说19世纪是英国的世纪，那么20世纪称之为美国的世纪，一点也不为过。第二次世界大战后的20年是美国的黄金时代。但是，好景不长，从上世纪70年代中期开始，美国就开始了由盛而衰的转向。其原因就在于全球化，而之所以如此说，这是因为全球化有两大效应。一是聚合效应，即财富，产业和经济活动倾向于集中到中心区，由此形成中心—边缘的世界经济与政治格局与秩序，可以说这是大国之所以得以快速兴起的原因。二是离散效应，即随着中心区的发展趋于饱和，成本上升，利润下降，财富与经济活动倾向于从中心地区向边缘地区扩散，并且在体系的新节点上重新分配，而这可以说是大国之所以衰退与新兴大国之所以崛起的原因。所以，美国命运的转变根源就在于不平衡发展规律，经过得益于不平衡发展规律的一个世纪之后，美国现在变成了这一规律的牺牲品。

之后，亚洲的崛起又得益于全球化中心从大西洋向太平洋的转移，最初是日本，亚洲四小龙，然后是中国。而过去30年中国的经济奇迹不仅让世人见证了中国不仅是下一个超级日本，而且是一条巨龙。显而易见，中国崛起及其世界影响力的基础也在于经济全球化。一是因为改革开放政策，融入世界经济秩序，中国抓住了全球化的机遇，由此在不经意间顺势而起。二是中国不仅抓住了经济全球化的机遇，而且顺势而为，正在成为新一轮经济全球化的推动者。历史学家贡德·弗兰克在其《白银资本》一书中写到，从航海大发现到18世纪末工业革命之前（即1400—1800年左右），是亚洲时代，确切地说，亚洲，尤其是中国和印度洋，是这个时代全球经济体系的中心，而欧洲实际上仅是世界经济的一个次要的和边缘的部分。但是，美洲的发现使欧洲获得了发家致富的第一桶金，它们用美洲的白银以换取亚洲与中国的商品，美洲的金银首先使欧洲能够在亚洲经济列车上购买一张三等舱的车票，然后又能够包下一节车厢，最后才取代亚洲成为经济列车的火车头。同样，如果套用这句话，我们可以说在过去近40年的时间里，中国通过市场换资本与技术，通过廉价劳动力换投资，在美国与西方经济列车上购买了一张三等舱的车票，然后又包下一节车厢，目前正在成为世界经济列车的火车头。

可以看出，过去30多年，中国的崛起只是“全球南方”集体兴起的开始或者说只是一个组成部分。目前，越来越多的全球南方国家视中国为发展楷模，他们不认为中国是威胁，相反认为中国是机遇。他们也不认为全球化已经终结，相反认为全球化是他们自身发展的机遇。他们对美国与西方煽动的“新冷战”也不感兴趣，面对大国竞争与对抗，他们更愿意选择不选边站。英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德在1904年写到，经过400年的不断发现，哥伦布时代已经结束，因为世界已经没有新大陆了，世界如今变成了一个封闭的系统。他预言，在哥伦布时代之后，国家之间领土扩张和争斗将被代之以为提高效率而进行的斗争中去。与此相对，可以说全球化时代远未结束，或者说结束的只是上半场，而下半场只开场了三分之一时间。过去那些处于西方外围的国家与地区比如亚洲，非洲和拉美国家，正在成为世界新的经济中心，改变着全球经济赛事的结局，以西方为中心的世界正在转变成一个多中心的世界。如果说全球化的每一站停靠时间大约是50年到30年，那么，考虑到全球化这一过程在印度，土耳其等南亚，中亚，西亚，还有拉美，非洲等国家尚未开始，因此说什么全球化的终结，显然是一种错误，或者说是美国与西方国家的有意误导。