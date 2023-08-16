赵建：请不要曲解我的文章

最近几天，几家海内外自媒体、大V对本人的一篇文章（已做删除处理）进行歪曲夸大、断章取义、无中生有的制造抹黑中国经济的标题和观点，传播“中国是唯一输家”、“中国经济急速坠落”等不实观点。本人对此十分愤慨，特此予以澄清和谴责，并保留进一步追究责任的法律权利。”本人通篇文章从没说过“中国是唯一输家”，也没说过“中国经济极速坠落”等惊悚博眼球观点。这些观点都是转载的自媒体自己制造的“标题党”。

本人一直坚持理性、专业、科学、深度的研究，“接近真相、诚实表达”是对经济学研究真正的尊重，是对国家和社会真正的热爱。当然，社会科学的“科学”总带有主观色彩，只要逻辑符合常识、判断有事实支撑，就可以说接近科学。社会科学学者，要做到问心无愧，心正意诚，心存敬畏，要相信自有公论。

中国经济最近几年处于“疫后复苏期、深度转型期、矛盾消化期”三期叠加的复杂局面。中国在获得前所未有的成就同时，也出现了很多前所未有的问题。对于这些问题，作为宏观经济金融的研究者本能的指出，并分析成因提出建议，这也是对自身专业、行业的尊重。放眼天下，哪个国家当前不是问题缠身。辩证的看，问题和矛盾的出现也恰恰是社会发展的动力，机遇不就是在解决问题中出现的吗？而勇敢面对问题，直视非议，则是自信的真正表现。

我一直相信中国经济长期增长的必要条件没变，这些必要条件包括：规模最大的统一大市场、最完善的基础设施、最完整的产业链、最有韧性的供应链、最齐全的工业门类、最多的高等教育人群、最多的有经验的工程师和产业工人、最有“企业家精神”的地方官员、最吃苦耐劳的社会大众、稳定的社会秩序等等。这些必要条件在中国继续深化改革、提高对外开放水平的充分条件加持下，就必然开启更高质量、更长期的发展态势。所谓中国经济增长的“第二曲线”。

特此声明。并愿与各位读者同仁共勉，以严肃、理性、真诚、包容的态度，共同推动中国经济社会的进步。