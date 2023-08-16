赵建：请不要曲解我的文章

编者按：中国财经媒体《第一财经》网站2023年8月11日发表由中国西京研究院院长、中国经济专家赵建博士撰写的题为“谁在‘坐食’去中国化红利？”文章。8月16日，赵建通过西京研究院的微信公号发布严正声明说，“最近几天，几家海内外自媒体、大V对本人的一篇文章（已做删除处理）进行歪曲夸大、断章取义、无中生有的制造抹黑中国经济的标题和观点，传播‘中国是唯一输家’、‘中国经济急速坠落’等不实观点。本人对此十分愤慨，特此予以澄清和谴责，并保留进一步追究责任的法律权利。”

最近几天，几家海内外自媒体、大V对本人的一篇文章（已做删除处理）进行歪曲夸大、断章取义、无中生有的制造抹黑中国经济的标题和观点，传播“中国是唯一输家”、“中国经济急速坠落”等不实观点。本人对此十分愤慨，特此予以澄清和谴责，并保留进一步追究责任的法律权利。”本人通篇文章从没说过“中国是唯一输家”，也没说过“中国经济极速坠落”等惊悚博眼球观点。这些观点都是转载的自媒体自己制造的“标题党”。

本人一直坚持理性、专业、科学、深度的研究，“接近真相、诚实表达”是对经济学研究真正的尊重，是对国家和社会真正的热爱。当然，社会科学的“科学”总带有主观色彩，只要逻辑符合常识、判断有事实支撑，就可以说接近科学。社会科学学者，要做到问心无愧，心正意诚，心存敬畏，要相信自有公论。

中国经济最近几年处于“疫后复苏期、深度转型期、矛盾消化期”三期叠加的复杂局面。中国在获得前所未有的成就同时，也出现了很多前所未有的问题。对于这些问题，作为宏观经济金融的研究者本能的指出，并分析成因提出建议，这也是对自身专业、行业的尊重。放眼天下，哪个国家当前不是问题缠身。辩证的看，问题和矛盾的出现也恰恰是社会发展的动力，机遇不就是在解决问题中出现的吗？而勇敢面对问题，直视非议，则是自信的真正表现。

我一直相信中国经济长期增长的必要条件没变，这些必要条件包括：规模最大的统一大市场、最完善的基础设施、最完整的产业链、最有韧性的供应链、最齐全的工业门类、最多的高等教育人群、最多的有经验的工程师和产业工人、最有“企业家精神”的地方官员、最吃苦耐劳的社会大众、稳定的社会秩序等等。这些必要条件在中国继续深化改革、提高对外开放水平的充分条件加持下，就必然开启更高质量、更长期的发展态势。所谓中国经济增长的“第二曲线”。

特此声明。并愿与各位读者同仁共勉，以严肃、理性、真诚、包容的态度，共同推动中国经济社会的进步。

Tags:

Don't Miss

Latest from Blog

赵建：谁在坐食“去中国化”的红利？

在今天全球化大变局的漩涡里，并非都是输家。中国内循环战略的重大转变，由此“拱手相让”的订单、资本、财富、人才和产业链等，对很多国家就是一种“红利”。或者说，这一次，中国又为全球没有发生周期性的大衰退，贡献了自己的一份力量。当然，自己需要面对更大的长期需求不足的压力。

鲍盛刚: 跨国公司与中美关系的变量

任何国家在国际贸易中的地位，都是企业管理者决策的结果。另外，对国家有利的，不一定对企业有利，反之亦然。在一个经济全球化已经开启的时代，试图逆势而动，闭关自守，无异于自我孤立，自我边缘化与自我终结。

保罗·克鲁格曼: 中国经济放缓对世界意味着什么？

在理想情况下，北京会推动姗姗来迟的改革，使家庭获得更多收入，从而使不断增长的消费取代不可持续的投资。但是，历史告诉我们，不少政权经常会通过对外冒险分散民众的注意力，以此应对内政危机。“我并不是说这种事一定会发生。但实际上，中国的国内问题使其对全球安全构成的威胁更大，而不是更小。”

专访麦考特：美国对华政策何以发生巨变？

我希望政策制定者能够尽可能地倾听观点大相径庭的学者的观点，实现华盛顿的最佳理想状态，即把决策之都变成一个容纳各种观点的市场，而不是人云亦云，或者被某一特定群体的观点所裹挟，保持开放而不是关闭的辩论空间，抵制“接触政策是软弱的表现”的偏见。

谢卉：美国新生代“中国通”对华认知及其影响

如果说特朗普执政是中美关系发生历史性转折的时期，那么拜登执政将是美国对华新战略的重要形成期。当前，美国两党在对华新战略总体目标上已经形成共识，但在具体战术上，拜登政府如何实施与中国“竞争、合作、对抗”三者相结合的关系，还有待观察。可以肯定的是，拜登政府任用的这一批新生代“中国通”，将发挥重要作用。