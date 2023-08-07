胡星斗：关于走出当前局势困境的建议

改革开放以来，中国的现代化事业取得了巨大的成就，近年来，在防范金融风险、脱贫攻坚、环境治理等方面也成效卓著，同时，毋庸讳言，随着国内国际局势的变化，中国的现代化事业也陷入了困境。

如何摆脱困境，开创“新改革开放”事业？

本着“三个有利于”的原则：是否有利于中国现代化的实现、有利于国家的长治久安、有利于中国人民的民生与幸福，我建议高层：

一、重申坚持十一届三中全会以来的路线与方针，特别是以经济建设为中心、继续改革开放的决心。

二、重申坚持十八届三中全会全面深化改革开放的决议。

三、重申依宪治国及建立法治政府、法治国家、法治社会的决心。

四、重申回归邓小平的韬光养晦、低调发展、不当头、不争论、不以意识形态划界的策略和原则，力争于发达国家搞好关系、和平共处，避免新冷战。

五、重申彻底否定文革的态度，改变斗争思维，回归和平和谐的理念，改变发言人特别是外交部门发言人的红卫兵“战狼”形象，回归中华民族五千年文明的温柔敦厚、谦谦君子、开放包容的大国风范。

六、坚持邓小平理论：解放思想，实事求是；领导人的任期制。坚持毛泽东思想：谦虚谨慎，不骄不躁，做人民公仆，为人民服务；开展批评与自我批评，提倡百花齐放、百家争鸣，鼓励党内民主监督，并且将之制度化。

七、改变不惜代价支援发展中国家，不惜代价引进落后国家留学生的做法，停止或低调推行“一带一路”倡议，集中精力于国内建设（“一带一路”遭到世界银行、国际货币基金组织等的抵制，中国也已经蒙受了巨大的经济损失）。

八、鉴于南海岛礁建设及中国的强大导致美国战略重心东移和印太战略的实施，严重妨碍了中国现代化的进行，建议暂停相关建设，避免潜在的军事冲突。鉴于钓鱼岛、南海诸岛的争端经常导致中日、中国与东盟一些国家关系的紧张，建议回到“搁置争议、共同开发”的既定方针。

九、严格遵守国际条约（WTO协议）等，严格保护知识产权，促进公平竞争，制止国进民退，停止政府对企业的大量补贴，缩减国有垄断范围，让民企成为市场主体，厉行法治，改善营商环境，保护民企财产，建立由企业家创新精神主导的真正的市场经济，争取让国际社会特别是美国欧盟日本在不久的将来承认中国的市场经济地位。

十、淡化中国模式，禁止所谓中国模式的输出，维护现有的国际秩序。中国是现有国际秩序的最大受益者，美国和西方通过几十年甚至二三百年的战争赢得的全球化，市场化，民主化的世界潮流，为中国的改革开放和现代化提供了良好的外部环境，中国没有理由改变它。试想，如果没有全球市场经济、二战后世界秩序的建立，让计划经济、管制经济、极权主义、宗教极端主义盛行并主宰世界的话，中国哪有改革开放的机会？对谁改革开放呢？

以上十条，也许是中国走出困境、走向现代化的不二选择。