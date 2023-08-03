2024年美国大选民主党总统候选人简介

小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪 (Robert Francis Kennedy Jr.)

2023年4月5日，环境律师，作家小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪宣布参加2024年总统大选。

肯尼迪1954 年出生于华盛顿特区（Washington, D.C.）。他是美国前司法部长、参议员罗伯特·肯尼迪 （Robert Francis Kennedy）的儿子，被刺杀的第35任美国总统约翰·肯尼迪（John F. Kennedy）的侄子。1976年，肯尼迪在哈佛大学获得美国历史和文学学士学位。之后，他在弗吉尼亚大学法学院获得了法学博士学位。

1982 年，肯尼迪就任曼哈顿地区助理检察官。但是在律师考试失败后，他于1983年辞去了这一职位。同年，他因为持有毒品被逮捕。1984年和1986年，他分别加入了两个致力于环保的非营利组织，Riverkeeper和自然资源保护协会（Natural Resources Defense Council）。1986年，他被聘请为佩斯大学（Pace University）法学院环境法兼职教授。肯尼迪于 1987 年创办了佩斯法学院环境诉讼事务所，并担任监督律师和联席主任直至 2017 年。1999 年，他成立了非营利环保组织 Waterkeeper Alliance 。直到2020年，他一直担任这一组织的主席。

除了投身环保事业之外，肯尼迪还大力支持反疫苗运动。他一直宣扬接种疫苗与自闭症之间存在联系。他还创立了倡导拒绝强制接种疫苗的组织Children’s Health Defense。新冠疫情爆发以来，肯尼迪对接种新冠疫苗的措施提出了许多质疑，他还指责美国国家过敏和传染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所长安东尼·福奇（Anthony Fauci）在新冠疫情中滥用权力。他在2021出版的著作《真实的安东尼·福奇》（The Real Anthony Fauci）和2022出版的著作《致自由主义者的一封信》（A Letter to Liberals）中都表达了对于美国政府在新冠疫情中实施强制公共卫生措施的不满。

在政见上，首先，肯尼迪呼吁重塑公共机构，使政府变得更加透明，并且杜绝政府官员通过“旋转门”（Revolving Door）捞取金钱 （公职人员去到他们本应监管的公司中担任高薪职位，赚取高额报酬之后再回到政府工作）。第二，他希望在堕胎，枪支管控和移民等争议问题上寻求不同派别之间的和解。但是他也表达了对于女性堕胎权力的支持。第三，他承诺向环保领域投入更多的资源。第四，他承诺制定有利于中小企业的政策，在美国本土创造更多的就业岗位，并且对医保体系进行改革。第五，肯尼迪支持美国在全球进行军事收缩。在乌克兰问题上，他认为俄乌战争是美国政府的地缘政治阴谋，他主张通过外交手段尽快结束战争，避免美国向其中投入更多资源。第六，他呼吁保护公民权利，这包括制止大型科技公司对与社交媒体平台的言论审查，以及制止警察过度使用暴力。

根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，肯尼迪一共为总统选举筹集了大约637万美元，并花费了大约185万美元。在4月到6月这一区间，他是民主党候选人中支出资金最多的一位，要高于拜登支出的110万美元。《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）于7月底联合进行的一项民意调查显示，肯尼迪在民主党内的支持率目前是13%，在三位主要候选人中排名第二位，远低于拜登64%的支持率。