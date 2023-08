2024年美国大选民主党总统候选人简介

玛丽安娜·威廉姆森(Marianne Williamson)

2023年2月23日,作家玛丽安娜·威廉姆森宣布参加2024年总统大举。

威廉姆森1952年出生于德克萨斯州(Texas)的休斯顿(Houston)。高中毕业后,她在加利福尼亚州的波莫纳学院(Pomona College)学习了两年的戏剧和哲学。1973年,她从大学退学。之后,威廉姆森先后前往新墨西哥州(New Mexico),得克萨斯州的奥斯丁(Austin)和纽约生活。1979年,她回到休斯顿,经营一家咖啡店。1983年,她又搬到了洛杉矶。

海伦·舒克曼 (Helen Schucman) 1976年的著作《奇迹课程》(A Course in Miracles)对威廉姆森产生了重大的影响,开启了她作为作家和讲师的职业生涯。她经常在全美乃至世界各地举行讲座,向听众讲授自己因受到《奇迹课程》这本书启发而产生的有关于基督教的思想。她最著名的作品是1992年出版的《回归爱:对奇迹课程原理的反思》(A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles)。这本书曾连续39周出现在《纽约时报》畅销书排行榜上。作为一名作家,威廉姆森目前已经出版了14本书,其中有4本曾经登上《纽约时报》畅销书排行榜的第一名。

威廉姆森还经常作为嘉宾登上收视率极高的《奥普拉脱口秀》(The Oprah Winfrey Show)和《早安美国》(Good Morning America)等电视节目。

除此之外,威廉姆森还积极投身公益事业。1989年,她创立了天使食品计划(Project Angel Food),为洛杉矶地区的艾滋病患者提供食物。2004年,她与其他合作者共同创立了和平联盟(The Peace Alliance),致力于倡导和平,并呼吁美国政府成立“和平部”(U.S. Department of Peace)。

2014年,威廉姆森以独立人士身份参与加州第33国会选区联邦众议员的选举,但以失败告终。她也参与过2020年总统大选民主党候选人的竞争,但是最终退出了竞选。

威廉姆森的竞选重点是经济问题,包括支持全民医疗保健、免费高等教育和提高最低工资等。在两党争议问题上,她坚定地支持妇女自由行使堕胎的权力,并且呼吁对持有枪支实施更加严格的限制。

根据联邦选举委员会的统计,截至6月30日,威廉姆森一共为总统选举筹集了大约169万美元,并花费了大约159万美元。根据《纽约时报》和锡耶纳学院(Siena College)于7月底联合进行的一项民意调查,威廉姆森在民主党内的支持率目前是10%。无论是筹集和支出的资金,还是党内的支持率,威廉姆森都排在民主党三位主要候选人中的最后。

(作者简介:陈必凯是卡特中心中国项目实习生、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生)