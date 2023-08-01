白中石、梅姜：中国应怎样应对台湾和美国的大选？

编者按：本文作者来自中国大陆，2023年7月19日投稿本站编辑部，文章题目原为“强化三种能力，用好台湾地区与美国相互粘连的选举窗口”。文章主题是台湾和美国将分别在2024年1月和11月举行大选，选举的结果将对台海局势和中美关系产生巨大影响。对这样的选举，中国大陆绝不能持“事不关己高高挂起”的态度，而是应该采取可以直接或间接影响这两个选举的举措。作者的“建言献策”从一定程度上反映了大陆民众对当前台海局势和中美关系的心态。本文观点不代表本站观点，发表此文为的是向本站读者提供更为及时和准确的反映美中舆情的报道。点击这里查看中国社会科学院美国研究所副研究员张一飞题为“面对美国的科技封锁中国怎么办”的时评。两文从观点和建议上来看非常类似。
2024年1月13日，台湾地区要进行领导人选举；同年11月5日，美国要进行大选。两件事的节点在同一年、前后脚，相互粘连出状况的可能性比较大。围绕台湾地区领导人选举和美国大选，我们宜抓住机会、主动设计、积极构建一个从2023年下半年到2025年上半年的工作窗口，在此期间打一场综合战役，强化三种能力，加速解决三个问题。
一、围绕舆论战场，强化设定“小”目标的能力，加速解决“弹药”不足的问题
大众认知中，有时会出现“中国被国际热点议题‘牵着鼻子走’”的看法。民间有这种感受，是因百姓觉得中国对别国设定的议题进行回应比较多，设定议题让别国回应我们则相对少。数年前，专业群体也针对于此提出了“反应式外交”的问题，但这件事其实不止有关外交，而是一个很综合的课题。提升中国在世界范围内设定议题的能力的关键，在于把握“议题”的本质是“目标”。任何一个议题的背后都是议题发起者的目的。中美两国相比，中国在设定、坚守、实现大目标方面有优势，美国则在将大目标拆分为“小”目标，然后用“小”目标去服务大目标方面动作更多、更直接，每一个所谓的拆分出来的“小”目标，就是一个议题。例如美国把维护自身世界霸权的大目标拆分为了袭扰中国政治、遏制中国经济、污蔑中国军力、打压中国科技几个“小”目标，而这几件事，就是我们现在翻来覆去回应美国的几件事。
台湾地区选举和美国大选前后，一定会有人去围绕自己的目的设定有关中国大陆的“小”目标，进而发起不利于我的国际议题，这是“灰犀牛”事件。如果我们只去分析谁会当选，如果我们只拆他们的招但不出自己的招，最好的结果也只是伤不到自己，这不属于工作稳中有进。围绕中华民族伟大复兴、两岸统一的大目标，我们宜在工作窗口设定三个服务大目标的“小”目标：高压举措追责“台独”、张驰有度消磨美国、积极进取经略世界，然后围绕这三个“小”目标，连绵不绝的发起议题，让敌对势力去回应我们的议题，把心怀叵测之人的政治把戏淹没在我们设定的战场中。
二、聚焦海峡两岸，强化“月台工作”的能力，加速解决核心利益被敌对势力工具化的问题
“月台工作”指两件事，一是在月台“抓”人，二是送人上车。台湾就像一列终点站是“统一站”的列车，台湾百姓作为正常乘客早晚是要跟车到“统一站”的，但“台独”势力把车厢做成信息茧房，以乘客为人质，盘踞其中胡作非为。这列车抵达终点站前，台湾地区的选举是一种停靠站，这个时候必须停车，上下部分“乘客”。停车就是时机窗口，工作宜从两方面开展。第一要在月台“抓”人。那些具有资源在车厢兜售“台独产品”的特殊“乘客”，因任期、能力、斗争、寿命四个因素，无一例外必须中途下车。不能再让他们拿着在车上售卖“台独产品”赚来的黑心钱安然无恙的下车出站了，而宜在月台“抓”住他们。“抓”是广义的，重点是追责且要在月台做这件事，让人看到。第二要在月台送人上车。事是人做的，信息通信技术再发达，身处一线做事和遥控指挥做事不一样，如同国家领导人间虽然可以视频会晤，但见面握手依然不可替代一样。解决台湾问题，中国大陆要着力强化送人进岛的决心和能力。要送进去的人，不只包括少数从事特殊任务的人，还包括可以光明正大在台湾开展政治工作、整治工作的集体以及配套资源。选举阶段本身即是各方激烈博弈、人员鱼龙混杂的阶段，如同列车停下本来就是上下“乘客”的，宜把握机会。
世界曾流传中国大陆“刑不上常委”的传说，中央击碎了这种猜疑。中国大陆的法律和规则，若不执行反倒成为别人伤害中国大陆的工具。民间也有“刑不上‘台独’”的猜疑在发酵，觉得带头搞“台独”的人，似乎碰不得。杨智渊是大陆相关部门以涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪依法追究台湾“台独”分子刑事责任的首例案件，民情振奋。捉“台独”耗子的同时，还要把猎枪对准“台独”大老虎。台湾是中国核心利益中的核心。然而站在“台独”势力的角度看，却是风险越大收益越大，刺激他们把我们的核心利益用作助其火中取栗的工具。“台独”之所以敢，在于台湾地区作为一个实体麻雀虽小五脏俱全，党政军宣这些基本机制都有，大陆的精神、思想、声音想“原汁原味”的在其中传播不容易。如果我们强行攻击这些机制，现阶段整体还是“从外向内”打，在美国的怂恿支持下，“台独”会利用手中资源，通过绑架台湾民众，把中国大陆对“台独”的打击，妖魔转化为对台湾民众的伤害。加强两岸交流，让两岸学生、企业、亲戚间多走动，当然是有利解决问题的，但这属于布局长篇的安排，在“台独”掌握政治资源的同时大力搞破坏的情况下，需要较长时间才能发挥作用，我们还需要一些工作、工具，可以在相对短的时间内发挥作用，强化“月台工作”便是其一。
三、着眼国际社会，强化”农村包围城市”的能力，加速解决”钱比人贵”的问题
钱是人挣的，有人啥都有，人和人心比钱宝贵。大单位的领导主要管好人和钱，但更大的单位，最主要的是管好人。所有机会都存在于真理与现实的偏差。现在国际上有一种真理和现实的偏差，一方面大家都在高喊关注人\暖人心，但做起事来钱多比人多更方便，此中蕴含广阔的工作空间。
中华民国时期钱可太重要了，可以让鬼推磨。然而中国共产党作为掌握真理的集体却在那时真的看懂了人。农村包围城市的基本内容是，在敌人统治力量比较薄弱的农村建立革命根据地，使之成为支持长期革命战争的战略基地，进而夺取全国政权。因为当时中国的农村很穷，所以逐步就有人觉得农村包围城市就是用穷打富，忽略了“敌人在农村的统治力量薄弱”这一更重要、更本质的判断。在创建井冈山根据地的过程中，毛泽东明确指出：“以农业为主要经济的中国的革命，以军事发展暴动，是一种特征”。正本清源，农村包围城市这条革命发展道路的特征并不是哪穷去哪，而是实事求是，它的行为逻辑不是用穷打富，而是聚多打少。世界范围中的农村包围城市，更要跳出领着穷国打富国的思想桎梏，而宜以实事求是的法宝，制造与中华民族伟大复兴互利共生的新多数派。
中国在当今世界聚拢人气，要通过五种方式聚拢五种人性：以深厚经济聚拢钦羡之心，以强大军事聚拢敬畏之感，以先进制度聚拢向往之思，以开放融合聚拢合作之欲，以原则底线聚拢傲骨之志，进而制造并聚拢五种国家：钦羡中华之国、敬畏中华之国、向往中华之国、珠联中华之国、借力中华之国。一个孩子考够了分，既可以选一所不错的大学的心仪专业，也可以选一所更好的大学的其他专业，指导思想不同最终结果不同，但之前的学习过程是已经做了的。在斗争前线，很多工作我们一直在做、已经做了，但如果没能把握指导思想和系统思维，有的工作做完，却只知道眼前目标，不清楚到底是为什么，效果就会打折扣。
强化三种能力不只有关未来两年、台湾海峡、中美之间的事，而有适用更大范围的重要价值。