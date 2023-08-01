白中石、梅姜：中国应怎样应对台湾和美国的大选？

2024年1月13日，台湾地区要进行领导人选举；同年11月5日，美国要进行大选。两件事的节点在同一年、前后脚，相互粘连出状况的可能性比较大。围绕台湾地区领导人选举和美国大选，我们宜抓住机会、主动设计、积极构建一个从2023年下半年到2025年上半年的工作窗口，在此期间打一场综合战役，强化三种能力，加速解决三个问题。

一、围绕舆论战场，强化设定“小”目标的能力，加速解决“弹药”不足的问题

大众认知中，有时会出现“中国被国际热点议题‘牵着鼻子走’”的看法。民间有这种感受，是因百姓觉得中国对别国设定的议题进行回应比较多，设定议题让别国回应我们则相对少。数年前，专业群体也针对于此提出了“反应式外交”的问题，但这件事其实不止有关外交，而是一个很综合的课题。提升中国在世界范围内设定议题的能力的关键，在于把握“议题”的本质是“目标”。任何一个议题的背后都是议题发起者的目的。中美两国相比，中国在设定、坚守、实现大目标方面有优势，美国则在将大目标拆分为“小”目标，然后用“小”目标去服务大目标方面动作更多、更直接，每一个所谓的拆分出来的“小”目标，就是一个议题。例如美国把维护自身世界霸权的大目标拆分为了袭扰中国政治、遏制中国经济、污蔑中国军力、打压中国科技几个“小”目标，而这几件事，就是我们现在翻来覆去回应美国的几件事。

台湾地区选举和美国大选前后，一定会有人去围绕自己的目的设定有关中国大陆的“小”目标，进而发起不利于我的国际议题，这是“灰犀牛”事件。如果我们只去分析谁会当选，如果我们只拆他们的招但不出自己的招，最好的结果也只是伤不到自己，这不属于工作稳中有进。围绕中华民族伟大复兴、两岸统一的大目标，我们宜在工作窗口设定三个服务大目标的“小”目标：高压举措追责“台独”、张驰有度消磨美国、积极进取经略世界，然后围绕这三个“小”目标，连绵不绝的发起议题，让敌对势力去回应我们的议题，把心怀叵测之人的政治把戏淹没在我们设定的战场中。

二、聚焦海峡两岸，强化“月台工作”的能力，加速解决核心利益被敌对势力工具化的问题

“月台工作”指两件事，一是在月台“抓”人，二是送人上车。台湾就像一列终点站是“统一站”的列车，台湾百姓作为正常乘客早晚是要跟车到“统一站”的，但“台独”势力把车厢做成信息茧房，以乘客为人质，盘踞其中胡作非为。这列车抵达终点站前，台湾地区的选举是一种停靠站，这个时候必须停车，上下部分“乘客”。停车就是时机窗口，工作宜从两方面开展。第一要在月台“抓”人。那些具有资源在车厢兜售“台独产品”的特殊“乘客”，因任期、能力、斗争、寿命四个因素，无一例外必须中途下车。不能再让他们拿着在车上售卖“台独产品”赚来的黑心钱安然无恙的下车出站了，而宜在月台“抓”住他们。“抓”是广义的，重点是追责且要在月台做这件事，让人看到。第二要在月台送人上车。事是人做的，信息通信技术再发达，身处一线做事和遥控指挥做事不一样，如同国家领导人间虽然可以视频会晤，但见面握手依然不可替代一样。解决台湾问题，中国大陆要着力强化送人进岛的决心和能力。要送进去的人，不只包括少数从事特殊任务的人，还包括可以光明正大在台湾开展政治工作、整治工作的集体以及配套资源。选举阶段本身即是各方激烈博弈、人员鱼龙混杂的阶段，如同列车停下本来就是上下“乘客”的，宜把握机会。

世界曾流传中国大陆“刑不上常委”的传说，中央击碎了这种猜疑。中国大陆的法律和规则，若不执行反倒成为别人伤害中国大陆的工具。民间也有“刑不上‘台独’”的猜疑在发酵，觉得带头搞“台独”的人，似乎碰不得。杨智渊是大陆相关部门以涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪依法追究台湾“台独”分子刑事责任的首例案件，民情振奋。捉“台独”耗子的同时，还要把猎枪对准“台独”大老虎。台湾是中国核心利益中的核心。然而站在“台独”势力的角度看，却是风险越大收益越大，刺激他们把我们的核心利益用作助其火中取栗的工具。“台独”之所以敢，在于台湾地区作为一个实体麻雀虽小五脏俱全，党政军宣这些基本机制都有，大陆的精神、思想、声音想“原汁原味”的在其中传播不容易。如果我们强行攻击这些机制，现阶段整体还是“从外向内”打，在美国的怂恿支持下，“台独”会利用手中资源，通过绑架台湾民众，把中国大陆对“台独”的打击，妖魔转化为对台湾民众的伤害。加强两岸交流，让两岸学生、企业、亲戚间多走动，当然是有利解决问题的，但这属于布局长篇的安排，在“台独”掌握政治资源的同时大力搞破坏的情况下，需要较长时间才能发挥作用，我们还需要一些工作、工具，可以在相对短的时间内发挥作用，强化“月台工作”便是其一。

三、着眼国际社会，强化”农村包围城市”的能力，加速解决”钱比人贵”的问题

钱是人挣的，有人啥都有，人和人心比钱宝贵。大单位的领导主要管好人和钱，但更大的单位，最主要的是管好人。所有机会都存在于真理与现实的偏差。现在国际上有一种真理和现实的偏差，一方面大家都在高喊关注人\暖人心，但做起事来钱多比人多更方便，此中蕴含广阔的工作空间。

中华民国时期钱可太重要了，可以让鬼推磨。然而中国共产党作为掌握真理的集体却在那时真的看懂了人。农村包围城市的基本内容是，在敌人统治力量比较薄弱的农村建立革命根据地，使之成为支持长期革命战争的战略基地，进而夺取全国政权。因为当时中国的农村很穷，所以逐步就有人觉得农村包围城市就是用穷打富，忽略了“敌人在农村的统治力量薄弱”这一更重要、更本质的判断。在创建井冈山根据地的过程中，毛泽东明确指出：“以农业为主要经济的中国的革命，以军事发展暴动，是一种特征”。正本清源，农村包围城市这条革命发展道路的特征并不是哪穷去哪，而是实事求是，它的行为逻辑不是用穷打富，而是聚多打少。世界范围中的农村包围城市，更要跳出领着穷国打富国的思想桎梏，而宜以实事求是的法宝，制造与中华民族伟大复兴互利共生的新多数派。

中国在当今世界聚拢人气，要通过五种方式聚拢五种人性：以深厚经济聚拢钦羡之心，以强大军事聚拢敬畏之感，以先进制度聚拢向往之思，以开放融合聚拢合作之欲，以原则底线聚拢傲骨之志，进而制造并聚拢五种国家：钦羡中华之国、敬畏中华之国、向往中华之国、珠联中华之国、借力中华之国。一个孩子考够了分，既可以选一所不错的大学的心仪专业，也可以选一所更好的大学的其他专业，指导思想不同最终结果不同，但之前的学习过程是已经做了的。在斗争前线，很多工作我们一直在做、已经做了，但如果没能把握指导思想和系统思维，有的工作做完，却只知道眼前目标，不清楚到底是为什么，效果就会打折扣。

强化三种能力不只有关未来两年、台湾海峡、中美之间的事，而有适用更大范围的重要价值。