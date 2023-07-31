资中筠：读《美印联合声明》有感

耐心读完《美印联合声明》，为之惊叹。不得不说，这一事件的重要性，再怎么强调也不为过。当前国际注意力都在俄乌战争或俄罗斯“兵变”事件上，对此关注不多。其实，这件事对中国之影响无可估量。

《美印联合声明》，从某种意义讲，是中国政府一连串的错误的决策，把中国有地缘纷争的印度，推向美国。如今，印度和美国已经结盟，他们绑到一起，中国没有好果子吃。美国是世界的霸主，300年内无法撼动，印度是世界第一人口大国，平均年龄比中国年轻15岁，充满蓬勃朝气。仅仅一届政府，就把经济规模从世界第八推到第三。几乎一年超越一个国家。到莫迪干不动的时候，把中国抛在后面的可能性，谁也不可否认。

印度税收是中国的1/4，却做到免费医疗、免费教育、免费养老，是世界第一人口大国，却是世界第一粮食出口国家，生产190%的粮食，占世界粮食市场25%的份额，要知道，中国面积是印度的4倍，却是世界第一粮食进口国。真不知道，印度人是怎样做到的。

美印联合声明，让我首先想到了日本。这一声明的意义等同于冷战初期，美国在亚洲的战略基点从“扶华制日”转为“扶日抑华”。大家知道，日本是二战中美国的头号敌人，希特勒德国都没有进攻美国，日本人却做到了。中国是美国最好的盟国。可是，由于中国政府采取了错误的联苏反美之国策，与苏联这个无诚信的流氓国家结盟，结果被苏联当炮灰使用，在朝鲜战争中，一个饱经战乱的农业国与联合国军也就是全世界发达国家作战，元气大伤。苏联怂恿中国作战，一方面卖军火给中国，一方面缴纳联合国会费打击中国。苏联是常任理事国，拥有一票否决权，可以制止联合国军的行动，可是，他不行施，眼睁睁地看着联合国军把中国军队按在地上摩擦，他卖军火给中国，然后回过身子控制中国。可是，当时的最高领导人看不出来。

日本人180º的华丽转身，从美国在亚洲的第一敌人变为首席朋友，因为美国的扶持，国家从废墟中一跃而起成为现代化国家。

简单说来，二战结束时中国是美国在亚洲第一盟友，而且获得美国人普遍的同情和好感。美国政府在亚洲的战略是扶持和依靠中国，防止日本军国主义再起。直到1948-1949年，美苏冷战高涨，两大阵营划分已成，美国感到国民党是扶不起的阿斗，中共全面胜利在即，而且种种迹象表明，难望中共取得政权后会走铁托道路，大概率是追随苏联。于是决定抛弃中国，确定日本为亚洲战略依靠对象。这是经过深思熟虑的。（有关讨论过程和最后决策的白宫文件均已于1970年代解密）。此时麦克阿瑟对日本的民主改造基本完成，认为已铲除军国主义土壤，其他方面不再继续，而且扭转方向。例如停止对财团的限制和裁汰，转而采取大力扶植日本经贸……等一系列措施，结果成就日本繁荣富强，不必赘言。

20世纪60-70年代中苏交恶实实在在富有戏剧性，中苏论战完全是没有必要的蜗角之争，痛定思痛，让人牙疼。争的是什么谁是马列主义之正统，什么是修正主义，列宁主义的真谛，共产主义怎样实现，革命接班人的条件……，我认为是中方歪打正着之后，七十年代初，苏联欲对中国实施核打击，美国紧急声援，出现了中美联合反苏的局面。苏联解体后，邓小平极其敏锐，抓紧与美国搞好关系，继续了一段黄金时期，中国获得难得的窗口期迅速发展，自不待言。仅当时培养的留学生，现在是中国科学技术的脊梁，正如抗战期间和以后，蒋介石派到美国的留学生支撑了中国“两弹一星”（23个功臣中22个留学，18个留学美国，于敏一个没有留学，但是，他的老师是留学美国的）一样，大规模的技术引进和把中国拉入世界贸易组织，中国获利无限。再以后的曲折变化，有目共睹，个中缘由，姑存不论。

印度与日本原来的处境不同，一直标榜中立，在美苏（俄）之间摇摆，而且内部复杂，其发展前景不被看好，美国在印巴冲突、印中冲突中并没有确定选择印度。你印度在美苏争霸中中立，我美国在中印冲突中也中立。应该说，美国对中国并不比印度近，这是邓小平的远见卓识。

近年来形势变化，美国明明白白偏向印度，开始疏远中国，现在是打压中国，弄不好还要摧毁中国。美国发明了新提法，把“亚太”地区改成“印太”，亚洲太平洋地区，好像中国不存在一样。有意转向印度，支持印度。其内部决策考虑的过程要待档案解密后了解详情。现在一纸声明，说明双方均已下定决心，印度将取代中国成为美国在亚洲的重点战略伙伴。印度成了第二个日本，印度的腾飞指日可待。这是印度总理莫迪的卓越智慧的体现。他竟然享受了丘吉尔当年的殊荣：在美国国会发表两次演说，第二次演说，掌声震耳欲聋达79次，其中15次全体起立，可见美国对印度的热爱到了什么程度。要知道，宋美龄在美国国会发表演说的时候，印度还不是独立的国家呢。可是，如今的印度竟然成了美国的盟国，而中国却成了美国必欲除之而后快的头号敌人。

《美印联合声明》的内容之广泛，几乎涵盖了当前飞速发展的物质和精神生活的所有领域，既有原则又有具体细节。在密密麻麻的文字中有几点特别值得注意：

其一，诸多条款都是关于科技、信息合作共享，这在方今人类面临大变局的关键时刻，其重大意义不言自明，特别是联想到美国当前对中国在这方面的限制，对比鲜明；

其二，意识形态方面印度明确承认普世价值，并且承认“基于规则的国际秩序”，说明印度作为东方古老大国，并不认为与其一贯强调的文化传统和民族特色相矛盾；而这正是中国政府所拒绝承认的。

其三，在一系列敏感或次敏感的国际争端问题上印度改变了原来暧昧态度，认同美国的立场，特别是俄乌战争和台湾等问题；另一方面，美国首次明确正式表态，支持印度成为联合国常任理事国。这样，尽管没有条约，实际上印度与美国结盟啦。其合作面，超过所有盟国，为的是对付中国。

我多年前曾说过，美国霸权特点之一是能使“顺我者昌”。印度体量大，有人口、人才优势。当然，其国情比日本复杂，也不可能像日本那样在外力主持下大刀阔斧地改造，是否能像当年日本一样励志自强，借风起飞，请拭目以待。

印美结盟，正如中俄结盟，都不是中国的福音。俄罗斯是国际鬣狗，毫无诚信可言，历史上侵略中国仅领土就达400-500万平方公里；朝鲜战争，强迫中国出兵，然后卖军火给中国，促使中国不得不“大跃进”以发展生产，最后以饿死几千万人收场。美国20多次挽救中国，朝鲜战争本可以打到中国去，可是美国参谋长联席会议主席布莱德雷坚决否定。停战是不忍心屠杀无辜的中国青年啊。台湾发展核武器，只剩临门一脚，美国一句摧毁，毫不留情，为的是中国人不能用核武器屠杀中国人。美国何错之有?

今天中美关系到了兵戎相见的地步，完全是中国的鹰牌绑架政府的结果。缺乏远见没有战略定力的中国政府轻易被绑架，自身要负很大的责任。