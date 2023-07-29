2024年美国大选共和党总统候选人简介（二）

维韦克·拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy)
2023年2月21日，企业家、政治评论员和作家维韦克·拉马斯瓦米正式宣布参加2024年总统选举。
拉马斯瓦米 1985 年出生于俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）的一个印度移民家庭。他于2007年获得哈佛大学的生物学学士学位。毕业后，他与别人联合创立了Campus Venture Network，这是一家为大学生创业者提供软件和网络资源的技术公司。2007年到2009年，他担任这家公司的总裁。此外，从2007年到2014年，他还是投资公司QVT Financial的合伙人。2013年，他又获得了耶鲁大学法学院法学博士学位。2014年，拉马斯瓦米创立了制药公司Roivant Sciences。直到今年2月参与总统竞选之前，他一直在这家公司任职。他还是位于俄亥俄州的资产管理公司 Strive Asset Management 的联合创始人兼执行主席，这家公司以反对当下流行的“环境、社会、公司治理”（ESG）投资方式著称，即反对在决定投资哪些公司时考虑环境问题、社会问题和治理问题。
拉马斯瓦米还出版过一些著作，比如《矫枉过正的公司：美国企业的社会正义骗局》（Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam）和《受害者之国：身份政治、择优用人之死和回归卓越之路》（Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit, and the Path Back to Excellence）。他还经常以政治评论员的身份出现在电视节目中或在报纸上发表时评。
拉马斯瓦米借鉴特朗普“美国优先”的竞选口号，将自己的竞选政策承诺称之为“美国优先2.0” （Make America Great 2.0）。这些政策承诺分为5大部分，分别是重振美国民族认同，释放美国经济活力：实现 >5% 的 GDP 增长，实现与中国的脱钩，遏制国内的官僚主义，进行机构改革，以及结束对政府权力和金融市场的武器化。最后一部分包括了赦免特朗普和一些1月6日国会骚乱的示威者。对于堕胎问题，他曾表示不支持联邦级别的堕胎禁令，但他也并未说明自己具体支持怎样的堕胎政策。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，拉马斯瓦米一共为总统选举筹集了大约1,916万美元，并花费了大约1,013万美元。在《纽约时报》列出的12位共和党主要总统候选人中，拉马斯瓦米是在4月到6月这一区间花费资金第三多的候选人，支出了大约810万美元，基本与北达科他州州长道格·伯古姆持平。根据路透社和益普索（Ipsos）7月份进行的民意调查，拉马斯瓦米在共和党内的支持率目前排名第三，仅次于特朗普和德桑蒂斯，为9%。这一数字比6月份的民调上升了6%。
蒂姆·斯科特（Tim Scott）
现任南卡罗来纳州的联邦参议员蒂姆·斯科特于2023年5月22日宣布参加2024年总统竞选。
斯科特1965 年 出生于南卡罗来纳州的北查尔斯顿（North Charleston）。他成长于一个单亲家庭，由母亲抚养长大。1988年，他获得查尔斯顿南方大学（Charleston Southern University）的政治学学士学位。毕业后，斯科特从事房地产和保险销售工作，并成立了自己的保险代理机构。
1995年到2008年，斯科特是查尔斯顿郡（Charleston County）议会议员。2009到2010年，他是南卡州议会的众议员。2011年到2013年，他是代表南卡州第一国会选区的联邦众议员。2013年，目前也在参与2024年总统竞选的，时任南卡州州长妮基·黑利（Nikki Hailey）任命斯科特担任联邦参议员，以填补吉姆·德明特（Jim DeMint）辞职造成的空缺，这使他成为美国内战后首名来自南方的非洲裔联邦参议员。在2014年的特别选举中，他保住了自己的参议院席位。之后在2016年和2022年，斯科特两次连任，任职至今。
在政见上，斯科特主张大力建设南部的边境墙，驱逐非法移民，并且阻止毒品进入美国。他还宣称要增加就业机会，并且捍卫父母在决定孩子的教育中的权力。此外，他坚定地反对堕胎，但是并没有明确说明自己的堕胎政策。
根据联邦选举委员会的统计，在从今年4月到6月的这段时间，斯科特一共为总统选举筹集了大约585万美元，但是却花费了大约674万美元。目前他手中有大约2,110万美元现金，这一数字仅次于特朗普。这些资金大部分来自他 2022 年参议员竞选活动剩余的资金。根据路透社和益普索最新的民意调查，斯科特在共和党内的支持率约为2%，目前排名第七。
阿萨·哈钦森 (Asa Hutchinson)
2023年4月2日，前阿肯色州州长阿萨·哈钦森宣布参加2024年总统选举。
哈钦森于 1950 年出生于阿肯色州的本顿维尔（Bentonville）。他于 1972 年获得鲍伯·琼斯大学（Bob Jones University）会计学学士学位，并于 1975 年获得阿肯色大学（University of Arkansas）法学院法学博士学位。 毕业后，他曾短暂担任本顿维尔市检察官。 1982 年，罗纳德·里根总统任命哈钦森为阿肯色州西区联邦检察官。他还曾于1990 年至 1995 年担任阿肯色州共和党主席。1996年，哈钦森在阿肯色州第三国会选区的选举中获胜，成为联邦众议员。他担任联邦众议员直到2001年进入布什政府工作。2001年到2003年，他担任缉毒局局长。2003年到2005年，他是美国国土安全部负责边境和运输安全的副部长。
2006年，哈钦森在阿肯色州州长的竞选中失败。2014年，他再次竞选州长并成功当选。2018年，他以近三分之二的得票率再次当选阿肯色州州长，直到今年1月离任。
在政见上，哈钦森宣称要减少10%的联邦文职工作人员。他还要专门召集一个委员会来确保在未来社会保障和医疗保险能够正常运转。对于堕胎问题，他支持签署一项允许例外情况的联邦堕胎禁令，但是并没有说明具体会允许怎样的例外情况。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，哈钦森仅仅为总统选举筹集了大约58万美元，并花费了其中大约20万美元。根据路透社和益普索最新的民意调查，哈钦森在共和党内的支持率低于1%，排在现任北达科他州州长道格·伯古姆之后，在仍在进行竞选活动的共和党人中排名第九。
弗朗西斯·苏亚雷斯 (Francis Suarez)
现任佛罗里达州迈阿密市市长弗朗西斯·苏亚雷斯于2023年6月15日宣布参加2024年总统选举。
苏亚雷斯于1977年出生在佛罗里达州迈阿密（Miami）的一个古巴裔家庭，他的父亲也曾担任过迈阿密市长。他获得了迈阿密国际大学（Florida International University）的金融学学士学位。2004年，他获得了佛罗里达大学（University of Florida）法学院的法学博士学位。随后，他成为 Greenspoon Marder 律师事务所的一名律师，专门从事公司和房地产交易。2009年到2017年，苏亚雷斯是迈阿密市委员会的委员。2017年，他当选迈阿密市长，并且在2021年连选连任。在担任市长期间，他大力推动加密货币的发展。
在竞选政策立场上，苏亚雷斯十分重视维护法律和秩序。他承诺为执法部门提供更多资金，并且将更多先进科技手段投入到执法行动中，让社区变得更加安全。苏亚雷斯反对堕胎，但并没有说明支持怎样的堕胎政策。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，苏亚雷斯为总统选举筹集了大约94万美元，并花费了其中大约46,000美元。在《纽约时报》列出的12位共和党主要总统候选人中，苏亚雷斯是在4月到6月这一区间花费资金倒数第二少的候选人。根据路透社和益普索最新的民意调查，苏亚雷斯在共和党内的支持率接近为0，在目前仍在进行竞选活动的共和党人中排名第十一，是最后一位。
威尔·赫德（Will Hurd）
2023年6月22日，来自德克萨斯州的前联邦众议员威尔·赫德宣布参加2024年总统选举。
赫德1977年出生于德克萨斯州的圣安东尼奥（San Antonio）。2000年，他获得德克萨斯农工大学（Texas A&M University）学士学位。2000年到2009年，赫德在美国中央情报局（CIA）任职。他主要在华盛顿特区工作，负责包括向国会通报情况，但他也曾在阿富汗、巴基斯坦和印度任职。离开中央情报局后，赫德担任战略咨询公司 Crumpton Group 的合伙人以及网络安全公司 FusionX 的高级顾问。2014 年，赫德赢得选举，成为代表得克萨斯州第23国会选区的联邦众议员。此后他两次连任联邦众议员，直到2020年宣布不会再寻求连任。
在政见上，赫德呼吁遏制毒品泛滥和犯罪率上升，支持保护同性恋者的权利。他反对堕胎，但是没有明确表明是否会支持全国范围内的堕胎禁令。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，赫德为总统选举筹集了大约27万美元，并花费了其中大约28,000美元。在《纽约时报》列出的12位共和党主要总统候选人中，赫德是在4月到6月这一区间募集和花费资金最少的候选人。根据路透社和益普索7月份的民意调查，赫德在共和党内的支持率很低，排在哈钦森之后，但比苏亚雷斯稍高，在目前仍在进行竞选活动的共和党人中排名第十。
拉里·埃尔德 (Larry Elder)
2023年4月20日，电台主持人拉里·埃尔德宣布参与2024年总统大选。
埃尔德于1952年出生在加利福尼亚州的洛杉矶。他于1974年获得布朗大学（Brown University）政治学学士学位，又于1977年获得密歇根大学（University of Michigan）法学院的法学博士学位。毕业后，埃尔德加入了位于克利夫兰的Squire, Sanders & Dempsey律师事务所。1980 年，他创立了猎头公司 Laurence A. Elder and Associates。直到1995年，他一直保持对这家公司的所有权。1988年，他开始担任新闻媒体主持人。在接下来的 20 年里，他为多家电视公司工作，包括PBS、KCAL-TV、KABC和华纳兄弟电视台（Warner Brothers Television）等。2015 年到2022年，他是全国性的广播脱口秀节目《拉里·埃尔德秀》(The Larry Elder Show) 的主持人。
埃尔德也是2021 年加州州长罢免选举（2021 California Gubernatorial Recall Election）中获得最多票数的可能替代州长的候选人。如果时任州长加文·纽森（Gavin Newsom）在罢免选举中成功被罢免，则埃尔德将会取代纽森成为州长。
在政见上，埃尔德呼吁加强美墨边境的安全，促进家长为孩子择校的权力，以及尽量减少对中国制造的依赖。他反对堕胎，但同时也认为应该在州一级做出决定，而非实施全国性的堕胎禁令。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，埃尔德为总统选举筹集了大约47万美元，并花费了其中大约14万美元。在《纽约时报》列出的12位共和党主要总统候选人中，埃尔德是在4月到6月这一区间募集资金倒数第二少的候选人，仅多于赫德。埃尔德的名字并没有作为主要候选人出现在大多数民意调查之中。
（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目实习生、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）