2024年美国大选共和党总统候选人简介（二）

维韦克·拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy)

2023年2月21日,企业家、政治评论员和作家维韦克·拉马斯瓦米正式宣布参加2024年总统选举。

拉马斯瓦米 1985 年出生于俄亥俄州的辛辛那提(Cincinnati)的一个印度移民家庭。他于2007年获得哈佛大学的生物学学士学位。毕业后,他与别人联合创立了Campus Venture Network,这是一家为大学生创业者提供软件和网络资源的技术公司。2007年到2009年,他担任这家公司的总裁。此外,从2007年到2014年,他还是投资公司QVT Financial的合伙人。2013年,他又获得了耶鲁大学法学院法学博士学位。2014年,拉马斯瓦米创立了制药公司Roivant Sciences。直到今年2月参与总统竞选之前,他一直在这家公司任职。他还是位于俄亥俄州的资产管理公司 Strive Asset Management 的联合创始人兼执行主席,这家公司以反对当下流行的“环境、社会、公司治理”(ESG)投资方式著称,即反对在决定投资哪些公司时考虑环境问题、社会问题和治理问题。

拉马斯瓦米还出版过一些著作,比如《矫枉过正的公司:美国企业的社会正义骗局》(Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam)和《受害者之国:身份政治、择优用人之死和回归卓越之路》(Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit, and the Path Back to Excellence)。他还经常以政治评论员的身份出现在电视节目中或在报纸上发表时评。

拉马斯瓦米借鉴特朗普“美国优先”的竞选口号,将自己的竞选政策承诺称之为“美国优先2.0” (Make America Great 2.0)。这些政策承诺分为5大部分,分别是重振美国民族认同,释放美国经济活力:实现 >5% 的 GDP 增长,实现与中国的脱钩,遏制国内的官僚主义,进行机构改革,以及结束对政府权力和金融市场的武器化。最后一部分包括了赦免特朗普和一些1月6日国会骚乱的示威者。对于堕胎问题,他曾表示不支持联邦级别的堕胎禁令,但他也并未说明自己具体支持怎样的堕胎政策。

根据联邦选举委员会的统计,截至6月30日,拉马斯瓦米一共为总统选举筹集了大约1,916万美元,并花费了大约1,013万美元。在《纽约时报》列出的12位共和党主要总统候选人中,拉马斯瓦米是在4月到6月这一区间花费资金第三多的候选人,支出了大约810万美元,基本与北达科他州州长道格·伯古姆持平。根据路透社和益普索(Ipsos)7月份进行的民意调查,拉马斯瓦米在共和党内的支持率目前排名第三,仅次于特朗普和德桑蒂斯,为9%。这一数字比6月份的民调上升了6%。