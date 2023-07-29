中美关系的心理学分析

中国是美国的威胁还是机遇？这是中美关系的首要问题。如果认为中国是威胁，那么中国就会是威胁，因为显然人的认知决定人的行为，由此中美关系就会陷入恶性循环，所谓“中美关系修昔底德陷阱”，“中美注定一战”等等，就会成为自我实现的预言。反之，如果认为中国是机遇，那么自然中美关系会是另一番景象。但是，问题是中美关系的复杂性在于，对于美国来讲中国既是威胁，又是机遇，或者说在美国一部分人认为是威胁，一部分人认为是机遇，由此结果是美国至今没有找到与中国打交道的正确方法。

美国前国防部官员白邦瑞在其《百年马拉松—中国取代美国成为全球超级大国的秘密战略》一书中认为，“在过去长达40年的时间里，中国一直忽悠美国领导人和政府中的分析人士与决策者，让他们错误地评估中国为一个值得美国支持的良性强权”。而中国“战略欺骗”的最终目的，就是为了从美国手中夺取全球政治经济主导权。但是，事实上美国难道不也是在忽悠中国吗？所谓“中国威胁论”，“中美修昔底德陷阱”，“中美注定一战”等等，现在看来都是美国的舆论工具，实际上是在忽悠中国，忽悠世界，目的就是试图以此引发中国与周边国家的矛盾与冲突，遏制中国的和平崛起。如果中国针锋相对，自然是正中美国下怀，陷入美国的圈套。反之，如果中国采取非对称战略，选择“你打你的，我打我的”，则不仅可以避免冲突与对抗，而且由此将由战略被动，走向战略主动。对此就如美国政治评论家法里德·扎卡里亚在其《后美国世界》一书中对于中美关系曾经分析的那样：美国深谙对付传统的军事与政治崛起之道，因为美国有一整套思想观念和手段，如军备，援助和联盟体系，使它足以对付这种崛起。如果中国到处侵略扩张，既让邻国怒不可遏又令世界恐慌不安。那么美国就可以采取一系列行之有效的措施。但是，如果中国继续执行现有的非对称战略，美国该怎么办？如果中国继续慢慢地拓展对外经济联系，恪守低调而温和的行事风格，只寻求扩大在世界上的分量，增加友谊与影响力，美国该怎么办？如果中国一点点地消磨美国的耐心和意志，逐步在亚洲使美国边缘化，美国该怎么办？由此等等，对美国来说，这是一种全新的挑战，不仅从来没有遇到过，而且还没有做好准备。

再有从世界来看，所谓“中国威胁论”等等，也是美国一家之言和一厢情愿，因为目前越来越多的国家认为，中国不是威胁而是机遇。新加坡前外交官、《亚洲21世纪》一书的作者马凯硕（Kishore Mahbubani）就曾经指出，美国与西方在讨论时常常忘记，世界经济增长主要来自亚洲。2000年，日本的经济规模约为东南亚的八倍。大约三年后，东南亚国家联盟的经济规模预计将与日本相同。如今，中国和东盟是世界上规模最大的贸易关系：近1万亿美元。而东盟国家的发展离不开开放活跃的贸易，特别是与中国的贸易。另外，作为美国的盟友，欧盟对华政策的风向也在发生转变。根据英国媒体报道，在最近举办的欧盟定期峰会上，欧盟各成员国领导人将统一确定与美国有区别的对华立场。也就是说，欧盟拒绝全面跟随美国针对中国。按照欧盟的说法，欧盟的对华政策跟美国是不相同的，欧盟将会根据自身需求制定对华政策。在一些欧盟成员国看来，中欧在制度方面存在差异，但是双方存在利益交叉点，可以在追求发展行稳致远的关系上展开合作。

除此之外，即使在美国，中国到底是威胁还是机遇，也是一个有争议的问题。尽管拜登政府不断鼓噪“脱钩断链”，甚至出台《芯片和科学法案》和《通胀削减法案》，推动所谓“友岸外包”等扰乱全球产业链供应链，威逼利诱制造企业回流。但是与此不同的是，美国企业恰恰相反，认为中国是机遇，去中国化就等于去机遇，去利润，去发展。美国芯片制造巨头英伟达CEO黄仁勋表示，“（世界上）没有另一个中国，只有一个中国……中国市场不可代替。”因为一个不争的事实是，环顾世界，中国拥有全世界最完备的产业体系、务实的政府、高效的施工、丰富的人才储备、快速又便宜的物流、强大的资源整合能力。中国是“世界市场”，有着超过120万亿元人民币的经济总量，14亿多消费者，是全球第二大商品消费市场，第一大网络零售市场，消费升级趋势明显。中国也是“世界工厂”，拥有强大的生产制造能力、最健全的工业体系，连续6年保持全球货物贸易第一大国地位，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是全球产业链供应链的重要参与者与维护者。

法国心理学家古斯塔夫·勒庞曾经分析到，当个人身处群体中，其心理与孤立状态时是绝不相同的，这是因为群体不可能等同于组成群体的个人。群体非常乐于接受幻觉，幻觉一旦为群体接受，立即会上升至真理的权威地位。所以，真正统治世界的实际上是心理学，因为谁控制了心理学，谁就控制了人类的行为；谁控制了人类的行为，谁就控制了世界。而统治艺术的一大基石，即能够创造集体情感与普遍观念，并予以维持。在今日，尽管再没有任何一位独裁者强大到能够对抗公共舆论，但是公共舆论是容易被创造的。不难看出，目前中美博弈，不仅包括经济与政治军事，而且更是一种心理博弈和一场舆论战。