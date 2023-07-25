共和党总统候选人德桑蒂斯的对华政策

2023年5月24日，现任佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）正式宣布参加2024年共和党总统初选，成为特朗普目前在党内最大的竞争对手。德桑蒂斯1978年出生于佛罗里达州的杰克逊维尔（Jacksonville）。他于2001年获得耶鲁大学的学士学位，又于2005年获得哈佛法学院的博士学位。在2004年，即他就读于哈佛法学院的第二年，德桑蒂斯被任命为美国海军军官。直到2010年退伍，他先后在海军担任法律顾问和特别检察官等职务，并在其间到伊拉克服役一年。他也曾在美国关押恐怖分子的关塔那摩拘留中心（Guantanamo Bay detention camp）服役。从2013年至2019年，德桑蒂斯是佛罗里达州第六国会选区联邦众议员。2018年，在特朗普的大力帮助下，德桑提斯以微弱优势赢得佛罗里达州州长选举。2022年，他在选举中以悬殊的优势连任州长一职。

德桑蒂斯目前在拥挤的共和党总统候选人提名竞选中排在第二，如果特朗普因各种原因不能获得提名，他很可能会与拜登在明年11月一决雌雄。那么，他对中国的态度和立场是什么呢？

德桑蒂斯在对华态度上一直以鹰派著称。在他担任佛罗里达州州长期间，出台了一系列涉及中国的立法，包括限制中国人购买农业用地以及军事基地和关键基础设施附近的土地，禁止将敏感数据存储在可能与中国存在联系的企业的服务器中，禁止公立大学与来自中国的学校进行合作，以及禁止政府部门使用中国制造的无人机等设备等等。就限制中国人购买土地而言，虽然也有包括得克萨斯州和阿肯色州在内的其他几个州在考虑出台类似的法律，但到目前为止，尽管面临一连串的抗议，佛罗里达仍然是唯一一个将此类法律付诸实施的州。此外，他还宣称新冠病毒很可能是从武汉的实验室泄露出来的，中国官方应该对疫情的大流行负责。

最近，在接受福克斯新闻的访问时，德桑蒂斯表示将中国纳入全球贸易框架的努力已经失败了，应该取消中国在贸易中的“最惠国待遇”。他认为中国是美国的头号地缘政治威胁，如果自己当选总统将会彻底改变拜登政府的对华立场，不再尝试将与中国的关系打造成一场有序的竞争，而是要将中国视作一个威胁，要在印太地区部署更多的硬实力以应对中国。他相信中国是一个尊重实力的国家，如果美国以硬实力作为后盾，中国的侵略性便会小的多。针对今年2月发生的中国高空气球进入美国领空的事件，以及中国计划在古巴建立监听基地的报道，德桑蒂斯也持相似的立场，指责拜登政府对待中国十分软弱，直到气球飞越整个美国大陆后才决定击落它，并且中国正是利用了拜登的软弱，才敢于在美国的后院建立监听设施。他认为领导人要足够强硬，用力量的语言与中国打交道。