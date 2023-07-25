共和党总统候选人德桑蒂斯的对华政策

2023年5月24日，现任佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）正式宣布参加2024年共和党总统初选，成为特朗普目前在党内最大的竞争对手。德桑蒂斯1978年出生于佛罗里达州的杰克逊维尔（Jacksonville）。他于2001年获得耶鲁大学的学士学位，又于2005年获得哈佛法学院的博士学位。在2004年，即他就读于哈佛法学院的第二年，德桑蒂斯被任命为美国海军军官。直到2010年退伍，他先后在海军担任法律顾问和特别检察官等职务，并在其间到伊拉克服役一年。他也曾在美国关押恐怖分子的关塔那摩拘留中心（Guantanamo Bay detention camp）服役。从2013年至2019年，德桑蒂斯是佛罗里达州第六国会选区联邦众议员。2018年，在特朗普的大力帮助下，德桑提斯以微弱优势赢得佛罗里达州州长选举。2022年，他在选举中以悬殊的优势连任州长一职。
德桑蒂斯目前在拥挤的共和党总统候选人提名竞选中排在第二，如果特朗普因各种原因不能获得提名，他很可能会与拜登在明年11月一决雌雄。那么，他对中国的态度和立场是什么呢？
德桑蒂斯在对华态度上一直以鹰派著称。在他担任佛罗里达州州长期间，出台了一系列涉及中国的立法，包括限制中国人购买农业用地以及军事基地和关键基础设施附近的土地，禁止将敏感数据存储在可能与中国存在联系的企业的服务器中，禁止公立大学与来自中国的学校进行合作，以及禁止政府部门使用中国制造的无人机等设备等等。就限制中国人购买土地而言，虽然也有包括得克萨斯州和阿肯色州在内的其他几个州在考虑出台类似的法律，但到目前为止，尽管面临一连串的抗议，佛罗里达仍然是唯一一个将此类法律付诸实施的州。此外，他还宣称新冠病毒很可能是从武汉的实验室泄露出来的，中国官方应该对疫情的大流行负责。
最近，在接受福克斯新闻的访问时，德桑蒂斯表示将中国纳入全球贸易框架的努力已经失败了，应该取消中国在贸易中的“最惠国待遇”。他认为中国是美国的头号地缘政治威胁，如果自己当选总统将会彻底改变拜登政府的对华立场，不再尝试将与中国的关系打造成一场有序的竞争，而是要将中国视作一个威胁，要在印太地区部署更多的硬实力以应对中国。他相信中国是一个尊重实力的国家，如果美国以硬实力作为后盾，中国的侵略性便会小的多。针对今年2月发生的中国高空气球进入美国领空的事件，以及中国计划在古巴建立监听基地的报道，德桑蒂斯也持相似的立场，指责拜登政府对待中国十分软弱，直到气球飞越整个美国大陆后才决定击落它，并且中国正是利用了拜登的软弱，才敢于在美国的后院建立监听设施。他认为领导人要足够强硬，用力量的语言与中国打交道。
德桑蒂斯在今年4月访问了日本和韩国这两个美国最重要的亚洲盟友国家。在与日本首相的会谈中，他表明对于台湾问题的强硬立场。与对待乌克兰问题的模糊态度不同，德桑蒂斯对待台湾问题的立场十分明确，那就是通过威慑中国大陆阻止台海冲突的发生，维持现状。这也与他信奉硬实力的观念相契合。尽管他没有明确表示如果台湾海峡发生冲突美国是否会进行直接军事干预，但是他在接受福克斯新闻的访问时将台湾称为美国的“关键利益”。几乎同一时间，共和党在当时的另外两位潜在的总统候选人，弗吉尼亚州州长格伦·杨金和前国家安全顾问约翰·博尔顿访问台湾。虽然他们二人直到目前也没有宣布参选，但是这一连串的访问和言论也反映出共和党已经在支持台湾这一问题上达成共识。
与崇尚机会主义的特朗普从经济利益角度看待中美关系不同的是，德桑蒂斯更倾向于从意识形态的角度看待中美关系。他将CCP视作威胁美国安全的天然敌人，从而将所有针对CCP领导下的中国的措施粗暴归结到国家安全的范畴，全然不顾他们可能带来的经济影响。以他执政的佛罗里达州为例，中国是其第一大进口来源地。2021年，该州来自中国的货物进口总额约为88亿美元，同比增长11.5%。 1990年至2020年中资企业在佛州直接投资16.6亿美元，佛州企业对华直接投资47.6亿美元。目前在该州投资的中资企业约30家，创造了近千个就业岗位。即便如此，德桑蒂斯仍然打着所谓“抵制CCP的影响”的旗号，以维护网络安全、粮食安全等的名义，推动了一系列限制中国企业、产品和投资者的法案。
一般而言，由于对外关系问题远离普通公众生活，所以至少是在党内初选阶段，候选人会将重点会放在国内问题上。但是在此次共和党初选中，候选人都不约而同的十分关注外交政策，特别是对华政策。尤其是德桑蒂斯作为州长的一些立法措施正在逐渐将中国问题本土化，从而提升了对华政策对于美国选举的影响。
（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目实习生、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）