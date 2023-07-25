2024年美国大选共和党总统候选人简介（一）

唐纳德·特朗普（Donald Trump）
前总统唐纳德·特朗普于2022年11月15日正式宣布参加2024年总统选举。
特朗普于 1946 年出生于纽约皇后区。他一开始就读于福特汉姆大学（Fordham University），然后转学到宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton School of Business, University of Pennsylvania），并于 1968 年获得经济学学士学位。毕业后，特朗普加入了家族企业工作，并于 1971 年实际控制了整个企业。
在接下来的几年里，特朗普涉足房地产等商业领域。1999年，特朗普作为改革党（Reform Party）候选人参与总统竞选，但于2000年初退出。2004年至2015年，特朗普担任NBC电视台《学徒》（The Apprentice）节目的主持人和制片人，这让他在全美取成为家喻户晓的名人。从1987 年至 2012 年间，特朗普五次改变自己所属的党派，最近一次是在 2012 年 4 月注册为共和党人。
特朗普于2015年6月16日宣布参选2016年总统选举，并于2016年7月19日在共和党全国代表大会上正式获得共和党提名。2016年11月8日，他击败了希拉里·克林顿 （Hillary Clinton）当选美国第45任总统。在这场选举中，虽然特朗普仅获得了46.1%的普通选民选票，比希拉里获得的48.2%的普通选民选票少了约290万张，但他一共获得了304 张选举人票，超过了希拉里所获得 的227 张，进而获胜。特朗普于2017年1月20日就职，并于同日申请竞选连任。他于2020年8月24日在共和党全国代表大会上被正式提名为2020年总统选举候选人。11月3日，特朗普在竞选中输给了现任总统拜登。这一次，特朗普获得了46.9%的普通选民选票以及232张选举人票，而拜登获得了51.3%的普通选民选票和306张选举人票。
特朗普是美国历史上唯一一位两次遭到弹劾的总统。第一次是在2019年12月，罪名是滥用权力和妨碍国会。第二次是在2021年1月，罪名是涉嫌煽动叛乱以推翻大选结果。但是两次由联邦众议院发起的弹劾都没有在参议院获得通过。目前，特朗普还面临两项刑事指控。其中一项由纽约曼哈顿大陪审团起诉，指控他在涉嫌在2016年竞选总统期间向与其发生过关系的女性支付封口费。另一项是联邦刑事指控，指控特朗普非法将机密文件存放在他佛罗里达州的私人住所海湖庄园中。这让特朗普成为美国历史上首位受到刑事指控的前总统。
在政见上，他表示将对执法部门进行巨额投资以减少犯罪，他还称将赦免大部分因2021年1月6日国会骚乱而获罪的人。而他对于堕胎禁令他的态度比较模糊。由于特朗普在2022年底便宣布参与总统选举，所以募集资金的时间较长，所募得的资金较多。根据联邦选举委员会的统计，如果从2023年开始计算，截至6月30日，特朗普的主要竞选委员会已经为竞选活动筹集了超过3216万美金，并已经支出了其中的大约1266万美金，是目前包括民主党在内的所有候选人中筹集和支出资金最多的一位。根据路透社和益普索（Ipsos）在7月份联合进行的一项民意调查，特朗普在共和党内的支持率高达47%，这一数字较6月份进行的民调上升了4%，比第二名的德桑蒂斯高出28%。
罗恩·德桑蒂斯 （Ron DeSantis）
2023年5月24日，现任佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯正式宣布参加2024年共和党总统初选，成为特朗普目前在党内最大的竞争对手。
德桑蒂斯1978年出生于佛罗里达州的杰克逊维尔（Jacksonville）。他于2001年获得耶鲁大学的学士学位，又于2005年获得哈佛法学院的博士学位。在2004年，即他就读于哈佛法学院的第二年，德桑蒂斯被任命为美国海军军官。直到2010年退伍，他先后在海军担任法律顾问和特别检察官等职务，并在其间到伊拉克服役一年。他也曾在美国关押恐怖分子的关塔那摩拘留中心（Guantanamo Bay detention camp）服役。
从2013年至2019年，德桑蒂斯是佛罗里达州第六国会众议员选区联邦众议员。2018年，在特朗普的大力帮助下，德桑提斯以微弱优势赢得佛罗里达州州长选举。2022年，他在选举中以悬殊的优势连任州长一职。
在政见上，德桑蒂斯支持减少政府支出，降低通货膨胀。他还鼓励国会制定全国择校立法，同时呼吁继续建设边境高墙，对美墨边境严加管控。对于堕胎问题，他作为州长签署通过了在佛罗里达州禁止在怀孕6周之后进行堕胎的法案。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，德桑蒂斯的主要竞选委员会一共为总统选举筹集了大约2011万美元，并花费了大约787万美元。在4到6月这一区间，他是包括民主党候选人在内筹集资金最多的候选人。根据路透社和益普索的民意调查，德桑蒂斯在共和党内的支持率目前排名第二，为19%，比6月份的民调下降了3%。值得注意的是，除了特朗普和德桑蒂斯，其他共和党候选人的支持率都低于10%。
迈克·彭斯 (Mike Pence)
2023 年 6 月 5 日，特朗普政府时期的美国前副总统迈克·彭斯正式宣布参与2024年总统选举。
彭斯1959年出生于印第安纳州的哥伦布（Columbus）。他于1981年获得汉诺威学院（Hanover College）的历史学学士学位，并于1986年获得印第安纳大学（University of Indiana）的法学博士学位。毕业后，他成为私人执业律师。
1988年和1990年，彭斯两次竞选联邦众议员但均告失败。从 1991 年到 1993 年，他担任一家关注印第安纳州内部事务的智库印第安纳州政策审查基金会（Indiana Policy Review Foundation）的主席。从1988到1999年，彭斯还主持了包括《迈克·彭斯秀》（The Mike Pence Show）在内的多个广播和电视节目。2000年，彭斯再次竞选联邦众议员，终于如愿以偿当选联邦众议员。2005 年至 2007 年，他担任共和党研究委员会主席。2009年，他成为众议院共和党会议主席，开始担任众议院共和党的领导职务。
2012年，彭斯赢得了印第安纳州州长选举。他在2016年放弃州长的连任竞选，接受共和党的副总统提名，搭档特朗普冲击白宫。2017年到2021年，彭斯担任美国副总统，是特朗普各项政策的坚定支持者。但是在任期的最后，彭斯由于1月6日国会骚乱而与特朗普分道扬镳。他不愿意应特朗普的要求在国会联席会议统计选举人票时推翻大选结果。
在竞选立场上，彭斯支持延长特朗普政府历史性的税收减免，支持维护学生择校的权利，并且极力反对堕胎。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，彭斯一共只为总统选举筹集了大约177万美元，并且仅仅支出了其中大约74000美元，这与他前副总统头衔的号召力不太相符。路透社和益普索最新的民意调查显示，彭斯在共和党内的支持率为7%，与6月份的民调持平，但在共和党候选人中的排名比6月份下降了一位，目前是第四名。
妮基·黑利（Nikki Haley）
前南卡罗来纳州州长和前美国常驻联合国代表妮基·黑利于2023年2月14日正式宣布参加2024年总统选举。
黑利于 1972 年出生在南卡罗来纳州的班贝格（Bamberg）。她的父母是印度锡克裔移民，来自印度的旁遮普邦。她于 1994 年获得克莱姆森大学（Clemson University）会计学学士学位。大学毕业后，黑利在一家废品管理和回收公司工作过一段时间。她后来成为家族服装企业 Exotica International 的首席财务官，这家公司起源于她母亲在黑利小时候开设的一家礼品店，后来发展成为一家价值数百万美元的公司。
1998 年，黑利被任命为南卡奥兰治堡郡（Orangeburg County）商会理事会成员， 2003 年又被任命为南卡列克星敦商会会员（Lexington Chamber of Commerce），同年成为全国女企业家协会（the National Association of Women Business Owners）财务主管，并于 2004 年成为该协会主席。
2005年到2010年，黑利是南卡州议会的众议员。2011年到2017年，黑利担任南卡州州长。2017年至2018年，她出任美国常驻联合国代表，后辞职。
黑莉的竞选重点是外交政策、经济和移民问题。她支持美国对以色列和乌克兰的财政援助，支持降低通货膨胀，倡导重启特朗普时代的移民政策。她还支持国会议员的任期限制和对 75 岁以上政治家进行强制性心理能力测试。她反对堕胎，呼吁寻求关于堕胎问题的共识。在担任南卡州州长期间，她曾经签署法案，规定除非母亲有生命危险，否则禁止在怀孕19周之后堕胎。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，黑利为她的选举活动募集了约1047万美元，支出了约365万美元。根据路透社和益普索的最新民调，黑利在共和党内的支持率为3%，目前排名第5。
道格·伯古姆（Doug Burgum）
现任北达科他州州长道格·伯古姆于2023年6月7日宣布竞选美国总统。
伯古姆于 1956 年 出生于北达科他州的亚瑟（Arthur）。他在北达科他州立大学（University of North Dakoda）获得学士学位，在斯坦福大学（Stanford University）获得MBA学位。从商学院毕业后，伯古姆于1980年至1983年在麦肯锡咨询公司（McKinsey & Company）任职。伯古姆于1983年创立了Great Plains Software公司，该公司于2001年被微软收购。随后，伯古姆于2001年至2007年在微软担任高级副总裁。此后，他还在多家公司的董事会任职。
2016年，伯古姆第一次当选北达科他州州长。2020年，他连选连任。伯古姆在共和党初选中的政策主张是控制通货膨胀，减税，降低汽油价格，降低生活成本，以及团结整个国家对抗中国和俄罗斯。他不支持在全国范围内禁止堕胎。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，伯古姆筹集了大约1176万美元用于竞选，并且花费了其中的大约811万美元。在4月至6月这一区间，他支出的竞选资金数额仅次于特朗普，排名第二位。需要注意的是，这1176万美元的资金中有1000万美元左右是他自己的资金。由于要获得参加共和党初选辩论资格每个候选人必须有 40,000 名个人小额捐助者，伯古姆的竞选团队最近推出了一项不同寻常的策略来实现这一目标，即承诺向前 5 万名至少向他的总统竞选捐赠1美元的人发送 20 美元的礼品卡。根据路透社和益普索的最新民调，伯古姆在共和党内的支持率低于1%，目前在候选人中排名第10。
克里斯托弗·克里斯蒂（Christopher Christie ）
2023年6月6日，新泽西州前州长克里斯托弗·克里斯蒂宣布参与总统竞选。
克里斯蒂于1962年出生于新泽西州的纽瓦克（Newark）。他本科在特拉华大学（University of Delaware）学习政治学。1987年，他获得了西东大学（Seton Hall University）的法学博士学位，并且获得新泽西州律师资格。1993年，他加入 Dughi, Hewit & Palatucci 律师事务所。
1995年，克里斯蒂在新泽西州众议员的选举中失败。从1998年开始，克里斯蒂作为一名游说人就各种问题游说州政府。2002年，他开始担任新泽西州联邦检察官。克里斯蒂于2009年首次当选州长，并在2013年连任。2017年卸任州长之后，他作为政治撰稿人加入ABC 新闻。克里斯蒂曾经宣布参与2016年总统竞选，但是由于选情低迷，他终止自己的竞选并支持特朗普。特朗普当选之后任命他为移交委员会主席，后与特朗普意见不合而离开特朗普的顾问圈。
在政见上，克里斯蒂主张保障家长择校的权力，并且反对全国范围的堕胎禁令。他支持美国对乌克兰的援助，但不愿美军卷入世界各地的冲突。同时他也希望与中国建立公平的竞争环境，重建与中国的双向尊重。
根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，克里斯蒂为他的选举活动募集了约165万美元，但是仅仅支出了约66000美元。根据路透社和益普索7月份的民调，克里斯蒂在共和党内的支持率约为3%，目前在候选人中排名第6。
（作者简介：陈必凯是卡特中心中国项目实习生、约翰斯·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际研究学院硕士研究生）