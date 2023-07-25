2024年美国大选共和党总统候选人简介（一）

唐纳德·特朗普（Donald Trump）

前总统唐纳德·特朗普于2022年11月15日正式宣布参加2024年总统选举。

特朗普于 1946 年出生于纽约皇后区。他一开始就读于福特汉姆大学（Fordham University），然后转学到宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton School of Business, University of Pennsylvania），并于 1968 年获得经济学学士学位。毕业后，特朗普加入了家族企业工作，并于 1971 年实际控制了整个企业。

在接下来的几年里，特朗普涉足房地产等商业领域。1999年，特朗普作为改革党（Reform Party）候选人参与总统竞选，但于2000年初退出。2004年至2015年，特朗普担任NBC电视台《学徒》（The Apprentice）节目的主持人和制片人，这让他在全美取成为家喻户晓的名人。从1987 年至 2012 年间，特朗普五次改变自己所属的党派，最近一次是在 2012 年 4 月注册为共和党人。

特朗普于2015年6月16日宣布参选2016年总统选举，并于2016年7月19日在共和党全国代表大会上正式获得共和党提名。2016年11月8日，他击败了希拉里·克林顿 （Hillary Clinton）当选美国第45任总统。在这场选举中，虽然特朗普仅获得了46.1%的普通选民选票，比希拉里获得的48.2%的普通选民选票少了约290万张，但他一共获得了304 张选举人票，超过了希拉里所获得 的227 张，进而获胜。特朗普于2017年1月20日就职，并于同日申请竞选连任。他于2020年8月24日在共和党全国代表大会上被正式提名为2020年总统选举候选人。11月3日，特朗普在竞选中输给了现任总统拜登。这一次，特朗普获得了46.9%的普通选民选票以及232张选举人票，而拜登获得了51.3%的普通选民选票和306张选举人票。

特朗普是美国历史上唯一一位两次遭到弹劾的总统。第一次是在2019年12月，罪名是滥用权力和妨碍国会。第二次是在2021年1月，罪名是涉嫌煽动叛乱以推翻大选结果。但是两次由联邦众议院发起的弹劾都没有在参议院获得通过。目前，特朗普还面临两项刑事指控。其中一项由纽约曼哈顿大陪审团起诉，指控他在涉嫌在2016年竞选总统期间向与其发生过关系的女性支付封口费。另一项是联邦刑事指控，指控特朗普非法将机密文件存放在他佛罗里达州的私人住所海湖庄园中。这让特朗普成为美国历史上首位受到刑事指控的前总统。

在政见上，他表示将对执法部门进行巨额投资以减少犯罪，他还称将赦免大部分因2021年1月6日国会骚乱而获罪的人。而他对于堕胎禁令他的态度比较模糊。由于特朗普在2022年底便宣布参与总统选举，所以募集资金的时间较长，所募得的资金较多。根据联邦选举委员会的统计，如果从2023年开始计算，截至6月30日，特朗普的主要竞选委员会已经为竞选活动筹集了超过3216万美金，并已经支出了其中的大约1266万美金，是目前包括民主党在内的所有候选人中筹集和支出资金最多的一位。根据路透社和益普索（Ipsos）在7月份联合进行的一项民意调查，特朗普在共和党内的支持率高达47%，这一数字较6月份进行的民调上升了4%，比第二名的德桑蒂斯高出28%。

罗恩·德桑蒂斯 （Ron DeSantis）

2023年5月24日，现任佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯正式宣布参加2024年共和党总统初选，成为特朗普目前在党内最大的竞争对手。

德桑蒂斯1978年出生于佛罗里达州的杰克逊维尔（Jacksonville）。他于2001年获得耶鲁大学的学士学位，又于2005年获得哈佛法学院的博士学位。在2004年，即他就读于哈佛法学院的第二年，德桑蒂斯被任命为美国海军军官。直到2010年退伍，他先后在海军担任法律顾问和特别检察官等职务，并在其间到伊拉克服役一年。他也曾在美国关押恐怖分子的关塔那摩拘留中心（Guantanamo Bay detention camp）服役。

从2013年至2019年，德桑蒂斯是佛罗里达州第六国会众议员选区联邦众议员。2018年，在特朗普的大力帮助下，德桑提斯以微弱优势赢得佛罗里达州州长选举。2022年，他在选举中以悬殊的优势连任州长一职。

在政见上，德桑蒂斯支持减少政府支出，降低通货膨胀。他还鼓励国会制定全国择校立法，同时呼吁继续建设边境高墙，对美墨边境严加管控。对于堕胎问题，他作为州长签署通过了在佛罗里达州禁止在怀孕6周之后进行堕胎的法案。

根据联邦选举委员会的统计，截至6月30日，德桑蒂斯的主要竞选委员会一共为总统选举筹集了大约2011万美元，并花费了大约787万美元。在4到6月这一区间，他是包括民主党候选人在内筹集资金最多的候选人。根据路透社和益普索的民意调查，德桑蒂斯在共和党内的支持率目前排名第二，为19%，比6月份的民调下降了3%。值得注意的是，除了特朗普和德桑蒂斯，其他共和党候选人的支持率都低于10%。