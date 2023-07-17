汤名晖：考验中俄关系真实的国家利益是什么？

今年7月12日在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开的北约（NATO）峰会，澳洲利亚、日本、新西兰和韩国以印太四国领袖的身份应邀出席，北约的势力发展呈现合围欧亚大陆两侧的态势，中俄两国看似成为地缘政治的“命运共同体”。更重要的是，北约31个成员国发表公报，指称中国的野心威胁到北约的利益，还对地区安全构成系统性挑战，措辞之强烈仅次于对俄国入侵乌克兰的批评。

不容乐观的是，中国在欧亚大陆的地缘战略环境，陷入改革开放以来最严峻的时刻，前有美国QUAD四方，后有北约与美国印太盟邦进入制度性合作的商讨，尚不论在7月份上海合作组织峰会不支持“一带一路”的印度。面对全球发达国家与民主国家的合纵，难道中国最终只能选择“无上限”地支持俄国吗？

一、普京权力已不如往，疑俄声浪再起

今年6月23日瓦格纳兵变发生后，普京在俄国的权力稳定受到各方质疑，虽然历经36小时就迅速平息，普京与俄国重要军政人员也未受冲击，但是在瓦格纳宣告转进白俄罗斯后，7月份便发生普京和普里戈任（Yevgeniy Viktorovich Prigozhin）的会谈。如果这是发生在斯大林时期的前苏联，不可能想象的到斯大林会与大清洗（Great Purge）的对象重修旧好。除非政变真是一场将瓦格纳化明为暗的阳谋，那么极有可能的情况仍是普京依然需要瓦格纳作为平稳政局的工具。

事件发展前后差异巨大，即使俄国内部目前未发生大规模的内战，但是质疑的声浪在中国却逐渐兴起。早在2022年2月便质疑俄国的学者胡伟，于战争周年期间再次表示，俄罗斯大国地位不再，中国外部环境更凶险。中国的知识界本来就对俄国的支持持有异议，俄乌战争态势的转变使得更多学者发出不同的声音。5月9日，清华大学国际关系学院院长阎学通在凤凰卫视专访节目中分析，俄乌战争到目前为止，从全球化的角度看，给中国除了带来损失伤害，没有任何好处。中国国防大学教授公方彬也撰文指出，俄罗斯选择了一条被人类文明淘汰的复兴之路。中国政法大学教授杨军更呼吁，北京应调整对俄乌的立场，更明确表态，果断站在历史胜利者一边。

5月10日，中国驻乌克兰前大使高玉生在一场研究会上表示，俄罗斯的战败仅是时间问题，前苏联国家将出现新一波“去俄化”趋势。6月以来乌克兰从巴赫穆特（Bákhmut）、扎波罗热（Zaporizhzhia）和第聂伯河地区的反攻，更像是俄国能否继续取得中国“无上限”支持的期中考。若是乌克兰军队持续东渡建立桥头堡，将使得中国的立场有更多保留。在瓦格纳兵变之后显见的内部裂痕，更让俄国有着输不起的压力。6月25日晚间兵变结束后，中国仅以不具名发言人的层级表态支持俄国。6月29日，中国驻欧盟大使傅聪更一改以往的立场，“不反对”乌克兰收复克里米亚，并解释“无上限”仅仅是一种修辞，这也是俄国发兵入侵以来，中国官方首次出现保留的态度。

二、战局长期化，中国未必能坚守立场

今年以来战争逐渐呈现长期化的战局，俄国并未再攻取乌克兰土地，乌克兰在取得西方国家的援助和军备后，也未能如期大举反攻。现况僵持的战局，北约各国持续付出巨款和军事储备，俄国亦为了生存而尽力拚搏，中国自然乐见各方势力相互制衡。对中国较为不利的是，北约31个国家表示支持乌克兰，俄国却仅有中国和部分中东国家的有限支持，且中国还得肩负主要责任。虽然北约峰会并未表示接纳乌克兰，但是却承诺给予乌克兰持续的军事和财政支持，而中国却得考虑经济发展，还不能大张旗鼓的援助武器。

据国际货币基金组织（IMF）的预测，今年俄罗斯的GDP增长为0.7%，略高于2022年的预估，而德国却仅有-0.1%，这表明各国的对俄制裁仍有相当的缺口。若以俄国和德国的军事支出进行比较，2022年俄国的国防预算至少为750 亿美元，2023 年预估约为 840 亿美元。德国2022 年国防预算为 601 亿美元，但是德国的经济增长却不如受制裁的俄国。

俄国之所以能有比德国更亮眼的经济成绩，在于应对制裁的过程中实现了油气出口量稳健增长。虽然部分销售来自于低价或转售能源，并且导致今年上半年俄国的财政收入下降50%，前5个月的财政赤字更达到420亿美元左右，但是同一时间内的中俄贸易却增长了40%，增长的部分主要来自于能源领域，成为填补俄国财政缺口的重要来源。今年下半年沙特阿拉伯的石油减产至每日900万桶，可再为俄国的能源价格提供一定的支撑。

为避免欧亚大陆的权力格局过于倾向西方，中国仍得持续支持俄国，时日一久将陷入俄国的“地缘轴心陷阱”，为满足心脏地带的地缘政治目标，反而减损整体国际战略的行动自由和道德高度。但是若从中国的利益来看，只要俄国能像僵尸拖住西方持续投入俄乌战争，即使俄国未能有攻势斩获，也能为中国争取经济发展与整合发展中国家的时间。