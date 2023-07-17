汤名晖：考验中俄关系真实的国家利益是什么？

今年7月12日在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开的北约（NATO）峰会，澳洲利亚、日本、新西兰和韩国以印太四国领袖的身份应邀出席，北约的势力发展呈现合围欧亚大陆两侧的态势，中俄两国看似成为地缘政治的“命运共同体”。更重要的是，北约31个成员国发表公报，指称中国的野心威胁到北约的利益，还对地区安全构成系统性挑战，措辞之强烈仅次于对俄国入侵乌克兰的批评。
不容乐观的是，中国在欧亚大陆的地缘战略环境，陷入改革开放以来最严峻的时刻，前有美国QUAD四方，后有北约与美国印太盟邦进入制度性合作的商讨，尚不论在7月份上海合作组织峰会不支持“一带一路”的印度。面对全球发达国家与民主国家的合纵，难道中国最终只能选择“无上限”地支持俄国吗？
一、普京权力已不如往，疑俄声浪再起
今年6月23日瓦格纳兵变发生后，普京在俄国的权力稳定受到各方质疑，虽然历经36小时就迅速平息，普京与俄国重要军政人员也未受冲击，但是在瓦格纳宣告转进白俄罗斯后，7月份便发生普京和普里戈任（Yevgeniy Viktorovich Prigozhin）的会谈。如果这是发生在斯大林时期的前苏联，不可能想象的到斯大林会与大清洗（Great Purge）的对象重修旧好。除非政变真是一场将瓦格纳化明为暗的阳谋，那么极有可能的情况仍是普京依然需要瓦格纳作为平稳政局的工具。
事件发展前后差异巨大，即使俄国内部目前未发生大规模的内战，但是质疑的声浪在中国却逐渐兴起。早在2022年2月便质疑俄国的学者胡伟，于战争周年期间再次表示，俄罗斯大国地位不再，中国外部环境更凶险。中国的知识界本来就对俄国的支持持有异议，俄乌战争态势的转变使得更多学者发出不同的声音。5月9日，清华大学国际关系学院院长阎学通在凤凰卫视专访节目中分析，俄乌战争到目前为止，从全球化的角度看，给中国除了带来损失伤害，没有任何好处。中国国防大学教授公方彬也撰文指出，俄罗斯选择了一条被人类文明淘汰的复兴之路。中国政法大学教授杨军更呼吁，北京应调整对俄乌的立场，更明确表态，果断站在历史胜利者一边。
5月10日，中国驻乌克兰前大使高玉生在一场研究会上表示，俄罗斯的战败仅是时间问题，前苏联国家将出现新一波“去俄化”趋势。6月以来乌克兰从巴赫穆特（Bákhmut）、扎波罗热（Zaporizhzhia）和第聂伯河地区的反攻，更像是俄国能否继续取得中国“无上限”支持的期中考。若是乌克兰军队持续东渡建立桥头堡，将使得中国的立场有更多保留。在瓦格纳兵变之后显见的内部裂痕，更让俄国有着输不起的压力。6月25日晚间兵变结束后，中国仅以不具名发言人的层级表态支持俄国。6月29日，中国驻欧盟大使傅聪更一改以往的立场，“不反对”乌克兰收复克里米亚，并解释“无上限”仅仅是一种修辞，这也是俄国发兵入侵以来，中国官方首次出现保留的态度。
二、战局长期化，中国未必能坚守立场
今年以来战争逐渐呈现长期化的战局，俄国并未再攻取乌克兰土地，乌克兰在取得西方国家的援助和军备后，也未能如期大举反攻。现况僵持的战局，北约各国持续付出巨款和军事储备，俄国亦为了生存而尽力拚搏，中国自然乐见各方势力相互制衡。对中国较为不利的是，北约31个国家表示支持乌克兰，俄国却仅有中国和部分中东国家的有限支持，且中国还得肩负主要责任。虽然北约峰会并未表示接纳乌克兰，但是却承诺给予乌克兰持续的军事和财政支持，而中国却得考虑经济发展，还不能大张旗鼓的援助武器。
据国际货币基金组织（IMF）的预测，今年俄罗斯的GDP增长为0.7%，略高于2022年的预估，而德国却仅有-0.1%，这表明各国的对俄制裁仍有相当的缺口。若以俄国和德国的军事支出进行比较，2022年俄国的国防预算至少为750 亿美元，2023 年预估约为 840 亿美元。德国2022 年国防预算为 601 亿美元，但是德国的经济增长却不如受制裁的俄国。
俄国之所以能有比德国更亮眼的经济成绩，在于应对制裁的过程中实现了油气出口量稳健增长。虽然部分销售来自于低价或转售能源，并且导致今年上半年俄国的财政收入下降50%，前5个月的财政赤字更达到420亿美元左右，但是同一时间内的中俄贸易却增长了40%，增长的部分主要来自于能源领域，成为填补俄国财政缺口的重要来源。今年下半年沙特阿拉伯的石油减产至每日900万桶，可再为俄国的能源价格提供一定的支撑。
为避免欧亚大陆的权力格局过于倾向西方，中国仍得持续支持俄国，时日一久将陷入俄国的“地缘轴心陷阱”，为满足心脏地带的地缘政治目标，反而减损整体国际战略的行动自由和道德高度。但是若从中国的利益来看，只要俄国能像僵尸拖住西方持续投入俄乌战争，即使俄国未能有攻势斩获，也能为中国争取经济发展与整合发展中国家的时间。
三、维护俄国政经结构，中国却付出高昂成本
政治方面，由于西方持续增加对乌克兰的援助，来自外部的压力与危机反而让普京的民意得以维持。在兵变之前的5月份，俄罗斯官方媒体Sputnik的调查指出，共有80.9%民众表示自己愿意全然信任总统。即使是根据被俄国视为外国势力代理人的列瓦达中心（Levada Center）的调查，6 月 28 日事件平息时，普京的支持率也已上升至 82%。
普京仍然受到俄国民众支持的原因，除了外部压力之外，一部分是中国对于俄国经济的支持，中国的产品在一定程度能满足俄国民众所需，足以让西方的制裁方案并未如愿挫败俄国的财政基础，也并未对一般民众的生活造成影响。现今在俄国境内仍能以平实的价钱购得iPhone 14等一些通过第三国进入俄国的西方国家产品。但是在西方国家持续加强制裁和禁运的的影响下，中国的电动车和电子产品的市场占有率大幅提高，这也或许说明为何中国官方迟迟不愿调整与俄国的关系。
2023年1到6月，中俄贸易额为1,145.47亿美元，同比增长40.6%，即使今年能成长至2,000亿美元，也难以弥补中俄“无上限”关系所付出的高昂政治成本。原先与欧盟的“中欧全面投资协议”原先已在最后冲刺阶段，而今却倒退至“去风险化”。 欧盟在新冠疫情之前已是中国规模最大的贸易地区，如今德国却陷入与中国关系的辩论。中美贸易之前并未因贸易战受到重创，但在俄乌战争后开始下滑，今年1到5月从中国输往美国的商品总额，较去年同期减少约25%，降至1,690亿美元，这是美中贸易15年来始见的现象。
四、普京政权一定不能有失吗?
如果普京的政权有失，或是新上台的领导人，不代表对中国就一定不利，一个被弱化的俄国符合中美欧三方利益，甚至还能引起美国与欧盟的矛盾。俄国弱化后有助于中国取得中亚心脏地带的控制权，缺乏俄国的威胁欧盟就不再需要紧密的大西洋两岸关系，尤其是法国期盼的“战略自主”将出现有利的实现环境，这或将是中国以地缘政治议题重新争取与欧洲关系的机遇。
在风险方面，弱化后的俄国需要避免被定位为农业或矿业国家。如果俄国缺乏一定程度的核武作为缓冲，中国将缺少核武大国的支持。而且现实上也需要俄国维持管理大规模杀伤性武器（Weapon of Mass Destruction）的能力，一个失序且无法管控核武的俄国，恐将沦为恐怖份子的军火库，同样不利于中国在中亚地区维护稳定的目标。
俄国的稳定有其必需性，但也不代表需要中国“无上限”的支持。只要俄国能持续吸引美国及其盟友注意力，并且持续提供天然资源给中国，并且有序的退出中亚地区的影响力，那么至于领导人是不是普京，也不是这么重要。或许这才是中俄关系“无上限”的修辞背后所需考虑的国家利益。
(作者简介：作者为美国卡特中心中美印象网站特约撰稿人，台湾大学国家发展研究所博士候选人，台湾丝路文化协会副秘书长。)