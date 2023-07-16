线上对话：人民币国际化与国际贸易的未来

中国在将人民币发展成为与美元针锋相对的国际贸易标准货币的努力中将会遇到怎样的挑战和机遇？

美国腹地中国协会（United States Heartland China Association）特邀请两位权威专家：伊诺多经济公司（Enodo Economics）的首席经济学家戴安娜-乔伊列娃（Diana Choyleva）和布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心（John L. Thornton China Center）外交政策高级研究员杜大伟（David Dollar）就人民币国际化的前景和时机、人民币国际化对国际贸易尤其是农产品贸易的影响以及包括美国在内的其他国家应如何应对发表他们的看法。

戴安娜-乔伊列娃是中国经济和政治领域的知名专家。她是伊诺多经济公司的首席经济学家。伊诺多经济公司是一家独立的宏观经济和政治预测公司，成立于2016年，其关注的重点是中国及其对全球的影响。乔伊列娃研究中国问题已有二十多年，有三本专著，并定期为《金融时报》、《华尔街日报》、《日经亚洲评论》、《外交政策》等撰写评论文章。她拥有与全球各种受众接触的丰富经验，是彭博社、BBC、CNBC等媒体的特约评论员。点击这里阅读由她的团队撰写的最新报告《中国寻求金融自立》。

杜大伟是布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心的高级研究员，也是布鲁金斯贸易播客“美元与常识”（Dollar&Sense）的主持人。他是中国经济和美中经济关系方面的权威专家。2009年至2013年，杜大伟担任美国财政部常驻北京的经济和金融代表，致力于促进中美之间的宏观经济和金融政策对话。在加入财政部之前，杜大伟在世界银行工作了20年，曾担任负责中国和蒙古事务的主任。2004年至2009年他常驻北京。

本次线上对话的主持人是Open Prairie公司董事长兼创始人、美国腹地中国协会董事会成员，以及农业委员会主席吉姆-舒尔茨（Jim Schultz）。