鲍盛钢：中美关系的三大印象

如果从历史比较的角度来看，目前的中美关系与曾经的英美关系有许多相似之处。大英帝国一度雄霸世界，而美国开始只是它的殖民地，但是最终却不费一枪一弹，代替大英帝国，成为世界的霸主。从制度对抗来看，目前的中美关系又与冷战时期的美苏关系有许多相似之处。另外，从产业转移与技术打压方面来看，中美关系又与上世纪80年代的美日关系有许多相似之处。可以说，这就是中美关系给人的三大印象。

第一大印象，如果说历史上大国权力关系有和平演变的话，那么曾经的英美关系就是一个典范。19世纪是欧洲的世纪，更是大英帝国的世纪。但是，在1870年以后英国开始走向由盛而衰，其原因在于资本的流出与对外投资的加速发展。1870年至1913年间，英国的对外投资增长了近250%，1913年达到了40亿英镑，相当于近一半的英国储蓄，在第一次世界大战开始时，除了土地之外，英国资产的一半多在海外，其中主要在美国。所以，有西方学者认为美国是吸着大英帝国的乳汁长大的，有学者甚至将1873年的世界经济大萧条作为大英帝国由盛而衰的转折时间点，同时也是美国作为全球霸主崛起的起点。之后两次世界大战进一步加速了全球资本、产业、人才等生产要素向美国的聚合。1918年第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的债务达100亿美元，国际金融中心从伦敦转移到了纽约。

第二次世界大战结束后，美国不仅走出了30年代的“大萧条”，而且美国的经济实力更无人能比。1945年年底，华盛顿拥有200亿美元的黄金储备，差不多等于全世界黄金储备的三分之二，因此布雷顿森林会议后建立的国际货币体系是以美元为基础的。此外，美国的工业生产能力差不多占世界全部工业生产能力的一半，美国制造的各种商品占世界的三分之一。

与之对比，目前的中美关系与历史上的英美关系有什么相似之处呢？30多年前，美国与西方国家是经济全球化的倡导者与推动者，而产业转移被认为是一条“微笑曲线”。显然，在这条微笑曲线中，微笑的是美国与西方国家的大型跨国公司，因为它们控制了两头，由此控制了利润，而至于中国与新兴经济体国家作为制造加工中间环节，实际上是为它们打工而已。所以，当时美国与西方国家大多数人对于产业转移与中国制造不屑一顾。但是，30多年后，“微笑曲线”突然变成了“哭泣曲线”，美国与西方国家认为是中国抢走了他们的饭碗，掏空了他们的制造业，是中国剥削了他们。中国“吃亏”变成了美国“吃亏”，这又是因为什么呢？究其原因，我们不难看出，美国企业是中美贸易的最大赢家，他们在中国赚得盆满钵满，所以对他们来讲中国是机遇，绝对不是威胁。但是，问题是他们在中国获得的利润并没有惠及美国社会，相反是以牺牲美国社会和国家利益为代价的，一方面由于将产业外包或者转移到中国，导致美国自身产业的空洞化，就业机会的流失，中产阶级的贫困化。另一方面随着产业外包与转移到中国，然后又将产品运回美国销售，尽管产品价格是降低了，这有利于消费者，但是美国与中国的贸易逆差却上升了。而且更为重要的是中国成了世界工厂，美国变成了能源与农产品出口国，这一变化又进一步加速了世界权力中心的转移。对此就如美国一些政客所讲，如果继续以此下去，那么在不久未来美国将成为中国的藩属国，中国将不费一枪一弹取代美国成为世界的陀螺仪，就如同历史上美国取代大英帝国那样，而且中国会比美国干的更漂亮。

第二大印象，目前的中美关系是否是冷战时期美苏对抗与对峙的继续呢？美国已故历史学家沃伦斯坦·伊曼纽尔就曾经讲到：“在苏联解体之后，美国据说是赢得了冷战的胜利，其后，我们就处于一个单极世界之中，而美国则是其中最为强大的力量。我以为这是对于现实的极端错误的理解。问题之一，就是苏联解体了。对美国而言，这是个灾难！我知道没人这么说，他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利，但它确实是个灾难。”他之所以如此认为，这是因为冷战期间美苏两大阵营的对峙，就如同相依在一起的两捆稻草堆，谁也离不开谁。而冷战的结束，其中一捆稻草倒塌了，那么另一捆还能屹立不倒吗？首先，没有苏联这一共同敌人，也就没有美欧联盟的必要性，由此结果是美欧关系的渐行渐远。而没有美欧联盟，美国单枪匹马又何以能够领导世界呢？其次，冷战结束，改变了全球地缘政治与经济结构，加速了全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，美国与西方不再是全球的政治与经济中心。曾经的“美国生产，世界消费”的模式变成了“世界生产，美国消费”的模式，或者更准确地讲变成了“中国生产，美国消费”的模式，以至于导致美国衰退，中国崛起。而经济中心的转移又进一步加速了全球权力中心的转移。事实证明，全球化等于民主化与市场化，但是不等于世界美国化与西方化。再有，冷战实际上也是美国经济繁荣的催化剂，它就像一台自动的抽水机初给器，打开一个龙头，公众就叫嚷要更多的军事支出，打开另一个龙头，叫嚷就停止了。所以，冷战的需求如果加以充分利用，几乎是没有穷尽的。那么随着冷战结束，美国的军火又能够卖给谁呢？另外，没有了共同敌人，又何以转移国内矛盾，获得选民的支持率呢？