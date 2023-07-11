鲍盛钢：中美关系的三大印象

如果从历史比较的角度来看，目前的中美关系与曾经的英美关系有许多相似之处。大英帝国一度雄霸世界，而美国开始只是它的殖民地，但是最终却不费一枪一弹，代替大英帝国，成为世界的霸主。从制度对抗来看，目前的中美关系又与冷战时期的美苏关系有许多相似之处。另外，从产业转移与技术打压方面来看，中美关系又与上世纪80年代的美日关系有许多相似之处。可以说，这就是中美关系给人的三大印象。
第一大印象，如果说历史上大国权力关系有和平演变的话，那么曾经的英美关系就是一个典范。19世纪是欧洲的世纪，更是大英帝国的世纪。但是，在1870年以后英国开始走向由盛而衰，其原因在于资本的流出与对外投资的加速发展。1870年至1913年间，英国的对外投资增长了近250%，1913年达到了40亿英镑，相当于近一半的英国储蓄，在第一次世界大战开始时，除了土地之外，英国资产的一半多在海外，其中主要在美国。所以，有西方学者认为美国是吸着大英帝国的乳汁长大的，有学者甚至将1873年的世界经济大萧条作为大英帝国由盛而衰的转折时间点，同时也是美国作为全球霸主崛起的起点。之后两次世界大战进一步加速了全球资本、产业、人才等生产要素向美国的聚合。1918年第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的债务达100亿美元，国际金融中心从伦敦转移到了纽约。
第二次世界大战结束后，美国不仅走出了30年代的“大萧条”，而且美国的经济实力更无人能比。1945年年底，华盛顿拥有200亿美元的黄金储备，差不多等于全世界黄金储备的三分之二，因此布雷顿森林会议后建立的国际货币体系是以美元为基础的。此外，美国的工业生产能力差不多占世界全部工业生产能力的一半，美国制造的各种商品占世界的三分之一。
与之对比，目前的中美关系与历史上的英美关系有什么相似之处呢？30多年前，美国与西方国家是经济全球化的倡导者与推动者，而产业转移被认为是一条“微笑曲线”。显然，在这条微笑曲线中，微笑的是美国与西方国家的大型跨国公司，因为它们控制了两头，由此控制了利润，而至于中国与新兴经济体国家作为制造加工中间环节，实际上是为它们打工而已。所以，当时美国与西方国家大多数人对于产业转移与中国制造不屑一顾。但是，30多年后，“微笑曲线”突然变成了“哭泣曲线”，美国与西方国家认为是中国抢走了他们的饭碗，掏空了他们的制造业，是中国剥削了他们。中国“吃亏”变成了美国“吃亏”，这又是因为什么呢？究其原因，我们不难看出，美国企业是中美贸易的最大赢家，他们在中国赚得盆满钵满，所以对他们来讲中国是机遇，绝对不是威胁。但是，问题是他们在中国获得的利润并没有惠及美国社会，相反是以牺牲美国社会和国家利益为代价的，一方面由于将产业外包或者转移到中国，导致美国自身产业的空洞化，就业机会的流失，中产阶级的贫困化。另一方面随着产业外包与转移到中国，然后又将产品运回美国销售，尽管产品价格是降低了，这有利于消费者，但是美国与中国的贸易逆差却上升了。而且更为重要的是中国成了世界工厂，美国变成了能源与农产品出口国，这一变化又进一步加速了世界权力中心的转移。对此就如美国一些政客所讲，如果继续以此下去，那么在不久未来美国将成为中国的藩属国，中国将不费一枪一弹取代美国成为世界的陀螺仪，就如同历史上美国取代大英帝国那样，而且中国会比美国干的更漂亮。
第二大印象，目前的中美关系是否是冷战时期美苏对抗与对峙的继续呢？美国已故历史学家沃伦斯坦·伊曼纽尔就曾经讲到：“在苏联解体之后，美国据说是赢得了冷战的胜利，其后，我们就处于一个单极世界之中，而美国则是其中最为强大的力量。我以为这是对于现实的极端错误的理解。问题之一，就是苏联解体了。对美国而言，这是个灾难！我知道没人这么说，他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利，但它确实是个灾难。”他之所以如此认为，这是因为冷战期间美苏两大阵营的对峙，就如同相依在一起的两捆稻草堆，谁也离不开谁。而冷战的结束，其中一捆稻草倒塌了，那么另一捆还能屹立不倒吗？首先，没有苏联这一共同敌人，也就没有美欧联盟的必要性，由此结果是美欧关系的渐行渐远。而没有美欧联盟，美国单枪匹马又何以能够领导世界呢？其次，冷战结束，改变了全球地缘政治与经济结构，加速了全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，美国与西方不再是全球的政治与经济中心。曾经的“美国生产，世界消费”的模式变成了“世界生产，美国消费”的模式，或者更准确地讲变成了“中国生产，美国消费”的模式，以至于导致美国衰退，中国崛起。而经济中心的转移又进一步加速了全球权力中心的转移。事实证明，全球化等于民主化与市场化，但是不等于世界美国化与西方化。再有，冷战实际上也是美国经济繁荣的催化剂，它就像一台自动的抽水机初给器，打开一个龙头，公众就叫嚷要更多的军事支出，打开另一个龙头，叫嚷就停止了。所以，冷战的需求如果加以充分利用，几乎是没有穷尽的。那么随着冷战结束，美国的军火又能够卖给谁呢？另外，没有了共同敌人，又何以转移国内矛盾，获得选民的支持率呢？
所以，沃伦斯坦·伊曼纽尔认为：虽然许多评论家欢呼1989年是美国统治下和平的开始，但事实正好与之相反，它标志着美国统治下和平的终结。冷战才是美国统治下的和平。冷战结束了，因此美国统治下的和平现在已经终结。目前，种种迹象表明，美国为了再次伟大，再次让世界回到美国治下的和平，正在试图将世界再次推回到冷战，甚至于不惜冒天下之大不韪，引发第三次世界大战。
第三大印象，随着中国经济发展趋于饱和与过剩，房地产“泡沫”的危险信号，以及美国对中国经济的打压，等等，中国会不会像上世纪80年代末、90年代初那样，一蹶不振，陷入长期迷失呢？而这无疑是当前学术界关注谈论的焦点，也是美国最想看到的结果。不管从哪个角度来看，中国和日本都实在是太像了，毕竟同属于中华文化圈、同样人口密集、同样是以制造业立国、同样是外贸出口型经济，国情有很多相似之处。但是，事实上只要你认真思考，就会发现中国和日本有很多不同之处。第一个不同之处：身份不同。日本是一个被剥夺了军事自主权的国家，其国土上有数万美军驻扎，这就导致日本人在对外政策上长期力不从心，明明知道正确答案，却只能被迫选择错误的方向。最典型的案例就是上世纪八十年代日本被迫和美国签订的《美日半导体协议》，当时日本大力发展半导体产业，试图挑战美国的地位，结果呢？美国人一句不允许，就直接限制了日本半导体产品的出口。反观中国，美国在芯片领域制裁我们，我们就对镓、锗等原材料实行出口管制，对等的去卡美国人的脖子，这种操作在日本身上根本不敢想象，这就是棋子和棋手的区别。
第二个不同之处：体量不同。日本只有1亿多人，只占全球人口的1/70，中国有14.1亿人，占全球人口的近1/5，人口体量不同，在关键时刻话语权就不一样。
第三个不同之处：日本的迷失源于房地产经济“泡沫”的破灭，由此引发日本“资产负债表衰退”，那么中国会不会出现类似情形呢？事实上，房地产经济的危机未必是坏事，因为这样中国经济就可以回归制造业，进入下一个招商引资的长周期。过去30年，如果没有外资引入，中国没有加入WTO, 就不可能有民营企业的爆发式发展，而这一切又激活了国有企业，使他们焕发生机。企业的发展极大增加了财政收入，外汇储备，还有拉动了就业，中产阶级的崛起，等等。最近，美国与西方国家跨国公司高管纷纷访华，背后其实是新一波“拥抱中国”的热潮。目前，美国与部分西方国家视中国崛起为威胁，鼓噪“脱钩断链”，拜登政府甚至出台《芯片和科学法案》《通胀削减法案》、推动所谓“友岸外包”等扰乱全球产业链供应链，威逼利诱制造企业回流。但是与此不同的是，美国与西方跨国公司恰恰相反，认为中国是机遇，去中国化就等于去机遇，去利润，去发展。美国芯片制造巨头英伟达CEO黄仁勋表示，“（世界上）没有另一个中国，只有一个中国……中国市场不可代替。”因为一个不争的事实是，环顾世界，中国拥有全世界最完备的产业体系、务实的政府、高效的施工、丰富的人才储备、快速又便宜的物流、强大的资源整合能力。
所以，尽管目前人们普遍认为全球化已经终结，大国关系正在回归相互竞争与对抗，由此跨国公司将面临困难的抉择，甚至可能成为大国竞争的牺牲品。
但是，事实也可能相反，跨国公司足以在一个变化的国际政治环境中生存下去。相反是国家正在失去对其国内经济事务的控制，国家必须对经济理性和效率作出调整，就像核武器限制了军事力量的使用，经济关系革命通过提高成本也限制了经济权力的使用。在一个经济全球化已经开启的时代，试图逆势而动，闭关自守，无异于自我孤立，自我边缘化与自我终结。