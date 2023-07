吉米·卡特的葬礼有可能成为缓和中美关系的契机

【编者注】本文根据胡佛研究所访问学者马科斯-库纳拉基斯(Markos Kounalakis)近日在《华盛顿月刊》(Washington Monthly)上发表的题为《吉米-卡特的最后胜利可能是安抚美中关系》(Jimmy Carter’s Last Triumph Could Be to Soothe U.S.-China Relations)的文章编译,有部分删改。

美国第39任总统卡特目前已经放弃医学治疗,选择在乔治亚州的家中度过余生。没有人希望看到卡特总统去世这悲伤的一幕,但是这不应该阻止人们对于其去世后葬礼的规划。作为一名拥有灿烂遗产的总统,尤其是在对华关系方面,他高尚的人生有可能为中美关系迎来新的曙光。

中国应该考虑借由吉米·卡特去世的契机打开紧闭已久的与华盛顿的对话之门。美国也可以巧妙地鼓励中国这样做。与战略竞争对手改善沟通,对美国的安全有巨大好处。卡特去世后,中华人民共和国应该派出一个高级代表团到美国参加卡特总统的葬礼,并向拜登政府和所有美国人传达一个信息,即中国希望在卡特总统的政治遗产的基础上,加强中美关系。中国的这种姿态将表明,美中两国可以和睦相处,共同尊重卡特和他所代表的观念。

这一高级代表团应该由中国的最高领导人亲自率领。 如果说反共斗士尼克松是唯一有政治资本去北京打开外交僵局的美国政治家,那么能够在这个紧张局势升级和外交僵化的时刻缓和两国关系的只有中国领导人。这可以被视作是中国领导人的”卡特时刻”。

中美关系正处于后毛泽东时代的最低点。中美两国在台湾问题、贸易、网络安全等问题上都存在着很大的矛盾,许多美国学者和军方领导认为两国将会发生战争。尽管布林肯在本月早些时候对北京的访问受到欢迎,但这并没有结束僵局。然而一个善意的行为有可能改变目前的轨迹。

中国领导人为什么要跋山涉水,冒着向美国屈服的风险的来向卡特总统致敬?

首先,如果中国之前真的准备武力统一台湾,并在印太地区与美国及其盟友对抗,这趟美国之行将可能使得中国领导人重新评估他的立场、实力以及解放军的备战情况。中国的领导层可能处在一个缺少负面消息的信息气泡中,没有办法进行批判性的决策。走出这个隔离室,哪怕只有一两天,也会让他有机会亲自评估美国的实力,从而能对在台湾使用武力或在北约门口协助俄罗斯对乌克兰的战争更加慎重。为武统台湾的言论降温并疏远普京不需要被公开承认,北京可以将其说成是改善与华盛顿关系的真诚努力的一部分。

第二,这是中国要求美国履行一个中国政策的一种方式。正是卡特总统与中华民国断交,为中华人民共和国在国际社会中的发展打开了大门。正如卡特在1979年所做的那样,中国领导人可以大胆地利用卡特的逝世来阐明他的意图,而不需要通过军事演习和导弹试射表明立场。给予中国领导人这样做的空间并不意味着国会需要在台湾问题上退缩。国会还是可以坚持几十年来两党对和平解决海峡两岸冲突的支持,并强调”战略模糊 “政策,同时暗示美国和盟国在武力统一情况下援助台北的更强硬的决心。

第三,国葬为直接外交提供了舞台。直接对话可以防止错误和误判。在这些场合,人们能够扩展正式话语的界限,突破常规,进行更深入的思考。就像奥巴马总统在巴拿马会见(古巴前领导人)劳尔-卡·斯特罗时那样,领导人可以在公众视野之外,绕过正式的程序,进行坦诚的交流。

华盛顿应该做出外交暗示,表示欢迎中国领导人前来向卡特致敬,届时拜登总统将非正式接待他,以此来促成这件事。拜登擅长个人外交。他既能坚持自己的立场,又能进行真诚的对话,明确美国的决心而不摆架子。如果中国领导人亲自来参加卡特总统的葬礼,那么他将有机会明确他希望从这位相识多年的美国总统那里得到什么。即使离开了我们,卡特总统依然可以激励并继续倡导和平、希望和爱。