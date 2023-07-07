皮尤研究中心的调查显示，美国盟友对拜登和美国的看法大体上是积极的

皮尤研究中心在2023年2月20日至5月22日对23个国家的27285人进行了一项涉及美国的整体形象、对拜登的评价、对美国外交政策的看法、美国软实力和美国经济实力的调查。这些国家中有许多是美国的主要盟友。

对美国的整体评价

59%的人对美国的评价是积极的。在波兰、以色列、韩国、尼日利亚、日本和肯尼亚，持积极评价的人占到7成以上。自俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰对美国持积极评价的人的比例大幅增加，达到 93%。其他国家对美国的看法自去年以来大多保持稳定。但值得注意的是，在瑞典、韩国、加拿大和德国，对美国抱有好感的人的比例有所下降。在调查涉及的国家中，匈牙利是唯一一个对美国持积极评价的人低于一半的国家，只有44%，低于2022年的55%。