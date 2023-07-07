皮尤研究中心的调查显示，美国盟友对拜登和美国的看法大体上是积极的

皮尤研究中心在2023年2月20日至5月22日对23个国家的27285人进行了一项涉及美国的整体形象、对拜登的评价、对美国外交政策的看法、美国软实力和美国经济实力的调查。这些国家中有许多是美国的主要盟友。
对美国的整体评价
59%的人对美国的评价是积极的。在波兰、以色列、韩国、尼日利亚、日本和肯尼亚，持积极评价的人占到7成以上。自俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰对美国持积极评价的人的比例大幅增加，达到 93%。其他国家对美国的看法自去年以来大多保持稳定。但值得注意的是，在瑞典、韩国、加拿大和德国，对美国抱有好感的人的比例有所下降。在调查涉及的国家中，匈牙利是唯一一个对美国持积极评价的人低于一半的国家，只有44%，低于2022年的55%。
对拜登的态度
在23个国家中，有54%的人表示对拜登有信心，而39%的人表示对他缺乏信心。与对美国的总体评价一样，拜登在波兰获得了最高分，83%的人对他在世界事务中的领导力表示信任。在瑞典、肯尼亚、尼日利亚、以色列、荷兰和德国，约有七成或更多的人对拜登表示信任。在大约一半的受访国家中，大多数人给予拜登正面评价。但总的来说，在北约盟国意大利、希腊、法国和西班牙，对拜登的看法是负面多于正面。对他有好感的人的比例在匈牙利最低。
在拉丁美洲、非洲和亚洲的中等收入国家，拜登得到的分数明显高于其前任。例如，44%的巴西人对拜登有信心，而在2019年，仅有28%的巴西人对特朗普有信心。而在一些特朗普相对受欢迎的国家，拜登的评分也更高。比如71%的尼日利亚人表示他们对拜登有信心，而四年前，表示对特朗普有信心的人是58%。再比如64%的印度人给拜登打出了积极的分数，而2019年只有56%的人对特朗普给予积极评价。
美国在世界舞台上的作用
在23个国家中，有49%的人认为美国在制定外交政策时相当程度上考虑了他们国家的利益，有50%的人认为美国不大考虑或根本不考虑他们国家的利益。然而在许多国家，认为美国会考虑他们国家的利益的民众比例一直在上升。例如，在波兰、德国和英国，这三个美国的主要北约盟国，认为美国考虑其利益的民众的比例比过去20年的任何时候都高。
除了关于美国是否考虑其他国家利益的问题外，调查还包括另外两个关于美国在全球政治中的作用的问题。第一是美国在多大程度上干涉了其他国家的事务。第二是美国对世界和平与稳定的贡献有多大。
82%的人认为美国在很大程度上干预其他国家的事务，但大多数人也认为美国为全世界的和平与稳定做出了贡献。
如果将这两个问题放在一起看，有50%的人表示，美国在相当程度上干涉了其他国家的事务，并对全世界的和平与稳定做出了相当程度的贡献。同时，有大约三分之一的人认为美国有干涉其他国家的事务，但对全球和平与稳定没有贡献。在希腊、匈牙利和意大利，有一半或更多人持这种立场。
美国的软实力
例如，当被问及美国的政治稳定性、危险程度、民主程度、宗教环境和宽容性如何时，受访者普遍表示它与其他富裕国家差不多。但有相当多的人认为美国在政治上更稳定，包括波兰、尼日利亚和以色列的一半受访者，甚至更多。不过，在澳大利亚、瑞典和荷兰，仍有40%或更多的人认为美国不太稳定。
许多人认为与其他富裕国家相比，美国是一个不太宽容和更危险的地方。近三分之二的澳大利亚人认为美国是一个更危险的居住地，在英国、西班牙和德国，至少有一半人持这种观点。
受访者普遍认为，与其他富裕国家相比，美国的科技、娱乐、大学和军事是最好的或高于平均水平。但是美国的生活水平得到的分数较低。
年轻人更容易接受美国的流行文化。在18个国家中，18至39岁的成年人比老年人更有可能赞同美国的电影、音乐和电视是最好的或高于平均水平。例如，40岁以下的希腊人中有84%的人说美国的娱乐产业是最好的或比平均水平好，而40岁以上的人中只有62%持这种看法。虽然年轻人对美国的娱乐产业的评价比老年人更积极，但他们对美国的安全表示了更大的担忧。在12个国家中，40岁以下的人更可能赞同美国是一个比其他富裕国家更危险的地方。例如，在荷兰，61%的18至39岁的人说美国更危险，而40岁以上的人中只有34%同意这一观点。
美国的经济实力
总的来说，在接受调查的23个国家中，有41%的人认为美国是世界头号经济强国，而仅有33%的人认为头号经济强国是中国。自2020年以来，在德国、瑞典、日本、法国、加拿大和荷兰，认为美国是世界头号经济强国的比例大幅增加。自2019年以来，在印度尼西亚、匈牙利、波兰和尼日利亚，支持这一观点的民众的比例也有所上升。
该调查还包括在8个中等收入国家提出的一个问题，即对美国在其国家的投资的评价。在八个国家中，有68%的人认为美国的投资对他们国家的经济有相当大的好处。尼日利亚、肯尼亚、印度和墨西哥的评估尤其积极，有十分之七或更多的人持这种观点。阿根廷是唯一一个大多数人认为美国投资对其国家不利的受访国家。