民调显示多数美国人支持对于乌克兰的军事援助

根据路透社的消息，在瓦格纳雇佣军公司负责人叶夫根尼-普里戈任在俄罗斯发动兵变的随后几天，路透社和益普索（Ipsos）共同完成了一项全美范围内的关于美国向乌克兰提供武器的民意调查，共有1,004人参与。

调查显示，65%的美国人支持美国政府向乌克兰提供武器装备以抵御俄罗斯，这一数字比5月份进行的民调提升了19%。而且这一支持倾向呈现跨党派分布的特征。81%的民主党人、56%的共和党人和57%的无党派人士均支持美国向乌克兰提供武器。自俄罗斯发起针对乌克兰的“特别军事行动”以来，拜登政府已经批准了总额超过400亿美元的对乌武器援助。在一些右翼的共和党议员和一些总统候选人反对美国继续提供军事援助的背景下，这项调查结果似乎为拜登总统“不惜一切代价”帮助乌克兰夺回被俄罗斯侵占的领土的政策提供了更坚实的民意支持。

除此之外，这项调查还显示，67%的美国人更有可能在明年的总统选举中支持一个将继续向乌克兰提供军事援助的候选人，而73%的美国人更有可能支持维护北约联盟的候选人。这一结果可能使得包括特朗普和德桑蒂斯在内的共和党候选人重新思考他们的对乌政策。特朗普今年5月在CNN的节目中表示如果自己赢得总统选举，不会承诺向乌克兰提供援助，而且他对于在北约框架下维持大规模的对乌援助也并不持积极态度。而德桑蒂斯对于如何处理俄乌战争一直采取回避的态度，始终无法表达一个连贯的观点。没有人能确定如果德桑蒂斯当选后是否会维持当前美国庞大的对乌援助计划。

虽然这项调查的主题是乌克兰，但是也有涉及中国的内容。调查显示，76%的美国人认为，向乌克兰提供援助有助于向中国和其他美国的对手表明，美国有决心和能力来保护自己的国家利益以及盟友或伙伴的安全。这对于思考美国民众认为美国应该在台湾问题上扮演怎样的角色也有着启示意义。（本站根据路透社报道编译）