汤名晖：瓦格纳兵变对中国是机会还是课题?

对中国而言，上策是协调俄国签署停火协议，内部避免政治变天，中策是寻求另一位可被西方接受的亲中继任者。至于持续「无上限」的支持普京，恐将不利于中国整体欧亚大战略的结构，若能以俄国为议题消解欧洲的去「风险化」立场，更符合中国长远的经济利益。   
 今年上半年以兰陆续接收自北军备训练，在西方的期盼之下准反攻。6月以来，乌反攻开始战线虽有推，但尚未有构性的突破如今尚在集中力切扎波罗热Zaporizhzhia）到克里米陆桥。由于俄地近半年设战、地雷与混泥土工程，地已被略与国际研究中心（CSIS称为「第二次世界大来欧洲最大面的防御工事」。

    就在俄乌双边事与外交各方面胶着，事情正在起624日，以剽悍著的佣兵组织瓦格(Gruppa Vagnera)兵俄河畔斯托夫(Rostov-na-Donu)，原先与俄国国防部台面下矛盾于演变为破裂。正瓦格纳进军莫斯科，看似朝夕至之突然接受白俄总统卢卡申科（Alexander
Lukashenko）的停，一看似瞬斯政局与俄乌战争的兵暂时落幕

一、佣兵少有走上正途

    瓦格纳发兵之初，就注定法成为红场的主人，史上的佣兵体，除了信天主教的瑞士佣兵外，少有正面的价与局。文兴时期曾经纵横意大利地的大佣兵Great Company）和白色军团White Company）就是瓦格最好的前史与脉络不同，但是佣兵视经济和政治利益，对内举兵是深不底金的欲望，外逞勇则祸及平民，公元1377年的切赛纳Cesena）大屠杀创下佣兵恶迹佣兵团难以被信任。

　　瓦格的主要人物普里戈津Yevgeniy Viktorovich Prigozhin）和始者特金(Dmitry Utkin)并不具有凯撒(Julius Caeser)的特和人望，要起跨越比孔河的大旗缺乏召力，退而求其次效法文兴时期的知名佣兵团领袖斯福札（Muzio Attendolo Sforza）能一邦之主，但也需要似波吉家族(Borgia)的寡支持，才有力于一方裂土。此外，瓦格的事如同洲史上曾有的佣兵名狼藉，破坏地的和平且危害百姓的平生活。

二、构和史性矛盾的交互作用

    普里戈津的促行背后，有着当问题，更有着历史性矛盾。从叙亚内战至今，瓦格不接受俄国国防部一的政和，近年的合约纠纷以普丁密友自居的普里戈津法忍。直至今年5月甚至更早的时间，俄国国防部长绍伊古(Sergey Shoygu)出通牒使兵610日，俄国国防部下令所有武装团体在月底前与防部署合，瓦格行事，在有限的时间内若要力一，普里戈津只能先行

    源自于帝俄期分立的组织和指挥传统，更使得俄的武力量只有苏联时期的「党指挥枪」才能。在帝俄代存在沙皇的哥军团，他忠于沙皇且制于正规军之外，直接取沙皇的奖励和薪金，并免除一切赋税关税，特权还包括免教育和医疗保健，甚至有屯垦区，各待遇自成于俄政府体制之外，组织的特殊位直到19的米柳廷伯爵(Dmitry
Milyutin)动军事改革也未能根本性解

    除了直沙皇的部之外，民族部也是俄组织的特色，这项传统来自于察汗国统期的草原部落遗风由各部提供士兵表达对可汗的忠。直到红军成立之后着东干族等民族部制，种以民族主体的制，直至今日仍然存臣共和国领袖卡德 (Ramzan Akhmadovich Kadyrov)就被与俄邦武力量(Vooruzhyonnye Síly Rossíyskoy Federátsii)相异且特殊的存在，与之前的瓦格不完全受俄国国防部的管理

三、极端理念外支持

    一步理解瓦格的符自于希特勒精神寄托的音(Wilhelm Richard Wagner)，作为纳粹德的极右思想的集合体，并不具公民民主的精神，因此他的武缺乏跨过卢比孔河（Crossing the
Rubicon）所需的公理。即使瓦格能一路向北入莫斯科，也法建立有效的秩序和控制力，于俄的政菁英言，更代表破坏与恐

    瓦格成缺乏俄展所需的理念，既缺乏公民人文精神，也不受到公民社同，其本就只是史上的雇佣(Condottiero)。即使能借不法的暴力，一度在伊斯世界和非洲的前代地区驰骋，但是种缺乏法理和思想的武有理想性，以受到其他反普京政治体的寄望或支持，即使要成欧亚(Neo-Eurasianismus)制度袖，普里戈津是在普京的庇之下才能有今日成就

   由于普里戈津的一切自于和普京系，然他发迹于圣彼得堡但格局并未与自由派有深度交流。由于他并非出身高家庭且不具美德(Virtus)，也未支持其他能取代新欧亚(Neo-Eurasianismus)的理念或主，只能极右派的表现获，并且逐渐将厨师的身分向上提升

四、度自我膨 并且树敌

    在俄乌战争之前，瓦格有所建，在俄乌战争甚至逐出西非和中非地的法助俄在非洲中部恢复影，加上在(Mariupol)和巴赫穆特(Bákhmut)立下的，使得普利戈津快速膨，甚至以自己能和土耳其总统多安建立不于中非共和国总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）的

    最主要的「全面略伙伴系」的中更是与普京更深厚的，更不可能支持他。另一方面，近年中「一一路」在非洲大的合作目，瓦格也曾与中的立相左，尤其在丹的矛盾更是著。

    普里戈津的自我膨也在瓦格纳内部受到非于多数来原先自俄国军方的中层干部而言他们认为个厨师能理解和指挥军事行，以及俄传统。由于支持他的人大多自于新的亡命之徒，使得北上莫斯科的行动带有投机色彩，如同秦末的胜和吴广能揭竿起，但很快亡于部矛盾

    随着战况的演，俄国军队的整建逐渐走道，并且能逐取得西方先武器和训练兰军队，因此俄国国防部估不至于再似在20229月在哈科夫(Kharkivska
oblast)的挫普京也据此定逐渐减少瓦格的任重要性，具体步骤则从减弹药源供应开始。

    于作权统治者的普京而言，俄是不容有其他的寡为权力中或是第二中心，更何经给予瓦格丰厚的利益，以及破坏法和法律的例外范，些法律的破口已重侵害普京力，即使曾是密友也以忍让贪无厌的需求。

五、不安的火种将扩散至其他地

    白俄总统卢卡申科与普里戈不打不相系，意外地成为这次兵快速平息的原因。2020年白俄生的反政府运动卡申科在普京的支持下住政，瓦格纳则是介入反派，但是同的极右派立场却意外地拉近与卡申科拉近距离，也使得系的功能性不只于以往的商业场合。

    在俄的瓦格纳将于俄斯武力量并制，但是其余者未解化明暗，或以白俄，作、波的海等东欧国家的另一股不安定力量。此的白俄斯若成新瓦格的新据，本上并未有太大的不同，仍在伊斯世界和非洲为独裁政提供劳务，或是入其他威权国授所需的城市战实务经验   

六、变过的角色更重要

    于其他威权国家而言，瓦格更凸「党指挥枪」的重要，甚至情和其他安全部也必需「听党指，才能确保威体制的作。一且行自由有限的事行有公民的支持，就只能仰民族主建构的外的抗于有丰沛自然，且经历军事行的俄尚且萌生部裂痕，更何况资源与生产结构仰全球化与国际贸家和地，更需要思考如何不而改变国际秩序，像是注于生产数据和生模式，而建立另一能被非西方同的新核心

    然而，瓦格的叛普京感受到前所未有的力，即使不能作革命的火种，也会让普京如何求一有限的俄乌战争停火方案，是中国乐见的意外收

定中取得更好的停空而言，是一能公正的协调各方歧的机。相于中先前支持俄上限」的立，中国驻欧盟大使傅628日表示，北京可以支持收回1991土完整的目，其中包括2014年被俄斯吞并的克里米

    即使俄而出现内部裂痕，也不代表中愿意趁隙限制的大在远东或中力，俄定是中「一一路」成功的必要国沦为败国使得中付出更大的源去俄「扶」。此外，俄国还是具全球最大核武家，而今朝已有金正恩，普京若垮台出遵守国际规范者，恐造成西方的困扰于西方家而言，同不愿面非理性且不好判的手。

     或失序的俄即使能在各管下保核武不外流，其他的生物武器等大杀伤性武器(Weapon of Mass Destruction)的管理任也是吃力不。即使只有传统武器流入中或阿拉伯地，或是由白俄斯甚至瓦格纳转手到非洲或其他动乱，都足以造成中和西方的动荡丹和也的局响着国长远的利益

     在今年11月份的冬之前方若未能暂时停火，俄国还得警惕是否现类似一次大战时的反战声浪，在中的卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）和仍在活杰丁（Boris Nadezhdin）或西方意的者。而言，上策是协调国签署停火协议部避免政治，中策是求另一位可被西方接受的者。至于持上限」的支持普京，恐利于中整体欧亚略的，若能以俄国为议题消解洲的去「风险化」立，更符合中国长远经济利益。   

（作者简介：作者为美国卡特中心中美印象网站特约撰稿人，台湾大学国家发展研究所博士候选人，台湾丝路文化协会副秘书长。）

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