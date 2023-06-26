陈必凯：一些中国学者提出要重新审视中俄关系

“北京改革与发展研究会” 特约研究员苏小玲对于中俄关系的态度也十分强硬。不同于以上三位学者从中国国家利益出发讨论中俄关系，苏小玲是从道义和情感的角度指出俄罗斯的行为是对国家主权的肆意侵犯，是在威胁和破坏人类的自由与和平。他认为中国应当在结束俄乌战争中扮演更加积极的角色。要想做到这点，中国必须放弃含糊其辞的表态，基于基本的是非判断与道义责任对俄罗斯进行谴责，否则中国就难以扮演一种公平的角色，给出一个解决根本问题的公正方案。苏小玲是中国学者中第一个对中国的政策表示异议的学者。

除了苏小玲之外，虽然其他三位学者对待中俄关系的态度有所不同，但是都无一例外地将中俄关系与中美竞争联系了起来，将中俄关系视作可以用于服务中美竞争的工具。唐世平认为“在目前的俄乌战争中，美国是唯一的受益者，中国需要和其他国家一起，约束美国的战争机器。”而“约束美国的战争机器”便是他觉得中俄合作依然可以发挥作用的领域，这与他维持良好的中俄关系对中国依然必要的判断相一致。而刘卫东则从美国的角度出发，认为推动中俄关系过度走近，甚至结盟，是美国用来消耗中国的一种手段。与唐、刘二人对美国的消极态度不同，胡伟主张中国应该通过彻底抛弃俄罗斯来在西方世界中树立良好的形象，并以此为契机努力缓和与美国和西方的关系，尝试改变美国对中国敌视的态度，摆脱孤立的局面。

当前中俄关系的走向深受俄乌战争、中美竞争、俄罗斯内政走向和中国经济发展的影响。随着这些因素的变化，有些变化甚至是始料不及的，比如发生在这个周末的瓦格纳兵变，中俄在2022年2月结成的所谓“上不封顶”的伙伴关系将会受到越来越多的质疑。我们相信中国的领导人也会高瞻远瞩并与时俱进，及时调整自己的外交政策，为捍卫中国的国家利益和保证中国人民的安居乐业打下坚实的基础。