中国百姓如何看中国与世界

本民调为台湾国立台湾大学亚洲民主动态调查中心在中国大陆进行的第五次；时间是从2019年7月到12月；样本为4941；被调查对象为除新疆和西藏之外的年满18岁的中国公民；民调采用当面访谈的方式。亚洲民主动态调查2023年6月13日在台北公布了部分结果。
在问到哪个国家目前在亚洲最有影响，62%的人认为是中国；在问到哪个国家在10之后在亚洲影响最大，76%的人认为是中国。（图一）
只有14%的人认为美国给亚洲带来的是正面影响，83%的人认为中国给亚洲带来的是正面影响。（图二）
当问到中国未来应该效仿哪个发展模式，42%的人选择了日本模式，8%的人选择了美国模式。（图三）
有73%的人认为美国对中国的影响最大，但只有23%的认为美国的影响是正面的。（图四）
在问到政权合法性问题时，82%的人认为他们·只愿意在这个制度下生活；73%的人认为即使这个制度有缺陷也值得人民支持；81%的为这个制度感到骄傲；75%的人认为从长远来看这个政府可以解决国家面临的问题。（图五）
在问到民主的问题时，11%的人认为民主国家经济发展滞后；31%的人认为民主国家决策拖沓，问题丛生；16%的人认为民主国家难以维持秩序和稳定；19%的人认为本国公民还没有做好在民主制度中生活的准备；10%的人认为民主制度对社会和道德观有负面影响；18%的人认为只要政府能解决国家的经济问题，制度是不是民主都没有关系。（图六）
民众对腐败问题的回答挺有意思。65%的人认为在地方政府没有多少腐败；69%的人认为中央政府没有什么腐败。（图七）
在被问到反腐在地方政府是否有效时，18%的人说非常有效，67%的人说还算有效；在被问到反腐在中央政府是否有效时，13%的人说非常有效，80%的人说还算有效。（图八）