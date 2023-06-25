中国百姓如何看中国与世界

在问到民主的问题时，11%的人认为民主国家经济发展滞后；31%的人认为民主国家决策拖沓，问题丛生；16%的人认为民主国家难以维持秩序和稳定；19%的人认为本国公民还没有做好在民主制度中生活的准备；10%的人认为民主制度对社会和道德观有负面影响；18%的人认为只要政府能解决国家的经济问题，制度是不是民主都没有关系。（图六）