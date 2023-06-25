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2023年中国人的国际安全观

世界正处于历史的十字路口，国际秩序正经历冷战结束以来最重大的变化，而中国在这些变化中无疑处于“风口浪尖”。中国之外的世界注视着中国，有人带着好奇与期待，有人则充满疑问或者焦虑。中国是怎样一个国家，中国人是怎样看待世界的，中国将如何使用自己日渐强大的国家力量？围绕这些问题，中国一直在努力言说，然而外部世界的不解、误解和曲解仍然很多。减少中外对话中的“信息赤字”，需要中国的研究机构通过科学方法向世界持续、准确、客观地介绍中国“无滤镜的样子”。

CISS致力于通过研究阐释和传播中国理念，增进国际社会对中国的了解。2022年11月，CISS围绕“中国人的国际安全观”这一议题组织了民意调查。通过调查，我们发现中国民众对当前的国际安全状况以及中国的国际影响力的看法都颇为乐观，对全球化高度支持，主张中国外交姿态应当积极进取。同时，随着年龄和学历层次上升，受访者的态度则变得更为谨慎或复杂。我们共得出八个主要发现，部分内容如下：
 
一、中国民众高度关注国际安全问题
 
你认为自己对影响国际安全的问题的了解程度如何？
 
%按百分比
你认为国际安全状态对自己个人影响大吗？
%按百分比

二、中国民众对国际安全的整体状况比较乐观

你认为当前世界总体上是否称得上安全？

三、中国民众对中国的国家安全处境比较乐观

你认为中国目前在国际环境中的处境是否安全？

四、中国民众对全球化何国际合作持相当积极的态度

你认为全球化总体而言对国家发展的利弊影响如何？

五、中国民众最关注传染病、领土与大国关系

你认为下列哪些问题是中国应当优先处理的国际安全问题？

中美关系会好起来吗？

近半受访民众认为中美关系将得到改善

你认为未来五年的中美关系会呈现何种走向？

六、中国民众对中国的全球影响力高度自信

你认为目前世界各主要国家（组织）的全球影响力如何？（评分：1-5）

七、中国民众希望中国采取更加积极进取的外交姿态

你认为未来十年）2022-2032）中国整体对外战略风格应该如何？

八、中国民众最关注美国的影响，对俄罗斯好感度最高

你对以下国家或地区的印象如何？

点击这里查看清华大学战略与安全研究中心《中国人的国际安全观民意调查报告（2023）

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