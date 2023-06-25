2023年中国人的国际安全观

世界正处于历史的十字路口，国际秩序正经历冷战结束以来最重大的变化，而中国在这些变化中无疑处于“风口浪尖”。中国之外的世界注视着中国，有人带着好奇与期待，有人则充满疑问或者焦虑。中国是怎样一个国家，中国人是怎样看待世界的，中国将如何使用自己日渐强大的国家力量？围绕这些问题，中国一直在努力言说，然而外部世界的不解、误解和曲解仍然很多。减少中外对话中的“信息赤字”，需要中国的研究机构通过科学方法向世界持续、准确、客观地介绍中国“无滤镜的样子”。