2023年中国人的国际安全观

世界正处于历史的十字路口，国际秩序正经历冷战结束以来最重大的变化，而中国在这些变化中无疑处于“风口浪尖”。中国之外的世界注视着中国，有人带着好奇与期待，有人则充满疑问或者焦虑。中国是怎样一个国家，中国人是怎样看待世界的，中国将如何使用自己日渐强大的国家力量？围绕这些问题，中国一直在努力言说，然而外部世界的不解、误解和曲解仍然很多。减少中外对话中的“信息赤字”，需要中国的研究机构通过科学方法向世界持续、准确、客观地介绍中国“无滤镜的样子”。
二、中国民众对国际安全的整体状况比较乐观
你认为当前世界总体上是否称得上安全？
三、中国民众对中国的国家安全处境比较乐观
你认为中国目前在国际环境中的处境是否安全？
四、中国民众对全球化何国际合作持相当积极的态度
你认为全球化总体而言对国家发展的利弊影响如何？
五、中国民众最关注传染病、领土与大国关系
你认为下列哪些问题是中国应当优先处理的国际安全问题？
中美关系会好起来吗？
近半受访民众认为中美关系将得到改善
你认为未来五年的中美关系会呈现何种走向？
六、中国民众对中国的全球影响力高度自信
你认为目前世界各主要国家（组织）的全球影响力如何？（评分：1-5）
七、中国民众希望中国采取更加积极进取的外交姿态
你认为未来十年）2022-2032）中国整体对外战略风格应该如何？
八、中国民众最关注美国的影响，对俄罗斯好感度最高
你对以下国家或地区的印象如何？
点击这里查看清华大学战略与安全研究中心《中国人的国际安全观民意调查报告（2023）