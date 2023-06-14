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美国还能再次伟大吗？谈罗斯福、里根与拜登

【作者简介】鲍盛刚，曾获华东师范大学历史学本科，国际政治硕士、加拿大卡尔顿大学比较政治学硕士。任教华东师范大学国际政治研究中心，后赴伦敦政治经济学院学习国际关系。就职于加拿大海外集团。

是罗斯福新政还是第二次世界大战让美国走出了上世纪三十年代的“大萧条”，并使美国变得伟大？对此，经济学家依旧争论不休。但是，一个不争的事实是，如果没有第二次世界大战，没有美国成为“民主国家”的兵工厂，美国确实不可能迅速走出“大萧条”。同样，是新自由主义还是里根的“星球大战”计划最终让美国走出了上世纪七十年代中期以后的“滞胀”，并使美国变得再次伟大？对此也是经济学家应该重新思考的问题。现在，美国为了再次变得伟大，正在故伎重演，因为显然无论是新自由主义，还是回归凯恩斯主义，或者民粹主义都不可能使美国再次伟大。

从历史上看，美国的伟大当然离不开美国的制度，创新精神，政治家的领导力与美国的地理环境。但是，美国的伟大也离不开战争，以及因战争而形成的一个由美国主导的分裂但平衡的欧亚大陆格局，可以说这是美国霸权的先决条件。所以，有美国历史学家讲到，我不相信美国是人类苦难的制造者。但是，我相信美国是人类苦难的受益者。第一次世界大战爆发时，美国开始保持中立。但是到1917年，当德国败局已定时，美国以重兵长驱欧洲，一举结束战争，雄立欧洲。战争使美国成为资本大国，1918年第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的债务达100亿美元。战后，国际金融中心从伦敦转移到了纽约。从1776年美国独立，到1917年反攻并初步“占领”欧洲，美国只用了一百多年。同样，第二次世界大战之初，美国也保持中立。当纳粹德国向苏联发起进攻一个星期后，美国副总统杜鲁门对《纽约时报》发表谈话说：“如果我们看到德国正在胜利，我们就该帮助俄国。无论谁占上风，我们都该让他们互相杀戮，杀得越多越好！”美国在二战中为交战双方提供物资，鼓励他们长期作战。战争爆发后，罗斯福总统请国会召开特别会议，修改了中立法，允许交战国在“现购自运”的条件下从美国购买武器。1940年法国战败，罗斯福决定用参战以外的一切方式援助英国。美国为英国提供了50艘驱逐舰以换取英国在西半球的8个基地。1941年，日本偷袭了美国夏威夷的珍珠港，美国通过了对日宣战的决议。随后，轴心国的德国与意大利向美国宣战，美国正式参加第二次世界大战。二战结束后，美国不仅走出了30年代的“大萧条”，而且美国的经济实力更无人能比。1945年年底，华盛顿拥有200亿美元的黄金储备，差不多等于全世界黄金储备的三分之二。因此布雷顿森林会议后建立的国际货币体系是以美元为基础的。此外，美国的工业生产能力差不多占世界全部工业生产能力的一半，美国制造的各种商品占世界的三分之一。

第二次世界大战结束后的20年，是美国的“黄金时代”，因此有人将20世纪称之为“美国世纪”。但是，上世纪70年代中期开始，二战后的最大危机弥漫在大洋彼岸，将美国与西方从大萧条中解救出来的凯恩斯主义，40年后却成为通胀与失业的罪魁祸首。同时，前苏联的尖端科技，似乎开始领先美国，越战的”沼泽”，不仅埋葬了财富和生命，也让美国社会处在撕裂的边缘。再有日本与德国的经济崛起，使美国霸权地位出现了动摇。一时间，美国衰退论，美国世纪终结论，成为时髦的话语。1981年，70岁的里根入主白宫，开创了”里根经济学”，以全盘自由化代替了凯恩斯的国家干预理论，由此开启了美国经济发展史上的”第二次革命”。那么，真的是新自由主义拯救了美国吗？现在看来与其说是，不如说正是新自由主义再次导致了目前美国的衰退与危机。所以，特朗普曾经讲到新自由主义是傻瓜经济学。事实是让美国走出困境的是里根时期的“星球大战”计划，因为它重新团结了盟友，拖垮了前苏联，驯服了日本，重塑了全球地缘政治格局，从而使美国再次伟大。

目前，美国再一次面临危机，美国衰退论，美国世纪终结论，后美国世纪再次成为世界时髦的话语。那么，这次拿什么才能拯救美国呢？新自由主义显然已经走不下去，而回归凯恩斯主义，也回不去。民粹主义只能使美国更加分裂，更加动荡，更加衰退。特朗普口口声声讲，贸易战很容易打，也很容易赢。因为贸易战，现有全球产业链就会被打乱，资本与产业就会回流美国，中国经济就会崩溃，中国崛起就会终止，美国就会再次伟大。但是，事情根本就不是这样。那么，难道只有战争，或者重新回到冷战，才能使美国再次伟大吗？现在，在欧洲俄乌军事冲突愈演愈烈，这无异于是现有世界秩序的一次核内爆，它将改变当今世界的地缘政治与地缘经济结构。其一，欧美与俄罗斯将长期处于对抗与对立中，经济上欧美与俄罗斯将脱钩。其二，欧美关系将加强，欧洲将在军事，经济等方面更加依赖于美国。其三，将形成一个以美国为主导的分裂但平衡的欧洲乃至欧亚大陆，这既是一个地缘政治框架，也是一个地缘经济框架，更是美国霸权赖以存在的基础。那么，美国由此会再次伟大吗？

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