朱志群：美中关系需要和平使者而非战争贩子

民调机构盖洛普最新的民意调查显示，美国人对中国的好感度已降至15%，创下1979年两国建交以来的新低。美国和中国的关系是如此糟糕，以至于双方的高层接触基本上被搁置，而“战争言论”在华盛顿已变得司空见惯。
2022年11月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在印度尼西亚峇厘岛进行了相对友好的会晤，两国民众对此寄予厚望，希望在最高领导人的指导下，两国外交政策团队能够落实共识，稳步改善双边关系。事实上，两国原计划在今年初展开内阁级别的访问。
今年2月发生的所谓“中国间谍气球”事件，却暴露了两国关系的脆弱性。中国对气球偏离航线，误入美国领空表示遗憾。然而，这并不足以说服美国国务卿布林肯继续按计划访问中国。此后，两国再无高层互访。
一种不可避免的感觉
华盛顿的主流观点是，北京在维护自身利益和破坏美国主导的国际秩序方面变得咄咄逼人，而北京的主流观点是，华盛顿决心阻止中国崛起，且无视中国的合法利益。如今双方都有种听天由命的感觉。
外交政策是国内政治的延伸。显然，对两国来说，国内问题是首要关切。美中关系没有得到双方足够的重视。
在美国，拜登的主要关注点是竞选连任。他面临着一场艰难的选战，要说服那些担心他年龄和健康状况的美国选民，他是再领导美国四年的最佳候选人。
与盟友和伙伴合作，捍卫当前国际体系，维护美国在世界上的主导地位，仍然是拜登政府的外交政策目标，这迫使美国与中国展开激烈竞争，并进一步削弱俄罗斯日益衰落的实力。美国和中国对俄罗斯入侵乌克兰，就有着截然不同的说法。
美国的对华政策被强硬派和好战分子所主导。将军们一直忙于预测与中国的战争何时爆发，其中一人就声称，最早可能是在2025年。令人惊讶的是，作为一个民主国家，美国在正式把中国列为头号威胁之前，却没有就美中关系进行公开辩论或讨论。
在中国，在2022年10月召开的中国政府第二十次全国代表大会和2023年3月的全国人民代表大会确认习近平第三次连任最高领导人之后，未来几年不会发生重大政治事件。中国政府的关注点已经转向后冠病时代的经济复苏。其他挑战，如人口下降和老龄化，不断扩大的贫富差距，以及包括每年数百万失业大学毕业生在内的高失业率，都将成为大陆政府政治议程上的重点。
陷入安全困境
也许北京已经放弃改善与华盛顿的关系。中国对接待来访的美国官员兴趣缺缺。相反，它欢迎德国和法国等美国盟友的领导人到访北京，试图在美国与盟友之间制造裂痕，阻止华盛顿组建反对中国的统一战线。自前驻美大使秦刚于2022年12月升任中国外交部长以来，中国驻美国大使一职一直空缺（编按：中国驻美大使谢锋已于5月23日履新）。
美中两国陷入了典型的安全困境，将对方视为最大的安全威胁。一个大国越是试图加强其安全，另一方就越感到不安全，继而加强自己的安全，导致恶性循环，使它们更接近直接冲突的边缘。
美国愿意接受中国的崛起吗？实现中国梦后，中国将会做些什么？在我们处理棘手的美中关系时，这些都是须要严肃思考的问题。
中国的崛起将有意或无意地挑战美国对世界的霸权统治。美国的政策制定者从来没有，也不会接受一个新的多极世界秩序。华盛顿继续争取盟友和合作伙伴的支持，以遏制中国，尽管它否认这一点。
与全球权力转移相关的内在冲突，使管理美中关系变得极其困难，除非华盛顿大方地将其全球领导权让给中国，或者中国心甘情愿地充当次要角色，放弃其“核心利益”。双方都是骄傲且强大的国家。谁也压制不了谁。从现实角度看，这两个大国以及其他国家，将不得不在一个多极世界中合作。
对台湾海峡的影响
台湾海峡的局势非常严峻。美国对台湾的支持变得更加坚定，并积极武装台湾，以阻止中国大陆的攻击。华盛顿不断升级与台湾的“非官方”关系，其对“一个中国”的承诺已受到质疑。一些人认为，美国正在诱使中国大陆就台湾问题与之开战。
对华盛顿来说，对中国大陆打台湾牌是最方便，但也是最危险的选项。保卫台湾似乎是正确的做法，特别是如果你把两岸问题视为“民主与专制”的竞争。然而，由于台湾是中国大陆核心利益的核心，武装台湾不太可能威慑北京。相反，这将坚定北京的决心，为台湾海峡的军事对决做更好的准备。
尽管中国大陆宣称要与台湾和平统一，但对于美国或台湾的挑衅行为，它的回应已变得更加强硬。中国大陆的军事演习越来越像是入侵或封锁演练，加剧了台湾海峡的紧张局势。
随着中国大陆变得更加强大和自信，以及香港在“一国两制”下的自治权逐渐消失，台湾人对回归中国大陆的兴趣越来越低，因为岛上正在形成一种独特的台湾人身份认同。
美国对中国大陆行动背后的政治和战略意图的评估是悲观的。美国官员认为，习近平已决定，把统一台湾当作他最重要的政治遗产。他们认为他准备使用武力来实现这一目标，而他已下令中国军方在2027年前做好准备。
日本、韩国、菲律宾和印度等中国周边国家也担心自己的安全，因为它们不确定日益强大的中国，未来将如何处理争端。
重建信任是可能的
美中两国都要保障自己的根本利益。例如，美国应严格遵守只与台湾保持非官方关系的承诺，并为可能实现的两岸和平统一敞开大门。另一方面，中国应以行动表明，它将继续改善国内的人权和政治自由，并奉行和平的外交政策。
双方还可以从争议较小的问题开始重建信任，如立即恢复被特朗普政府暂停的中国富布赖特项目（Fulbright Program），并大幅增加两国之间的航班，以应对后冠病时代日益增长的旅行需求。目前两国之间的直航少之又少，机票价格高得离谱，阻碍了人员往来。
华盛顿和北京都弥漫着悲观和好战的情绪，这为各种鹰派、反对者、民族主义者和战争贩子互相叫嚣提供了肥沃的土壤，将双边关系推向深渊。
美中之间的战争并非不可避免，我们应尽一切努力将战争从双方的政策菜单中删除。促进和平与合作的理性力量，必须成为推动这一重要关系向前发展的主流思想。