朱志群：美中关系需要和平使者而非战争贩子

民调机构盖洛普最新的民意调查显示，美国人对中国的好感度已降至15%，创下1979年两国建交以来的新低。美国和中国的关系是如此糟糕，以至于双方的高层接触基本上被搁置，而“战争言论”在华盛顿已变得司空见惯。

2022年11月，美国总统拜登和中国国家主席习近平在印度尼西亚峇厘岛进行了相对友好的会晤，两国民众对此寄予厚望，希望在最高领导人的指导下，两国外交政策团队能够落实共识，稳步改善双边关系。事实上，两国原计划在今年初展开内阁级别的访问。

今年2月发生的所谓“中国间谍气球”事件，却暴露了两国关系的脆弱性。中国对气球偏离航线，误入美国领空表示遗憾。然而，这并不足以说服美国国务卿布林肯继续按计划访问中国。此后，两国再无高层互访。

一种不可避免的感觉

华盛顿的主流观点是，北京在维护自身利益和破坏美国主导的国际秩序方面变得咄咄逼人，而北京的主流观点是，华盛顿决心阻止中国崛起，且无视中国的合法利益。如今双方都有种听天由命的感觉。

外交政策是国内政治的延伸。显然，对两国来说，国内问题是首要关切。美中关系没有得到双方足够的重视。

在美国，拜登的主要关注点是竞选连任。他面临着一场艰难的选战，要说服那些担心他年龄和健康状况的美国选民，他是再领导美国四年的最佳候选人。

与盟友和伙伴合作，捍卫当前国际体系，维护美国在世界上的主导地位，仍然是拜登政府的外交政策目标，这迫使美国与中国展开激烈竞争，并进一步削弱俄罗斯日益衰落的实力。美国和中国对俄罗斯入侵乌克兰，就有着截然不同的说法。

美国的对华政策被强硬派和好战分子所主导。将军们一直忙于预测与中国的战争何时爆发，其中一人就声称，最早可能是在2025年。令人惊讶的是，作为一个民主国家，美国在正式把中国列为头号威胁之前，却没有就美中关系进行公开辩论或讨论。

在中国，在2022年10月召开的中国政府第二十次全国代表大会和2023年3月的全国人民代表大会确认习近平第三次连任最高领导人之后，未来几年不会发生重大政治事件。中国政府的关注点已经转向后冠病时代的经济复苏。其他挑战，如人口下降和老龄化，不断扩大的贫富差距，以及包括每年数百万失业大学毕业生在内的高失业率，都将成为大陆政府政治议程上的重点。