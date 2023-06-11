加拿大阿尔伯塔大学：一项关于中国公众全球印象的调查报告

【编者注】当下，中国公众如何看世界？他们对中俄关系、中美关系、中加关系，以及与其他大国与国际机构的外交关系持何种看法，又如何认识中国的全球角色？中国公众采取了哪些行动顺应全球化潮流？他们对未来大国之间关系的发展和变化有何预期？本站特编译Jack Mageau于2023年5月25日发表于本站英文版「分析」栏目的 文章 以供读者参阅。点击 此处 可查看报告英文全文。

【作者简介】Jack Mageau是加拿大阿尔伯塔大学中国问题研究所的政策研究助理。他在牛津大学获得现代中国研究的哲学硕士学位，并在此期间专注于中美在新兴技术领域的竞争。

对西方政策制定者和分析人士来说，中国越来越像一个“ 黑箱 ”——也就是说，外界越来越难以获取中国公众观点和外交决策相关的信息。

然而，中国公众观点对政策制定者和分析人士来说非常重要，因为他们 试图解读 中国在全球舞台上愈发自信的立场以及近期在 持续支持 俄罗斯的同时对乌克兰的示好。尽管中国政府秉承威权体制和不透明的外交政策流程，但我们依旧能看到中国共产党（CCP）在外交政策 决策 中所表现出的对公众情绪的敏感性。因此，中国国内舆论趋势及其转变可能对中国外交关系产生重要影响。然而，当前对中国公众如何看待自己国家的全球角色和其与世界大国的外交关系的相关文献资料极为有限，并缺乏量化研究支持。（有关中国公众观点量化研究的更多内容，详见本站「海外学术文章介绍」第一期“中国民众如何看待美中关系：从特朗普到拜登”和第二期“中国民众对欧美看法的差异和不对称”）

为填补这一知识罅隙，加拿大阿尔伯塔大学中国问题研究所（CIUA）于2023年开展了 中国公众全球印象报告 （CCGPS 2023）。该报告于2023年第一季度与中国大陆的一家私人调查公司合作，在中国大陆的城市和乡村地区以线上和电话的形式展开全国调查。调查采用分层随机抽样法，共获得2,009份有效回答。其在性别、年龄、教育程度、收入和居住地类型等方面的参与者分布与2020年中国全国人口普查统计数据大致相符。因此，该调查报告在人口统计学上为外界了解中国公众对世界其他国家的看法及该国与中国的外交关系提供了有效且直观的信息。

中国公众全球印象报告（2023）调查了中国公众对中国与澳大利亚、加拿大、欧盟、法国、德国、印度、俄罗斯、英国和美国的关系的看法。调查涵盖了五个方面：（1）中国公众全球印象概述；（2）中国的全球角色；（3）外国旅游、学习、工作和移民偏好；（4）加拿大-中国关系；（5）中国公众关于全球司法的信息来源和了解程度。

该报告对美国和全球各地的政策制定者和重要利益相关者具有重要意义，特别是其试图评估中国公众对世界大国的态度及何种因素塑造了这一态度。报告展现出公众在看待不同问题时观点的细微差别，令人们能够更加深入地了解中国公众舆论的复杂性。此外，更为重要的是，报告向美国及其盟友揭示了当前美中关系中面临的紧迫问题，包括中国公众对美国实力的看法、对俄罗斯的态度以及中国公众如何看待经济与技术脱钩。

第一部分：全球印象概述