美国智库对华政策的认知、根源及其应对*

【摘 要】

[研究目的] 自拜登主政以来，美国政府继承和强化了特朗普时期的对华竞争与对抗政策，美国各界对华政策认知似已形成高度共识。以美国智库为研究对象，试图分析美国战略界对华政策认知现状与根源，并提出应对之策。

[研究方法] 选取六家美国主流智库共18位专家的代表性涉华研究，运用文献分析法，比较研究智库专家在对华战略、军事安全、经贸科技、对台政策等四个主要议题上的政策立场。

[研究结论] 智库专家对华政策认知呈现总体认知趋同、具体议题认知趋异的多元图景，对华政策共识远未形成。中国应全面分析美国智库对华政策认知的多重根源，以制定更加科学的应对之策。

【关键词】

美国对华政策；美国智库；中美关系；政策共识；战略竞争

【作者简介】

周文星，博士，南京大学国际关系学院助理研究员、南京大学华智全球治理研究院研究员，研究方向包括中美关系、台湾问题、亚太地区国际关系、美国智库与外交政策。

基金项目：本文系国家社会科学基金项目“美国国会立法干涉台湾问题的规律、风险与对策研究（1973~2021）”（编号：21CGJ047）和2021年江苏省“双创博士”项目（编号: JSSCBS20210049）研究成果之一。

自共和党籍总统特朗普2017年实施对华战略竞争与对抗政策之后，中美关系一度陷入建交以来的最低谷，而2021年1月入主白宫的民主党籍总统拜登不仅继承了前任的对华政策框架，而且在某些议题上采取了更具对抗性的举措，外界据此猜测美国两党对华政策已形成共识。近期发生的一系列事件，如2022年2月底爆发的俄乌冲突和8月初美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）窜访我国台湾地区引发的紧张局势，无疑进一步推动了美国各界对华所谓政策共识的成型。那么，美国战略界是否真的形成对华政策共识了呢？本文以美国六家主流智库近20位知名政策专家的涉华研究为样本，运用文献分析法研究美国战略界的对华政策认知现状及其根源，并探讨中国的应对思路。

1 智库、专家及代表性文献样本的选择

1.1 智库样本的选择

不论是从智库数量、研究质量还是机构声誉来说，美国智库（又称“思想库”）当属全球各国智库的佼佼者。作为美国战略界的主要代表，智库深度参与并影响政府内政外交决策全过程，因而享有政府“第四部门”之称。为全面呈现美国战略界的对华政策认知图景，本文选取了六家专注于中国研究的主流智库作为研究对象，包括美国企业研究所（American Enterprise Institute for Public Policy Research, AEI）、哈德逊研究所（Hudson Institute）、战略与国际研究中心（Center for Strategic & International Studies, CSIS）、贝尔弗科学与国际事务中心（Belfer Center for Science and International Affairs）、布鲁金斯学会（Brookings Institution），以及新美国安全中心（Center for a New American Security, CNAS）。

之所以选择上述六家智库作为分析样本，主要基于下列三方面考虑。一是智库的综合影响力。根据相关智库排名，这六家智库皆位于美国影响力最大的20家智库之列，对于政府对华政策具有重大影响力[1]。二是智库的意识形态与价值观倾向。上述六家智库中，哈德逊研究所和美国企业研究所是知名的保守派智库，布鲁金斯学会和新美国安全中心是自由派智库，战略与国际研究中心和贝尔弗科学与国际事务中心（下称“贝尔弗中心”）则是意识形态和价值观相对中立的中间派智库。本文选取隶属于哈佛大学肯尼迪政府学院的贝尔弗中心这家顶尖高校智库，意在平衡其他五家位于首府华盛顿特区智库的观点，以便更系统地考察美国战略界的多元认知。三是智库对华政策的关注度与影响力。六家智库都是专门研究中国问题的主要政策机构，不仅设有独立的涉华研究机构与项目，而且配备了充足的研究人员，每年发布大量涉华研究政策报告，在对华政策方面占据较强的话语权，在特定议题领域拥有领先其他智库的影响力。尤其是两家自由派智库和保守派智库分别与民主党和共和党政治精英关系密切，在两党政府对华决策过程中扮演着关键的角色。

1.2 专家样本的选择

智库政策影响力主要得益于美国独特的“旋转门”制度，即离任的政府官员进入智库从事政策研究以备将来再度进入政府担任要职，智库研究人员也可能因其政策倡议得到政治家的赏识或者与官员甚密的私人关系而被委以政府重任。因此，具备担任政府要职或幕僚的经历，亦或者目前仍与政府及高官维持密切关系，是本文从六家智库诸多研究人员样本中选取特定专家的主要标准。根据这一标准，本文共选择了表1所列的18名研究人员。

表1 智库、专家及其任职概况

智库 专家 现任职务 曾任政府职务 哈德逊研究所 赫伯特·麦克马斯特 日本研究项目主席 总统国家安全事务助理（2017-18） 迈克尔·蓬佩奥 杰出研究员 国务卿（2018-21） 帕特里克·克罗宁 高级研究员，亚太安全中心主任 美国国际开发署助理署长（2002-03） 美国企业研究所 哈尔·布兰茨 外交与防务政策项目高级研究员 国防部长特别助理（2015-16） 卜大年 高级研究员，亚洲研究项目主任 国防部中国大陆、台湾和蒙古事务高级主任（2001-04） 保罗·沃尔福威茨 外交与防务政策项目高级研究员 副国防部长（2001-05） 战略与国际研究中心 迈克尔·格林 非常驻高级顾问 白宫国安会亚洲事务高级顾问（2001-05） 甘思德 高级顾问，中国商务和经济董事项目主任 无 林碧莹 中国力量项目主任，亚洲安全高级研究员 国防部长办公室中国大陆与台湾事务主任（2015-18） 贝尔弗中心 格雷厄姆·艾利森 国际事务讲席教授 助理国防部长（1993-94） 约瑟夫·奈 国际事务讲席教授 助理国防部长（1994-95） 史蒂芬·沃尔特 国际事务讲席教授 无 布鲁金斯学会 杰弗里·贝德 中国中心高级研究员 国安会亚洲事务高级顾问（2009-11） 何瑞恩 中国中心、东亚政策中心高级研究员 白宫国安会中国大陆、台湾和蒙古事务主任（2013-17） 董云裳 中国中心非常驻高级研究员 东亚与太平洋事务代理助理国务卿（2017-18） 新美国安全中心 理查德·方丹 中心首席执行官 白宫国安会近东事务副主任（2003-04） 丽莎·柯蒂斯 高级研究员，印太安全项目主任 白宫国安会南亚和中亚事务高级主任（2017-21） 克里斯·多尔蒂 防务项目高级研究员 副助理国防部长高级顾问（2014-18）

（资料来源：作者根据智库网站信息整理自制）

选择专家样本的另一重要标准，取决于他们在特定对华政策议题方面是否具有较高的认可度和代表性。据此，本文也选取了两位并无政府任职经历的专家，以补充和平衡其他智库专家的对华政策观点。这两位专家是现任战略与国际研究中心高级顾问、中国商务和经济董事项目主任甘思德（Scott Kennedy）和贝尔弗中心国际事务讲席教授、肯尼迪政府学院前院长史蒂芬·沃尔特（Stephen Walt），前者被认为是全美研究中国经济政策的顶尖专家和国会听证会上就中美经贸关系作证的“常客”，后者在联盟政治与中美安全关系研究具有重要影响，长期担任知名政论杂志《外交政策》（Foreign Policy）的专栏作家。

1.3 代表性文献样本的选择

本文以“U.S. China policy”“U.S.-China relations”“China”为关键词并将发表区间设置为2021年1月至2022年8月，在六家智库网站上搜索18位专家发表的涉华文献。剔除不相关或相关度不高的文献之后，本文为每位专家分别选取了一项最能反映其基本观点的代表性文献，这些文献构成了本文分析美国战略界对华政策认知的主要文本（见表2）。

表2 智库专家代表性文献

作者 代表性文献 发表时间 赫伯特·麦克马斯特 美国的克制造就了一个不稳定和危险的世界 2022.06 迈克尔·蓬佩奥 我们与中国破裂的接触[政策] 2021.08 帕特里克·克罗宁 美国“印太战略”的优势与潜在隐患 2022.02 哈尔·布兰茨 准备与中国进行长期战争 2022.07 卜大年 乌克兰危机：对美国在印太地区的政策启示 2022.05 保罗·沃尔福威茨 遏制台湾战争：朝鲜和乌克兰的一些教训 2022.06 斯蒂芬妮·西格尔 一个美中接触的框架 2021.03 甘思德 在战略竞争时代促进美中健康安全合作 2021.12 林碧莹 乌克兰危机对美国印太政策的启示 2022.05 格雷厄姆·艾利森 不动感情的对华政策：将首要利益放在首位的理由 2021.02 约瑟夫·奈 美国的中国挑战 2022.08 史蒂芬·沃尔特 世界或许想要中国的规则 2021.05 杰弗里·贝德 拜登的中国政策不能只是类似于特朗普的平庸之作 2022.01 何瑞恩 台湾在美中关系中的角色：一个美国人的视角 2022.07 董云裳 与中国接触：重新思考战略与实践 2021.01 理查德·方丹 华盛顿缺失的中国战略：拜登政府需明确其目标才可对抗北京 2022.01 丽莎·柯蒂斯 四边安全对话的操作化 2022.06 克里斯·多尔蒂 危险的海峡：对台湾未来冲突的兵棋推演 2022.06

（资料来源：作者根据智库网站信息整理自制）

2 智库专家对华政策认知的共识与分歧

运用文献分析法比较分析智库专家的代表性涉华研究，可以大致把握以智库为代表的美国战略界对华政策认知全景。文章按照美国对华战略、军事安全、经贸科技、对台政策等四个主要议题领域，剖析主流智库专家对华认知现状。

2.1 对华政策的共识认知

分析发现，美国智库专家在制定何种中国政策的问题上，正日益呈现出总体趋同的共识认知。所谓总体趋同，指的是美国各派智库专家总体上越来越倾向于主张对中国采取以竞争为导向的强硬政策姿态，而且持这一立场的专家人数正逐渐增加，导致智库专家对华政策认知出现趋同的特征与走势。更重要的是，对华政策共识认知的领域逐渐增多，共识度也持续提升。

具体而言，在军事安全领域，多数智库专家主张美国强化与北约、日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等传统盟友以及新加坡、越南等伙伴国家之间的军事安全合作，以提升美国在西太平洋遏制中国的所谓军事威慑力。在与军事安全领域紧密相关的对台政策方面，越来越多专家对本质完全不同的俄乌冲突和台海紧张局势进行错误的类比，并片面夸大两者的关联度，主张通过双边和多边军事防务合作强化台湾的自卫能力，呼吁对中国大陆的对台政策举措采取强有力的反击，以便增加中国大陆和平解决台湾问题的难度，同时提升美国非法介入我国台海事务的力度。在经贸科技领域，开始接受并呼吁推动中美经贸“脱钩”的智库专家数量也逐渐增多。在更宽泛的对华战略领域，越来越多智库专家主张全面检讨和反思对华接触战略，并逐渐接受由特朗普政府提出、经拜登政府强化的战略竞争框架，建议美国政府对中国日益自信的内政外交政策进行更加果断有力的回击。总之，如果按照政策认知共识度将18位智库专家置于一张散点图中，可以发现大多数智库专家的对华政策认知呈现出趋同的趋势，对华强硬已成为美国战略界的主流政策认知和未来大致的演变方向。

2.2 对华政策的分歧认知

尽管多数主流智库专家主张对中国采取更加强硬的政策，呈现出总体趋同的认知走向，但在具体议题上的对华认知分歧度要远高于共识度，且分歧认知几乎遍及对台政策、军事安全、经贸科技、对华战略等主要议题。

在经贸科技议题方面，越来越多智库专家开始接受并主张基于美国利益和现实状况推动部分“脱钩”，但在政策光谱两端也有不少专家主张与中国完全“脱钩”和反对“脱钩”者。赫伯特·麦克马斯特（H. R. McMaster）和迈克尔·蓬佩奥（Michael Pompeo）是主张完全“脱钩”的代表，他们严厉斥责拜登政府在对华政策上过于“软弱”，主张美方停止与中国在经贸科技等议题上的合作，声称合作将“危及”美国国家利益[2]。明确反对“脱钩”的专家主要是杰弗里·贝德（Jeffrey Bader）和董云裳（Susan Thornton），两人皆认为对华经贸合作不仅有利于美国应对全球性挑战，而且是避免两国爆发冲突甚至战争的重要保障[3]。介于两种主张之间的，是以斯蒂芬妮·西格尔（Stephanie Segal）和甘思德为代表的部分“脱钩”者。西格尔反对无差别地推动完全“脱钩”，因为这将打击那些有利于促进美国利益的合作议题，建议美国政策制定者充分考虑中美在经济规模、全球地位和技术领导权等方面的现实情况，推动部分“脱钩”[4]。甘思德承认中美“脱钩”正成为双边关系现实，但呼吁拜登政府出于维护美国利益的考量，快速启动与中国在旅游、公共卫生基础设施和供应链弹性等与经贸科技紧密相关领域的合作，同时考虑与中方推动在疫苗疗法、生物技术安全和生物安保等领域的交流与合作，为双方合作制造有利的氛围[5]。约瑟夫·奈（Joseph Nye）和格雷厄姆·艾利森（Graham Allison）等人也支持中美在经贸议题上继续开展合作，认为这是管控金融危机等全球性重大危机的关键[6]。

在对台政策领域，美国战略界长期存在“保台派”、“维持现状派”和“弃台派”三种主张[7]。当前，各派智库在中国大陆是否受俄乌冲突影响而提升对台动武概率以及美国是否应调整军事“协防”台湾的战略模糊政策这两个关键问题上分歧明显。作为“军事保台派”分子，保罗·沃尔福威茨（Paul Wolfowitz）和卜大年（Dan Blumenthal）的对台政策主张最为激进，他们认为俄乌冲突增加了大陆更早对台动武的可能性，主张全面升级与台湾的防务关系，甚至与台建立所谓“外交”关系并采取军事介入台海事务的战略清晰政策。沃尔福威茨认为“防止战争的最佳方式是威慑[发动]战争”，呼吁美国在必要时使用武力防止大陆对台动武[8]。卜大年建议“四边安全对话”基于美日印澳可靠的防务能力对台做出防务“承诺”，同时加强与菲、新等盟伴的安全合作，达到遏制大陆对台动武的目的。他还建议美国与中国的核心科技经贸供应商维持紧密联系，以便在台海爆发冲突后对华发起更致命的经贸制裁[9]。哈尔·布兰茨（Hal Brands）和克里斯·多尔蒂（Chris Dougherty）从战争视角呼吁美国改变对台政策，认为中美不久将可能因台湾问题爆发冲突并陷入一场大规模的持久战，建议美国军方提升作战能力，为中美战争做好充分准备[10]。多尔蒂建议助台打造强有力的自卫能力“武装”台湾、强化与日澳等地区盟伴的军事协作能力，威慑大陆对台动武。不同于上述主张调整对台政策的专家，以何瑞恩（Ryan Hass）和林碧莹（Bonny Lin）为代表的“维持现状派”不赞成有关中国大陆因俄乌冲突而加速对台动武的判断，明确反对改变战略模糊政策。何瑞恩批评将台湾视为维持美国战略资产的做法，告诫美国两党不应将台湾问题视为对华政策的“得分点”[11]。林碧莹表示中方正从俄乌冲突总结经验并试图运用于台海情境，建议美方保留在印太地区的全部军事与威慑选项、加强和印太地区及欧洲以外伙伴国家间关系、提升台湾的自卫能力及其“国际地位”，通过改变风险—收益分析阻止大陆对台动武[12]。