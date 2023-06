美国智库对华政策的认知、根源及其应对*

三是努力提升与美国盟伴国家间的务实合作关系。拜登执政以来多措并举修复和提升美国传统盟友与新兴伙伴国家间的关系,并在应对中国的所谓国际“统一战线”方面取得了一定成效,尤其是北约主要成员国、澳大利亚、日本、韩国等传统军事盟友在不同程度上调整了各自的对华政策,为中国与这些国家的双边关系增添了新的不确定性。但与此同时,美国与其盟伴在对华政策协调上仍存在诸多局限。例如,以法国和德国为主的北约盟国向来主张战略自主,在处理俄乌冲突及其引发的能源危机、粮食危机、人道主义危机等问题上与美国存在长期甚至结构性的矛盾。又如,日本、韩国、菲律宾等国家因地理临近、历史传统或领土争端等原因,在处理对华关系时有更多考量。为此,中方作为负责任的大国应积极塑造与美国盟伴国家间的务实合作关系,可考虑以俄乌局势及相关危机为切入点,为缓解欧亚地缘冲突提供中国智慧。中方还可以2022年中日建交50周年、中韩建交30周年等重要时间节点,以国家元首对话与互访等形式,提升与日韩等国家的双边关系。

四是在推进人类命运共同体构建的进程中,强化与美国及其盟伴以外其他国家的共赢合作。美国各界对华消极认知的快速增长,将使中美关系甚至是中国与美国盟伴国家关系,在未来较长一段时期内深陷以竞争与对抗为主的战略磨合期,争取美国及其盟伴以外多数国家的支持,对于维护中国国家利益尤为关键。长期以来,中国在团结亚非拉等发展中国家与地区方面享有显著优势。正如前述沃尔特文章指出的,中国硬实力持续增长,且长期呼吁维持世界多元的政治秩序、强调尊重各国领土主权的完整和内政不干涉原则,这使得中国主张的规则规范比美国的方案更具吸引力。中国应通过“一带一路”的高质量发展,继续为发展中国家和地区提供更多疫苗、基础设施等公共产品,深化中国与这些国家及地区的务实与共赢合作,这不仅是持续推进人类命运共同体构建的关键举措,而且在一定程度上有助于缓解美国及其盟伴对中国构成的压力。

【参考文献】

[1] McGann J. 2020 Global go to think tank index report (2021)[R]. TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports 2021: 90-91.

[2] McMaster H, Scheinmann G. US restraint has created an unstable and dangerous world[EB/OL]. [2022-06-15]. https://www.hudson.org/research/17905-us-restraint-has-created-an-unstable-and-dangerous-world; Pompeo M. Our broken engagement with China[EB/OL]. [2022-06-18]. https://www.nationalreview.com/magazine/2021/08/02/our-broken-engagement-with-china/.

[3] Bader J. Biden’s China policy needs to be more than just Trump lite[R]. Washington, D.C.: Brookings Institution, January 25, 2022: 9; The Brookings Institution. Engaging China: Reconsidering the strategy and practice[R]. Washington, D.C.: The Brookings Institution, October 2021: 6-7.

[4] Segal S. A framework for U.S.-China engagement[EB/OL]. [2022-07-12]. https://www.csis.org/analysis/framework-us-china-engagement.

[5] Huang Y, Kennedy S. Advancing U.S.-China health security cooperation in an era of strategic competition[R]. Washington, D.C.: Center for Strategic & International Studies, December 2021.

[6] Nye J. America’s China challenge[EB/OL]. [2022-08-08]. https://www.project-syndicate.org/commentary/america-successful-response-to-china-challenge-by-joseph-s-nye-2022-08?barrier=accesspaylog; Allison G, Hu F. An unsentimental China policy[EB/OL]. [2022-08-08], https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-18/unsentimental-china-policy.

[7] 周文星. 美国战略界对台政策辩论及其影响[J]. 现代国际关系, 2022(2): 54-62.

[8] Wolfowitz P. Deterring war over Taiwan: Some lessons from Korea and Ukraine[C]// Schake K, Schwartz A eds., Defending Taiwan. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 2022: 175-187.

[9] Blumenthal D. The Ukraine crisis: Implications for U.S. policy in the Indo-Pacific[EB/OL]. [2022-07-16]. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2022/05/Blumenthal-House-Indo-Pacific-Testimony-May-17-2022-Final.pdf?x91208.

[10] Brands H. Getting ready for a long war with China[R]. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, June 2022: 5-8; Pettyjohn S, Wasser B, Dougherty C. Dangerous straits: Wargaming a future conflict over Taiwan[R].Washington, D.C.: Center for a New American Security, June 2022: 8-14.

[11] Hass R. An American perspective on the role of Taiwan in US-China relations[R]. Washington, D.C.: Brookings Institution, July 2022: 6-7.

[12] Lin B. Implications of the Ukraine crisis for U.S. policy in the Indo Pacific[EB/OL]. [2022-07-16]. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/congressional_testimony/ts220519_Lin_Testimony.pdf?dj7HgKkxeb33JjURhkgTWyk.p9o78ZfD.

[13] Fontaine R. Washington’s missing China strategy: To counter Beijing, the Biden administration needs to decide what it wants[EB/OL]. [2022-07-26]. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-01-14/washingtons-missing-china-strategy.

[14] Walt S. The world might want China’s rules[EB.OL]. [2022-08-02]. https://foreignpolicy.com/2021/05/04/the-world-might-want-chinas-rules/.

[15] Curtis L, Stokes J, Fitt J et al., Operationalizing the Quad[R]. Washington, D.C.: Center for a New American Security, June 2022: 14-15.

[16] Silver L. Some American’ views of China turned more negative after 2020, but others became more positive[EB/OL]. [2022-09-29]. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/09/28/some-americans-views-of-china-turned-more-negative-after-2020-but-others-became-more-positive/.

[17] Kafura C. The US-China competition for global opinion[EB/OL]. [2022-08-27]. https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/us-china-competition-global-opinion.

[18]王缉思. 中美两国公众相互认知调查报告综述[J]. 中国国际战略评论, 2020(1): 10-19.

[19] Wu Y. Domestic political competition and triangular interaction among Washington, Beijing, and Taipei: The U.S. China Policy[J]. Issues & Studies, 2006, 42 (1): 1-46.

[20] Haenle P, Sher N. How Pelosi’s Taiwan visit has set a new status quo for U.S.-China tensions[EB/OL]. [2022-08-19]. https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china-tensions-pub-87696.

[21] Biden J. Why America must lead again? Rescuing U.S. foreign policy after Trump[J]. Foreign Affairs, 2020, 99 (2): 64-76; The White House, Interim national security strategic guidance[R]. Washington, D.C.: The White House, March 2021: 14-22.

[22]陶文钊. 美国对华政策大辩论[J]. 现代国际关系, 2016 (1): 19-28; Bader J. Changing China policy: Are we in search of enemies?[R]. Washington, D.C.: Brookings Institution, June 2015: 6-9.

[23] Foreign Affairs. Is U.S. foreign policy too hostile to China? Foreign affairs asks the experts[EB/OL]. [2022-07-26]. https://www.foreignaffairs.com/ask-the-experts/2021-10-19/us-foreign-policy-too-hostile-china.

[24] 杜鑫, 谢晓专, 杨德崑, 等. 拜登百日新政期间美国智库涉华信息内容与态度分析[J]. 情报杂志, 2022 (8): 87-93.

U.S. Think Tanks’ Perceptions of China Policy, Causes and Countermeasures*

——A Comparative Analysis of Think Tank Experts’ China-related Research

Zhou Wenxing1, 2

(1. School of International Studies, Nanjing University, Nanjing 210023;

2. Huazhi Institute for Global Governance, Nanjing University, Nanjing 210023)

Abstract: [Research purpose] Biden has inherited and strengthened the Trump administration’s competitive and confrontational policy towards China since his inauguration. All U.S. circles seem to have formed a consensus on China policy. Taking the U.S. think tanks as the research object, this article tries to analyze the current situation of the U.S. strategic community’s perceptions of China, and proposes countermeasures based on analysis of its cognitive roots. [Research method] This article has chosen 18 China-related research by experts from six mainstream U.S. think tanks. Literature analysis method is used to compare and examine these experts’ policy perceptions on four key issues, including China strategy, military and security, economy, trade, and science and technology, and Taiwan policy. [Research conclusion] It argues that think tank experts’ perceptions of China show a diversified picture, in which experts converge in their increasingly tough China policy perceptions in general and diverge in their perceptions of specific issues. This suggests that the U.S. strategic community is so far from forming a consensus on China policy. China should formulate more scientific countermeasures based on comprehensive analysis of the root causes of U.S. think tanks’ perceptions of China policy.

Key words: U.S. China policy; U.S. think tank; China-U.S. relations; policy consensus; strategic competition