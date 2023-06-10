美国是否处于危机之中？

【编者注】本文转自「时政大视野」第 76 期，2023 年 6 月 9 日。
导读
哈佛大学教授 Steven Levitsky 和 Daniel Ziblatt 又推出一本新书《少数暴政:美国民主的临界点》，将于 2023 年 10 月发行。赵明先生整理了作者在布朗大学国际公共事物系介绍新书的讲演内容，推荐给读者。
2018 年出版的《民主是如何死亡的》一书被很多政治学学者视为川普时期最重要的政治学著作。书中认为民主当代最危险的敌人不是来自境外的独裁和敌对政权和其军事威胁，也不是内部的非法政变。当今民主最大威胁来自通过合法手段上台的民粹领袖，他们使用各种合法和貌似合法的手段，利用手中权力不断消弱民主权力机构间的制衡，挑动部分民众的身份政治对抗，抹黑政治对手的合法性，削弱自由媒体权威。最终民主制度变成只是徒有其表的准独裁政权。如俄罗斯的普京，秘鲁的藤森，土耳其的埃尔德安，匈牙利的奥尔班和美国的川普。当然这里面有些人成功了，有些没有，但都极大削弱了民主制度，给民主带来现实性的威胁。
作者提出了四个社会标准衡量民主危机：
1，剧烈不妥协的党争。
2，公共媒体权威的败坏。
3，社会贫富差距剧烈。
4，行政权力过分庞大。
作者最后的建议是政治政党容忍。这本书深刻分析了当代民主制度内部面临的危险，为当代民主的危机敲响了警钟。以上四大特征美国社会都存在，也是美国民主面临现实性的威胁。
最近该书作者 Steven Levitsky 和 Daniel Ziblatt 又推出一本新书 ，将于 2023 年 10 月发行。《少数暴政：美国民主的临界点》（Tyranny of the Minority: Why American
Democracy Came to the Breaking Point）以下介绍是跟据作者在布朗大学国际公共事物系介绍新书讲演整理而成。
美国民主等级评分
自由之家（Freedom House）的美国民主评分在十年前是百分制的 94，与英国，加拿大，德国并列。美国最新的自由之家评分是 83，和巴拿马，罗马尼亚一样，低于阿根廷。这样的下跌似乎很惊人。但是美国近些年出现的南部州限制选举权；威胁选举工作人员；一个试图推翻大选结果的总统；一系列州层面的右翼对女性堕胎权，对少数族裔历史教育的立法干预，限制少数族裔选举权，对 LGBTQ 群体的权利的各种立法剥夺。美国的民主评分就是这个现实的反映。
如何区分民主制度的稳定性
按照政治学理论，这种现象不该出现。具有两种特征的民主制度应该是稳定的，第一，一个富裕的民主社会。第二，一个有长久历史的民主。具有这两个特征的民主按照一般政治学理论是不该面临危机的。毫无疑问美国是世界上最富有的国家，特别用宏观指标测量。如果从 65 年的平权选举法开始计算，川普上台时美国民主也有近 60 年的历史。美国无疑拥有以上两个特征，它的民主应该是安全的。但是美国民主的确面临危机。对此，两位作者给出了有说服力的分析。
首先，美国正经历着民主制度历史上没有过的社会权力转移。从单一多数白人唯一拥有社会权力的社会向多元少数族裔群体拥有权力转移，以前的多数群体正在失去多数地位。这一变化在民主历史上没有成功先例！这一变化引起美国部分白人少数群体的剧烈对抗。其二，让情况更糟的是，美国的宪法设计是保护少数群体，这个宪法保护助长扩大了那些极权倾向少数的威胁破坏能量。
何为多族裔民主
美国社会正向多族裔民主社会转变，单一白人族裔正在失去他们曾经拥有的政治主导地位。什么是多族裔民主？就是民主制度以多族裔构成的社会为基础。在这个社会里，民权在各族裔间完全平等受到平等保护，族裔多元化也自然的反应在政治权力结构里。美国在21 世纪正在经历这一社会巨变。尽管在 60 年代这只是写在纸上的承诺，到今天，少数族裔 LGBTQ 群体以及非裔美国人群体依然缺乏平等社会保护，和政治权力。社会处境也表现出因为少数族裔群体被迫害历史遗留的与白人群体巨大生活状态的差距。但是美国社会确实正在变得权力族裔多元存在剧烈地改变了美国的权力结构。
美国少数议员数量比 60 年代末增加了 4 倍，黑人议员从 19 增加到 64，拉丁裔从 9 位增加到 51 位，亚裔从 6 位增加到 16。69 年所有大法官都是白人男性，现在只有 4 个白人男性，4 位是女性或少数族裔。美国民意也发生了巨大变化，表现在两点。一，美国多数人认同，一个多元平等的美国让美国变得更适宜居住。2，60%多人认为学校应该教授学生美国种族歧视历史，哪怕这会让学生们感到不适。二，这是一个深刻的社会意识变革，只有 21 世纪的现在才出现社会广泛认同多族裔民主社会价值。但是这个变化面临着两个巨大挑战，少数带有独裁倾向白人民众的抗拒和破坏，以及扩大这种抗拒影响和破坏作用的宪法。
民主派的三个特征
作者说他们 5 年前写《民主如何死亡》时，并没有把共和党视为反民主的独裁政党。但是近 5 年历史强制他们要改变观点。维护民主的政党被称为忠诚的民主派，以下简称忠诚派（loyal democrats），他们需要有以下三个特征：一，无异议的坚决接受选举结果，无论输赢。二，坚决反对一切民主社会中的政治暴力。3，彻底杜绝接触和谴责一切反民主的极端社会势力，即使这种力量存在于自身的政治集团。
作者特别对第三点展开论述。在任何民主开放的社会里，那些民粹政客和反民主的政治力量都是少数和罕见的。他们往往缺乏合法性和足够的政治力量毁坏民主。但是这些凶手和刺客（作者原话）却能获得政治主流中某些政党政客的默许和协助。我们可以称这些政客和政党为半忠诚的民主派 （semi-loyal democrats），半忠诚民主派不公开主张独裁反民主，如果民主死亡，你不会在那些暗杀武器上找到他们的指纹。但是半忠诚的民主派助长了那些反民主独裁力量。这种助长有很多形式，比如为那些反民主分子站台，和这些反民主极端分子一起出现在公共场合；和他们结成同盟；在媒体上容忍反民主行为其寻找借口；在法律上保护他们免受司法惩罚或者政治党派的排斥（比如美国国会共和党对Marjorie Taylor Greene 等所谓自由同盟派系的纵容和配合）让反民主的势力常态化变得似乎可以接受的正常现象。这是极端危险的，当主流政客和主流政党容忍，保护，纵容极端政治势力，这时，民主就会陷入危机！作者继续说，这样的半忠诚民主派不容易鉴别。