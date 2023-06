美国是否处于危机之中？

【编者注】本文转自「时政大视野」第 76 期,2023 年 6 月 9 日。

导读

哈佛大学教授 Steven Levitsky 和 Daniel Ziblatt 又推出一本新书《少数暴政:美国民主的临界点》,将于 2023 年 10 月发行。赵明先生整理了作者在布朗大学国际公共事物系介绍新书的讲演内容,推荐给读者。

2018 年出版的《民主是如何死亡的》一书被很多政治学学者视为川普时期最重要的政治学著作。书中认为民主当代最危险的敌人不是来自境外的独裁和敌对政权和其军事威胁,也不是内部的非法政变。当今民主最大威胁来自通过合法手段上台的民粹领袖,他们使用各种合法和貌似合法的手段,利用手中权力不断消弱民主权力机构间的制衡,挑动部分民众的身份政治对抗,抹黑政治对手的合法性,削弱自由媒体权威。最终民主制度变成只是徒有其表的准独裁政权。如俄罗斯的普京,秘鲁的藤森,土耳其的埃尔德安,匈牙利的奥尔班和美国的川普。当然这里面有些人成功了,有些没有,但都极大削弱了民主制度,给民主带来现实性的威胁。

作者提出了四个社会标准衡量民主危机:

1,剧烈不妥协的党争。

2,公共媒体权威的败坏。

3,社会贫富差距剧烈。

4,行政权力过分庞大。

作者最后的建议是政治政党容忍。这本书深刻分析了当代民主制度内部面临的危险,为当代民主的危机敲响了警钟。以上四大特征美国社会都存在,也是美国民主面临现实性的威胁。

最近该书作者 Steven Levitsky 和 Daniel Ziblatt 又推出一本新书 ,将于 2023 年 10 月发行。《少数暴政:美国民主的临界点》(Tyranny of the Minority: Why American

Democracy Came to the Breaking Point)以下介绍是跟据作者在布朗大学国际公共事物系介绍新书讲演整理而成。

美国民主等级评分

自由之家(Freedom House)的美国民主评分在十年前是百分制的 94,与英国,加拿大,德国并列。美国最新的自由之家评分是 83,和巴拿马,罗马尼亚一样,低于阿根廷。这样的下跌似乎很惊人。但是美国近些年出现的南部州限制选举权;威胁选举工作人员;一个试图推翻大选结果的总统;一系列州层面的右翼对女性堕胎权,对少数族裔历史教育的立法干预,限制少数族裔选举权,对 LGBTQ 群体的权利的各种立法剥夺。美国的民主评分就是这个现实的反映。

如何区分民主制度的稳定性

按照政治学理论,这种现象不该出现。具有两种特征的民主制度应该是稳定的,第一,一个富裕的民主社会。第二,一个有长久历史的民主。具有这两个特征的民主按照一般政治学理论是不该面临危机的。毫无疑问美国是世界上最富有的国家,特别用宏观指标测量。如果从 65 年的平权选举法开始计算,川普上台时美国民主也有近 60 年的历史。美国无疑拥有以上两个特征,它的民主应该是安全的。但是美国民主的确面临危机。对此,两位作者给出了有说服力的分析。

首先,美国正经历着民主制度历史上没有过的社会权力转移。从单一多数白人唯一拥有社会权力的社会向多元少数族裔群体拥有权力转移,以前的多数群体正在失去多数地位。这一变化在民主历史上没有成功先例!这一变化引起美国部分白人少数群体的剧烈对抗。其二,让情况更糟的是,美国的宪法设计是保护少数群体,这个宪法保护助长扩大了那些极权倾向少数的威胁破坏能量。