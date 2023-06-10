去中国化意味着什么？

30多年前冷战结束，美国与西方国家信心满满地认为，全球化就等于民主化与市场化，就等于世界美国化与西方化，最终将达到“历史的终结”。但是，30多年后他们发现这是一个错误，因为全球化不等于世界美国化与西方化，相反中国等新兴经济体国家的影响力不断扩大。那么，目前美国与西方国家去全球化是否就等于去中国化，去风险化，由此是否就等于世界再美国化与西方化呢？或者说去全球化，去中国化是否就等于去机遇、去合作、去稳定、去发展，等于闭关自守，自我孤立，自我边缘与自我终结呢？

贡德·弗兰克（Andre Gunder Frank）作为世界体系理论的奠基人之一，在其《19世纪大转型》一书中写到：总而言之，正是各地在全球体系中的位置，决定了它是否能从19世纪的全球发展中获利。”位置不同，国家命运也不同，大国竞争就是一个抢位置的游戏。在19世纪，大不列颠开始占据了特权位置，正是它在体系中的特权位置，而非自身的的任何特点与能力，作为核心因素造就了大不列颠。美国在后来取代了英国，占据了这一位置。而目前世界正处于百年未有之大变局，之所以这样认为，一是全球经济中心正在从大西洋转向太平洋；二是由此导致的中国崛起与美国和西方国家的经济衰退，或者说世界经济东升西降的大趋势；三是随着这一转变，主导世界近500年的西方中心将终结，代之而起的将是一个国际政治民主化的时代。无疑，中国崛起及其世界影响力的基础在于经济全球化，一是因为改革开放政策，融入世界经济秩序，中国抓住了全球化的机遇，由此在不经意间顺势而起。二是中国不仅抓住了经济全球化的机遇，而且顺势而为，正在成为新一轮经济全球化的推动者，其标志就是“一带一路”。英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德曾经讲到“哥伦布地理大发现的最大历史意义在于将地球翻转过来，令我们看到了包含欧洲，亚洲，非洲以及南北美洲在内的陆半球，更重要的是，不列颠大致处于该半球最显眼的地方。”与此对比，可以说中国“一带一路”的构想堪称人类历史上第二次地理大发现，它的最大历史意义在于它又将地球翻转了过来，令我们看到了已经沉睡了500年的欧亚大陆，更重要的是，中国又回到了最显眼的地方。