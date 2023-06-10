去中国化意味着什么？

【编者注】本文原标题为“去中国化等于什么？”。
【作者简介】鲍盛刚，曾获华东师范大学历史学本科、国际政治硕士，曾获加拿大卡尔顿大学比较政治学硕士，任教华东师范大学国际政治研究中心，后赴伦敦政治经济学院学习国际关系，就职于加拿大海外集团。
30多年前冷战结束，美国与西方国家信心满满地认为，全球化就等于民主化与市场化，就等于世界美国化与西方化，最终将达到“历史的终结”。但是，30多年后他们发现这是一个错误，因为全球化不等于世界美国化与西方化，相反中国等新兴经济体国家的影响力不断扩大。那么，目前美国与西方国家去全球化是否就等于去中国化，去风险化，由此是否就等于世界再美国化与西方化呢？或者说去全球化，去中国化是否就等于去机遇、去合作、去稳定、去发展，等于闭关自守，自我孤立，自我边缘与自我终结呢？
贡德·弗兰克（Andre Gunder Frank）作为世界体系理论的奠基人之一，在其《19世纪大转型》一书中写到：总而言之，正是各地在全球体系中的位置，决定了它是否能从19世纪的全球发展中获利。”位置不同，国家命运也不同，大国竞争就是一个抢位置的游戏。在19世纪，大不列颠开始占据了特权位置，正是它在体系中的特权位置，而非自身的的任何特点与能力，作为核心因素造就了大不列颠。美国在后来取代了英国，占据了这一位置。而目前世界正处于百年未有之大变局，之所以这样认为，一是全球经济中心正在从大西洋转向太平洋；二是由此导致的中国崛起与美国和西方国家的经济衰退，或者说世界经济东升西降的大趋势；三是随着这一转变，主导世界近500年的西方中心将终结，代之而起的将是一个国际政治民主化的时代。无疑，中国崛起及其世界影响力的基础在于经济全球化，一是因为改革开放政策，融入世界经济秩序，中国抓住了全球化的机遇，由此在不经意间顺势而起。二是中国不仅抓住了经济全球化的机遇，而且顺势而为，正在成为新一轮经济全球化的推动者，其标志就是“一带一路”。英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德曾经讲到“哥伦布地理大发现的最大历史意义在于将地球翻转过来，令我们看到了包含欧洲，亚洲，非洲以及南北美洲在内的陆半球，更重要的是，不列颠大致处于该半球最显眼的地方。”与此对比，可以说中国“一带一路”的构想堪称人类历史上第二次地理大发现，它的最大历史意义在于它又将地球翻转了过来，令我们看到了已经沉睡了500年的欧亚大陆，更重要的是，中国又回到了最显眼的地方。
但是，美国与西方国家显然有不同的认识，其一，认为中国的崛起是致命的威胁，因为这将改变他们赖以主导世界的基础。而且更为重要的是，如果中国成为世界工厂，美国与西方国家就可能成为能源与农产品的生产国与出口国，这一变化将进一步加速世界权力中心的转移。如果继续以此下去，那么在不久未来美国将成为中国的藩属国，中国将不费一枪一弹取代美国成为世界的陀螺仪，就如同历史上美国取代大英帝国那样，而且中国会比美国干的更漂亮。其二，认为全球经济中心的转移不是不可逆转的。尽管30多年前，新自由主义潮流风靡全球，英国首相玛格丽特·撒切尔解释道：理由是“别无选择。”市场掌握全局，那些试图违背历史潮流的国家将会为它们的愚蠢付出代价。是经济，傻瓜。但是，30多年后，人们认为这种认识是肤浅的，因为正是权力决定了权威与市场之间的关系，除非施展权力和拥有权威的人允许，市场不可能在政治经济方面发挥主导作用。是政治，傻瓜。那么，到底是国家决定市场，还是市场决定国家呢？对此上世纪70年代中期以后在西方学术界就有过争论。大多数学者认为，先前的军事安全已经被经济安全取代，经济冲突已经取代传统的安全和政治利益，市场已经成为决定国内与国际事务的主要机制。未来世界经济和政治取决于在全球化的支持者和反对者中哪一方取得胜利。而美国已故国际政治经济学家罗伯特·吉尔平尽管认同当时世界经济正在发生从以国家为主导转向以市场为主导的深刻变化，但他依然坚持认为：国家在国内和国际经济事务中继续是首要的行为者。而且他还认为，衰退中的大国有三种战略可选择：一，最激烈的做法是利用自己的军事力量，排除新兴国家的经济挑战和军事威胁；二，是后退到贸易保护中去，或者削弱新兴国家的经济；三，是采取使本国日趋衰退的经济振兴起来的政策措施。通常受到挑战的国家是把各种战略结合起来贯彻。可以看出，目前作为受到挑战的国家美国和西方国家基本上就是遵循了这一原则，其目的就是要重新打造一个以美国和西方国家为主导的全球产业链体系。
所以，如果说当今世界正处于百年未有之大变局，那么大变局必然伴有大动荡，大分裂。对此就如贡德·弗兰克认为的那样：世界体系就如同一场盛大的永不停歇的随乐声抢椅子的游戏。这场游戏非同儿戏，而是游戏者们之间展开的一场无休止的你死我活，落后者遭殃的竞争。乐声一停，哪怕是乐声放慢，霸权就要转移了。不管怎么说，这一随乐声抢椅子游戏实际上很古老的，从世界体系形成的那天起就开始玩上了，一直玩到现在。即使游戏者的地位变了，游戏的性质和规则不会变。这些变化中关键之点是，世界体系内积累中心的转移，与之相伴的是，霸权的转移以及外围地区的全球重组。