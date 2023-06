向骏：两位“中国人民的老朋友”的冷战邂逅

5月26日英国《卫报》(The Guardian)刊登了一篇题为“基辛格百岁:政治家或战犯?照片中的问题遗产”的报导,(Kissinger at 100: Statesman or war criminal? His troubled legacy – in pictures),该文开头采用的是1976年季辛吉和智利独裁者皮诺契(Augusto Pinochet)著军装的照片。[1] 隔天《今日智利》(Chile Today)刊登了一篇题为“基辛格百岁和智利政变50周年的联系”(The links between Kissinger at 100 and the Pinochet coup at 50)的文章。智利政变系指1973年9月11日陆军总司令皮诺契(Augusto Pinochet)将军成功发动军事政变推翻民选的阿连德(Salvador Allende)政府,阿连德当天自杀身亡。

值此智利政变届满50周年之际本文回瞰两位“中国人民的老朋友”邂逅于冷战时期的历史。第一位是1973年9月11日阿连德自杀身亡噩耗传出举世震惊,周恩来总理在向阿连德遗孀和家人所发唁电写到“……阿连德是中国人民的老朋友,这可不是客套话。”第二位是1971年7月9日至11日曾与周恩来总理进行了17个小时会谈的基辛格(Henry Kissinger),双方成功就尼克松(Richard Nixon)访华一事达成共识。在接下来的40多年里,他出访中国80馀次,与历代中国最高领导层保持著密切互动,被称为“中国人民的老朋友”。基辛格在智利政变发生前的名言是“我看不到有什么理由放任一个国家因为其不负责任的人民而走向共产主义”。