向骏：两位“中国人民的老朋友”的冷战邂逅

阿连德死于非命

冷战时期，美国对智利公共外交重在防止智利国内反美主义和共产主义抬头，保护美国在智利的经济利益，并防止智利倒向以苏联为首的社会主义阵营，从而维护美国在南美乃至整个拉美地区的主导地位。1970年11月3日就任总统的阿连德，于同年12月25日和中国签署联合公报宣布建立外交关系，智利成为南美洲第一个与新中国建交的国家。然而智利经过三年(1970年11月–1973年7月)惨痛的“社会主义实验”失败之后，由“芝加哥学派”的学生们以米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)的理论–自由贸易、控制货币供应量、减少预算赤字、尊重价格功能，使智利经济脱胎换骨。智利成了弗里德曼自由经济学说的一个实验国家。

中国对阿连德这位老朋友可算是有情有意，去年（2022）《人民日报》在“智利‘9·11政变’：美国肆意霸凌颠覆拉美左翼政府”为题的文章还指出，“政治上，当时正处于冷战阶段，美国担心阿连德执政后将在拉美产生示范效应，形成结盟对抗美国的局面。……在经济上，美国对阿连德政府实施经济封锁，企图扼杀智利经济。…时任美国总统尼克松亲口承认，美国卷入了智利政变，‘对于美国来说，右派独裁下的智利比左派民主领导的智利更安全’。”[2]

2020年在庆祝中国和智利建交50周年特刊上，伊莎贝尔·阿连德参议员回忆了她的父亲阿连德前总统对华交往、推动智中建交及她本人多次访华的经历，她“表示阿连德作出同新中国建交的政治决断，是出于他多年的信念，即深信中国将走出一条自己的发展道路，没有中国的全面参与，建立新的国际秩序是无法想像的。我们要努力将智中友谊的接力棒传承下去。”

基辛格功过难断

1973年9月22日—1977年1月20日担任美国国务卿的亨利·基辛格至今仍活耀于国际政坛，今年（2023年）5月27日欢渡百岁诞辰。5月26日，中国驻美国大使谢锋在康涅狄格州肯特郡拜访基辛格表达中方对他百岁寿辰的祝贺，双方并就中美关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见。5月25日，美国乔治城大学则在他百岁诞辰前公布名为“亨利·基辛格档案遗绪”(Henry Kissinger’s Documented Legacy)的文件。该档案季认为基辛格外交生涯中的“致命弱点”就是策划、参与皮诺契军事政变(Chile is arguably the Achilles heel of Kissinger’s legacy)。

1976年基辛格赴智利首都圣地牙哥参加美洲国家组织会议讨论人权相关议题，他曾对皮诺契表示“我认为你是全球左翼团体[攻击下]的受害者，你最大的原罪就是推翻了一个迈向共产主义的政府。”根据解密资料，基辛格私下曾告诉皮诺契，“我们想帮助你而非陷害你，你为西方推翻阿连德政府可是立了大功。”

1998年10月17日至2000年3月2日，皮诺契被英国拘留期间引发的“普遍性管辖权”(Universal Jurisdiction)问题曾吸引基辛格亲自参战。他在2002年所著《美国需要外交政策吗？》(Does America need a Foreign Policy?)一书中曾列专章讨论，且被《外交事务》(Foreign Affairs)双月刊提前于2001年7、8月号节录以《普遍性管辖权的陷阱》(The Pitfalls of Universal Jurisdiction)为题刊出。该文举皮诺契引度案说明普遍性管辖权两项重要的争议，一为会迫使被告面对其不熟悉的司法体系，再则会使被告难以取得诉讼所需的证据，故会损及被告在程序上的权利。然因英国在处理皮案期间，有人认为如果不是美国的纵容，皮氏不可能犯下如此罪行，因此曾任美国外交政策制订者之一、且为政变主要幕后支持者的基辛格，理应受到司法的制裁。例如《基辛格的审判》(The Trail of Henry Kissinger)一书的作者希沉思(Christopher Hitchens)就认为，“以全球的眼光观之，前国务卿基辛格和智利前总统皮诺契应该等而视之。”明眼人一看就知道基辛格撰文的目的是在为他自己脱罪。

今年四月下旬基辛格接受《经济学人》专访时表示，不管是当年还是现在，美国都无法将中国排除在国际体系之外，由于“双方都相信另一方代表著战略危险，因而中美必须学会共处，通过就重大问题进行严肃对话来避免战争灾难。”5月31日美国国务卿布林肯表示，美国国防部长奥斯丁和中国国防部长李尚福未能在新加坡香格里拉对话上会晤“令人遗憾”，他同时强调美中之间建立“常规、开放的沟通管道”至关重要。尽管是唇枪舌剑但双方还是见了面，看来这位“中国人民的老朋友”对北京还是有相当程度的影响力。

2021年12月23日，中国驻智利大使牛清报以电话祝贺博里奇(Gabriel Boric)当选总统并转达习近平的祝贺。博里奇除感谢习近平的问候和祝愿外，并强调他钦佩阿连德总统当年做出与中国建交的历史性决定，他将继承传统推动中智关系不断向前发展。看来中国对基辛格越亲近可能被智利左翼政府视为对阿连德越疏远，这正是两位“中国人民的老朋友”在智利邂逅的吊诡之处。