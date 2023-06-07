印太再平衡的折中方案

印太再平衡的最佳方案既不可能是以美国为主导的再平衡体系，也不可能是以中国为主导，当然更不可能以印度或者以日本为主导，因为那样结果只能是分裂与对抗，以及“亚洲世纪”的终结。而折中方案在于以东盟为中心，由此不仅可以使这一地区避免战乱，而且可以成为大国冲突的缓冲带，形成以东盟为中心的自由与开放的印太合作体系，对此可以称之为亚洲版的“维也纳体系”，这一体系曾经维持了欧洲100年的和平，从而使19世纪成为欧洲的世纪。

英国地缘政治学者哈尔福德·麦金德有句名言，即”谁控制了东欧，谁就控制了心脏地带；谁控制了心脏地带，谁就控制了世界岛；谁控制了世界岛，谁就控制了整个世界。”他之所以如此说，这是因为就欧洲地缘政治格局来看，中东欧处于欧洲大国的中间地带，由此形成了以中东欧国家为中心的欧洲大国均势格局。而任何大国如果控制中东欧地区，必然打破均势，引发冲突。所以，麦金德认为确保中东欧地区国家的中立，是欧洲和平的基础。为此在第一次世界大战以后，他敦促中东欧小国结成联盟，增加世界舞台上重要玩家的数目，让可能的暴君或者独裁者更难以取得霸权。而中间带设想的根本目的，就是为了防止出现某个国家独自控制欧亚大陆的危险。反之，则欧洲的均势将不保，欧洲的和平将不保。从历史上看，二次世界大战以及冷战无不源于此。而在冷战结束时，本可以让中东欧地区国家选择中立，形成以此为中心的欧洲大国合作框架体系。但是，北约东扩打破了这一均衡体系。尽管美国口口声声讲北约东扩不是针对俄罗斯，但是当北约军队进入新欧洲，美国导弹防御体系指向俄罗斯的时候，俄罗斯还会这样认为吗？事实上，随着北约东扩，俄罗斯与美国和西方国家早已走上了新冷战的轨道。从1999 到 2008 十年间，北约东扩三次，先后将东欧九国和波罗的海三国纳入北约体系，对俄罗斯安全利益构成极大威胁。对此，俄罗斯一直坚持北约东扩违反了西方领导人与戈尔巴乔夫的”君子协定”。即便是在西方内部，关于北约东扩的起因也是一个争论不休的问题。对此，美国”冷战之父”乔治·凯南就曾经强烈批评北约的首轮东扩，称之为”美国外交在后冷战时期犯下的最致命的错误”。它会对”俄罗斯舆情中的民族主义、反西方倾向和尚武情结火上浇油，不但无助于俄罗斯的民主进程，还恢复了东西方之间的敌对气氛，驱使俄罗斯外交与我们的意愿背道而驰。”